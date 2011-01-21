Паспорт и его значение

Друзья,
Сегодня не о книгах, а о небольшом житейском инциденте, который случился со мной на днях. Случай был, как бы лучше выразиться... затрагивающий сферу банковских услуг.
Случилось страшное - я потеряла паспорт. Точнее паспорт вместе с кошельком, банковскими картами, страховым пенсионным свидетельством и кучей полезных записок-заметок-визиток вытащили карманники, когда я путешествовала на метро буквально пару остановок - от Петроградской до Невского Проспекта (дело было в Петербурге).
Любезный служитель будки метро популярно объяснил мне, где искать милиционера. Побеспокоился о том, чтобы я срочно заблокировала банковские карты, напомнив, что отделение ВТБ-24 совсем недалеко. Интеллигентный белокурый милиционер с приятным лицом в своем метро-застенке ободрил меня уверенностью в том, что паспорт и документы обязательно подкинут обратно. Я страшно переживала за карманников, которым буквально ничего, кроме довольно бесполезных чужих документов не досталось. За пять минут до входа в метро я сняла последние деньги с украденной банковской карты. А за час до этого момента поленилась перевести на карту деньги с текущего счета. Денег в украденном кошельке не было ни в каком виде.
Однако, и я теперь доступа к своим деньгам не имела. Карта переменных кодов утрачена вместе с кошельком - значит с телебанка ВТБ-24 денег на карту не перевести. Карта тоже утрачена, значит денег через банкомат не снять. Паспорт вне зоны доступа, значит в отделении банка мне наличные со счета тоже не снимут.
Звоню в службу поддержки по телефону. Кстати, телефонный сервис у ВТБ-24 очень толковый, оперативный, дееспособный. Там меня радуют - чтобы реанимировать телебанк нужно обязательно подъехать в отделение банка, где этот телебанк открывался. В моем случае это будет в Москве, в то время как сейчас я довольно плотно, к тому же без денег и документов, пребываю в Питере.
Денек я полежала в задумчивости, надеясь, что вот-вот мне позвонят доблестные милиционеры с найденным паспортом, и все само собой разрулится. Милиционеры не звонили, а остатки с трудом найденной наличности закончились.
Пришлось сдаваться и идти в банк. Я знаю волшебное отделение в Питере, где никогда нет никаких очередей. Адреса не скажу, самой пригодится. Там все было не так страшно, как мне объясняли по телефону. В Москву можно и не ехать. К телебанку перевыпустили явки-пароли, поверив мне на "ксерокопию утерянного паспорта". Приняли заявление на перевыпуск дополнительной карты к той, что утеряна (я ее не блокировала, так как она была дебетовая и без денег). Сказали, что снять со счета cash и/или получить новую карту я смогу уже только по настоящему паспорту или временной справке из милиции.
Потом я догадалась воспользоваться помощью знакомой, тоже имеющей телебанк ВТБ-24 и привязанную к нему карту. Перевела на ее счет деньги, и мы сняли по ее карте через банкомат. А потом мне позвонил доброжелатель и сказал, что нашел мой кошелек со всеми картами, документами и паспортом.
Но все-таки я не понимаю, почему банк не верит живому человеку с ксерокопией утерянного паспорта, полным знанием всех явок-паролей по своим счетам + кучей смежных документов на свое имя типа загранпаспорта и пр.. Почему настолько необходим квиток из милиции о том, что паспорт действительно утерян? В чем тут логика?
Полезные советы, как лучше вести себя до-после и вместо таких ситуаций приветствуются.
Комментарии 8
Жесть!
Раз идет речь о клиентских счетах, то и без паспорта какую-либо информацию дать не возможно
Возможно, в некоторых банках есть сервис (типа private banking), когда клиент может распоряжаться своими деньгами даже если у него украли документы.
Это не банки виноваты, а законы наши, а банки просто их не нарушают
Это не банки виноваты, а законы наши, а банки просто их не нарушают
Согласна с тобой.