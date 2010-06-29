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заметки на полях

29.06.2010 12:35 9 1 535 просмотров
Коротко о том, что удивляет. Ну, конечно же, самое большое удивление всегда - это люди. За последние дни несколько раз удивили крепко.

В пятницу на заправке ВР ко мне бросился водитель вполне приличной на вид Ауди. Молодой такой, внешне не страшный, разве что ухо ватой заткнуто, видать, надуло. И что-то мне взволновано говорит. Когда вслушалась - сильно удивилась. Девушка, милая, - говорил он, - только что двойная сплошная, все деньги ГАИ, заправиться не на что, только вы можете помочь!..Вот тут-то я и удивилась очень сильно, когда поняла, что он у меня денег просит да еще и на жалость давит тем, что он злостный нарушитель.

А за несколько дней до того сильно удивили меня жители Сибирского региона, приехавшие отдохнуть в Горный Алтай. Они кидали в чудесные воды озера Ая своих малолетних детей. Точнее, прямо на огромные валуны, чуть прикрытые у берега этими чудесными водами. И кто-то из редких отдыхающих не-аборигенов взволновано указал кидальщикам на огромную надпись "Не нырять! Дно сильно каменистое!!", дескать, что же вы, детей собственных изувечить хотите? И тогда суровые сибирские мужики захохотали демонически, и сказали, что вот были тут как-то в Турции, так там тоже была у бассейна унылая надпись "нырять запрещено!", а мы, говорят, приехали, и ка-ак начали нырять, и та-ак сразу весело стало!! Так что неча, говорят, нас глупостями пугать и мешать нам отдыхать. Ну, и от них отстали сразу с советами. Какой смысл-то..

Я еще много могу таких удивлений рассказать. Да и вы, я уверена, тоже. Но не стану. Сильно от этого расстраиваюсь.

Комментарии 9

Екатерина Суворова  (28_888)
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Маша, привет! На заправках BP еще одно время промышляли представители одного банка, клиентов вербовали. smile:) smile:) smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
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И тебе привет! Я на ВР очень редко езжу, так как-то сложилось исторически, что я там не заправляюсь. а вот в аэропоротах меня представители всяких банков осаждают, да.))
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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С BP это стандартная разводка. Сто тридцать третий способ честного отъема средств у населения. На автомобильных форумах много об этом писалось.
Мария Строева  (mstroeva)
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да я не вижу в этом особой разводки. по-моему, глупость глупая. кто ж этим дуракам денег-то даст? тем более, у женщин просят
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Дают, кстати, очень многие - как не помочь коллеге-автолюбителю, попавшему в сложную ситуацию? На деле это банальное попрошайничество, только в особо крупных размерах.
ElGaucho  (ElGaucho)
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поверьте, у 10 спросит, 9 отказут, а 10-й даст. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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люди всегда были, есть и наверное будут самым большим удивлением для нас же самих. А в чем здесь разводка, Редактор? Сомнительный успех у такой разводки имхо. Я почти всегда на BP заправляюсь, с таким не сталкивался, у меня правда стаж небольшой совсем.
А люди порой поражают до невозможности, так что ни хочется ни убедить в чем-то, ни опровергнуть, иной раз достаточно взглянуть и станет так уныло, глядя на это зрелище smile:(
Мария Строева  (mstroeva)
#
поразительно и то, что мы сами себе поражаемся, но при этом умней почему-то не становимся)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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это наверное заложено в природе человеческой smile:D
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