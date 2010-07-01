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Про "шереметьевский коллапс" и Мону Лизу

01.07.2010 17:33 10 1 573 просмотра
Мой друг и коллега Игорь Виттель спрашивал у вас, что вы думаете о "ленинградском коллапсе". Так вот я могу сказать, что об этом думаю я. Если отбросить ненормативную лексику, в сухом остатке - вот что. Выгодна эта ситуация пока что лишь одному игроку - компании Аэроэкспресс. Ну, и ее "маме" ОАО РЖД. С ничего, с пустого места, оборот компании в высокий сезон скакнул в разы! Все едут поездами до Шереметьево, поскольку альтернативы нет.
Одна беда - компания не готова к такому потоку. Сайт "лег", и осуществить на нем покупку билета крайне затруднительно, во всяком случае, на это нужно потратить довольно много времени. А на Белорусском вокзале в настоящее время, как рассказывают наши корреспонденты, столпотворение. До кучи ломаются терминалы оплаты проезда.
А так - раздолье! Дополнительных поездов нет, а пассажиров - уже два дня назад было на 30% больше, как заявляли в Аэроэкспрессе. А к выходным, думаю, будет все 50.
Что же касается разгадки причин коллапса - я вспоминаю замечательную фразу А.Кнышева: "Голландские ученые заявили, что разгадали тайну улыбки Моны Лизы. Дерзкие молодые специалисты полагают, что она просто была дура."(с)

Комментарии 10

CreditWay  (CreditWay)
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Ну незнаю.На Ленинградке по моему всегда коллапс был.Я уже 6 лет,как не в Москве живу,но 8 лет жизни на Ленинградке(Сокол) до сих пор с ужасом вспоминаю. smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
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Потому что все теперь полетят через него? А чартеры? Их выбирать не приходится.
Игорь Виттель  (vittel)
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Ну если Василенко говорит, что все эт выгодно Внуково, то в этом тоже логики никакой
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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именно. да и Домодедово тоже не есть прямой конкурент Шереметьево. Долб.... - наши менеджеры от государства, вот и вся причина имхо.
Кать, чартеры-то через Шарик не летают.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Я и правда оттуда чартерами никогда не летала. Но когда сидела однажды всю ночь там (в Ш-1, правда), постоянно объявляли какие-то рейсы на Хургаду и Анкару, кажется. Это регулярные, получается, были?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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да, в Хургаду есть. Наверное не в Анкару, а в Анталию все-таки
я вот как бэ планирую билетик покупать скоро, тут прям не знаешь чем и летать smile:) никогда для меня не был важен аэропорт вылета, что Домик, что Шарик, все равно было
@mike  (@mike)
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Только что посмотрел веб-камеры (благо среди общедоступных есть на пересечении кольцевой и Ленинградки, в самих Химках и с через Мегу на проблемный мост). Удивительно, но пробок не заметил, всё едет, есть небольшая проблема на въезде в Москву по Ленинградскому шоссе - но она объясняется ещё одними дорожными работами: идёт подготовка подстыковки к основной магистрали расширенный мост через канал. Но я удивился: а где люди. Потому что реально осталась 1 полоса в область на проьлемном мосту. И ситуация столь серьёзная, что пришлось Путину вмешаться и дать указания разобраться. Видимо, народ решил не рисковать, а сразу пользуется объездами - через Химки и по "пьяной дороге" (тк себе вариант, дороги через посёлки не рассчитаны на такой поток, дорогу за месяц-полтора разобьют; путь пролегает через несколько раньше достаточно спокойных населённых пунктов: возможны проблемы с малопуганными пешеходами, животными, детьми; ДТП способно парализовать движение, т.к. элементарно не будет возможности разъехаться), через Куркино и дальше по Новосходненскому шоссе (выезжать на шоссе напротив Чёрной грязи проблематично: по-моему там светофор постоянно отключен, есть, конечно, возможность проехать и до Зеленограда), по Дмитровскому шоссе (а потом пересекать Савёловское направление: на переезде в Хлебниково, полагаю, сейчас невесело; Лобня - вообще нереальный вариант, там кроме главного хода масса маневровых путей, поэтому переезд бОльшую часть времени закрыт). Спасения нет? А оно могло бы быть... Сейчас не шатко, не валко строится начало высокоскоростной магистрали. Участок от Долгопрудненского кладбища и до одноимённого города готов. Вот были бы готовы ещё 2 этапа: от МКАД до уже построенной части шоссе и - главное - мост через канал, который и выведет прямо к Шереметьево - и проблемы бы не было. Будь даже этот участок платным (а до аэопорта, насколько я помню планы, участок пути предполагался общедоступным), многие бы сочли за благо воспользоваться этой альтернативой. Ан - нет!

Возникают 2 вопроса.

Первый: сколько времени потребовалось бы, чтобы достроить сначала этот участок дороги (перекинув финансорвание, люде), а потом
@mike  (@mike)
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(глюк...)

Первый: сколько времени потребовалось бы, чтобы достроить сначала этот участок дороги (перекинув финансорвание, людей и технику с объекта "24 км Ленинградки"). Не логичнее было бы браться за восстановление сабжевого моста после организации объезда.

Второй: а чем вообще продиктованы именно такие сроки начала работ? Что, мост действительно в ужасающем состоянии? Или есть таки маркетинговая составляющая? Или вдруг вскрылись обстоятельства, из-за которых ремонт не терпит отлагательства (например, проезжающий снизу 6 раз тудя и 6 раз обратно за день "Сапсан" своим высокоскоростным движением обеспечивает повышенные нагрузки на конструкцию и рискует быть завален горой железобетона и автомобилей?

@.
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