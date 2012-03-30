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Не верьте Беладонне aka ВТБ-Украина

30.03.2012 12:10 10 8 124 просмотра
Некоторое время назад мой друг решил приобрести платиновую дебетовую карту ВТБ-Украина. Карта сулила владельцу - любителю активного образа жизни и путешествий - определенные приятные опции: скидки на аренду автомобилей в крупных европейских фирмах, возможность пользования бизнес-классом при перелете экономом и тд. Стоимость открытия карты - 500 долларов.

Как только мой друг их заплатил, начались чудесные чудеса. Например, выяснилось, что "вот буквально только что, буквально день назад!" изменились правила пользования картой, и условия предоставления скидок на аренду авто и бизнес-класс сильно изменились. А в первый приход в банк никто моему другу сказать это не мог - это же только что буквально выяснилось! Дальше - больше. Друг решил как-то все же оптимизировать свои расходы, и попросил в таком случае прикрепить к карте некий кредитный лимит. Документов, которые с него потребовали, было бы достаточно. чтобы принять его в разведывательную школу, однако друг мой очень споро все их предоставил. Тем более. что пост он занимает солидный, руководящий, с работой и нынешней. и предыдущей все вполне благополучно.

Не тут-то было. Помурыжив друга неделю - другую - "а тут у вас штамп не виден, а тут у вас подпись неразборчива!" - в банке сказали, что предоставленного НДФЛ из украинской компании им мало, потому что там друг не работает еще года. Друг принес НДФЛ с предыдущего места работы - транснациональной корпорации с вековой историей. С доходом, который декларирует мягко говоря далеко не каждый гражданин Украины. Нет-нет, сказали ему, не подходит, потому что эта ваша работа находилась за пределами Украины. Ну и черт с вами, подумал мой друг, и хотел уже плюнуть на эту историю, которая сильно начала его утомлять.

Но через какое-то время ему позвонили из ВТБ-Украины и нежный девичий голос сообщил, что путем невероятных усилий, уговоров и выкручивания рук они - скромные банковские служащие - смогли ему выбить небольшой кредитный лимит. Правда, на новых условиях - при каждом использовании кредитных денег потраченная сумма будет немедленно списна с валютного счета моего друга, привязанного к карте. Я совсем не уверен, что мне нужен кредитный лимит на таких условиях, сказал мой друг. Про себя уже сто раз пожалев, что вообще вздумал открывать эту "платину". Но нежный девичий голос сообщил, что это еще не все - за проделанную работу он им должен. Пусть он организует встречу с пятитысячным коллективом его предприятия. Потому что долг платежом красен. Нет, сказал мой друг, ничего я вам не устрою, это противоречит корпоративной этике нашей компании, здравому смыслу и моим жизненным принципам. Ну пожалуйста, сказал нежный девичий голос, мы же для вас так старались... На следующее утро друг пошел в офис банка ВТБ-Украина и закрыл платиновую карту к чертовой матери.

Я все это к чему. Не верьте Беладонне!(с) Она очень, очень несолидно себя ведет, эта беладонна.

Комментарии 10

bugnut  (bugnut)
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Увы, это не новость! Их "сестра" (по "материнской линии") в РФ ведёт себя не менее похабно. Мелочность и склочность - фирменный стиль этой беладонны smile:pardon:
Сергей Савельев  (kev)
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Это же гос. банк, его сотрудникам наплевать на репутацию конторы, каждый выполняет свой план, а дальше хоть трава не расти.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Типичная история от ВТБ.
Моего друга мурыжили мурыжили, кучу документов собрали и ... отказали.
Через полгода звонят и кредит взять предлагают. Он отказывается, а они раза три еще перезванивают. Когда ему уже ничего не надо было.
С другой стороны когда рассказываешь людям про банк который в очередной раз получил статус "Банк года" и у которого есть ну хотя бы Master Card World Signia, которая если я не ошибаюсь обеспечивает тоже самое, то люди думают, что как только они откроют там счет так это заведение и развалится. Говорю "они с 94 года существуют". А все равно не верят. Сбер и ВТБ ближе и роднее.
Мария не спрашивали зачем Ваш друг именно в ВТБ пошел? Наверняка есть не менее достойные кандидаты. Или ВТБ ближе и роднее?
P.S. А когда он закрыл карту 500 долларов есессно никто не вернул???
Clu Cla  (claclu)
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Хм, извините за нескромность и некую нетактичность, но, честно говоря, вызвал удивление уже первый же абзац...

Некоторое время назад мой друг решил приобрести платиновую дебетовую карту ВТБ-Украина. Карта сулила владельцу - любителю активного образа жизни и путешествий - определенные приятные опции: скидки на аренду автомобилей в крупных европейских фирмах, возможность пользования бизнес-классом при перелете экономом и тд. Стоимость открытия карты - 500 долларов.

Ни в коем разе не защищаю ни банк ВТБ-Украина, ни его "старшего брата" в России (никогда их услугами не пользовался и не собираюсь), но, извините уж вновь, если бы Ваш друг действительно был "любителем путешествий", либо хотя бы потратил пару часов на изучение достаточно популярных туристических ресурсов, типа того же "форума Винского", то уже на исходе первого часа он бы прекрасно знал, что каких-то супер-преференций от ЛЮБЫХ банковских карт (по крайней мере, Российских и, наверняка, других СНГ-шных) при аренде машины нет ровным счетом никих, а ТАКИЕ ЖЕ, а то и бОльшие скидки можно получить, используя разные CDP-коды.

Если бы он проявил еще бОльшую настойчивость, то он бы, наверняка, не без удивления узнал, что вариант "пользоваться бизнесом при перелетах экономом" - это, в общем случае, нечто, похожее на фантастику даже для всяческих Senator / HON Circle тех же Люфтов, не говоря уж о "скромных" "Голдах" авиакомпаний. При условии, что билет в бизнес часто стоит в разы дороже, чем в эконом, ожидать даже от 500-баксовой карты (в лучшем случае, как раз стоимость одного перелета бизнесом на не особо большое расстояние) каких-то супер-условий по постоянному переселению из эконома в бизнес при покупке билета по самому дешевому классу - по меньшей мере, наивно.

Увы, ИМХО, Ваш друг "попал" в ровно такую ситуацию, как сам того захотел - видимо, искал себе понтов (а как иначе можно объяснить необходимость открытия ДЕБЕТОВКИ (!!!) за 500 баксов (!!!), я понять не могу, но фразы типа "транснациональной корпорации с вековой историей", "мягко говоря далеко не каждый гражданин Украины" все красноречиво объясняют), понты нашлись в виде серебристого и практически бесполезного куска пластика. Получен ценный урок в виде правды о банковском обслуживании на просторах бывшего СССР smile:-)

Сорри, ничего личного, но ВТБ тут почти ни при чем smile:) Они лишь предлагают то, что почему-то пользуется спросом...
Ксения Петрищева  (XeniaP)
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Цитата:
"что каких-то супер-преференций от ЛЮБЫХ банковских карт (по крайней мере, Российских и, наверняка, других СНГ-шных) при аренде машины нет ровным счетом никих, а ТАКИЕ ЖЕ, а то и бОльшие скидки можно получить, используя разные CDP-коды"

Ну к примеру, не все знают про сайт Винского, но это не мешает им быть любителями путешествий) да и потом, раз человек приобретает себе карту такого уровня, то наверное и не хочет лазить по сайтам, а хочет просто чтобы у него была престижная карта и скидки, которые данная карта предоставляет. ИМХО, совет не по существу.

P.S. 500 долларов за открытие - это конечно жесть((( Но, видимо, устроило человека?
Ivan Starnikov  (IvStarnik)
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Да уж. Что хотят, то и творят. Как хотят так и вертят. И что самое обидное, всё это остаётся безнаказанным. Это было бы смешно, еслиб не было так печально smile:( .
Oleg Shirshov  (Kingofroad)
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чем больше первоначальных ожиданий - тем меньше их потом можно "пощупать" или ощутить себя их пользователем...и ведь самое смешное - что в этом банке - это действительно привилегированный продукт, а например в ТКС-банке платину раздают направо и налево в виде кредиток. Как можно соотнести себя по статусу , как владельца карты категории Платина - если у любого работяги со сборочного конвеёера таких карт может быть как миниму две, а ведь ему летать очень часто не нужно...если он вообще путешествует самолётом...
справедливый вопрос - как позиционируется карта в ТКС - банке ? Категория одна и та же...
Вспомним Ларошфуко - и не будем заниматься самообманом...Наверняка Ваш коллега, Мария, действительно серьезный человек на хорошей должности ( как Вы его описали) - если ему для ощущения самодостаточности не хватает цацек в виде платиновой карты - пусть обратиться в любой банк первой десятки, ткнув "пальцем в небо" в качестве выбора эмитента "платины" - и получит нормальный продукт без лишней головной боли...
Илья Шершнев  (sheril)
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Извините за оффтоп, Мария. Я видел как вы возмущались в эфире тем фактом, что господин президент не знает чем дочка иностранного банка в России отличается от филиала. А я вам другую историю расскажу. Не помню в какой срок его президентства, и уж видео это тем более не найти, но на одном из федеральных каналов, я видел, как он сидя в кабинете и обращаясь к зрителям, преподносил вычет по НДФЛ 400 рублей из налоговой базы, как уменьшение суммы налога к уплате. То есть либо путая понятия налоговой базы и суммы налога (тогда вообще атас!), либо не понимая куда применяется вычет (что вероятнее всего). Так и сказал, мол 400 рублей хоть и не большая сумма, но это сумма, которая ежемесячно остается в бюджете семьи. smile:omg: По-моему так любой взрослый человек в нормальной стране должен понимать такие вещи и оперировать ими без затруднений. Я был свидетелем того, как сложно было бухгалтеру объяснить тонкости расчета НДФЛ дворникам по уборке придомовой территории, направленных на эту работу службой занятости до очередного запоя с последующим увольнением. Тот факт, что президент страны не владеет базовыми знаниями об исчислении налогов, утвержденных законами за его же подписью... no comments... Вот бы найти это видео... Поскольку нам с господином президентом, жить вместе еще как минимум 5 лет, мне с годами все больше хочется верить, что это я тогда что-то не так расслышал.
Сергей Полежаев  (@PSmihailovich)
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Досадно осознавать, что подобные чудесные чудеса с банковскими картами не единичный случай!
Yan Varskii  (Serfer99)
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Ниче. Когда пик возмущений нарастет и дойдет до Путина. Появится СПЕЦ Комитет по защите прав владельцев карт, который будет решать все проблемы. (точнее НЕ решать).

Да, я знаю про существование "Общества защиты прав потребителей", голоса которого я никогда не слышал и даже понятия не имею о том, где они находятся и как к ним обратиться. smile:D
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