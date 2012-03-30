Популярные сообщения

Счастья-здоровья-любви-удачи! Пока - тезисно. 1. Лапландия - чудесна и красива, хотя там и холодно, и очень темно) 2. Видимо, я таки подсела на горные лыжи, чего так избегала все последние годы. 3.Фото - будут, немножко позже 4. У моей подруги в праздники украли кошелек с деньгами и банковскими картами. Вот уже полторы недели она занимается восстановлением этих карт. Поэтому на днях - подробный отчет о том, насколько быстро и качественно помогают своим клиентам в подобной ситуации банки Юникредит, Сити, Авангард и ВТ24. Следите за! Еще раз всех с праздниками

..должен, мне кажется, существовать для сочиняющих рекламные слоганы и тексты. При этом в этом заведении непременно должен быть отдельный, особо "приятный" уголок для тех, кто почему-то решил, что умеет сочинять рекламу в стихах. Пользуясь, так сказать, тем, что умеют писать. Повальная грамотность вообще далеко не всегда благо. Но уже месяца три крутящееся на московской радиостанции произведение "Покрышки для любых автомобилей, Оптовикам поставим без проблем резину!" - ..оно ведь, господа, за гранью добра и зла. За гранью. Так чудовищно, что даже уже и прекрасно, своего рода шедевр.. Автора! Автора в студию, пожалуйста! Я хочу видеть этого человека.(с) PS в этой, не побоюсь этого слова, поэтической строфе есть еще две строчки. Но мозг мой, увы, не в состоянии их удержать более чем на 3 секунды. Видимо, защитная реакция.