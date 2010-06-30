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В продолжение беседы

30.06.2010 13:42 26 1 968 просмотров
А вот кстати. К разговору о мошенниках. Я не знаю тонкостей законодательства, но мне почему-то кажется, что типы мошенников у нас не сильно дифференцированы. Сейчас поясню.

Довольно часто попадаются в СМИ сообщения о том, что, дескать, в городе N судили и приговорили мошенника/мошенницу, которые уговаривали доверчивых граждан брать на себя кредиты в банках и передавать затем мошеннику деньги. А потом все-таки мошенников излавливали, а они к тому времени получили от граждан не один миллион рублей.
Ну, и скажите мне, кто тут виноват? Что, под дулом пистолета, под угрозой жизни люди брали в банках деньги и передавали их зачастую даже малознакомым людям? Нет, совершенно добровольно. И за что, спрашивается, наказывать тех, кто их об этом просил?
Понятно, что я утрирую. Но все же, вдумайтесь. Ведь судили только того, кто просил эти деньги брать. А тех, кто их непосредственно брал - даже и не перевоспитывали, так сказать, орально! А почему они брали кредиты, и думали, что не будут их отдавать? Потому, что им так Вася сказал? А зачем они Васю слушали? И думали ли они в принципе? Когда-нибудь? Ну, хотя бы о чем-то?
Так вот я считаю, что их вина как минимум не меньше того, кто их "разводил". А "разводящий" в данном случае, прямо-таки, как санитар леса выявлял тех, кто в социуме не адаптирован навовсе.

А есть другие мошенники. Они, например, позвонили на мобильный моей коллеге с одного столичного телеканала и сообщили ей, что это из милиции и что ее сын сбил насмерть человека и она должна принести энную сумму, чтобы уладить дело. И у коллеги случился сердечный приступ. Еще до того, как она поняла, что это "разводка".

И никак нельзя, по моему глубокому убеждению, судить по одним правилам первых и вторых.


Комментарии 26

CreditWay  (CreditWay)
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В "хронике проишествий" Вы читаете написаное на сухом,казенном языке.
В реале среди фармазонщиков(сорри,мошенников smile:) ) такие артисты попадаются...Уууу...Большие и Малые театры позавидовали бы. smile:)
Это я о первой категории. smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
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Я разное читаю, а насчет больших и малых театров даже спорить не буду, ясно же, что люди не бесталанные, их энергию бы, да в мирных целях.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Согласна. Вот если в первом случае еще можно рассуждать, то во втором - просто какое-то мракобесие. Находятся же такие ... люди.
Мария Строева  (mstroeva)
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я тебе больше скажу, этих первых-то сажают, а вторых - даже и почти никогда не находят. а если находят, так они себе уже на зоне сидят, типа, чо с ними еще сделаешь. мне вон топы МТС рассказывали - на зонах аж целые операторские центры организуют. но звонят-то зэки, а деньги-то к кому идут?!
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
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Мария, добрый день! У нас в Латвии тоже сейчас появился один вид мошенничества. В интернете дается объявление о том, что человек помогает оформлять кредитные карты в банке. Он встречается с заинтересовавшимися подобной услугой, помогает им заполнить бланки заявления (которые сечас свободно можно распечатать с сайта любого банка) берет с них порядка 20-ти латов (28 евро) и говорит, что человек может получить карту в таком -то банке. Человек в указанный день и час приходит в банк за картой - и вот тут-то все и выясняется.
И это в век информационный технологий!
CreditWay  (CreditWay)
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Не очень понял,что "выясняется" ?
Анкеты-заявления в банк вообще не поступали ? Или был гарантирован кредит,а получен отказ ?
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
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Анкеты в банк даже не поступают. Это исключительно деятельность мошенника и к банкам никакого отношения не имеет.
Мария Строева  (mstroeva)
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ну так опять же. есть спрос - есть и предложение. хочешь заплатить мошеннику - значит, он охотно тебе предоставит такую возможность.
CreditWay  (CreditWay)
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Теперь понятно.Да.Мошенничество.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Я бы сказал, что грань неуловима, где отчасти виноват сам пострадавший, а где нет. Те ситуации, где НАМ кажется очевидным, что перед нами мошенник, могут не столь однозначно трактоваться другими людьми, тут ведь и от уровня образования, интеллекта и многого другого зависит всё.
А вообще, обмануть, кинуть можно практически любого, вопрос только в том, что для обмана нас, всех таких из себя финансово грамотных и с жизненным опытом, нужна серьезная подготовка, тщательный сценарий, вовлечение группы людей и финансовые затраты. иногда немалые. Всё это имеет смысл, если куш можно схватить большой. Знаю примеры обмана на сотни тысяч долларов, и потеряли деньги вовсе не глупые люди
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
как санитар леса выявлял тех, кто в социуме не адаптирован навовсе.

Наверно стоит помнить, что большинство людей большую часть жизни прожили во времена,когда о кредитах знали только из репортажей про загнивающее общество потребления,а единственым видом мошенничества были "гадания" цыган да карточные шулера в поездах.Конечно, можно с презрением относиться к жертвам современных кидал и фармазонов,но ведь признайтесь Мария, наверняка же среди ваших вполне финансово грамотных знакомых,есть люди,бравшие кредит,думая что берут его под 20%,а в последствии выяснялось, что эффективная ставка 50,а то 70%. Ну конечно,они просто торопились,и не успели полностью разобраться в мелкошрифтных хитросплетениях ставок и тарифов. Но ведь между этими категориями "жертв" принципиальной разницы нет!
Мария Строева  (mstroeva)
#
вот очень интересно то, что Вы сейчас вспомнили про "эффективную ставку". очень показательно.) вот Вам еще один вид мошенничества, но он мошенничеством официально не является. Хотя совершенно очевидно, что тут речь идет о "красивом" таком, хитром обмане.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Цитата
единственым видом мошенничества были "гадания" цыган да карточные шулера в поездах


Тем не менее, если в советское время о тех же карточных шулерах помалкивали, изредка какая статейка а уж чтобы по ТВ - такого не было.

А после 91 года - ну недели не проходило, чтобы по крупному каналу не было репортажа как наперсточники обманывают "игроков". Постоянно. Даже Акопян мл. показывал (камеру ставили под стекло, выполняющее функции стола) как из под наперстка элегантно изымается шарик.

Играли? Играли. Играют? Да, до сей поры.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Как я понимаю, основной вал такого рода дел с несколько иной фабулой. Гражданину N нужны деньги (кредит). Он видит объявление. В газете беспл.объявлений, на столбе, в общественном туалете. Звонит. Ему предлагают "помочь" в кредитовании. Он идет куда скажут, подписывает че скажут, ему выдают энную сумму денег. Все. Но выдают ему 60-50-40% от формально занятого у банка.

Причем этих посредников почему-то полагают мошенниками. Вот тут я совсем не понимаю почему?

Цитата
Что, под дулом пистолета, под угрозой жизни люди брали в банках деньги


Ну так и "акции АО "МММ" покупали не под дулом пистолета. И в другие пирамиды лезли без оного дула.

Однако они с успехом числятся в "обманутых вкладчиках".
Мария Строева  (mstroeva)
#
правильно, и Чара, и Тибет, и МММ. я видела, сколько обманутых вкладчиков МММ было в телецентре Останкино - там был пункт продаж этого фуфела, и люди толпами, толпищами осаждали его! ну, так про то и речь - надо же чему-то учиться? Надо, или нет? Ну, хоть когда-то, может, пора уже?
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Неспособно население к обучению. Увы. Практика показывает, встают на те же грабли. Не только в плане кредитов, банков, "Ну и что что немолода, ну и что что обжигалась! Пойду ка, куплю акций АО "МММ" © Марина Сергеевна. smile:)

У меня сосед бьется на машине каждый сезон смены резины с зимней на летнюю. И ладно бы не было у него этой самой зимней резины. Есть. Ан нет, каждый год одна история. Потому что "жалко, шипы повылетают" а за окном уже среднесуточная температура менье -5 по товарищу Цельсию, на лете ездить нельзя.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Дополню. Про обучение. Перед глазами ну наверное штук 6-7 пар человеческих особей обоего пола. Имеющих за плечами по несколько браков (от 4-х). И в каждом новом браке партнеры имеющие ровно те же недостатки, как и предыдущие. Ну просто калька с прошлого мужа (жены прошлой).

Так то вот. smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
думаете, гендерные дела и в денежных превалируют?))
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Да не, тут дело в том, что прошлый печальный опыт не учит избегать тех же поступков. Ну как двоечник, которого дома ремнем воспитывают за вырванные из дневника страницы с двойками. Все равно вырывает.
CreditWay  (CreditWay)
#
Я Вас умоляю... smile:D
Глупость и жадность неистребимы.А жадность,как известно,порождает бедность. smile:)
Это я Вам с родины финансовых пирамид - "РДС","Хопер-Инвест","Русская Недвижимость" говорю.Так вот,треть тогда "попавших",благополучно наступили на теже грабли уже сейчас в лице всевозможных КПКГ.У нас "Росгражданкредит","Нефтегазкредит","Полиграфинвест". smile:wall: smile:wall: smile:wall:
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Дело не только в жадности. Еще пример необучаемости населения. В подъезд энное к-во лет назад был поставлен домофон. Под предлогом "шоп бомжи зимой не грелись и вааще из соображений безопасности". Из соображений безопасности была выключена функция кода, т.е. вход только с ключом.

За эти годы (больше 5 уже наверное) пара бомжей благополучно скончалась на лестничных клетках у мусоропроводов, было 2 разбойных нападения, сколько квартирных краж я затрудняюсь сказать и практически каждый день звонок в дверь:"Картошка не нужна?", "Здравствуйте, я хочу поговорить с вами о боге", "Я из соцзащиты, вы выиграли 100 тыс. руб, надо заполнить анкету".

И на всех собраниях я поднимал этот вопрос. Зачем домофон если открываете картошечникам, если пускаете всех подряд. "Ну мне же неудобно спросить куда идет человек, если со мной заходит...". Ну и тому подобный детский лепет.
Мария Строева  (mstroeva)
#
у меня был другой случай, очень показательный. доброхоты притащили в наш подъезд - чистый, закрытый, очень аккуратный - двух котят с улицы. и стали им в подъезд выносить еду. я пыталась объяснять, что если вы хотите помочь котятам, то их надо взять в дом, а не селить в подъезд, где они будут неизбежно гадить и подъезд из чистого очень скоро станет совершенно невыносимым. но люди притворились, что не слышат. скоро в подъезде стало пованивать. потом сильней. потом еще сильней. соседи стали роптать. как быдто не понимали, что происходит, говоря мне - ну что вы, котяток же жалко, мы же добрые люди! тогда я договорилась с дворниками и переселила котят к ним в подсобку. и в подъезде опять стало чисто.
потому что есть очень большая разница между лицемерием, ханжеством и добротой и чистотой.
CreditWay  (CreditWay)
#
"тогда я договорилась с дворниками и переселила котят к ним в подсобку." ©

Вы жестоки. smile:cry: Съедят котяток. smile:D
Мария Строева  (mstroeva)
#
вот видите
а я считаю, что это было единственно правильное решение. я вообще, скажу Вам, "добреньких" не люблю. а это - именно проявление "добренькости", извините за неуклюжее слово.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
я пыталась объяснять, что если вы хотите помочь котятам, то их надо взять в дом, а не селить в подъезд, где они будут неизбежно гадить

Очень хорошо,что не взяли домой! Есть плеяда кошкособакинских доброхотов,держащих на своих квадратах десятки животных разных видов,полов и возрастов,размножающихся в геометрической прогрессии.Ну соответственно щедро делятся с соседями воем,лаем,миазмами,глистами и прочими прелестями,но оттуда их уже никакой милицией и сэс не выкуришь. Так что лучше позвольте киске гадить под дверью раз в три дня - в качестве необременительного налога на "вшивость" smile:D
ElGaucho  (ElGaucho)
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Цитата
двух котят с улицы


Дома за ними надо ухаживать. Сральник завести, наполнитель покупать, чистить его.

Ветуслуги, то, се... А тут на лестницу вынес объедки вот уже и добрый человек.

А потом котятки с лестницы выросли не социализованные (кошка это надо больше чем собакам, они более дикие) и ребнка поцарапали. А будучи разнополыми ишшо котяток на свет произвели. smile:)
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