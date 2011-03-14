чОрный-пречОрный список

..московских таксомоторов предлагаю составить я вам, уважаемые москвичи и гости столицы.
Претензий много. И не в последнюю очередь я бы выделила КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ неумение наших таксомоторных компаний обеспечивать нормальную встречу в аэропорту. Я летаю не один и даже не два раза в месяц. Оставлять собственную машину на стоянке не выгодно никак. И если из Шереметьево мне крайне удобен замечательный Аэроэкспресс, то из двух оставшихся "ворот" столицы мне остается лишь такси, увы и ах.
Так вот.
Я пока не нашла ни одну компанию вменяемой ценовой категории, диспетчеры которой были бы в состоянии отследить пребывающий рейс, когда их об этом просят, и по результатам этой слежки скорректировть время подачи машины. Зато очень часто они самостоятельно меняют время на более позднее, когда это совершенно не нужно - "а вы разве багаж не получаете?! а сразу же из самолета не выпускают! ой, а мы думали, вы нам слишком раннее время назвали!.."..В результате этих мыслительных процессов в головах диспетчеров я то вынуждена ждать в аэропорту заранее мною вызванную машину, то она не приезжает вообще - "ой, а мы ее уже в Зеленоград услали!" -, то с меня требуют денег за ожидание, при том, что я за несколько часов предупреждала о задержке рейса и просила отследить время прилета.
При этом диспетчеры врут. Врут так глупо и по детски, что это даже неловко слушать.
Буквально сегодня утром старший диспетчер Центрального Бюро Такси (627 00 00) Любовь Иванна пыталась меня убедить в том, что аэропорт скрывал информацию о времени прибытия моего рейса. Я говорю - вы он-лайн табло смотрели? оно во Внуково очень удобное, там все видно четко! Она - мне девочки сказали, что информации не было. Я: где не было, в интернете? Она: водитель сказал, что он ничего не знает! ...и в таком содержательном ключе - минут 15.
Короче говоря. терпение мое кончилось.
Предлагаю составлять черный список, чтобы не пострадали другие потенциальные клиенты таксомоторов.
Мои "лидеры", которых НЕЛЬЗЯ вызывать в аэропорт:
627 0000
775 6888
Вас разведут на деньги, заставят ждать или просто не встретят.
ПыСы: А если кто знает надежную компанию, дайте знать, пожалуйста, а то я замучилась их искать))
Комментарии 35
я написала - мне он удобен только из Шарика.
Ехать из Внукова на Киевскую и оттуда возвращаться обратно на Юго-Запад - что на такси, что на метро глупая глупость.
Мне тоже неудобно, но я предпочитаю временное неудобство длительной проблеме.
Да и вообще, транспортное сообщение Москвы во многих случаях неудобно и затруднительно. Такова селяви
Я правильно понимаю, что вы не нашли на рынке компанию предлагающую желаемый вами уровень сервиса за желаемую вами "вменяемую ценовую категорию"? При этом этот сервис предлагают, но цена за него для вас высока?
но я очень часто летаю и из ДМД и Внукова. и вот тут-то начинается)
у меня нет получаса на бесцельное шатание по городу. тем более, что в месяц выходит не полчаса, а несколько часов. да, мое время дорого стоит. да, я не вижу хорошего соотношения цена-качество.
я ответила на Ваши вопросы?
Как я понимаю, вы "летаете не один и даже не два раза в месяц" не по причине любви к полету, а по работе. Разве ваш работодатель не возмещает вам командировочные расходы, в т.ч. на проезд в аэропорт и обратно? Обычно такие вещи возмещают и люди не особо волнуются о цене, если на рынке присутствует нужное им качество.
"да, мое время дорого стоит"
В таком случае, спасибо за ответ. Хотя, если вам не платят за ведение блога, то, полагаю, здесь вы явно теряете свое дорогое время. Зачем? В смысле зачем теряете и зачем пишите?
P.S. Простите, что я опять вас спрашиваю. Это только из-за желания пообщаться и банального любопытства, каюсь. )
А прочитав ваше первое сообщение в блоге, понял, что вы пришли сюда ради "неприятных ответов", а не вопросов. Но у меня нет ответов про таксомоторы, и я надеюсь, что мои вопросы вам не неприятны. )
безусловно, аэроэкспресс - зе бест, тем более, что у меня там вип-карта))
Не буду задавать нескромный вопрос "как?", но можно полюбопытствовать не менее нескромным вопросом "а что это?"
По "Ритму", кстати, у них в довершение ко всему еще и вполне гуманные тарифы. Единственное, надо все-таки понимать, что отдельно взятый водитель-таки может оказаться черной овцой в белом стаде и от "Дорогу покажешь" еще никто не застрахован Т.е. в моем случае он не то, что не знал, куда ехать, но ехал, скажем так, неоптимально, поэтому пришлось проявить активность и скорректировать маршрут.
карта - это подарок. ее в подарок и получают)
но на ерапортах они бабки делают, эти заказы им дороги, и казалось бы - ну, цените вы кли ентов, которые часто летают и вашими услугами пользуются! но - нет, не надо ничо.
так, помечаем в чОрный списочек - 727-0-111, 505-23-62 - НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ!
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Это... В смысле... До пенсии никак?
Или инвалидность надо получить?
По Вашей проблеме - сам пользуюсь услугами такси фирмы "родственник, знакомый или друг". Очень удобно и форма оплаты почти любая - от "бесплатно" до "за ответную услугу", "за деньги" и т.п.
Могут бомбилы и кочевряжиться на 1000 не соглашаться, но это только в том случае, если въезд в Москву стоит. Они просто потратят 2-3 часа времени на свой рейс туда-обратно. Потому просят больше.
Я крайний раз ехал из Домодедово в Ясенево в 3 ночи за 1000 руб на новой Тойоте-Королла. Водитель славянин, в машине не курят, радио настроено на Relax-FM. Собственно, почему нет?
http://zakaz-taxi.taxiglobal.ru/
Я таким образом около 2 лет пользовался услугами одного и того же таксиста. Парень был очень пунктуален, всегда приезжал с большим запасом и при этом никогда не торопил с выходом. К тому же всегда входил в положение, если рейс задерживается или еще что-то. Естественно, никогда не заходила речь о доплатах за 10-15 минут просто в пробке или в аэропорту. Ну и в завершении всего, каждая поезда проходила в непринужденном общении без звуков шансона и деревенских понтов.
К сожаление, парень ушел из такси и теперь возит какого-то вип клиента. Сейчас "присматриваюсь" к другим таксистам.