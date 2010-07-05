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Явился зверь. И имя ему — Сапсан.

05.07.2010 14:03 28 2 023 просмотра
История про Ленинградку и Шереметьево, так удачно разукрашенная ссорой Василенко с Лужковым, на которых с высоты вертолетного полета пополевывает боевой губернатор Громов, для меня неожиданно расцвела еще одним прекрасным, фантастическим цветком. Имя ему Сапсан.

Теперь я знаю точно, в чем причина народного ропота и партизанской борьбы с этим чудом прогрессивной человеческой мысли.

Дело в том, что в конце прошлой недели Сапсан был запущен на Горьковском направлении. На направлении, где у меня дачка. Случилось.

Я, собственно, пыталась подготовиться. Понимая, что моим родителям, сыну, друзьям, да и мне придется таки пользоваться услугами ж/д. Мы специально искали новое расписание электричек. Но его в продаже не было. То есть вообще. По совершенно понятной причине - думаю, до последнего дня руководство железной дороги могло на вопрос "какие электропоезда останутся и во сколько и где будут проезжать?" ответить лишь "а хрен его знает!".

Поскольку отмашка на модернизацию и высокие технологии дана, и в этот колхоз должны добровольно-принудительно вступить все и немедля, то в день "Ч" Сапсан пошел.

А электрички - нет.

Но билеты на них продолжали исправно продаваться в кассах, при полном отсутствии упреждающих и разъясняющих объявлений.

Попалась моя мама. Ей нужно было к врачу. И она с утречка поехала в Москву. А приехала в нее глубоким вечером. Большую часть времени она вместе с сотням других пассажиров провела под палящим солнцем на полустанке, где их выкинули из поезда, объявив, что он дальше не пойдет. Без, как вы понимаете, дальнейших разъяснений.

Мама ехала к кардиологу. А еще кто-то может вынужден был к нему обратиться после такого путешествия. А кто-то опоздал и был оштрафован или уволен. А еще у кого-то мог приключиться выкидыш.

На одной из станций выяснилось, что автобусная остановка, откуда раньше можно было уехать таки в Москву, была снесена. В целях оптимизации территории и приведения ея в соответствующий такому высокотехнологичному чуду, как "проезд скоростного поезда Сапсан".

Я прекрасно знаю, что с подобным - как это приличней сказать? произволом? гадством? ну, нету у меня цензурных слов! - столкнулись и пользователи других железнодорожных направлений, осчастливленных Сапсаном. Я знаю также и то, что у нас в законодательстве не предусмотрено понятие "коллективный иск", да и сама идея судиться с монополией очевидно бесплодна.

Но я также абсолютно точно знаю, что с этого момента ОАО РЖД - мои враги. Личные. Мои личные враги.

Им, конечно, все равно. Но мне-то нет, правда?

Комментарии 28

ElGaucho  (ElGaucho)
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Что собственно Вам не нравится. "Государство людЯм навстречу пошло" © Никита Пряхин, герой "Золотого теленка". smile:)

Сапсан это российский прогресс. Пусть с немецким акцентом от фирмы "Цимес". smile:) Как в свое время написал М.Мишин, ну что при лучине напишешь? "Евгения Онегина" каокго-нибудь может и напишешь, а кандидатскую -нет. smile:)

Меня то забавляет отсутствие переходов по пути следования Сапсана. Спутник от гугла показывает что крюки жителям поселков и т.п. надо делать немалые. А еще они носят чего-нибудь. Продукты из магазина, который открыт 2 часа в день и не каждый день. Какие-нибудь стройматериалы. smile:)

Но вот они как и Вы неясно чем недовольны. Супротив, можно сказать, прогресса...
Мария Строева  (mstroeva)
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да у нас в принципе народ темный. его к свету за уши тащить надо
ElGaucho  (ElGaucho)
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Берите пирмер с мужчин. Они (в массе своей, в большинстве, так сказать) понимая какую нагрузку они возлагают на Пенсионный Фонд, предпочитают облегчить его задачу и мрут до наступления пенсионного возраста.

Хоть в чем-то население проявляет сознательность.

Проявите и Вы в отношении "Сапсана". Как - пока не знаю, но придумать что-то можно. Организовать сообщение между дачей и Москвой с помощью велорикш, например.
Мария Строева  (mstroeva)
#
ну, это государственная программа тогда быть должна. по уменьшению нагрузки от населения на почву
ElGaucho  (ElGaucho)
#
А как же инициатива снизу? Всегда она и была источником прогресса.
Игорь Пустошило  (Pif)
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А Вы думаете, что такой программы нет? Мне вот думается - есть.
Энни  (Энни)
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А кто-то опОздал - так верно
Мария Строева  (mstroeva)
#
спасибо, я запомню. у меня там еще 2 описки есть, вы пометьте себе галочками.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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А почему бы медиахолдингу РБК не осветить данную проблему в своих эфирах? "Горячо" получится, если реально капнуть и всю правду показать-рассказать smile;)
Мария Строева  (mstroeva)
#
Об этом сейчас очень много наших коллег много чего в программах и статьях сказали. Но, насколько я могу судить, 4 власть пока никак на ситуацию не повлияла. А топы РЖД в эфиры не больно-то охотно ходят, в последний раз такое случалось, дай б-г памяти, лет 5 назад.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Им, конечно, все равно. Но мне-то нет, правда?


Мария, ну поставьте себя на место чиновников из РЖД smile:(
Велено - кровь из носу, пустить Сапсан -цена невыполнения -
лишение хлебного местечка,бонусов,льгот,карьерного роста.
Досадные помехи - возмущение Марии Строевой,её мамы,и прочих
избирателей.Как они зависят от заказзчиков Сапсана - на 100%
Как они зависят от избирателей - на 0%
Причина - отсутствие в России гражданского общества
Следствие - на избирателей плюём, волю заказчиков выполняем
Мария Строева  (mstroeva)
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так Вы ничего нового сейчас не сказали))
а предлагается-то что? молчать, как "прочим избирателям"? господа из РЖД, живущие, хочу отметить, на деньги избирателей, сейчас вот активно нас учат "уважать себя и других - платить за проезд". а я в силу собственных сил учу НЕ уважать РЖД в его нынешнем виде. собственно, как в том анекдоте - "чем могу, чем могу!" )))
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
а предлагается-то что?

А что тут предложишь? Проблемы эти имеют глубокие ментальные корни,и без смены поколений их не решить,меченым родимым пятном социализма не суждено их преодолеть.Бороться конечно надо - всякие там акции синих ведёрок, ваши вот возмущения,какой никакой, но вклад в светлое будущее.
А что касется структур типа РЖД,сберкассы,почты,газпрома - эти бастионы прошлого должны быть как Карфаген и Бастилия разрушены под основание,
они как могильники скота, погибшего от сибирской язвы консервируют
бациллы совка
Мария Строева  (mstroeva)
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Да можно сколько угодно рассуждать про ментальные корни, это делу не поможет)) а синие ведерки - вона как всех переполошили, как-никак, действие. так что - давайте уже какой-то вклад все же вкладывать.)
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Я не против вкладывать свой вклад. Пусть в мелочах. Например, не ободряя действия якименковских деятелей по расклеиванию наклеек на лобовое стекло, я не даю им повода наклеить что-то себе. Т.е. я не паркуюсь как урод.

Аккуратно хожу на выборы. И факт лишения меня возможности проголосовать за гражданина "Против всех кандидатов" побуждает меня уносить бюллетень.

Вопрос. Сколько из присутствующих здесь было на выборах?

Вопрос, каково соотношение в темах про неправильную парковку людей которые живут по принципу (далее цитирую по спб_авто):
"мне реально надо"
Парковаться на месте для инвалидов у гипермаркета.
Cтавить машину вторым рядом, или третьим даже, на Марата.
Ездить по обочинам.
Поворачивать из третьего ряда направо или из самого правого налево.
Срезать по тротуару и газонам.
Парковаться во дворах прямо возле мусорки, чтоб ее нельзя было увезти.
Да чтоб вам пусто было, мрезавцы.
тьфу.
И еще прикрываются мыслью:
Дескать, вот пусть сначало государство настроит шестиуровневых развязок, да все дороги отремонтирует, чтоб как в Эмиратах.
вот тогда я буду по правилам ездить.
а так идите нах."

Есть широко известные эксперименты. Когда насыпают кучу мусора в чистом месте и она начинает моментально расти. Потому что те кто и не думал там выкинуть мусор, его выкидывают.

Так и тут. стоило власти несколько раз слегка какнуть нам на головы, в порядке теста, убедиться, что сие можно делать и без ограничений, так этот процесс пошел. В широком масштабе.

А дальше ниже. У олигарха украли бизнес, люди на уровне субъекта федерации думают уже о том как у олигарха масштаба субъекта чего-нибудь подрезать.

Встала вторым рядом машина администрации районной, все остальные полагают что раз им можно, можно и нам.

Пожно положить с прибором на расписание пригородных поездов, значит можно положить с прибором и на многое другое.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
smile:wall: Гаучо, ну сколкьо можно в каждой теме про парковку? Вроде закрыли тему, давай перестанем уже
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Это не про парковку. smile:D Это про свинство. smile:D Это про позицию. Жизненную. smile:D
@mike  (@mike)
#
Цитата
Вопрос. Сколько из присутствующих здесь было на выборах?

Я хожу на каждые выборы. И дело здесь даже не в том, за кого-то, против кого-то или даже отменённое против всех. Здесь дело в том, что выбирать - это право и обязанность. Обязанность граждан проголосовать, а государства - организовать демократический процесс. За бюджетные деньги. За наши с вами, за те, что могли бы пойти на государственную медицину, образование, социальную поддержку престарелым или малоимущим. Но - есть закон. И часть "пирога" отводится на обеспечение свободного волеизъявления. Если желающих свободно волеизъявиться будет меньше чем обговорено в законе (видя тенденцию, цифру эту снизили с 50 до 25%), то приедут автобусы людей с открепительными назначат повторное голосование, т.е. потратят ещё незапланированное количество бюджетных денег. Так что моя гражданская позиция состоит исключительно в заботе (в той мере, в какой могу) о финансах нашей страны. Впрочем, зачеркнутую фразу можно тоже попытаться воспринять всерьёз. И создать некий противовес "массовке".

@.
Татьяна  (VTA)
#
7 июня была акция "против сапсана".. т.е. против отмены электричек.. http://www.zelenograd.ru/news/view.php3?id=4694
судя по всему - рано проводили митинг - сейчас к ним присоединились бы и пассажиры горьковского направления..
Только жаль, что ТАМ, с высоты не разглядеть и не расслышать что твориться на грешной земле.. smile:|
Кстати, почему Сапсан до Питера - понятно, а вот кого он в Нижний возит - ? smile:idea:
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Маша, привет!

Извини за оффтоп, я тебе в почту кое-что закинула smile;)
ElGaucho  (ElGaucho)
#
О блин, куда-то комментарий пропал. Написал, что "Сапсан" - суть мигалки но в сфере РЖД. Если судить по социальному составу пассажиров. Так сказать "мигалки" для коммунян повышенных потребностей. А коммуняне общих потребностей пусть с отмененными электричками живут. smile:)
@mike  (@mike)
#
Плюсмного. smile:drink:

@.
@mike  (@mike)
#
Со скоростным сообщением на наших железных дорогах вообще много сложностей для простых пассажиров связано. Вы помните то время, когда у электричек не было "обеденного перерыва"? Я помню. А сейчас я расскажу, как он появился. На всё том же многострадальном Ленинградском направлении в 80-е годы внедрили первый скоростной поезд в СССР - ЭР-200, способный развивать скорость до 200 км/ч (в скобках нужно заметить, что чехословацкие электровозы ЧС-200 тоже не зря имели заветную цифру в названии, и были вполне способны тянуть за собой пассажирский состав с такой же скоростью. Но их традиционно эксплуатировали на скоростях до 180 км/ч). Поезд первоначально ходил дважды в неделю - в среду из Ленинграда в Москву, в четверг - обратно. Но поскольку трасса была не особо предназначена для передвижения на такой скорости, незадолго до скоростного состава по этому же пути проходил специально закупленный для этого рельсошлифовальный поезд, а после прохождения поезда - дефектоскоп. А в течение всей остальной недели на рельсах подтягивали гайки, для чего на этом направлении и был сделан технологический перерыв в движении во время дневного минимума перевозок. Немного позже передовой опыт "ремонтного перерыва" был перенесён и на остальные железнодорожные направления, хотя там эксплуатировали только обычные поезда. Пассажиры были вынуждены подстраивать свои планы поездок под "окно" в движении или пользоваться другими средствами передвижения, зато железная дорога получила неплохую экономию на сокращении числа курсирующих пригородных электропоездов.

@.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Цитата
Вы помните то время, когда у электричек не было "обеденного перерыва"? Я помню. А сейчас я расскажу, как он появился. На всё том же многострадальном Ленинградском направлении в 80-е годы внедрили первый скоростной поезд в СССР - ЭР-200


Не знаю как в Лондоне, а у нас управдом - друг человека! © "Бриллиантовая рука". smile:)

На Балтийской и Варшавской ветках в Ленинграде и области электрички прекращали ходить в 11.00 примерно и возобновлялись около 14.00. С начала 70-х. ЭР-200 там и рядом не стоял. Тут ж/д вдоль залива....
@mike  (@mike)
#
В Москве и области такого в 70-е точно не было. Ни на сугубо МЖДшных маршрутах, ни на московской части Октябрьской дороги. Если такое и было в Ленинграде, то перенимание московской ж\д "лучшего опыта" было приурочено к грандиозному проекту. Прекрасно помню, как народонаселение привыкало к новинке, пассажиропоток днём перемещался на автобусные маршруты между городами области и в Москву до ближайших станций метро.

@.
Гектор  (Гектор)
#
Из Пелевина (за 100% идентичность не ручаюсь)
Основная идея российской государственности состоит в переработке солнечной энергии в народное горе.
Павел Ростов  (otzyvna5)
#
Лучше не вспоминать былые времена, так и хочется вернуться в 40 лет назад.
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