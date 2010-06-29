заметки на полях

Коротко о том, что удивляет. Ну, конечно же, самое большое удивление всегда - это люди. За последние дни несколько раз удивили крепко.
В пятницу на заправке ВР ко мне бросился водитель вполне приличной на вид Ауди. Молодой такой, внешне не страшный, разве что ухо ватой заткнуто, видать, надуло. И что-то мне взволновано говорит. Когда вслушалась - сильно удивилась. Девушка, милая, - говорил он, - только что двойная сплошная, все деньги ГАИ, заправиться не на что, только вы можете помочь!..Вот тут-то я и удивилась очень сильно, когда поняла, что он у меня денег просит да еще и на жалость давит тем, что он злостный нарушитель.
А за несколько дней до того сильно удивили меня жители Сибирского региона, приехавшие отдохнуть в Горный Алтай. Они кидали в чудесные воды озера Ая своих малолетних детей. Точнее, прямо на огромные валуны, чуть прикрытые у берега этими чудесными водами. И кто-то из редких отдыхающих не-аборигенов взволновано указал кидальщикам на огромную надпись "Не нырять! Дно сильно каменистое!!", дескать, что же вы, детей собственных изувечить хотите? И тогда суровые сибирские мужики захохотали демонически, и сказали, что вот были тут как-то в Турции, так там тоже была у бассейна унылая надпись "нырять запрещено!", а мы, говорят, приехали, и ка-ак начали нырять, и та-ак сразу весело стало!! Так что неча, говорят, нас глупостями пугать и мешать нам отдыхать. Ну, и от них отстали сразу с советами. Какой смысл-то..
Я еще много могу таких удивлений рассказать. Да и вы, я уверена, тоже. Но не стану. Сильно от этого расстраиваюсь.
Комментарии 9
А люди порой поражают до невозможности, так что ни хочется ни убедить в чем-то, ни опровергнуть, иной раз достаточно взглянуть и станет так уныло, глядя на это зрелище