О спамерах

Сегодня глубокой ночью - около часа, если точней, - моей коллеге и близкой подруге пришло смс. Не от друга, не от любовника, и даже не с работы. Ей пришло смс от Сити-банка. Следующего трогательного содержания: Дорогой друг, с такого-то числа у нас акция, такая-то покупка по карте - с такой-то скидкой, для участия пришлите Д, для отказа пришлите О, стоимость ответа по тарифам оператора. Подруга не поленилась, пришла в отделение, поинтересовалась, почему смс-оповещение о, допустим, зачислении денег на счет ей не приходит, хотя предполагается, а вот такой вот подарок ночной - так пожалуйста. Внятного ответа не получила.
История, конечно, прекрасна, но - не нова. Я собственно почему о ней?
Во-первых, потому, что это продолжает ранее начатую мной тему об очень странном понятии "клиентоориентированность" в сознании определенных (если не сказать многих) банков, включая "дочки" зарубежных.
А во-вторых, потому, что это продолжает уже давно интересующую не только меня и моих коллег, но и некоторые надзорные органы тему вытягивания мобильными операторами из абонентов денег "относительно законными способами"(с). Потому что средства-то от этих смс "по тарифам оператора" и идут же оператору. В данном случае, к ОАО "Вымпелком". Который и без того за последние полтора года имидж лощеной компании европейского склада лихо променял на кепку, треники и распальцовку "братка" 90-х.
Поэтому - господа, будьте бдительны. С смс-спамом бороться можно и нужно .
Хороших всем выходных
Комментарии 20
Просто невероятно они навязчивы, как-то даже агрессивны, я бы сказала.....
Сейчас вроде бы поменьше шлют, но шлют.
Еще спамит постоянно книжный магазин «Библио-Глобус» - я там дала телефон при оформлении дисконтной карты. По глупости...
Еще о любом начислении баллов на их карту регулярно рапортует «Перекресток» - притом, почему-то где-то через сутки, когда я уже думать забыла о той покупке.
А вот мобильные операторы - да, беда. И мы с этой бедой пытаемся в меру наших сил бороться.
http://www.banki.ru/news/stars/?ID=227706
Более того, иногда даже звонят и предлагают проводной,
беспроводной интернет. Правда звонят не часто, раза 2 в год.
Честно говоря, лично меня это не очень напрягает,
потому что спам на почту сыпется в намного больших объемах
Хотя ночные смс - вот это действительно свинство.
Ночью очень крепко сплю,ниодна смка не разбудит)))
У меня ваабче тел постоянно без звука.
Когда МНЕ надо - тогда отвечу на все пришедшие смс и перезвоню на все пропыщенные вызовы.
НЕ становиться рабом сотовой связи для меня очень принципиально.
молодец))
Кроме того у нас есть ст.18 Закона РФ "О рекламе", которая гласит, что распространение рекламы (а такого рода предложения это реклама с точки зрения закона), по сетям электросвязи может осуществляться только с предварительного согласия пользователя этих сетей, получающего рекламу.
Рекламные СМС и звонки что на мобильный, что на домашний рнально многих достали.
Появился при ДТП аварийный комиссар от ЛАТ - будь готов что неделю будут долбиться по СМС с предложениями своих услуг.
Пришел домой - какой-то НПФ, тщательно маскирующийся, не называющий себя, долбится на домашний по поводу гос.софинансирования и перечисления накопительной части пенсии к себе.
Билайн долбится и на мобильный и на домашний со своими предложениями интернета. Несмотря на письменное заявление, поданное в офис.
Сдаешь машину на ТО - в "Сигме" меленькими буковками в наряд заказе написано де я согласен получать всякую хрень от них. И место для подписи, куда мастер тычет пальцем. Ну у этих хоть написано. Прощелкал хлебалом, сам виноват. Но ей богу, настолько мелко написано, что без плюсовых очков не разберешь...
@.
Руководитель по франчайзингу
Лавринов Сергей
8 (903) 277-22-01
franchise@flowerbox.ru
franchise-flowerbox.ru
flowerbox.ru
Не поленился позвонить в банк и высказать им свое недовольство. Звонок приняли, извинились и обещали исключить мой мобильный номер из своей базы. Ну что ж, поживем - увидим.