Вход
Профиль Блог Лента Активность

Вечеринка в ресторане «Москвич»

06.07.2010 14:53 17 4 298 просмотров
Игорь Виттель, я и Маргарита Суворова

Комментарии 17

Татьяна  (VTA)
#
Мария, где так загореть успели, если не секрет? smile:)
Игорь Виттель  (vittel)
#
Чой то у меня ноги тут такие кривые и короткие? Я ж высокий блондин!
Игорь Виттель  (vittel)
#
Чой то у меня ноги тут такие кривые и короткие? Я ж высокий блондин!
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Я тоже себя не узнаю. smile:D

Из всех троих мне знакома только Маша. Выглядит она отлично smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
да лана тебе скромничать, ты вон как великосветская мадама, с бокальчегом..))
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Ага, истина в вине smile:idea:

Маш, в почте на этот раз должно быть то, что надо. smile;)
Мария Строева  (mstroeva)
#
ты забыл, ты высокий блондин с короткими ногами!
Мария Строева  (mstroeva)
#
и правильно. фото так и называется: "Трое неизвестных"
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
я вот только не пойму, в чем наша Катя одета. тут либо чего-то нехватает, либо что-то лишнее smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
smile:shuffle: а вообще тема встречи не раскрыта, фоторепортаж неполный smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Все снимки у меня в архиве, так как вела данное мероприятие. А вот здесь можно видео про данный ивент посмотреть http://www.banki.ru/news/video/?id=2047784
Позже постараюсь как-то вернуться к этой теме
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
О, спасибо, Елена, за ссылочку, как-то мимо меня прошла
gabbass  (gabbass)
#
Мария Строева самая красивая на этой фотке!

просто мммммм smile:oops:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения