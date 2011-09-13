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Про газовые войны

13.09.2011 16:07 33 3 099 просмотров
Давненько не писала, да вот повод появился.
Если вы думаете, что я про Украину, например - то нет. Но - про доступ к газовой трубе.-)
История показательная и увы, не только для Москвы не редкая.
Мне, изволите ли видеть, хотят разломать кухню. Мою красивую,чистую, любовно и задорого отремонтированную кухню. В моей собственной, личной квартире. Они хотят,а я, как вы понимаете - совсем наоборот. И не только мне хотят, в каждом из 12 подъездов нашего дома таких кухонь минимум 5.
Они - это некая контора ООО "Самеди". У них, как откопали мои адвокаты, 2 учредителя-физ лица, а более о конторе ничего не известно толком.
Дело в том, что в 2008 году, когда я покупала квартиру, в доме шел капитальный ремонт. Что меня очень радовало - все новое, чистое и ремонт совпадает со строительными работами в моем новом жилье.
А в 2011 году - аккурат после того, как власть в Москве переменилась - вдруг начали наш дом реконструировать, чем-то утеплять и всяко разно мешать нам жить. При этом по документам, повторяю, дом уже отремонтирован.

И вот начала ходить по квартирам какая-то тетя, называться Валентиной Николаевной, говорить, что стены в доме теперь толще, поэтому газовая труба стала коротковата, и приказывать мне в определенные дни быть дома, потому что в эти дни ООО "Самеди" придет ко мне на кухню, разобьет наружную стену, вытащит нынешнюю газовую трубу (исправную совершенно, чтоб вы не сомневались!), засунет более длинную и еще "немножко газовой сваркой поработает", так я пусть как-то что ли на мебель и встроенную технику тряпок накидаю, чтоб не очень пожечь. Мы, говорит, аккуратно постараемся, а дырку в стене строительной пеной зальем. Я говорю - а вы в уме ли, любезная Валентина Николаевна, или как Вас, и вообще, Вы кто и почему мною и моей квартирой распоряжаетесь, и где документы о том, что трубу надо именно так менять, а не снаружи дома?! А Валентина Николаевна говорит, чтоб я успокоилась, они и не такие красивые кухни ломали, и ничего. Все терпели.
Я, извините, терпеть не стала. Пошла к добрым людям в адвокатское бюро "Падва&Эпштейн", и теперь они пытаются узнать, кто такая Валентина Николаевна, почему дом отремонтирован по документам в 2008, а фактически никогда, почему у ДЭЗа нет никаких строительных и разрешительных документов на эти работы, а есть доброе честное слово ООО "Самеди", что они "будут ломать аккуратненько" и почему все это безобразие происходит в 21 веке в одном из самых дорогих городов мира в одном из благополучнейших его районов.
ДЭЗ пока молчит и бумаг официальных не дает. Потому что их у него просто напросто нету. Но Валентинниколавна кидает мне подметные письма в дверь и требует предоставить доступ к трубе.
Противостояние продолжается.
А таких, как я - много. Просто не у всех адвокаты есть и силы бороться с валентинниколавнами.
Поздравим себя, живем в правовом государстве, и с неприкосновенностью частной собственности все - зашибись.

Комментарии 33

Дмитрий  (mitac)
#
Я бы у нее для начала паспорт проверил smile:D
А то ходят всякие, а потом ложки пропадают... серебряные.
Мария Строева  (mstroeva)
#
не поверите - она даже фамилию свою назвать отказывается, не то, что должность))) так и объявления на подъезды вешает: "Валентина Ник, моб номер такой-то." -))) мои адвокаты даже пока от дэза не добились, кто она в этом Самеди и на каком основании ходит по домам))
Дмитрий  (mitac)
#
Может это не Самеди, а Камеди? smile:D
И вас снимают скрытой камерой? smile:shuffle:
Мария Строева  (mstroeva)
#
я бы посмеялась вместе с Вами, да ситуевина эта утомила.
Мария Строева  (mstroeva)
#
нене, все в порядке. просто вот этот криминально-безапеляционный совок во всех своих проявлениях весьма утомителен smile:D
Юрий  (YZM)
#
А я бы ее просто в дом не впустил.
и пускай она сама ходит к адвокатам smile:oops:
Сергей Савельев  (kev)
#
Совок, к сожалению, не так безобиден как кажется. Если у этой ООО "Рога и копыта" (по существу владелец ее ЖЭК или ДЕЗ, вернее их руководители) вдруг под угрозой окажется некоторая сумма для "распила" из-за Вашей принципиальности, то они вполне могут и начать пакостить лично Вам. В лучшем случае дверь подожгут или машину... Так что Вы поаккуратнее сопротивляйтесь.
Мария Строева  (mstroeva)
#
совок не то что не безобиден - он страшен. Но,понимаете, в чем тут дело - быть беременной наполовину нельзя. либо ты сопротивляешься, либо нет. если же начнутся акции вандализма, дело немедля будет передано в суд с полной оглаской.
Сергей Попов  (sonnert)
#
К сожалению, Мария, в похожем случае я был "чуть-чуть беременным". Дошёл до суда, первое решение в мою пользу, второе - кассация в пользу ответчика, телефонной компании. После суда идти стало некуда, получился "выкидыш" smile:(
Но усилия даром не прошли, телефонисты хотя бы с ЗАконом о связи ознакомились, может быть уже не так нахально работают.
А всё происходящее в настоящее время я бы "совком" не называл. Это что-то новое, результат Модернизации
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кстати да.
При совке Мария бы отписывала уже не из дома. smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да уж не надо, не пугайте, Андрей Абрамович, я помню время "совка". При наличии большого количества анекдотов и фильма "Афоня" smile:)) слесари достаточно быстро и аварии закрывали, и текущий ремонт делали. Даже проверяли течи... В сравнении с сегодняшним - коммунальный рай smile:). Кстати, и критиковать и ругать начальнику ЖЭКа было можно не опасаясь вызова "куда надо"
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Ну, какой тут вандализм. Газовая труба должна идти по внешней стороне дома, на открытом воздухе. Когда утепляют стены, труба уходит в утеплитель, а так не должно быть. Поэтому нынешнюю газовую трубу исправную совершенно меняют с учетом новой толщены стены. Там где труба заходит в квартиры, естественно её тоже нужно удлинить. А вот можно ли это сделать снаружи дома, не заходя к вам в квартиру, вот главный вопрос. Только очень сомнительно, что добрые люди в адвокатское бюро "Падва&Эпштейн" способны профессионально ответить на этот вопрос. Вы обратились не по адресу. И ваша цель, не пустить в квартиру, потому что нет оформленной документации на ремонт, определена не верно, полагаю. Вы пытаетесь плевать против ветра, ничего у вас не выйдет. Отрежут от газа и всех дел.
Цитата
в одном из благополучнейших его районов.

Это где? )

Мария Строева  (mstroeva)
#
"Только очень сомнительно, что добрые люди в адвокатское бюро "Падва&Эпштейн" способны профессионально ответить на этот вопрос. Вы обратились не по адресу. И ваша цель, не пустить в квартиру, потому что нет оформленной документации на ремонт, определена не верно, полагаю. Вы пытаетесь плевать против ветра, ничего у вас не выйдет." - а не плевать против ветра - это дать разломать собственное жилье, вы полагаете? Боюсь, никак с Вами не соглашусь. А профессиональные ответы на инженерные вопросы должны давать профессиональные люди, отвечая на профессиональный запрос. В этом - миссия адвокатов. защита моих интересов как собственника. Отрежут от газа? ну, пусть отрежут. и всех дел.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Мария, ну зачем передёргивать? )) Что значит "разломать собственное жилье"? Валентина Николаевна хочет лишь сделать дырку во внешней стене, там где у вас кухня и провести через отверстие газовую трубу. Спросите у Падвы, что значит "собственное жилье" в многоквартирном доме и относится ли к данному понятию внешние стены дома и их внутренняя часть, а так же перекрытия (пол, потолок). У вас случайно трубы отопления не идут в стене? Если идут, то у вас поменяют систему отопления, продырявив пол и потолок и пустив внутри квартиры трубы. Думаю, что проще договориться с Валентиной Николаевной, чтобы аккуратненько сделали, чем платить Падве. Поскольку что с Падвой, что без него результат у вас будет один, отрежут газ. ))

P.S. "О море нужно спрашивать у рыбака".
Мария Строева  (mstroeva)
#
"Если идут, то у вас поменяют систему отопления, продырявив пол и потолок и пустив внутри квартиры трубы" - Вы плохо читали пост. Все внутренние коммуникации меняли в 2008, во время капитального ремонта дома. Отвратительно, конечно, установив неработающие терморегуляторы и тд - но мне пофиг, у меня как раз шел ремонт и мне все сделали как надо.
Вы, видно, видный рыбак, но насчет своих стен, уж извините, я к Вам обращаться не буду и тем паче не дам накануне зимы делать в них дыры, которые никто ни когда мне заделывать, разумеется, не будет. А неизвестная мне Валентинаниколавна или как ее там - может идти лесом. Я до сих пор не знаю даже, кто она.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Мария, а соседей вы тоже лесом посылаете? Я хорошо читаю ваш пост и не потому что ваша фамилия и имя совпадают с фамилией и именем ведущей на канале РБК-ТВ, а потому, что я либо читаю, либо нет. Вы не писали, что "внутренние коммуникации меняли в 2008, во время капитального ремонта дома". Или я был должен догадаться?
Цитата
но мне пофиг, у меня как раз шел ремонт и мне все сделали как надо.

А если ремонт уже был бы закончен? Вы бы не дали менять "внутренние коммуникации"? Мне жаль ваших соседей.
Цитата
и тем паче не дам накануне зимы делать в них дыры

Вы хотели написать накануне бабьего лета?
Цитата
которые никто ни когда мне заделывать, разумеется, не будет.

Если не будут, тогда на них Падву и натравите. Или просто позвоните в ДЭЗ, этого, как правило, достаточно.
Цитата
Вы, видно, видный рыбак, но насчет своих стен, уж извините, я к Вам обращаться не буду

Обратитесь к мужу или к тому, кто его заменяет. Я не верю, что это Падва. )) Станет сразу все намного проще.
И, пожалуйста, не делайте ремонт в туалете. Вам ведь, наверняка, не поменяли канализационную трубу во время капитального ремонта дома. Не дай бог начнут менять, у вас же нервов не хватит.
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
#
Proffet, какой-то у вас совково-терпильный подход (что скажут соседи, плевать против ветра, проще договориться с ВалентинойНиколаевной). Так и будете с ВалентинамиНиколаевнами договариваться, в то время как всё должно быть наоборот: они должны договариваться с вами.

Мария, молодец. Так им, редискам. smile:)
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Вообще, если кап. ремонт дома, то они могут с приставов привлечь же? У нас была похожая ситуация, когда после ремонта недавнего нам такие же подрядчики ни о чем решили менять трубы. Решили иначе, заманили этих работников и на месте за небольшую мзду договорились - не менять и как-то все все равно устроилось. Путь конечно не самый впечатляющий, но у меня просто сил не было и времени судиться. Удачи и мужества Вам.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Повторяю. капремонт по документам был в 2008.
сейчас - судорожное прикрывание голого зада перед новыми столичными властями, видимо.
началось внезапно, с собственниками никто ничего не согласовывал. ставят перед фактом. а я этого, знаете ли, не люблю.
fulltime  (fulltime)
#
Дом в котором живут мои друзья уже много лет меняет УК, что первоначально им была навязана. Такая практика сложилось в районе Куркино. Года 2 или 3 тщетно пытались получить документы у прошлой УК уже после выигранного суда. И подметные письма, и намеки, что только против них в дело не шло со стороны УК. Дошло до того, что на юриста занимающегося делом их дома совершенно "случайно" напал гастарбайтер.
Там правда другие деньги на кону, но все же.
Мария Строева  (mstroeva)
#
да, мы живем в глубоко правовом государстве. нельзя не признать.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Не, Мария. Мы живём просто глубоко... smile:)
Maria Ivanova  (fiamma)
#
Мария, хочется от всей души пожелать Вам удачи в этой непростой войне. С Падвой или без него, очень хочется, чтобы Вы не смогли не допустить этот произвол. Я согласна, что у нас такие вещи оттого и случаются все чаще, потому что люди боятся связываться, считая, что все равно проиграют...
Maria Ivanova  (fiamma)
#
хотела сначала написать "чтобы Вы не допустили", а получилось с ошибками. желаю, чтобы Вы СМОГЛИ НЕ ДОПУСТИТЬ! smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
кто бы спорил)))У меня ситуация не такая печальная,но все ж малоприятная-никак не дождусь этого долгожданного капремонта дома,а посему,ждет ремонта моя квартира,т.к. система отопления на ладан давно дышит,радиаторы сопливят ржавчинкой.Сантехники говорят,что устанавливать новые не рискнут,трубы не выдержат и придется потом проплачивать ремонт не только себе,но и многим соседям после аварии.И что ,мол,вам не живется спокойно?Вы просто не представляете,что это будет с квартирой и мебелью,когда этот ремонт долгожданный нагрянет.Оно вам надо?Воистину.Что это за народ пошел,одному подавай ремонт,другому-напротив.Шастаем под ногами у Валентин-Нинниколаешных,мешаем бабло пилить,т.е. работать. smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
У нас не так давно стояк меняли.
Правда ВалентинНиколавны не ходили, а за 2 недели в ящик кинули оф.бумагу с просьбой отодрать от стояков все предметы мебели, а потом обзвонили всех.
Ну что делать... Аккуратно разобрал полванны. Пришли ребята аккуратно все сделали проверили, потом ванну обратно собирал.
Но стояк у нас действительно прогнил Тут уж куда деваться. Не пустишь в квартиру соседи ополчатся, что у них течет а я препятствия чиню.
А почему Вы всем подъездом не договорились эту тетю не пускать? Обратились бы в ДЭЗ всем подъездом с вопросом зачем это надо. Да и можно было разговаривать с тетей разговоры и нажать тревожную кнопку. Тетю бы "упаковали" за то что покой нарушает, может быть и пыл её остудили. Да и вообще.. Без вашего коллективного согласия никто и ничего в доме делать не имеет права. Это дом ваш и ваших соседей.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А всякого рода произволу уже давно не удивляюсь. После того как у моего партнера гл.бух 800 тыс.руб увела совершенно примитивным способом, то стало понятно люди способны на все smile:(
grom45  (grom45)
#
Простите за сарказм, но ответа от "ДЭЗа" нет и не будет, т.к. самого "ДЭЗа" в природе не существует... Дирекция Эдиного Заказчика...

еще раз сорри. Не журналисту никогда такого бы не написал smile:shuffle:
Иван Жуков  (Вечно молодой)
#
ЭмСи Нойз по этому поводу правильно спел: "Вот она - Российская демократия, мать ее!" Удачи и победы!)
Yan Varskii  (Serfer99)
#
Это РОССИЯ smile:D
Что делать??? - вечный вопрос в нашей стране)
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