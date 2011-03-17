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Экстренный японский чемоданчик

17.03.2011 17:11 26 2 721 просмотр
Подобные чемоданчики в Японии рекомендовано сейчас иметь всем. При этом надо учесть, что они и есть - практически у всех и в любой самой самой что ни на есть глухой провинции. В магазинах, ресторанах, гостиницах, школах, больницах, банках. С рацией, изоляцией, портативным туалетом и его наполнителем, плащ-палаткой, салфетками всех сортов. Удобно и компактно сформированные...



Не дай то Б-г. Ежели что.
Скажите, что сегодня может положить в подобный чемоданчик среднестатистический россиянин, учитывая, что времени на сборы нет?

Комментарии 26

Hipster  (Hipster)
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Паспорт. Потому что в нашей суровой действительности выжить - это одно, а собрать потом бумаги, чтобы доказать, кто ты такой и что ты - не верблюд, пожалуй, даже сложнее, чем выжить где-нибудь в тайге среди медведей в одиночку с перочинным ножичком в кармане.
Мария Строева  (mstroeva)
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не могу не согласиться
хотя через него и не надыщищься, и им не наешься
Сергей Савельев  (kev)
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Деньги (лучше наличные), документы, источник огня (спички-зажигалка), фонарик, радиоприёмник, еда-вода (по вкусу, лучше долгохранящееся), одежда (по сезону), средство самообороны (нож, балончик, гранатомёт - смотря что есть) и спирт, наверное (для медицинских целей, можно в виде коньяка). Основной принцип формирования, как мне кажется, это компактность и лёгкость пожитков, поэтому палатки-спальные мешки я бы не стал туда класть...
Мария Строева  (mstroeva)
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в том-то и дело, у нас спасение утопающих - дело исключительно их рук. кто-то чемоданы попрет, кто-то успеет закупить рюкзак и чем-то забить, а кто-то навовсе голый пойдет. а у японцев - все сорганихзовано и палатка занимает 3 кубических сантиметра.
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Что-то это не чемоданчик, а какой-то чемоданчище. Японию очень жалко, практически целую цивилизацию смыло, и радиация расползается. Но и за весь мир сейчас страшно... Всю тектонику тихого океана оастрясает, и чем это в итоге закончится, и когда вообще закончится, - не известно.
Мария Строева  (mstroeva)
#
ну где ж тут чемоданчик? предельно компактный рюкзачок минимального веса со всем необходимым.
другое дело - что все это лишний пример того, что человеческая цивилизация вся по прочности - как муха мясе. кыш - и мы все улетели.
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Этот компактный рюкзачок постоянно необходимо восполнять продуктами, средствами гигиены и т.п., ведь всему свойственно заканчиваться. В условиях дефицита (что и происходит сейчас в Японии) этот рюкзачок опустеет уже завтра, и его можно будет выкинуть. Это очередной стандарт, который не всегда на практике эффективно работает.
Alexey Baranov  (ClicktoFLY)
#
У нас в стране чемоданчик у каждого свой! Да и не зря же существует столь любимая многими: Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. На государство надейся, а сам smile:shuffle:
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Документы,предметы личной гигиены,набор консервированных продуктов на первое время.Исходя из состава семьи.

P.S. И конечно же выучить с пяток крепких выражений в адрес власти. У нас это точно пригодится. smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
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да что их учить-то. каждый и так в совершенстве владеет.
V I  (*Yan*)
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Меня интересует - куда японцы с этими чемоданами собрались бежать? Там и бежать-то особенно некуда - может и оставшуюся часть страны накрыть. И куда они тогда побегут? Ни к нам ли??? У нас и своей радиации хватает.

Аслан Керимов  (elbrus5642)
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Взять документы, предметы личной гигиены, и взять побольше шоколада!
CreditWay  (CreditWay)
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Вода и шоколад...Все остальное - оружие.Огнестрельное,холодное,метательное.зажигательное....Будет оно,будет и все остальное.Цинично ? Нет. За тысячи лет,человечество не изменилось.Не врите себе.Стоит возникнуть вопросу жизни и смерти...и вся "цивилизация" становится банальным животным.Инстинкты.Самосохранения.
В Японию уже не летают многие авиакомпании,7 ой флот США "Рональда Рейгана" отводит,международные спасатели команды отзывают.Радиация... Ну и где,скажите мне - "гуманизьм","глобализация",все люди братья ?... Голимый инстинкт самосохранения.Животный мир.Animals - http://www.youtube.com/watch?v=3YTd2eoW5ys
Гектор  (Гектор)
#
Справедливости ради хотелось бы сказать, что японцы не особенно-то и допускают иностранцев на свои объекты и в том, что произошло есть большая и их вина. Что все-таки случилось?
Цунами вырубил электроснабжение реакторов, а аварийные генераторы (реакторы на станции американские) по каким-то причинам не запустились. Все, что было нужно в этот момент - это обеспечить станцию электричеством от любого внешнего источника. У них на это ушло три дня. В течение этого времени они отказывались от посторонней помощи и говорили, что положение под контролем. Через три дня сделать уже что-либо было невозможно: графитовые стержни расплавились.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
японцы не особенно-то и допускают иностранцев на свои объекты и в том, что произошло есть большая и их вина.

Ни одно государство не допустит к себе на ядерные объекты посторонних.Во всяком случае в первые три дня после катастрофы,о которых вы говорите.Это архи-важный стратегический объект.
Для изучения ситуации,всегда есть свои учёные-ядерщики.
Гектор  (Гектор)
#
То, что японцы не пустили на станцию сразу даже американцев- производителей этих реакторов, может стоить для страны очень дорого. В Чернобыле катастрофа случилась во многом благодаря человеческому фактору: производители реакторов и у нас и за рубежом предусматривают аварийную ситуацию с отключением внешнего электропитания. По идее реактор должен производя сам энергию начать сам же себя глущить. У нас, якобы по заданию военных, проверялся в момент отключения реактора в Чернобыле именно этот эффект. Но наблюдавшим специалистам что-то не понравилось и они перешли на ручной режим управления. Чем это кончилось - всем известно. Что случилось в Японии пока до конца неясно, но начать консультации с американскими специалистами они должны были немедленно, а не полагаться на своих.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
То,что японцы не пустили на станцию сразу даже американцев- производителей этих реакторов, может стоить для страны очень дорого.

Землетрясение в купе с цунами,уже очень дорого стоит Японии.
Сейчас японцы сами подключили энергоснабжение. В дальнейшем АЭС "Фукусима" будет законсервирована,больше её эксплуатировать не планируется.
Честно говоря,я не натыкался на информацию,чтобы в первые дни катастрофы на АЭС,американцы предлагали свою помощь японцам.
Гектор  (Гектор)
#
Теперь уже это электрооборудование не поможет: стержни расплавились, идет реакция. И будет идти очень долго. Теперь нужно научиться охлаждать эти реакторы и избегать взрыва. Что касается того предлагали американцы свою помощь или нет - не знаю. Знаю, что в когда к ним обращались за разъяснениями, они отвечали, что все под контролем.
Гектор  (Гектор)
#
Есть у властей любой страны (не только нашей smile:) ) своя собственная гордость: никого ни о чем не просить, а если спросят - говорить: спасибо, у нас все под контролем! Помните лодку (или батискаф, точно не помню), которая запуталась в сетях. Так бы и погибли бы моряки, если бы случайно в эфир не прорвался кто-то из заинтересованных лиц и не поведал миру об этом трагическом случае. А иначе получилось бы как всегда: сначала - " все под контролем", потом - "сделать, увы, ничего не возможно"
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Есть у властей любой страны своя собственная гордость

Причём тут гордость?
В любом государстве: Ядерные объекты-это объекты стратегического назначения.И прежде чем пустить на них посторонних,надо всесторонне и тщательно провести анализ сложившейся обстановки,а на это может уйти не один день.
Гектор  (Гектор)
#
Одно можно утверждать сейчас с большой долей уверенности: Токио на многие-многие годы становится зоной, рискованной для проживания.
Гектор  (Гектор)
#
Это, кстати, урок и для наших специалистов: нельзя строить атомную станцию в такой близости от крупных городов! У нас есть свои зоны опасности. Одна из них - Питер, где в непосредственной близости от города находится атомная станция.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Я не понимаю, а зачем большинству россиян такой "чемоданчик"???
Мы что все живем рядом с АЭС, или в зоне потенциально сильного землятресения и еще чего-нибудь. У нас самое жуткое, что может случится это пожар и паводок!
Когда я куда-нибудь еду нечто подобное я собираю, но смысл обсуждать подобный набор для России вцелом? Он не нужен 95% населения.
Что касается АЭС, то мне смешно читать про "реакцию" и "сам себя глушить" - если не знаешь, что такое ядерное топливо и как оно себя ведет, то зачем об этом писать? А на Чернобыле, кстати, проверяли в ручном режиме возможность самоциркуляции охлаждающей воды при отключенных насосах. Вода закипела, ТВЭЛы начали плавится, закупоривая все, насосы быстро запустить не удалось и стержни с замедлителем опустить тоже, вот и произошло тепловое разрушение реактора. Было ли это задание военных или нет - это не так уж и важно. Короче, на Чернобыле провели неудачный, мягко говоря, эксперимент.
Гектор  (Гектор)
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Я действительно не специалист в ядерной физике и мне даже сейчас кажется, что то, что Вы написали не противоречит изложенной мною картине, но Вы сделали это профессионально, а получить профессиональное заключение всегда приятно smile:)
Yan Varskii  (Serfer99)
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Украинцам многим такие рюкзаки не помешали бы. В пору моей юности в школе нас заставляли иметь дома на каждого члена семьи по противогазу. Нынче полезно было бы иметь подобные рюкзаки. Мария, вы собираетесь производить подобные комплекты??? Респект.
Только недорогие быть должны. Идей много к этому комплекту мог бы добавить)
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