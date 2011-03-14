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чОрный-пречОрный список

14.03.2011 13:12 35 2 156 просмотров
..московских таксомоторов предлагаю составить я вам, уважаемые москвичи и гости столицы.
Претензий много. И не в последнюю очередь я бы выделила КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ неумение наших таксомоторных компаний обеспечивать нормальную встречу в аэропорту. Я летаю не один и даже не два раза в месяц. Оставлять собственную машину на стоянке не выгодно никак. И если из Шереметьево мне крайне удобен замечательный Аэроэкспресс, то из двух оставшихся "ворот" столицы мне остается лишь такси, увы и ах.
Так вот.
Я пока не нашла ни одну компанию вменяемой ценовой категории, диспетчеры которой были бы в состоянии отследить пребывающий рейс, когда их об этом просят, и по результатам этой слежки скорректировть время подачи машины. Зато очень часто они самостоятельно меняют время на более позднее, когда это совершенно не нужно - "а вы разве багаж не получаете?! а сразу же из самолета не выпускают! ой, а мы думали, вы нам слишком раннее время назвали!.."..В результате этих мыслительных процессов в головах диспетчеров я то вынуждена ждать в аэропорту заранее мною вызванную машину, то она не приезжает вообще - "ой, а мы ее уже в Зеленоград услали!" -, то с меня требуют денег за ожидание, при том, что я за несколько часов предупреждала о задержке рейса и просила отследить время прилета.
При этом диспетчеры врут. Врут так глупо и по детски, что это даже неловко слушать.
Буквально сегодня утром старший диспетчер Центрального Бюро Такси (627 00 00) Любовь Иванна пыталась меня убедить в том, что аэропорт скрывал информацию о времени прибытия моего рейса. Я говорю - вы он-лайн табло смотрели? оно во Внуково очень удобное, там все видно четко! Она - мне девочки сказали, что информации не было. Я: где не было, в интернете? Она: водитель сказал, что он ничего не знает! ...и в таком содержательном ключе - минут 15.
Короче говоря. терпение мое кончилось.
Предлагаю составлять черный список, чтобы не пострадали другие потенциальные клиенты таксомоторов.

Мои "лидеры", которых НЕЛЬЗЯ вызывать в аэропорт:
627 0000
775 6888

Вас разведут на деньги, заставят ждать или просто не встретят.

ПыСы: А если кто знает надежную компанию, дайте знать, пожалуйста, а то я замучилась их искать))


Комментарии 35

Роман™  (Устин Акимыч)
#
Аэроэкспресс от Киевской до Внуково кагбэ smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
Вы думаете, я не в курсе?)
я написала - мне он удобен только из Шарика.
Ехать из Внукова на Киевскую и оттуда возвращаться обратно на Юго-Запад - что на такси, что на метро глупая глупость.
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Как в старой рекламе - "при всем богатстве выбора, другой альтернативы нет" (с)
Мне тоже неудобно, но я предпочитаю временное неудобство длительной проблеме.
Да и вообще, транспортное сообщение Москвы во многих случаях неудобно и затруднительно. Такова селяви smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
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на временное неудобство нужно время, как минимум лишние полчаса. у меня их зачастую нет.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Нет полчаса? Слова. )) Но откуда такое желание чтобы вас встречали в аэропорту? Там не хватает официальных такси по счетчику?

Я правильно понимаю, что вы не нашли на рынке компанию предлагающую желаемый вами уровень сервиса за желаемую вами "вменяемую ценовую категорию"? При этом этот сервис предлагают, но цена за него для вас высока?
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Конечно, нет получаса! А чему вы удивляетесь? Мария очень занятой человек, грим, записи и другие дела. Даже у меня их нет, и мне тоже жаль тащиться с Белорусской на север, если прилетаю в шарик (у Маши наоборот).
Мария Строева  (mstroeva)
#
из Шарика мне как раз волшебно - машину на Белорусской у родителей, и оттуда на экспрессе) очень удобно))
но я очень часто летаю и из ДМД и Внукова. и вот тут-то начинается)
Мария Строева  (mstroeva)
#
вы правильно поняли.
у меня нет получаса на бесцельное шатание по городу. тем более, что в месяц выходит не полчаса, а несколько часов. да, мое время дорого стоит. да, я не вижу хорошего соотношения цена-качество.
я ответила на Ваши вопросы?
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
На первые два нет. )) Но я понимаю, Мария, что ваши ответы на мои вопросы зависят от вашего желания, и спокойно отнесусь к его отсутствию. Тем более, что по роду деятельности вы привыкли больше спрашивать.
Как я понимаю, вы "летаете не один и даже не два раза в месяц" не по причине любви к полету, а по работе. Разве ваш работодатель не возмещает вам командировочные расходы, в т.ч. на проезд в аэропорт и обратно? Обычно такие вещи возмещают и люди не особо волнуются о цене, если на рынке присутствует нужное им качество.

"да, мое время дорого стоит"
В таком случае, спасибо за ответ. Хотя, если вам не платят за ведение блога, то, полагаю, здесь вы явно теряете свое дорогое время. Зачем? В смысле зачем теряете и зачем пишите?

P.S. Простите, что я опять вас спрашиваю. Это только из-за желания пообщаться и банального любопытства, каюсь. )
А прочитав ваше первое сообщение в блоге, понял, что вы пришли сюда ради "неприятных ответов", а не вопросов. Но у меня нет ответов про таксомоторы, и я надеюсь, что мои вопросы вам не неприятны. )
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Такси в аэропорт не доверяю априори. У ряда "перевозчиков" надежность не выше, чем у шахида с паролем "пицот! дарогу пакажеш?" smile:)
Hipster  (Hipster)
#
Тоже летаю, как минимум, два раза в месяц, разумеется связка "Аэроэкспресс + метро" вне конкуренции, если хочется именно приехать гарантированно в нужное время и место. Но, если надо такси по городу и в аэропорт, то пользуюсь такси "Ритм": 232-6-232, никогда проблем не было ни с отвозом меня в аэропорт, ни со встречей. Водитель, как правило, приезжает заранее и ждет за пределами парковки, соответственно, с ним созваниваешься уже лично во время получения багажа или паспортного контроля и координируешь уже реальное время выхода. Есть дисконтная программа, нареканий пока не было, может, мне просто везло.
Hipster  (Hipster)
#
P.S. забыл еще, они карточки принимают к оплате.
Мария Строева  (mstroeva)
#
о, это тож приятно, пока не всем свойственно)
Мария Строева  (mstroeva)
#
попробуем, мерси)
безусловно, аэроэкспресс - зе бест, тем более, что у меня там вип-карта))
Hipster  (Hipster)
#
"что у меня там вип-карта"

Не буду задавать нескромный вопрос "как?", но можно полюбопытствовать не менее нескромным вопросом "а что это?" smile:)

По "Ритму", кстати, у них в довершение ко всему еще и вполне гуманные тарифы. Единственное, надо все-таки понимать, что отдельно взятый водитель-таки может оказаться черной овцой в белом стаде и от "Дорогу покажешь" еще никто не застрахован smile:) Т.е. в моем случае он не то, что не знал, куда ехать, но ехал, скажем так, неоптимально, поэтому пришлось проявить активность и скорректировать маршрут.
Мария Строева  (mstroeva)
#
к водителям как правило гораздо меньше претензий, чем к диспетчерам, которые в принципе не понимают, что они делают, к сожалению.
карта - это подарок. ее в подарок и получают)
Дмитрий  (asd1979)
#
Таксомоторная компания№1, 727-0-111.Не подают утром заказанную с вечера машину.Таксомоторная компания виктория,505-23-62.Невозможность компании подать в срок машину.Опоздание состовляет от 40 минут и дольше. smile:evil: А так, самым пункутуальным в Москве является социальное такси. smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
ну то, что по городу они все опаздывают - это факт, да, я так однажды опоздала на празднование собственного дня рождения))
но на ерапортах они бабки делают, эти заказы им дороги, и казалось бы - ну, цените вы кли ентов, которые часто летают и вашими услугами пользуются! но - нет, не надо ничо.
так, помечаем в чОрный списочек - 727-0-111, 505-23-62 - НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ!
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Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
социальное такси

Это... В смысле... До пенсии никак? smile:o
Или инвалидность надо получить? smile:idea:
Мария Строева  (mstroeva)
#
есть такая служба, да. и действительно очень неплохо работает, надо заметить
Сергей Савельев  (kev)
#
В поисках нормального сервиса есть большая вероятность отсеять все существующие в Москве компании такси, этот риск чертовски велик... Не боитесь?
Мария Строева  (mstroeva)
#
мне-то чего бояться?) это они могут клиентов растерять
Сергей Савельев  (kev)
#
Того, что в списке приемлемых компаний никого не останется - на чём тогда ездить? Я тоже неоднократно сталкивался с тем что у нас в стране в сервисных компаниях (бизнесах) люди абсолютно не заморачиваются над главным смыслом (инструментом) этого бизнеса (значением слова "сервис" пренебрегают или не понимают его) и по этой причине теряют много клиентов...
По Вашей проблеме - сам пользуюсь услугами такси фирмы "родственник, знакомый или друг". Очень удобно и форма оплаты почти любая - от "бесплатно" до "за ответную услугу", "за деньги" и т.п.
Мария Строева  (mstroeva)
#
да, у меня тоже уже давно есть испытанный водитель, который меня возит. не за ответную услугу, конечно) И все же, мне кажется, проблема такси в городе - острейшая, и ее надо как-то решать.
Кирилл Жаворонок  (Skoda)
#
из Внуково на Юго-Запад местные бомбилы за 1000 р везут. Главное, им 2000 не предлагать. smile:) Потому, ничего не заказываю, а предпочитаю все на месте решить, т.к. решаемо.

Могут бомбилы и кочевряжиться на 1000 не соглашаться, но это только в том случае, если въезд в Москву стоит. Они просто потратят 2-3 часа времени на свой рейс туда-обратно. Потому просят больше.
Мария Строева  (mstroeva)
#
с бомбилами не связываюсь нигде, ни в каких аэропортах любого города
Кирилл Жаворонок  (Skoda)
#
Ну тут каждому как удобнее. Просто как вариант предложил.
Я крайний раз ехал из Домодедово в Ясенево в 3 ночи за 1000 руб на новой Тойоте-Королла. Водитель славянин, в машине не курят, радио настроено на Relax-FM. smile:) Собственно, почему нет? smile:)
Евгения Гранде  (antibankir)
#
Такси "Пилот"-очень простой номер 333-33-33 или столько же девяток. Меня ни разу не подводили. Машины нормальные, можно заказать и бизнес-класса. Водители культурные. Да и цены вполне приемлемые. Попробуйте
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Маш, я пользовалась только для проводов в аэропорт, а не встреч, но друг, который посоветовал эту фирму (он тут по соседству - блогер Дмитрий Фирсов), вроде пользовался и для встреч и был доволен. Еще у них четкая фиксированная такса, что тоже неплохо.

http://zakaz-taxi.taxiglobal.ru/


Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, пользовался и для встреч, правда всего 2 раза. Бюджетный кстати вариант. А вот еще 1 раз пользовался (но товарищ советовал, юзает регулярно) такси Командир, машинки хорошие-мерины, всё было отлично
Мария Строева  (mstroeva)
#
у такси Командир и машинки отличные, и цены)) пользуемся ими, да, поскольку работают четко, но и дерут будьте-нате
Александр Рождественский  (AxceLL)
#
Рекомендую "GO-TO.ru". Много раз и не один год пользуюсь smile:ura: , всем доволен: без опозданий в аэропорт, четкие встречи на чистом авто.
Amen  (Amen)
#
Тоже порекомендую: 755-2020 (название конторы не помню). Ездили как в аэропорт, так и из аэропорта. Вменяемые цены, отличные машины и водители замечательные. Один раз у нас вылет был ранним утром, заказали машину на 3 часа ночи и... уснули! Если бы предусмотрительный водитель не приехал за 30 минут до назначенного времени и не отзвонился нам на всякий случай - точно опоздали бы.
FlamingWind  (FlamingWind)
#
Решить проблему достаточно просто... Когда едите на такси и конкретный водитель вам симпатичен (стилем вождения, пунктуальностью), то просто попросите его личный номер сотового телефона. Далее уже созванивайтесь (списывайтесь по СМС) с ним напрямую и договаривайтесь о встрече в аэропорту.

Я таким образом около 2 лет пользовался услугами одного и того же таксиста. Парень был очень пунктуален, всегда приезжал с большим запасом и при этом никогда не торопил с выходом. К тому же всегда входил в положение, если рейс задерживается или еще что-то. Естественно, никогда не заходила речь о доплатах за 10-15 минут просто в пробке или в аэропорту. Ну и в завершении всего, каждая поезда проходила в непринужденном общении без звуков шансона и деревенских понтов.

К сожаление, парень ушел из такси и теперь возит какого-то вип клиента. Сейчас "присматриваюсь" к другим таксистам.
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