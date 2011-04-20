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Навстречу весне

20.04.2011 14:43 7 2 273 просмотра
Поскольку в Москве (в отличие, скажем, от Сибири и Алтая) весна никак не наступает, (да и в Сибири, если честно, сегодня уже не +24, а +10 с дождем), то будем торопить приход летнего отдыха, провожая торжественно отдых зимний.
Вот фотоотчет с главного горнолыжного курорта Сибири Шерегеша. Мы ездили туда в начале марта отмечать катанием на лыжах Международный женский день smile:D Это сказочной красоты место.



Местные предприниматели попытались создать настоящую горнолыжную деревню. Не скажу, что очень получилось, но - старались точно. Есть даже свой собственный Куршавель smile:D

Главная незадача - наличие изумительных по красоте и качеству трасс, отличных подъемников, и при этом -в корне неверная организация их работы, то есть, внизу - очередь на два часа, а на горе - пусто. Ясно, что сами предприниматели при этом недополучают денег, потому что вместо 5 раз, скажем,
ты успеваешь скатиться два. Но при этом нгикто ничего не меняет. Однако, если уж вы полднялись на гору, то тьам такие виды, что дух захватывает!



А катаются в Шерегеше до лета. В мае-июне, говорят, катаются в купальниках smile:D До следующей зимы! Следующий обзор - будет солнечным, морским и жарким smile:D

Комментарии 7

Сергей Савельев  (kev)
#
Крест супертехнологичный и какой-то космический, напоминает опору подъёмника...
Пиар хороший, добираться наверное долго из Кемерово?
Мария Строева  (mstroeva)
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Мы не из Кемерова добирались. Мы ехали на машине из Новосиба, 500 верст. Дорога ничего себе. Проезд через Кузбасс внушаит-)) Белоснежные бескрайние снега становятся не менее бескрайними, но - черными. Жуткое на самом деле зрелище. А крест установлен на горе, которая так и называется - Крест. До него с основной горы везут по желанию на снегоходах специальные добры молодцы, а обратно своим ходом, на лыжах.-))
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
Сибииирь... есть и у нас красивые, и даже захватывающие места в России, инвестиций бы туда, и лет через ..нцать прямой аналог куршавелю, - курщавель))))
Сергей Савельев  (kev)
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Кроме инвестиций ещё и люди нужны, а с населением (его численностью на 1 кв.км.) в тех краях видимо большая проблема...
Сергей Попов  (sonnert)
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а какие проблемы с населением? Разве важна так уж численность на 1 кв.км.? В тайге зачем нужна "плотность"?
С количеством проблем нет, вот с качеством - да.
и с ценами, кстати, тоже...
Сергей Попов  (sonnert)
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только не в разработку полезных ископаемых открытым способом. А то, в самом деле, дети думают, что снег чёрным должен быть.
А в Шерегеш лучше лететь до Новокузнецка, а оттуда 2-3 часа.
"Крест" - символ... К сожалению, символ, скорее нетолерантный. На священной для шорцев горе Мустаг. Шорцы, кстати, не христиане. Остается радоваться, что местные жители не ... представители другой религии, а язычники
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