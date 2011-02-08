Стоит ли быть послушной девочкой в банке?

Друзья, только я уже настроилась поразить вас фейерверком рецензий, благо книг начитано-обдумано за долгие зимние праздники немеряно, как вплотную столкнулась с очередной банковской коллизией.
Понадобилось мне сегодня с утра разменять немножко денежек в валюте. Я даже растерялась... Вроде бы пункты обмена валюты подсократились-подуничтожились, работают ли банки с физическими лицами с девяти утра не очень понятно, а в десять уже наступает запланированное время расставания с наличными.
Впрочем, все разрешилось довольно легко. Сбербанк на ближайшем углу работал ровно с девяти, да и народу в нем было не много. На входе меня встретил строгий терминал, выдающий талончики. Я дисциплинированно ткнула в строку "обменно-валютные операции, продажа драгоценных монет", получила талончик и присела в ожидании. Присутствующие в отделении "физические лица" строго посмотрели на меня, сообщив, что мне нужно ждать своей очереди. Учитывая, что мне одной был нужен обмен валюты, я безропотно села ждать.
Однако, вызывали кого угодно, но не меня, и исключительно в другие окошечки, далекие от обмена валют. В обменно-валютном окошечке было тихо, но иногда туда заходила сотрудница банка. Где-то в 9.30 (я начала свою банковскую эпопею в 9.15) она уже уселась в своей кабинке уверенно и зашуршала какими-то бумажками. Моя очередь по-прежнему на экране не выскакивала. Я глубоко задумалась, что бы это значило. Ибо никаких объявлений о том, что обмен валюты работает по альтернативному от всего банка расписанию, нигде не наблюдалось.
Я еще некоторое время посидела (уже изрядно напрягшись). Помотала головой туда-сюда в поисках какой-нибудь служительницы, к которой можно обратиться за разъяснениями. Такой не нашлось. Только терминал с талончиками, люди в электронной очереди (т.е. непонятно - кому-куда и когда) + пуленепробиваемое стекло между клиентами банка и его сотрудниками.
В 9.45 я не выдержала, подошла к обменно-валютному окошку и громко сказала даме, тихо шуршащей своими бумажками, натачивающей карандаши и протирающей ценные монеты: "Скажите, Вы сегодня работать собираетесь?". Она вскинула на меня недоуменный взгляд и гордо сказала: "Я уже работаю". Тут я чуть было не озверела, решив, что сейчас она мне скажет, что пока не перечистит все свои карандаши и монеты, денег мне не обменяет. Но неожиданно она среагировала на мои размахивания паспортом с вложенной в него стодолларовой банкнотой, и быстро провела операцию, попутно удивляясь: "Надо же, просто до меня сигнал из общей очереди не доходит".
Операция обмена валюты заняла ровно одну минуту, была выполнена очень толково, быстро, технично. Без сучка, без задоринки. А вот "очередные разбирательства" явно были абсурдными и время-затратными.
Что посоветуете? Не верить командам электронного табло? Не быть послушной девочкой? Всегда повышать голос, чтобы на тебя обратили внимание?
Комментарии 9
P.S. А вот если бы в заглавии поста, в последнем слове Вы случайно пропустили бы букву "к", то читалось бы намного веселее
причесм беда такая не только в Сбербанке (я там теперь даже не беру талончик электронной очереди).
Но и в банке, в котором работаю, столкнулась с той же проблемой: полчаса пришлось ждать с талончиком в руках, чтобы получить свою зарплатную карту, к слову людей за той же услугой и в то же окно не было совсем.
Пока наши оперзалы будут пытаться привить а потом развить у себя культуру электронной очереди - простым поситителям, наверное, лучше по-старинке обращаться к девушке в окошечко...