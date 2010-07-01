Про "шереметьевский коллапс" и Мону Лизу

Мой друг и коллега Игорь Виттель спрашивал у вас, что вы думаете о "ленинградском коллапсе". Так вот я могу сказать, что об этом думаю я. Если отбросить ненормативную лексику, в сухом остатке - вот что. Выгодна эта ситуация пока что лишь одному игроку - компании Аэроэкспресс. Ну, и ее "маме" ОАО РЖД. С ничего, с пустого места, оборот компании в высокий сезон скакнул в разы! Все едут поездами до Шереметьево, поскольку альтернативы нет.
Одна беда - компания не готова к такому потоку. Сайт "лег", и осуществить на нем покупку билета крайне затруднительно, во всяком случае, на это нужно потратить довольно много времени. А на Белорусском вокзале в настоящее время, как рассказывают наши корреспонденты, столпотворение. До кучи ломаются терминалы оплаты проезда.
А так - раздолье! Дополнительных поездов нет, а пассажиров - уже два дня назад было на 30% больше, как заявляли в Аэроэкспрессе. А к выходным, думаю, будет все 50.
Что же касается разгадки причин коллапса - я вспоминаю замечательную фразу А.Кнышева: "Голландские ученые заявили, что разгадали тайну улыбки Моны Лизы. Дерзкие молодые специалисты полагают, что она просто была дура."(с)
Комментарии 10
Кать, чартеры-то через Шарик не летают.
я вот как бэ планирую билетик покупать скоро, тут прям не знаешь чем и летать никогда для меня не был важен аэропорт вылета, что Домик, что Шарик, все равно было
Возникают 2 вопроса.
Первый: сколько времени потребовалось бы, чтобы достроить сначала этот участок дороги (перекинув финансорвание, люде), а потом
Первый: сколько времени потребовалось бы, чтобы достроить сначала этот участок дороги (перекинув финансорвание, людей и технику с объекта "24 км Ленинградки"). Не логичнее было бы браться за восстановление сабжевого моста после организации объезда.
Второй: а чем вообще продиктованы именно такие сроки начала работ? Что, мост действительно в ужасающем состоянии? Или есть таки маркетинговая составляющая? Или вдруг вскрылись обстоятельства, из-за которых ремонт не терпит отлагательства (например, проезжающий снизу 6 раз тудя и 6 раз обратно за день "Сапсан" своим высокоскоростным движением обеспечивает повышенные нагрузки на конструкцию и рискует быть завален горой железобетона и автомобилей?
@.