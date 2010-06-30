В продолжение беседы

А вот кстати. К разговору о мошенниках. Я не знаю тонкостей законодательства, но мне почему-то кажется, что типы мошенников у нас не сильно дифференцированы. Сейчас поясню.
Довольно часто попадаются в СМИ сообщения о том, что, дескать, в городе N судили и приговорили мошенника/мошенницу, которые уговаривали доверчивых граждан брать на себя кредиты в банках и передавать затем мошеннику деньги. А потом все-таки мошенников излавливали, а они к тому времени получили от граждан не один миллион рублей.
Ну, и скажите мне, кто тут виноват? Что, под дулом пистолета, под угрозой жизни люди брали в банках деньги и передавали их зачастую даже малознакомым людям? Нет, совершенно добровольно. И за что, спрашивается, наказывать тех, кто их об этом просил?
Понятно, что я утрирую. Но все же, вдумайтесь. Ведь судили только того, кто просил эти деньги брать. А тех, кто их непосредственно брал - даже и не перевоспитывали, так сказать, орально! А почему они брали кредиты, и думали, что не будут их отдавать? Потому, что им так Вася сказал? А зачем они Васю слушали? И думали ли они в принципе? Когда-нибудь? Ну, хотя бы о чем-то?
Так вот я считаю, что их вина как минимум не меньше того, кто их "разводил". А "разводящий" в данном случае, прямо-таки, как санитар леса выявлял тех, кто в социуме не адаптирован навовсе.
А есть другие мошенники. Они, например, позвонили на мобильный моей коллеге с одного столичного телеканала и сообщили ей, что это из милиции и что ее сын сбил насмерть человека и она должна принести энную сумму, чтобы уладить дело. И у коллеги случился сердечный приступ. Еще до того, как она поняла, что это "разводка".
И никак нельзя, по моему глубокому убеждению, судить по одним правилам первых и вторых.
Комментарии 26
В реале среди фармазонщиков(сорри,мошенников ) такие артисты попадаются...Уууу...Большие и Малые театры позавидовали бы.
Это я о первой категории.
И это в век информационный технологий!
Анкеты-заявления в банк вообще не поступали ? Или был гарантирован кредит,а получен отказ ?
А вообще, обмануть, кинуть можно практически любого, вопрос только в том, что для обмана нас, всех таких из себя финансово грамотных и с жизненным опытом, нужна серьезная подготовка, тщательный сценарий, вовлечение группы людей и финансовые затраты. иногда немалые. Всё это имеет смысл, если куш можно схватить большой. Знаю примеры обмана на сотни тысяч долларов, и потеряли деньги вовсе не глупые люди
Наверно стоит помнить, что большинство людей большую часть жизни прожили во времена,когда о кредитах знали только из репортажей про загнивающее общество потребления,а единственым видом мошенничества были "гадания" цыган да карточные шулера в поездах.Конечно, можно с презрением относиться к жертвам современных кидал и фармазонов,но ведь признайтесь Мария, наверняка же среди ваших вполне финансово грамотных знакомых,есть люди,бравшие кредит,думая что берут его под 20%,а в последствии выяснялось, что эффективная ставка 50,а то 70%. Ну конечно,они просто торопились,и не успели полностью разобраться в мелкошрифтных хитросплетениях ставок и тарифов. Но ведь между этими категориями "жертв" принципиальной разницы нет!
Тем не менее, если в советское время о тех же карточных шулерах помалкивали, изредка какая статейка а уж чтобы по ТВ - такого не было.
А после 91 года - ну недели не проходило, чтобы по крупному каналу не было репортажа как наперсточники обманывают "игроков". Постоянно. Даже Акопян мл. показывал (камеру ставили под стекло, выполняющее функции стола) как из под наперстка элегантно изымается шарик.
Играли? Играли. Играют? Да, до сей поры.
Причем этих посредников почему-то полагают мошенниками. Вот тут я совсем не понимаю почему?
Ну так и "акции АО "МММ" покупали не под дулом пистолета. И в другие пирамиды лезли без оного дула.
Однако они с успехом числятся в "обманутых вкладчиках".
У меня сосед бьется на машине каждый сезон смены резины с зимней на летнюю. И ладно бы не было у него этой самой зимней резины. Есть. Ан нет, каждый год одна история. Потому что "жалко, шипы повылетают" а за окном уже среднесуточная температура менье -5 по товарищу Цельсию, на лете ездить нельзя.
Так то вот.
Глупость и жадность неистребимы.А жадность,как известно,порождает бедность.
Это я Вам с родины финансовых пирамид - "РДС","Хопер-Инвест","Русская Недвижимость" говорю.Так вот,треть тогда "попавших",благополучно наступили на теже грабли уже сейчас в лице всевозможных КПКГ.У нас "Росгражданкредит","Нефтегазкредит","Полиграфинвест".
За эти годы (больше 5 уже наверное) пара бомжей благополучно скончалась на лестничных клетках у мусоропроводов, было 2 разбойных нападения, сколько квартирных краж я затрудняюсь сказать и практически каждый день звонок в дверь:"Картошка не нужна?", "Здравствуйте, я хочу поговорить с вами о боге", "Я из соцзащиты, вы выиграли 100 тыс. руб, надо заполнить анкету".
И на всех собраниях я поднимал этот вопрос. Зачем домофон если открываете картошечникам, если пускаете всех подряд. "Ну мне же неудобно спросить куда идет человек, если со мной заходит...". Ну и тому подобный детский лепет.
потому что есть очень большая разница между лицемерием, ханжеством и добротой и чистотой.
Вы жестоки. Съедят котяток.
а я считаю, что это было единственно правильное решение. я вообще, скажу Вам, "добреньких" не люблю. а это - именно проявление "добренькости", извините за неуклюжее слово.
Очень хорошо,что не взяли домой! Есть плеяда кошкособакинских доброхотов,держащих на своих квадратах десятки животных разных видов,полов и возрастов,размножающихся в геометрической прогрессии.Ну соответственно щедро делятся с соседями воем,лаем,миазмами,глистами и прочими прелестями,но оттуда их уже никакой милицией и сэс не выкуришь. Так что лучше позвольте киске гадить под дверью раз в три дня - в качестве необременительного налога на "вшивость"
Дома за ними надо ухаживать. Сральник завести, наполнитель покупать, чистить его.
Ветуслуги, то, се... А тут на лестницу вынес объедки вот уже и добрый человек.
А потом котятки с лестницы выросли не социализованные (кошка это надо больше чем собакам, они более дикие) и ребнка поцарапали. А будучи разнополыми ишшо котяток на свет произвели.