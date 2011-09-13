Про газовые войны

Давненько не писала, да вот повод появился.
Если вы думаете, что я про Украину, например - то нет. Но - про доступ к газовой трубе.-)
История показательная и увы, не только для Москвы не редкая.
Мне, изволите ли видеть, хотят разломать кухню. Мою красивую,чистую, любовно и задорого отремонтированную кухню. В моей собственной, личной квартире. Они хотят,а я, как вы понимаете - совсем наоборот. И не только мне хотят, в каждом из 12 подъездов нашего дома таких кухонь минимум 5.
Они - это некая контора ООО "Самеди". У них, как откопали мои адвокаты, 2 учредителя-физ лица, а более о конторе ничего не известно толком.
Дело в том, что в 2008 году, когда я покупала квартиру, в доме шел капитальный ремонт. Что меня очень радовало - все новое, чистое и ремонт совпадает со строительными работами в моем новом жилье.
А в 2011 году - аккурат после того, как власть в Москве переменилась - вдруг начали наш дом реконструировать, чем-то утеплять и всяко разно мешать нам жить. При этом по документам, повторяю, дом уже отремонтирован.
И вот начала ходить по квартирам какая-то тетя, называться Валентиной Николаевной, говорить, что стены в доме теперь толще, поэтому газовая труба стала коротковата, и приказывать мне в определенные дни быть дома, потому что в эти дни ООО "Самеди" придет ко мне на кухню, разобьет наружную стену, вытащит нынешнюю газовую трубу (исправную совершенно, чтоб вы не сомневались!), засунет более длинную и еще "немножко газовой сваркой поработает", так я пусть как-то что ли на мебель и встроенную технику тряпок накидаю, чтоб не очень пожечь. Мы, говорит, аккуратно постараемся, а дырку в стене строительной пеной зальем. Я говорю - а вы в уме ли, любезная Валентина Николаевна, или как Вас, и вообще, Вы кто и почему мною и моей квартирой распоряжаетесь, и где документы о том, что трубу надо именно так менять, а не снаружи дома?! А Валентина Николаевна говорит, чтоб я успокоилась, они и не такие красивые кухни ломали, и ничего. Все терпели.
Я, извините, терпеть не стала. Пошла к добрым людям в адвокатское бюро "Падва&Эпштейн", и теперь они пытаются узнать, кто такая Валентина Николаевна, почему дом отремонтирован по документам в 2008, а фактически никогда, почему у ДЭЗа нет никаких строительных и разрешительных документов на эти работы, а есть доброе честное слово ООО "Самеди", что они "будут ломать аккуратненько" и почему все это безобразие происходит в 21 веке в одном из самых дорогих городов мира в одном из благополучнейших его районов.
ДЭЗ пока молчит и бумаг официальных не дает. Потому что их у него просто напросто нету. Но Валентинниколавна кидает мне подметные письма в дверь и требует предоставить доступ к трубе.
Противостояние продолжается.
А таких, как я - много. Просто не у всех адвокаты есть и силы бороться с валентинниколавнами.
Поздравим себя, живем в правовом государстве, и с неприкосновенностью частной собственности все - зашибись.
Комментарии 33
А то ходят всякие, а потом ложки пропадают... серебряные.
И вас снимают скрытой камерой?
и пускай она сама ходит к адвокатам
Но усилия даром не прошли, телефонисты хотя бы с ЗАконом о связи ознакомились, может быть уже не так нахально работают.
А всё происходящее в настоящее время я бы "совком" не называл. Это что-то новое, результат Модернизации
При совке Мария бы отписывала уже не из дома.
Это где? )
P.S. "О море нужно спрашивать у рыбака".
Вы, видно, видный рыбак, но насчет своих стен, уж извините, я к Вам обращаться не буду и тем паче не дам накануне зимы делать в них дыры, которые никто ни когда мне заделывать, разумеется, не будет. А неизвестная мне Валентинаниколавна или как ее там - может идти лесом. Я до сих пор не знаю даже, кто она.
А если ремонт уже был бы закончен? Вы бы не дали менять "внутренние коммуникации"? Мне жаль ваших соседей.
Вы хотели написать накануне бабьего лета?
Если не будут, тогда на них Падву и натравите. Или просто позвоните в ДЭЗ, этого, как правило, достаточно.
Обратитесь к мужу или к тому, кто его заменяет. Я не верю, что это Падва. )) Станет сразу все намного проще.
И, пожалуйста, не делайте ремонт в туалете. Вам ведь, наверняка, не поменяли канализационную трубу во время капитального ремонта дома. Не дай бог начнут менять, у вас же нервов не хватит.
Мария, молодец. Так им, редискам.
сейчас - судорожное прикрывание голого зада перед новыми столичными властями, видимо.
началось внезапно, с собственниками никто ничего не согласовывал. ставят перед фактом. а я этого, знаете ли, не люблю.
Там правда другие деньги на кону, но все же.
Правда ВалентинНиколавны не ходили, а за 2 недели в ящик кинули оф.бумагу с просьбой отодрать от стояков все предметы мебели, а потом обзвонили всех.
Ну что делать... Аккуратно разобрал полванны. Пришли ребята аккуратно все сделали проверили, потом ванну обратно собирал.
Но стояк у нас действительно прогнил Тут уж куда деваться. Не пустишь в квартиру соседи ополчатся, что у них течет а я препятствия чиню.
А почему Вы всем подъездом не договорились эту тетю не пускать? Обратились бы в ДЭЗ всем подъездом с вопросом зачем это надо. Да и можно было разговаривать с тетей разговоры и нажать тревожную кнопку. Тетю бы "упаковали" за то что покой нарушает, может быть и пыл её остудили. Да и вообще.. Без вашего коллективного согласия никто и ничего в доме делать не имеет права. Это дом ваш и ваших соседей.
еще раз сорри. Не журналисту никогда такого бы не написал
Что делать??? - вечный вопрос в нашей стране)