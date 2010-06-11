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О спамерах

11.06.2010 14:00 20 1 741 просмотр
Сегодня глубокой ночью - около часа, если точней, - моей коллеге и близкой подруге пришло смс. Не от друга, не от любовника, и даже не с работы. Ей пришло смс от Сити-банка. Следующего трогательного содержания: Дорогой друг, с такого-то числа у нас акция, такая-то покупка по карте - с такой-то скидкой, для участия пришлите Д, для отказа пришлите О, стоимость ответа по тарифам оператора. Подруга не поленилась, пришла в отделение, поинтересовалась, почему смс-оповещение о, допустим, зачислении денег на счет ей не приходит, хотя предполагается, а вот такой вот подарок ночной - так пожалуйста. Внятного ответа не получила.
История, конечно, прекрасна, но - не нова. Я собственно почему о ней?
Во-первых, потому, что это продолжает ранее начатую мной тему об очень странном понятии "клиентоориентированность" в сознании определенных (если не сказать многих) банков, включая "дочки" зарубежных.
А во-вторых, потому, что это продолжает уже давно интересующую не только меня и моих коллег, но и некоторые надзорные органы тему вытягивания мобильными операторами из абонентов денег "относительно законными способами"(с). Потому что средства-то от этих смс "по тарифам оператора" и идут же оператору. В данном случае, к ОАО "Вымпелком". Который и без того за последние полтора года имидж лощеной компании европейского склада лихо променял на кепку, треники и распальцовку "братка" 90-х.
Поэтому - господа, будьте бдительны. С смс-спамом бороться можно и нужно smile:evil: .
Хороших всем выходных


Комментарии 20

Елена  (kapella)
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У меня вот тоже был неудачный опыт общения с данным банком.
Просто невероятно они навязчивы, как-то даже агрессивны, я бы сказала..... smile:idea:
Екатерина Суворова  (28_888)
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Меня замучил одно время спам от МТС - чего-то там выиграйте, отправьте, получите машину и т.п.
Сейчас вроде бы поменьше шлют, но шлют.

Еще спамит постоянно книжный магазин «Библио-Глобус» - я там дала телефон при оформлении дисконтной карты. По глупости...

Еще о любом начислении баллов на их карту регулярно рапортует «Перекресток» - притом, почему-то где-то через сутки, когда я уже думать забыла о той покупке.

Мария Строева  (mstroeva)
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ну, в случае с магазинами другая история - Вы же сами дали номер для рассылки. Ну, зайдите джа откажитесь, в конце-то концов. Да и денег они за это с Вас не требуют.
А вот мобильные операторы - да, беда. И мы с этой бедой пытаемся в меру наших сил бороться.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Сити меня регулярно "радует", достали реально уже. Вот почтовая программа моя почти на 100% отсеивает спам, вот бы кто придумал такую для телефона, озолотился бы smile:D
Scud  (Scud)
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Программы для телефонов существуют (для смартфонов, во всяком случае).
Александр Фоменков  (Auris)
#
Билайн подобные смс-ки присылает регулярно.
Более того, иногда даже звонят и предлагают проводной,
беспроводной интернет. Правда звонят не часто, раза 2 в год.

Честно говоря, лично меня это не очень напрягает,
потому что спам на почту сыпется в намного больших объемах

Хотя ночные смс - вот это действительно свинство.
tx87  (tx87)
#
А мне как то все равно)))
Ночью очень крепко сплю,ниодна смка не разбудит)))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
+200
У меня ваабче тел постоянно без звука.
Когда МНЕ надо - тогда отвечу на все пришедшие смс и перезвоню на все пропыщенные вызовы.
НЕ становиться рабом сотовой связи для меня очень принципиально.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А я, кстати, не уверен, что деньги за ответ целиком идут оператору. Возможно разделение доходов между ним и банком. Но в любом случае ночью присылать Смс-ки - хамство.
Мария Строева  (mstroeva)
#
А никто и не говорит про целиком. Конечно, это коллективное творчество и коллективный гонорар
Client507  (Client507)
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В US есть определенный шаблон ведения бизнеса. Например, ATT, оператор связи, после получения номера переиодически предлагает воспользоваться услугами, которые поддерживает Ваш телефон. Естественно, с помощью коротких сообщений. В каждом сообщении имеется приписка, как отказаться от получения коммерческих предложений. Система ночью их не рассылает (точнее после 10 часов). Даже афроамериканцев это не удивляет. Скорее всего, дочерние компании в других странах ведут сходную политику. Ваша подруга, потратила свое время и пошла в банк, значит ее время стоит дешевле стоимости короткого сообщения, хотя можно было ответить "О" и забыть.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Если бы это "ответить 0" гарантированно работало...

Кроме того у нас есть ст.18 Закона РФ "О рекламе", которая гласит, что распространение рекламы (а такого рода предложения это реклама с точки зрения закона), по сетям электросвязи может осуществляться только с предварительного согласия пользователя этих сетей, получающего рекламу.

Рекламные СМС и звонки что на мобильный, что на домашний рнально многих достали.

Появился при ДТП аварийный комиссар от ЛАТ - будь готов что неделю будут долбиться по СМС с предложениями своих услуг.

Пришел домой - какой-то НПФ, тщательно маскирующийся, не называющий себя, долбится на домашний по поводу гос.софинансирования и перечисления накопительной части пенсии к себе.

Билайн долбится и на мобильный и на домашний со своими предложениями интернета. Несмотря на письменное заявление, поданное в офис.

Сдаешь машину на ТО - в "Сигме" меленькими буковками в наряд заказе написано де я согласен получать всякую хрень от них. И место для подписи, куда мастер тычет пальцем. Ну у этих хоть написано. Прощелкал хлебалом, сам виноват. Но ей богу, настолько мелко написано, что без плюсовых очков не разберешь...
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Забыл. Еще "Авангард" не тот который банк, а тот который интернет, ТВ и телефония. Регулярно. И после 22 тоже.
@mike  (@mike)
#
Вчера поступил рекламный звонок на домашний телефон. Автоответчик радостно вещал, какая есть замечательная сеть стоматологий. Супруга обычно бросает трубку (как и большинство). Я всё-таки дослушал до конца (потом происходит соединение с консультантом) и поинтересовался номером телефона фирмы. Пообещав, что составлю жалобу на несанкционированный обзвон. Тут же набрал справочную телефонного узла. Их ответ на мой вопрос видимо входит в стандартный список "Мы базы спамерам не продавали, воздействовать на них не можем, вы можете обратиться в правоохранительные органы". Как верно отметил ElGaucho, такие действия нарушают закон "О рекламе" и закон "О персональных данных". Я уверен, что злодеи не смогут продемонстрировать моё письменное согласие на обработку моих персональных данных, а именно извлечение моего домашнего номера телефона из базы для рекламного звонка по нему. И контролировать исполнение закона призвано Министерство связи и информатизации. Черкнуть им что ли о том, что вот такие нарушения происходят, да ещё с молчаливого согласия и с использованием технических средств, предоставленных МГТС. Понятно, что их-то лицензии никто не лишит. Но вопрос могут и задать.

@.
Dmitry  (dl1)
#
не могу найти свой отзыв о Балтийском банке и его спам рассылках. Этим же траст прославился но правда после звонка в отделение спам больше не приходил.
Dmitry  (dl1)
#
специально перелопатил отзывы о ББ где я в красках описывал историю о спаме по СМС и как с ним боролся, никак не найду. smile:( Опять наверно админы потерли smile:nunu:. Мобильные операторы мной побеждены smile:ura: Больше мне ничего не присылают даже с днем рождения не поздравляют smile:idea:, очень помогло в этом жесткое общение со старшими в колл центрах на общепризнанном местном диалекте, к сожалению по другом никак не удавалось донести до них что мне не нужен спам особенно в 5-6 утра.
Сергей Л  (flowerbox)
#
Добрый день Мария! Скажите как с вами связаться по вопросу участия в программе компаниии на РБК?

Руководитель по франчайзингу
Лавринов Сергей
8 (903) 277-22-01
franchise@flowerbox.ru
franchise-flowerbox.ru
flowerbox.ru
Denis V  (DenisV)
#
Вот и мне "посчастливилось" получить смс с предложением оформить кредит от банка "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК" в воскресенье в 7 утра. Скажу сразу, что об этом банке знал только по рекламе в метро, не более.
Не поленился позвонить в банк и высказать им свое недовольство. Звонок приняли, извинились и обещали исключить мой мобильный номер из своей базы. Ну что ж, поживем - увидим.
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