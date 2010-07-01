Про "шереметьевский коллапс" и Мону Лизу

Мой друг и коллега Игорь Виттель спрашивал у вас, что вы думаете о "ленинградском коллапсе". Так вот я могу сказать, что об этом думаю я. Если отбросить ненормативную лексику, в сухом остатке - вот что. Выгодна эта ситуация пока что лишь одному игроку - компании Аэроэкспресс. Ну, и ее "маме" ОАО РЖД. С ничего, с пустого места, оборот компании в высокий сезон скакнул в разы! Все едут поездами до Шереметьево, поскольку альтернативы нет.

Одна беда - компания не готова к такому потоку. Сайт "лег", и осуществить на нем покупку билета крайне затруднительно, во всяком случае, на это нужно потратить довольно много времени. А на Белорусском вокзале в настоящее время, как рассказывают наши корреспонденты, столпотворение. До кучи ломаются терминалы оплаты проезда.

А так - раздолье! Дополнительных поездов нет, а пассажиров - уже два дня назад было на 30% больше, как заявляли в Аэроэкспрессе. А к выходным, думаю, будет все 50.

Что же касается разгадки причин коллапса - я вспоминаю замечательную фразу А.Кнышева: "Голландские ученые заявили, что разгадали тайну улыбки Моны Лизы. Дерзкие молодые специалисты полагают, что она просто была дура."(с)