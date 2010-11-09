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О бедном Карнеги замолвите слово

09.11.2010 13:57 17 2 417 просмотров
Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично: Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей: Как перестать беспокоиться и начать жить. Минск: "Попурри", 2009.

В одной из дискуссий в этом блоге мелькнуло у кого-то из комментаторов довольно отчетливое пренебрежение к книгам Дейлам Карнеги. Мол, нечего всякую чушь типа Карнеги читать. Такая позиция довольно распространена. Считается, что знаменитый автор слишком прост, методы его не действуют и нам не нужны и вообще читать такие книги - дурной тон.

Категорически не согласна с таким взглядом на Карнеги. Нам всем еще читать его и перечитывать, внедряя в свою жизнь хоть что-то из того, к чему он призывал. Да, эти книги насквозь американские. Такие жизнерадостные руководства из "пяти пунктов" - улыбайся, чисти зубы по утрам, честно работай и все у тебя получится. Видите, даже я не удерживаюсь от некоторого иронизирования. Но такие протестантские по духу учебники реально очень помогают в жизни, если действительно следовать их рекомендациям, а не кривить лицо в скептической гримасе.

Возьмем самую известную книгу Карнеги, о которой больше всего говорят и которую больше всего осуждают - "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей". Основные методы обращения с людьми, лежащие в основе всей его "системы", Карнеги формулирует следующим образом:
1. Не критикуйте, воздерживайтесь от осуждения.
2. Давайте честные и правдивые оценки (адекватно реагируйте на действия людей, хвалите их за дело).
3. Заставьте своего собеседника что-то страстно пожелать (акцентируйте внимание не на своих желаниях, а на том, что нужно людям).

Это просто? Да. Все великие истины очень просты в формулировках, но очень трудны в исполнении. Нам это не нужно? Пока я гораздо больше вижу на улицах и в общетвенных местах людей угрюмых, критичных и равнодушных к интересам окружающих людей. Опять-таки все деловые книги/пособия/тренинги по продажам, переговорам, networking и пр. важным бизнес-навыкам базируются на том, что необходимо отчетливо понимать желания и устремления другой стороны, и подразумевают, что стоит быть приветливым и дипломатичным. Карнеги просто первым сформулировал азбучные истины и сделал это очень хорошо - простым и емким языком, сопроводив поучительными примерами.

"Тактическая" расшифровка основных принципов эффективного общения по Карнеги тоже очень проста: проявляйте искренний интерес к другим людям, улыбайтесь, называйте человека по имени, будьте хорошим слушателем, говорите о том, что интересно собеседнику, дайте возможность собседенику почувствовать себя значительным. Элементарно, аксиоматично и, кажется, мы и так об этом все знаем. Знаем. Но как мы себя на самом деле ведем? Даже самые интеллигентные люди в России редко умеют слушать и не перебивать. Даже самые доброжелательные запросто могут походя обидеть. Сплошь и рядом профессиональные PR-щики рассылают приглашения на пресс-конференции и прочие мероприятия "общим списком", по рассылке, ленясь даже самых дружелюбно настроенных журналистов назвать по имени (так действуют в России профессионалы в коммуникациях). И Карнеги по-прежнему для нас слишком "прост"?

Читайте Карнеги, друзья, и, может быть, наша жизнь станет чуточку приятнее.

Комментарии 17

Сергей Савельев  (kev)
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Хороший пост, добрый.
Ностальгия всплыла - подарили мне 3 книжки этого автора лет 20 назад, сначала забросил на полку (подумал чушь какая-то), увлекался приключениями, детективами и научной фантастикой. Случайно, от нечего делать, начал однажды читать и, словно сказки в детстве, захватило, прочитал за 3 дня всё... Попробовал на практике - работает (был сильно удивлён), с тех пор постоянно использую в работе с клиентами и коллегами (сожалею, что не всегда получается вспомнить вовремя его советы). На мой взгляд, это лучший учебник по психологии... smile:)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Я помню еще те времена, когда Карнеги печатался в "Учительской газете" и надо было ждать неделю, чтобы получить новую главу.

Действительно, это очень толковое руководство по прикладной психологии.
Наталья Худякова  (НХудякова)
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Беда в том, что народ у нас читать разучился smile:) И мало сознательных, которые, прочитав, начнут в жизни пользоваться советами Карнеги. Это же надо усилие над собой сделать smile:D А по поводу умения общаться, быть дружелюбным, чутким к собеседнику, не перебивать и т.д. - это надо с детства воспитывать в семье, с молоком матери впитывать smile;)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Я бы сказала, что читают все еще многие, но как-то поверхностно и "мимо строк".

По поводу молока матери. Так исторически сложилось, что с перебиванием и дослушиванием в советской и постсоветской России были проблемы. Т.е. молоко было неоткуда пить. Только у белоэмигрантов каких-нибудь. Так что можно и специально потренироваться.
Наталья Худякова  (НХудякова)
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Согласна, что самих матерей надо воспитывать. Вместе с учебником по уходу за младенцами подсовывать Карнеги smile:D
Наталья Худякова  (НХудякова)
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И я абсолютно согласна, что "Все великие истины очень просты в формулировках, но очень трудны в исполнении". Например, все знают, что зарядку делать полезно и необходимо...И что?
Наталья Худякова  (НХудякова)
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Пытаюсь своим детям внушить, что жизнь складывается из простых каждодневных мелочей.Но это им скучно... smile:| Что делать?!
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Мне кажется, что большое влияние оказывает не то, что мы им специально внушаем, а то, что они "впитывают с молоком", т.е. между нашими внушениями smile:)
Наталья Худякова  (НХудякова)
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да-да, собственным примером... а если "пример" все время на работе? smile;) ЧТо-то мы далеко от Карнеги ушли... Я Карнеги читала лет 15 назад. Да, что-то показалось очевидным и наивным, но полезным - без сомнения! И главное, запомнилось на всю жизнь! Может потому что я со многим была согласна?
Наталья Худякова  (НХудякова)
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Не согласна только с пунктом "не критикуйте!" Это как-это? А если очевидно человек делает неправильно? Особенно, если это твой близкий :(Молчать невозможно! Особенно человеку с АЖП (активной жизненной позицией smile:D ) Значит, надо указать, поправить, ты же хочешь, чтобы он стал лучше или сделал это лучше в следующий раз smile:D
Сергей Савельев  (kev)
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У Карнеги есть ответ на этот вопрос (в той же книге), просто перечитайте - он не сложен, как и всё остальное. Главная трудность - переубедить себя в подсознательной аксиоме типа "я самый умный, итак всё знаю"...
Alexey Shevchuk  (alshev)
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Помню ощущения от давно прочитанного Карнеги: лицемерие и ханжество, необходимость патологической лести, обоснованной коммерческой выгоде... собственно у нас и до Карнеги все знали об этом и после него ничего не изменилось...
Сергей Савельев  (kev)
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Следуя Вашей логике, тогда уж и 10 библейских заповедей можно назвать "лицемерием и ханженством, которые и до их появления все знали"...
Alexey Shevchuk  (alshev)
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следуя Вашей нелогичности Карнеги - бог, однако Карнеги Библию не писал)))
Сергей Савельев  (kev)
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конечно нет, он просто надергал оттуда многое, большинство его советов подозрительно похожи по смыслу на библейские заповеди...
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