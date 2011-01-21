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Паспорт и его значение

21.01.2011 11:02 8 2 415 просмотров
Друзья,

Сегодня не о книгах, а о небольшом житейском инциденте, который случился со мной на днях. Случай был, как бы лучше выразиться... затрагивающий сферу банковских услуг.

Случилось страшное - я потеряла паспорт. Точнее паспорт вместе с кошельком, банковскими картами, страховым пенсионным свидетельством и кучей полезных записок-заметок-визиток вытащили карманники, когда я путешествовала на метро буквально пару остановок - от Петроградской до Невского Проспекта (дело было в Петербурге).

Любезный служитель будки метро популярно объяснил мне, где искать милиционера. Побеспокоился о том, чтобы я срочно заблокировала банковские карты, напомнив, что отделение ВТБ-24 совсем недалеко. Интеллигентный белокурый милиционер с приятным лицом в своем метро-застенке ободрил меня уверенностью в том, что паспорт и документы обязательно подкинут обратно. Я страшно переживала за карманников, которым буквально ничего, кроме довольно бесполезных чужих документов не досталось. За пять минут до входа в метро я сняла последние деньги с украденной банковской карты. А за час до этого момента поленилась перевести на карту деньги с текущего счета. Денег в украденном кошельке не было ни в каком виде.

Однако, и я теперь доступа к своим деньгам не имела. Карта переменных кодов утрачена вместе с кошельком - значит с телебанка ВТБ-24 денег на карту не перевести. Карта тоже утрачена, значит денег через банкомат не снять. Паспорт вне зоны доступа, значит в отделении банка мне наличные со счета тоже не снимут.

Звоню в службу поддержки по телефону. Кстати, телефонный сервис у ВТБ-24 очень толковый, оперативный, дееспособный. Там меня радуют - чтобы реанимировать телебанк нужно обязательно подъехать в отделение банка, где этот телебанк открывался. В моем случае это будет в Москве, в то время как сейчас я довольно плотно, к тому же без денег и документов, пребываю в Питере.

Денек я полежала в задумчивости, надеясь, что вот-вот мне позвонят доблестные милиционеры с найденным паспортом, и все само собой разрулится. Милиционеры не звонили, а остатки с трудом найденной наличности закончились.

Пришлось сдаваться и идти в банк. Я знаю волшебное отделение в Питере, где никогда нет никаких очередей. Адреса не скажу, самой пригодится. Там все было не так страшно, как мне объясняли по телефону. В Москву можно и не ехать. К телебанку перевыпустили явки-пароли, поверив мне на "ксерокопию утерянного паспорта". Приняли заявление на перевыпуск дополнительной карты к той, что утеряна (я ее не блокировала, так как она была дебетовая и без денег). Сказали, что снять со счета cash и/или получить новую карту я смогу уже только по настоящему паспорту или временной справке из милиции.

Потом я догадалась воспользоваться помощью знакомой, тоже имеющей телебанк ВТБ-24 и привязанную к нему карту. Перевела на ее счет деньги, и мы сняли по ее карте через банкомат. А потом мне позвонил доброжелатель и сказал, что нашел мой кошелек со всеми картами, документами и паспортом.

Но все-таки я не понимаю, почему банк не верит живому человеку с ксерокопией утерянного паспорта, полным знанием всех явок-паролей по своим счетам + кучей смежных документов на свое имя типа загранпаспорта и пр.. Почему настолько необходим квиток из милиции о том, что паспорт действительно утерян? В чем тут логика?

Полезные советы, как лучше вести себя до-после и вместо таких ситуаций приветствуются.

Комментарии 8

Пенсионер  (Пенсионер)
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Держать доки и карты в отдельности, и деньги тоже. Очень трудно поверить на слово. Ксерокопию можно сделать любую. А что далеко ходить. Был в Белгороде, гражданский паспорт был на замене в паспортном столе по месту жительства по достижению возраста, надо было заменить. При себе был загранпаспорт выданной естесственно по месту жительства, администратор гостиницы категорически отказалась оформить номер по загранпаспорту. Её мотивировка была убийственной, а вдруг вы гражданин Украины. smile:)
Сергей Савельев  (kev)
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Сочуствую. Из полезных советов, кроме вышеперечисленных, в голову лезет возможность вместо паспорта предъявлять водительское удостоверение (если не украдено), загранпаспорт или любой другой документ, по которому можно самоидентифицироваться. Наличные деньги в поездках на приличные расстояния лучше всё же иметь в небольшом кол-ве для подобных незапланированных приключений.
Анастасия Моржавикова  (Nastx)
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Как правило основным документом удостоверяющим личность является паспорт для проведения идентификации клиента. И я как банковский работник со стажем работая с клиентом обязана произвести идентификацию.......
Раз идет речь о клиентских счетах, то и без паспорта какую-либо информацию дать не возможно
Дмитрий  (Dimon)
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Вам повезло, что документы вернули. А у меня был случай, когда украли и все - больше я своих документов не видел, причем произошло это в довольно известном, престижном вузе прямо во время экзаменов. И если паспорт с пластиковой картой еще можно восстановить, то есть документы, которые существуют в единственном экземпляре и их не восстановишь никак.

Возможно, в некоторых банках есть сервис (типа private banking), когда клиент может распоряжаться своими деньгами даже если у него украли документы.
Анвар Маматов  (Анвар Маматов)
#
Цитата
Но все-таки я не понимаю, почему банк не верит живому человеку с ксерокопией утерянного паспорта, полным знанием всех явок-паролей по своим счетам + кучей смежных документов на свое имя типа загранпаспорта и пр.. Почему настолько необходим квиток из милиции о том, что паспорт действительно утерян? В чем тут логика?

Это не банки виноваты, а законы наши, а банки просто их не нарушают
Сергей Савельев  (kev)
#
А Вы бы поверили ксерокопии паспорта? А чем в принципе ксерокопия паспорта отличается от ксерокопии денежной купюры? За ксерокопию денег продали бы что-нибудь?
Наташа Осипова
#
Цитата
Анвар Лучезарный пишет:
Цитата
Но все-таки я не понимаю, почему банк не верит живому человеку с ксерокопией утерянного паспорта, полным знанием всех явок-паролей по своим счетам + кучей смежных документов на свое имя типа загранпаспорта и пр.. Почему настолько необходим квиток из милиции о том, что паспорт действительно утерян? В чем тут логика?

Это не банки виноваты, а законы наши, а банки просто их не нарушают


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