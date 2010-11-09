О бедном Карнеги замолвите слово

Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично: Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей: Как перестать беспокоиться и начать жить. Минск: "Попурри", 2009.В одной из дискуссий в этом блоге мелькнуло у кого-то из комментаторов довольно отчетливое пренебрежение к книгам Дейлам Карнеги. Мол, нечего всякую чушь типа Карнеги читать. Такая позиция довольно распространена. Считается, что знаменитый автор слишком прост, методы его не действуют и нам не нужны и вообще читать такие книги - дурной тон.Категорически не согласна с таким взглядом на Карнеги. Нам всем еще читать его и перечитывать, внедряя в свою жизнь хоть что-то из того, к чему он призывал. Да, эти книги насквозь американские. Такие жизнерадостные руководства из "пяти пунктов" - улыбайся, чисти зубы по утрам, честно работай и все у тебя получится. Видите, даже я не удерживаюсь от некоторого иронизирования. Но такие протестантские по духу учебники реально очень помогают в жизни, если действительно следовать их рекомендациям, а не кривить лицо в скептической гримасе.Возьмем самую известную книгу Карнеги, о которой больше всего говорят и которую больше всего осуждают - "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей". Основные методы обращения с людьми, лежащие в основе всей его "системы", Карнеги формулирует следующим образом:1. Не критикуйте, воздерживайтесь от осуждения.2. Давайте честные и правдивые оценки (адекватно реагируйте на действия людей, хвалите их за дело).3. Заставьте своего собеседника что-то страстно пожелать (акцентируйте внимание не на своих желаниях, а на том, что нужно людям).Это просто? Да. Все великие истины очень просты в формулировках, но очень трудны в исполнении. Нам это не нужно? Пока я гораздо больше вижу на улицах и в общетвенных местах людей угрюмых, критичных и равнодушных к интересам окружающих людей. Опять-таки все деловые книги/пособия/тренинги по продажам, переговорам, networking и пр. важным бизнес-навыкам базируются на том, что необходимо отчетливо понимать желания и устремления другой стороны, и подразумевают, что стоит быть приветливым и дипломатичным. Карнеги просто первым сформулировал азбучные истины и сделал это очень хорошо - простым и емким языком, сопроводив поучительными примерами."Тактическая" расшифровка основных принципов эффективного общения по Карнеги тоже очень проста: проявляйте искренний интерес к другим людям, улыбайтесь, называйте человека по имени, будьте хорошим слушателем, говорите о том, что интересно собеседнику, дайте возможность собседенику почувствовать себя значительным. Элементарно, аксиоматично и, кажется, мы и так об этом все знаем. Знаем. Но как мы себя на самом деле ведем? Даже самые интеллигентные люди в России редко умеют слушать и не перебивать. Даже самые доброжелательные запросто могут походя обидеть. Сплошь и рядом профессиональные PR-щики рассылают приглашения на пресс-конференции и прочие мероприятия "общим списком", по рассылке, ленясь даже самых дружелюбно настроенных журналистов назвать по имени (так действуют в России профессионалы в коммуникациях). И Карнеги по-прежнему для нас слишком "прост"?Читайте Карнеги, друзья, и, может быть, наша жизнь станет чуточку приятнее.