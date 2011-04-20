Навстречу весне

Поскольку в Москве (в отличие, скажем, от Сибири и Алтая) весна никак не наступает, (да и в Сибири, если честно, сегодня уже не +24, а +10 с дождем), то будем торопить приход летнего отдыха, провожая торжественно отдых зимний.
Вот фотоотчет с главного горнолыжного курорта Сибири Шерегеша. Мы ездили туда в начале марта отмечать катанием на лыжах Международный женский день Это сказочной красоты место.
Местные предприниматели попытались создать настоящую горнолыжную деревню. Не скажу, что очень получилось, но - старались точно. Есть даже свой собственный Куршавель
Главная незадача - наличие изумительных по красоте и качеству трасс, отличных подъемников, и при этом -в корне неверная организация их работы, то есть, внизу - очередь на два часа, а на горе - пусто. Ясно, что сами предприниматели при этом недополучают денег, потому что вместо 5 раз, скажем,
ты успеваешь скатиться два. Но при этом нгикто ничего не меняет. Однако, если уж вы полднялись на гору, то тьам такие виды, что дух захватывает!
А катаются в Шерегеше до лета. В мае-июне, говорят, катаются в купальниках До следующей зимы! Следующий обзор - будет солнечным, морским и жарким
Комментарии 7
Пиар хороший, добираться наверное долго из Кемерово?
С количеством проблем нет, вот с качеством - да.
и с ценами, кстати, тоже...
А в Шерегеш лучше лететь до Новокузнецка, а оттуда 2-3 часа.
"Крест" - символ... К сожалению, символ, скорее нетолерантный. На священной для шорцев горе Мустаг. Шорцы, кстати, не христиане. Остается радоваться, что местные жители не ... представители другой религии, а язычники