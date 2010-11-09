О бедном Карнеги замолвите слово

Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично: Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей: Как перестать беспокоиться и начать жить. Минск: "Попурри", 2009.
В одной из дискуссий в этом блоге мелькнуло у кого-то из комментаторов довольно отчетливое пренебрежение к книгам Дейлам Карнеги. Мол, нечего всякую чушь типа Карнеги читать. Такая позиция довольно распространена. Считается, что знаменитый автор слишком прост, методы его не действуют и нам не нужны и вообще читать такие книги - дурной тон.
Категорически не согласна с таким взглядом на Карнеги. Нам всем еще читать его и перечитывать, внедряя в свою жизнь хоть что-то из того, к чему он призывал. Да, эти книги насквозь американские. Такие жизнерадостные руководства из "пяти пунктов" - улыбайся, чисти зубы по утрам, честно работай и все у тебя получится. Видите, даже я не удерживаюсь от некоторого иронизирования. Но такие протестантские по духу учебники реально очень помогают в жизни, если действительно следовать их рекомендациям, а не кривить лицо в скептической гримасе.
Возьмем самую известную книгу Карнеги, о которой больше всего говорят и которую больше всего осуждают - "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей". Основные методы обращения с людьми, лежащие в основе всей его "системы", Карнеги формулирует следующим образом:
1. Не критикуйте, воздерживайтесь от осуждения.
2. Давайте честные и правдивые оценки (адекватно реагируйте на действия людей, хвалите их за дело).
3. Заставьте своего собеседника что-то страстно пожелать (акцентируйте внимание не на своих желаниях, а на том, что нужно людям).
Это просто? Да. Все великие истины очень просты в формулировках, но очень трудны в исполнении. Нам это не нужно? Пока я гораздо больше вижу на улицах и в общетвенных местах людей угрюмых, критичных и равнодушных к интересам окружающих людей. Опять-таки все деловые книги/пособия/тренинги по продажам, переговорам, networking и пр. важным бизнес-навыкам базируются на том, что необходимо отчетливо понимать желания и устремления другой стороны, и подразумевают, что стоит быть приветливым и дипломатичным. Карнеги просто первым сформулировал азбучные истины и сделал это очень хорошо - простым и емким языком, сопроводив поучительными примерами.
"Тактическая" расшифровка основных принципов эффективного общения по Карнеги тоже очень проста: проявляйте искренний интерес к другим людям, улыбайтесь, называйте человека по имени, будьте хорошим слушателем, говорите о том, что интересно собеседнику, дайте возможность собседенику почувствовать себя значительным. Элементарно, аксиоматично и, кажется, мы и так об этом все знаем. Знаем. Но как мы себя на самом деле ведем? Даже самые интеллигентные люди в России редко умеют слушать и не перебивать. Даже самые доброжелательные запросто могут походя обидеть. Сплошь и рядом профессиональные PR-щики рассылают приглашения на пресс-конференции и прочие мероприятия "общим списком", по рассылке, ленясь даже самых дружелюбно настроенных журналистов назвать по имени (так действуют в России профессионалы в коммуникациях). И Карнеги по-прежнему для нас слишком "прост"?
Читайте Карнеги, друзья, и, может быть, наша жизнь станет чуточку приятнее.
Комментарии 17
Ностальгия всплыла - подарили мне 3 книжки этого автора лет 20 назад, сначала забросил на полку (подумал чушь какая-то), увлекался приключениями, детективами и научной фантастикой. Случайно, от нечего делать, начал однажды читать и, словно сказки в детстве, захватило, прочитал за 3 дня всё... Попробовал на практике - работает (был сильно удивлён), с тех пор постоянно использую в работе с клиентами и коллегами (сожалею, что не всегда получается вспомнить вовремя его советы). На мой взгляд, это лучший учебник по психологии...
Действительно, это очень толковое руководство по прикладной психологии.
По поводу молока матери. Так исторически сложилось, что с перебиванием и дослушиванием в советской и постсоветской России были проблемы. Т.е. молоко было неоткуда пить. Только у белоэмигрантов каких-нибудь. Так что можно и специально потренироваться.