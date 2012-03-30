Популярные сообщения

Мария Строева
30.03.2012 12:10
mstroeva
Не верьте Беладонне aka ВТБ-Украина
Некоторое время назад мой друг решил приобрести платиновую дебетовую карту ВТБ-Украина. Карта сулила владельцу - любителю активного образа жизни и путешествий - определенные приятные опции: скидки на аренду автомобилей в крупных европейских фирмах, возможность пользования бизнес-классом при перелете экономом и тд. Стоимость открытия карты - 500 долларов.
Читать далее
Мария Строева
13.09.2011 16:07
mstroeva
Про газовые войны
Давненько не писала, да вот повод появился.
Если вы думаете, что я про Украину, например - то нет. Но - про доступ к газовой трубе.-)
История показательная и увы, не только для Москвы не редкая.
Мне, изволите ли видеть, хотят разломать кухню. Мою красивую,чистую, любовно и задорого отремонтированную кухню. В моей собственной, личной квартире. Они хотят,а я, как вы понимаете - совсем наоборот. И не только мне хотят, в каждом из 12 подъездов нашего дома таких кухонь минимум 5.
Они - это некая контора ООО "Самеди". У них, как откопали мои адвокаты, 2 учредителя-физ лица, а более о конторе ничего не известно толком.
Читать далее
Мария Строева
10.05.2011 14:21
mstroeva
Как размножаются ёжики(с)
Дорогой ЮниКредит Банк!
Наконец нашла место и время написать тебе.(с)
У нас не складывается давно. Мы ж не по любви, ты же мой зарплатный банк, тебя, как родину, не выбирают.
И я терпела.
Читать далее
Мария Строева
20.04.2011 14:43
mstroeva
Навстречу весне
Поскольку в Москве (в отличие, скажем, от Сибири и Алтая) весна никак не наступает, (да и в Сибири, если честно, сегодня уже не +24, а +10 с дождем), то будем торопить приход летнего отдыха, провожая торжественно отдых зимний.
Вот фотоотчет с главного горнолыжного курорта Сибири Шерегеша. Мы ездили туда в начале марта отмечать катанием на лыжах Международный женский день Это сказочной красоты место.
Читать далее
Мария Строева
17.03.2011 17:11
mstroeva
Экстренный японский чемоданчик
Подобные чемоданчики в Японии рекомендовано сейчас иметь всем. При этом надо учесть, что они и есть - практически у всех и в любой самой самой что ни на есть глухой провинции. В магазинах, ресторанах, гостиницах, школах, больницах, банках. С рацией, изоляцией, портативным туалетом и его наполнителем, плащ-палаткой, салфетками всех сортов. Удобно и компактно сформированные...
Читать далее
Мария Строева
14.03.2011 13:12
mstroeva
чОрный-пречОрный список
..московских таксомоторов предлагаю составить я вам, уважаемые москвичи и гости столицы.
Претензий много. И не в последнюю очередь я бы выделила КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ неумение наших таксомоторных компаний обеспечивать нормальную встречу в аэропорту.
Читать далее
Мария Строева
04.03.2011 14:20
mstroeva
С наступающим праздником!
Милые женщины!
Умницы, красавицы, сильные, нежные, решительные, умелые, веселые, романтичные!
С наступающим вас всех праздником!
Пусть все принцы, которых вы ждете, наконец запрягут уже своих белых коней и помчатся вам навстречу!
Любви, здоровья, радости!
Мария Строева
28.02.2011 17:07
mstroeva
Про Наташу
Поскольку с проявлениями доброты, как резонно заметил один из пользователей в комментариях к прошлому посту, у нас не очень, то всем, кому не интересно - не читайте.
Остальным:
Читать далее
Мария Строева
17.02.2011 14:47
mstroeva
День спонтанного проявления доброты сегодня.
Так сообщают СМИ, как принято говорить.
В связи с этим, видимо, Сити-банк мне (как и всем, полагаю?) прислал изумительное по идиотизму письмо о том, как он от имени своих клиентов покупает пихты и ёлочки, чтобы высаживать их где-то за полярным кругом, или хрен его знает где. Я уж молчу про то, что я уже года 2 как принципиально не клиент этого чудо-банка, но ёлочки...
А проявления доброты хочется.
Её зовут Наташа, ей 28 лет, она очень добрая, очень веселая, очень мужественная. Я не видела, чтоб она плакала.
Читать далее
Мария Строева
09.02.2011 14:26
mstroeva
Форма от Юдашкина
Я последние несколько дней удерживала себя от того, чтобы написать про последние ожидаемые правительственные распоряжения относительно "оптимизации" в сфере здравоохранения. Про сокращение списка ВМП - высокотехнологичной медпомощи , про запрет с 1 февраля профильным мединститутам и центрам делать "химию" раковым больным, про отмену квот на эту самую "химию"..Я про это не хотела писать, потому что все это настолько дико и жутко, что кроме как вспомнить Жванецкого и его "если задаться целью уменьшить давление населения на почву.." - ничего и не остается.
Но
Читать далее
Мария Строева
24.01.2011 14:08
mstroeva
Царство Снежной Королевы
Это обещанный фоторепортаж из Лапландии. Чтоб вы не сомневались - это 3 часа дня. Полярная ночь, однако) Поэтому на горе темно, холодно, но - очень красиво!
Читать далее
Мария Строева
17.01.2011 16:25
mstroeva
Всех с наступившими!
Счастья-здоровья-любви-удачи!
Пока - тезисно.
1. Лапландия - чудесна и красива, хотя там и холодно, и очень темно)
2. Видимо, я таки подсела на горные лыжи, чего так избегала все последние годы.
3.Фото - будут, немножко позже
4. У моей подруги в праздники украли кошелек с деньгами и банковскими картами. Вот уже полторы недели она занимается восстановлением этих карт. Поэтому на днях - подробный отчет о том, насколько быстро и качественно помогают своим клиентам в подобной ситуации банки Юникредит, Сити, Авангард и ВТ24.
Следите за!
Еще раз всех с праздниками
Мария Строева
28.12.2010 14:51
mstroeva
Господа! Мы не готовы к войне!(с)
Я весьма наивна.
Вот тут:http://www.banki.ru/blog/stroevaya/386.php
я писала о летнем авиаколлапсе, предполагая, что, когда он закончится, станет ясно, что что-то можно было сделать.
ха-ха и еще раз ха.
Никто ни о чем не задумался и ничего никому ясно не стало. нашему авиаузлу не надо вулканов и нашествия марсиан, для того, чтобы прекратить работу и испортить десяткам тысяч людей здоровье, нервы и новогодние праздники. Для этого нужна малость - чтобы Аэрофлот, этот гордый флагман отечественной авиации, не закупил реагент-антиобледенитель, а Домодедово, этот высокотехнологичный всепогодный порт, лишился электропроводов, которые, видимо, для пущей безопасности стратегического объекта, висят себе над землей. Чтоб врагам удобней резать было.
Читать далее
Мария Строева
22.12.2010 14:31
mstroeva
Про деньги
Ну где про деньги говорить, как не на этом сайте, правда?
Так вот.
Скоро я сяду в машинку, и поеду через пробки в налоговую инспекцию. Для того, чтобы встать там в очередь и получить квитанцию на оплату причитающегося с меня транспортного налога.
В очереди, кроме меня, будет стоять еще много таких же, как я. Не получивших квитанции. Судя по прошлому году, их будет в очереди подавляющее большинство. И все они будут выкраивать время, ехать, ухудшать экологическую и транспортную обстановку, тратить бензин и амортизировать авто, потом стоять в очереди..
А потом я подойду к окошечку и произойдет всегдашний диалог с сидящей там барышней (или дамой):
Читать далее
Мария Строева
16.12.2010 16:08
mstroeva
Дурака учить - только портить?
"Единая Россия" предлагает вдвое сократить школьную программу в старших классах - об этом говорилось на вчерашнем заседании Государственно-патриотического клуба партии. Вместо уроков планируется уделять больше внимания воспитанию патриотов и сознательных граждан, и тогда уличные конфликты сойдут на нет, надеются представители партии власти. "Последние годы в школе мы давали только знания, но не воспитывали. Результатом этого стало побоище на Манежной площади", - сообщил МК автор проекта, гендиректор издательства "Просвещение" Александр Кондаков.
Читать далее
Мария Строева
13.12.2010 16:23
mstroeva
Уик, так сказать, энд.
В минувшую субботу в 3 часа дня я сделала то, чего не делала никогда раньше, то есть ни разу вообще, но видимо именно в этот день настало время оказаться в нужном месте.
В субботу в 3 часа дня, пребывая в абсолютном неведении относительно того, "какие настроения витают нынче не только в обществе, но и в живой природе!"(с) я поехала в Торговый Центр "Охотный ряд".
В начале пути я обнаружила, что на моей машине сломался дворник, поэтому я поймала машинку на улице Тверской, и поехала вниз к Охотному Ряду. Пейзаж на Охотном мне совсем не понравился, но было поздно - водила высадил меня посредь ОМОНа у саркофага гостиницы Москва, и слинял с максимально возможной скоростью.
Читать далее
Мария Строева
03.12.2010 13:55
mstroeva
О детях и футболе
Я хотела промолчать, правда. Про Чемпионат 2018. Честно, хотела. ну, потому что - все говорят, так я помолчу.
Но сегодня утром в родной мне когда-то программе "Вести" увидела сюжет под названием "Страна ликует", с показом неких действительно прыгающих и размахивающих некоторыми элементами тела и одежды людей в разных уголках нашей бескрайней Родины.
И я не утерпела. Поскольку прочитанное в И нете, услышанное от знакомых и коллег и увиденное на экране никак не сходится. А еще есть мое же собственные мысли, мысли человека, совсем не чуждого спорту и экономике.
Читать далее
Мария Строева
29.11.2010 13:56
mstroeva
Отдельный адЪ
..должен, мне кажется, существовать для сочиняющих рекламные слоганы и тексты. При этом в этом заведении непременно должен быть отдельный, особо "приятный" уголок для тех, кто почему-то решил, что умеет сочинять рекламу в стихах. Пользуясь, так сказать, тем, что умеют писать.
Повальная грамотность вообще далеко не всегда благо.
Но уже месяца три крутящееся на московской радиостанции произведение
"Покрышки для любых автомобилей,
Оптовикам поставим без проблем резину!" -
..оно ведь, господа, за гранью добра и зла. За гранью.
Так чудовищно, что даже уже и прекрасно, своего рода шедевр..
Автора! Автора в студию, пожалуйста! Я хочу видеть этого человека.(с)
PS в этой, не побоюсь этого слова, поэтической строфе есть еще две строчки. Но мозг мой, увы, не в состоянии их удержать более чем на 3 секунды. Видимо, защитная реакция.
Мария Строева
15.11.2010 14:23
mstroeva
Заехать в Гаагу
..наконец заставили мы себя, посещая в очередной раз Нидерланды.
Просто потому, что первые несколько дней жили в Роттрдаме. а от него до Гааги - 20 мин на поезде. Грех не заехать.
Она оказалась кукольная, какая-то игрушечная, эта резиденция Правительства и Королевского дома
Читать далее
Мария Строева
09.11.2010 16:09
mstroeva
Мы много курим,
больше, чем в других странах, как считает Всемирная организация здравоохранения. Понятия не имею, откуда у ВОЗ эти данные. Ну, видимо, что-то где-то исследовали. Даже спорить не буду. Хотя у нас, насколько я могу судить, внятной и четкой статистики на эту тему нет. Как и о наркомании. Как и об алкоголизме. Но поскольку у нас и перепись населения прошла(или еще проходит?) так, что ее никто как-то и не заметил, а она как бы и есть, то я даже спорить не буду и опровергать. Какой смысл? Хотя очень хочется спросить у ВОЗ, посчитали ли они, сколько и как курят в Китае, например. И как у них при этом с продолжительностью жизни населения.
Но я даже и не о том сейчас.
Я о ханжестве. Социальном.
Читать далее
Мария Строева
25.10.2010 14:00
mstroeva
Глубокая задумчивость
..напала на меня после звонка в офис авиакомпании KLM. Мне нужно было сдать им один билет и получить соответственно за него деньги. На карту. На мою банковскую карту, которой я дорожу и в целом ее ценю. В авиакомпании KLM мне предложили прислать им факс с заявлением и приложенной ксерокопией паспорта, что меня вполне устроило. Но не успела я обрадоваться, как вдруг..
Читать далее
Мария Строева
22.10.2010 13:51
mstroeva
Чудеса предпринимательства
Сегодня клиенты банка "Тинькофф. Кредитные системы" получили жизнеутверждающее смс:
"Уведомляем Вас об изменении тарифа по Вашей расчетной карте с 18.10.2010.
За пополнение счета переводом с карты стороннего банка будет взиматься комиссия 2% от суммы перевода."
Учитывая, что отделений у этого банка нет, пополнение счета, как нетрудно догадаться, должно происходить именно путем того самого перевода.
Следовательно, смс в переводе на русский язык должно звучать так: Дорогие друзья! С этого момента вы все будете нам платить гораздо больше, потому что нам так хочется и очень нужны деньги.
Читать далее