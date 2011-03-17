Экстренный японский чемоданчик

Подобные чемоданчики в Японии рекомендовано сейчас иметь всем. При этом надо учесть, что они и есть - практически у всех и в любой самой самой что ни на есть глухой провинции. В магазинах, ресторанах, гостиницах, школах, больницах, банках. С рацией, изоляцией, портативным туалетом и его наполнителем, плащ-палаткой, салфетками всех сортов. Удобно и компактно сформированные...
Не дай то Б-г. Ежели что.
Скажите, что сегодня может положить в подобный чемоданчик среднестатистический россиянин, учитывая, что времени на сборы нет?
Комментарии 26
хотя через него и не надыщищься, и им не наешься
другое дело - что все это лишний пример того, что человеческая цивилизация вся по прочности - как муха мясе. кыш - и мы все улетели.
P.S. И конечно же выучить с пяток крепких выражений в адрес власти. У нас это точно пригодится.
В Японию уже не летают многие авиакомпании,7 ой флот США "Рональда Рейгана" отводит,международные спасатели команды отзывают.Радиация... Ну и где,скажите мне - "гуманизьм","глобализация",все люди братья ?... Голимый инстинкт самосохранения.Животный мир.Animals - http://www.youtube.com/watch?v=3YTd2eoW5ys
Цунами вырубил электроснабжение реакторов, а аварийные генераторы (реакторы на станции американские) по каким-то причинам не запустились. Все, что было нужно в этот момент - это обеспечить станцию электричеством от любого внешнего источника. У них на это ушло три дня. В течение этого времени они отказывались от посторонней помощи и говорили, что положение под контролем. Через три дня сделать уже что-либо было невозможно: графитовые стержни расплавились.
Ни одно государство не допустит к себе на ядерные объекты посторонних.Во всяком случае в первые три дня после катастрофы,о которых вы говорите.Это архи-важный стратегический объект.
Для изучения ситуации,всегда есть свои учёные-ядерщики.
Землетрясение в купе с цунами,уже очень дорого стоит Японии.
Сейчас японцы сами подключили энергоснабжение. В дальнейшем АЭС "Фукусима" будет законсервирована,больше её эксплуатировать не планируется.
Честно говоря,я не натыкался на информацию,чтобы в первые дни катастрофы на АЭС,американцы предлагали свою помощь японцам.
Причём тут гордость?
В любом государстве: Ядерные объекты-это объекты стратегического назначения.И прежде чем пустить на них посторонних,надо всесторонне и тщательно провести анализ сложившейся обстановки,а на это может уйти не один день.
Мы что все живем рядом с АЭС, или в зоне потенциально сильного землятресения и еще чего-нибудь. У нас самое жуткое, что может случится это пожар и паводок!
Когда я куда-нибудь еду нечто подобное я собираю, но смысл обсуждать подобный набор для России вцелом? Он не нужен 95% населения.
Что касается АЭС, то мне смешно читать про "реакцию" и "сам себя глушить" - если не знаешь, что такое ядерное топливо и как оно себя ведет, то зачем об этом писать? А на Чернобыле, кстати, проверяли в ручном режиме возможность самоциркуляции охлаждающей воды при отключенных насосах. Вода закипела, ТВЭЛы начали плавится, закупоривая все, насосы быстро запустить не удалось и стержни с замедлителем опустить тоже, вот и произошло тепловое разрушение реактора. Было ли это задание военных или нет - это не так уж и важно. Короче, на Чернобыле провели неудачный, мягко говоря, эксперимент.
Только недорогие быть должны. Идей много к этому комплекту мог бы добавить)