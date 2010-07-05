Явился зверь. И имя ему — Сапсан.

История про Ленинградку и Шереметьево, так удачно разукрашенная ссорой Василенко с Лужковым, на которых с высоты вертолетного полета пополевывает боевой губернатор Громов, для меня неожиданно расцвела еще одним прекрасным, фантастическим цветком. Имя ему Сапсан.
Теперь я знаю точно, в чем причина народного ропота и партизанской борьбы с этим чудом прогрессивной человеческой мысли.
Дело в том, что в конце прошлой недели Сапсан был запущен на Горьковском направлении. На направлении, где у меня дачка. Случилось.
Я, собственно, пыталась подготовиться. Понимая, что моим родителям, сыну, друзьям, да и мне придется таки пользоваться услугами ж/д. Мы специально искали новое расписание электричек. Но его в продаже не было. То есть вообще. По совершенно понятной причине - думаю, до последнего дня руководство железной дороги могло на вопрос "какие электропоезда останутся и во сколько и где будут проезжать?" ответить лишь "а хрен его знает!".
Поскольку отмашка на модернизацию и высокие технологии дана, и в этот колхоз должны добровольно-принудительно вступить все и немедля, то в день "Ч" Сапсан пошел.
А электрички - нет.
Но билеты на них продолжали исправно продаваться в кассах, при полном отсутствии упреждающих и разъясняющих объявлений.
Попалась моя мама. Ей нужно было к врачу. И она с утречка поехала в Москву. А приехала в нее глубоким вечером. Большую часть времени она вместе с сотням других пассажиров провела под палящим солнцем на полустанке, где их выкинули из поезда, объявив, что он дальше не пойдет. Без, как вы понимаете, дальнейших разъяснений.
Мама ехала к кардиологу. А еще кто-то может вынужден был к нему обратиться после такого путешествия. А кто-то опоздал и был оштрафован или уволен. А еще у кого-то мог приключиться выкидыш.
На одной из станций выяснилось, что автобусная остановка, откуда раньше можно было уехать таки в Москву, была снесена. В целях оптимизации территории и приведения ея в соответствующий такому высокотехнологичному чуду, как "проезд скоростного поезда Сапсан".
Я прекрасно знаю, что с подобным - как это приличней сказать? произволом? гадством? ну, нету у меня цензурных слов! - столкнулись и пользователи других железнодорожных направлений, осчастливленных Сапсаном. Я знаю также и то, что у нас в законодательстве не предусмотрено понятие "коллективный иск", да и сама идея судиться с монополией очевидно бесплодна.
Но я также абсолютно точно знаю, что с этого момента ОАО РЖД - мои враги. Личные. Мои личные враги.
Им, конечно, все равно. Но мне-то нет, правда?
Комментарии 28
Сапсан это российский прогресс. Пусть с немецким акцентом от фирмы "Цимес". Как в свое время написал М.Мишин, ну что при лучине напишешь? "Евгения Онегина" каокго-нибудь может и напишешь, а кандидатскую -нет.
Меня то забавляет отсутствие переходов по пути следования Сапсана. Спутник от гугла показывает что крюки жителям поселков и т.п. надо делать немалые. А еще они носят чего-нибудь. Продукты из магазина, который открыт 2 часа в день и не каждый день. Какие-нибудь стройматериалы.
Но вот они как и Вы неясно чем недовольны. Супротив, можно сказать, прогресса...
Хоть в чем-то население проявляет сознательность.
Проявите и Вы в отношении "Сапсана". Как - пока не знаю, но придумать что-то можно. Организовать сообщение между дачей и Москвой с помощью велорикш, например.
Мария, ну поставьте себя на место чиновников из РЖД
Велено - кровь из носу, пустить Сапсан -цена невыполнения -
лишение хлебного местечка,бонусов,льгот,карьерного роста.
Досадные помехи - возмущение Марии Строевой,её мамы,и прочих
избирателей.Как они зависят от заказзчиков Сапсана - на 100%
Как они зависят от избирателей - на 0%
Причина - отсутствие в России гражданского общества
Следствие - на избирателей плюём, волю заказчиков выполняем
а предлагается-то что? молчать, как "прочим избирателям"? господа из РЖД, живущие, хочу отметить, на деньги избирателей, сейчас вот активно нас учат "уважать себя и других - платить за проезд". а я в силу собственных сил учу НЕ уважать РЖД в его нынешнем виде. собственно, как в том анекдоте - "чем могу, чем могу!" )))
А что тут предложишь? Проблемы эти имеют глубокие ментальные корни,и без смены поколений их не решить,меченым родимым пятном социализма не суждено их преодолеть.Бороться конечно надо - всякие там акции синих ведёрок, ваши вот возмущения,какой никакой, но вклад в светлое будущее.
А что касется структур типа РЖД,сберкассы,почты,газпрома - эти бастионы прошлого должны быть как Карфаген и Бастилия разрушены под основание,
они как могильники скота, погибшего от сибирской язвы консервируют
бациллы совка
Аккуратно хожу на выборы. И факт лишения меня возможности проголосовать за гражданина "Против всех кандидатов" побуждает меня уносить бюллетень.
Вопрос. Сколько из присутствующих здесь было на выборах?
Вопрос, каково соотношение в темах про неправильную парковку людей которые живут по принципу (далее цитирую по спб_авто):
"мне реально надо"
Парковаться на месте для инвалидов у гипермаркета.
Cтавить машину вторым рядом, или третьим даже, на Марата.
Ездить по обочинам.
Поворачивать из третьего ряда направо или из самого правого налево.
Срезать по тротуару и газонам.
Парковаться во дворах прямо возле мусорки, чтоб ее нельзя было увезти.
Да чтоб вам пусто было, мрезавцы.
тьфу.
И еще прикрываются мыслью:
Дескать, вот пусть сначало государство настроит шестиуровневых развязок, да все дороги отремонтирует, чтоб как в Эмиратах.
вот тогда я буду по правилам ездить.
а так идите нах."
Есть широко известные эксперименты. Когда насыпают кучу мусора в чистом месте и она начинает моментально расти. Потому что те кто и не думал там выкинуть мусор, его выкидывают.
Так и тут. стоило власти несколько раз слегка какнуть нам на головы, в порядке теста, убедиться, что сие можно делать и без ограничений, так этот процесс пошел. В широком масштабе.
А дальше ниже. У олигарха украли бизнес, люди на уровне субъекта федерации думают уже о том как у олигарха масштаба субъекта чего-нибудь подрезать.
Встала вторым рядом машина администрации районной, все остальные полагают что раз им можно, можно и нам.
Пожно положить с прибором на расписание пригородных поездов, значит можно положить с прибором и на многое другое.
Я хожу на каждые выборы. И дело здесь даже не в том, за кого-то, против кого-то или даже отменённое против всех. Здесь дело в том, что выбирать - это право и обязанность. Обязанность граждан проголосовать, а государства - организовать демократический процесс. За бюджетные деньги. За наши с вами, за те, что могли бы пойти на государственную медицину, образование, социальную поддержку престарелым или малоимущим. Но - есть закон. И часть "пирога" отводится на обеспечение свободного волеизъявления. Если желающих свободно волеизъявиться будет меньше чем обговорено в законе (видя тенденцию, цифру эту снизили с 50 до 25%), то
приедут автобусы людей с открепительныминазначат повторное голосование, т.е. потратят ещё незапланированное количество бюджетных денег. Так что моя гражданская позиция состоит исключительно в заботе (в той мере, в какой могу) о финансах нашей страны. Впрочем, зачеркнутую фразу можно тоже попытаться воспринять всерьёз. И создать некий противовес "массовке".
@.
судя по всему - рано проводили митинг - сейчас к ним присоединились бы и пассажиры горьковского направления..
Только жаль, что ТАМ, с высоты не разглядеть и не расслышать что твориться на грешной земле..
Кстати, почему Сапсан до Питера - понятно, а вот кого он в Нижний возит - ?
Извини за оффтоп, я тебе в почту кое-что закинула
@.
@.
Не знаю как в Лондоне, а у нас управдом - друг человека! © "Бриллиантовая рука".
На Балтийской и Варшавской ветках в Ленинграде и области электрички прекращали ходить в 11.00 примерно и возобновлялись около 14.00. С начала 70-х. ЭР-200 там и рядом не стоял. Тут ж/д вдоль залива....
@.
Основная идея российской государственности состоит в переработке солнечной энергии в народное горе.