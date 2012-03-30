Не верьте Беладонне aka ВТБ-Украина

Некоторое время назад мой друг решил приобрести платиновую дебетовую карту ВТБ-Украина. Карта сулила владельцу - любителю активного образа жизни и путешествий - определенные приятные опции: скидки на аренду автомобилей в крупных европейских фирмах, возможность пользования бизнес-классом при перелете экономом и тд. Стоимость открытия карты - 500 долларов.
Как только мой друг их заплатил, начались чудесные чудеса. Например, выяснилось, что "вот буквально только что, буквально день назад!" изменились правила пользования картой, и условия предоставления скидок на аренду авто и бизнес-класс сильно изменились. А в первый приход в банк никто моему другу сказать это не мог - это же только что буквально выяснилось! Дальше - больше. Друг решил как-то все же оптимизировать свои расходы, и попросил в таком случае прикрепить к карте некий кредитный лимит. Документов, которые с него потребовали, было бы достаточно. чтобы принять его в разведывательную школу, однако друг мой очень споро все их предоставил. Тем более. что пост он занимает солидный, руководящий, с работой и нынешней. и предыдущей все вполне благополучно.
Не тут-то было. Помурыжив друга неделю - другую - "а тут у вас штамп не виден, а тут у вас подпись неразборчива!" - в банке сказали, что предоставленного НДФЛ из украинской компании им мало, потому что там друг не работает еще года. Друг принес НДФЛ с предыдущего места работы - транснациональной корпорации с вековой историей. С доходом, который декларирует мягко говоря далеко не каждый гражданин Украины. Нет-нет, сказали ему, не подходит, потому что эта ваша работа находилась за пределами Украины. Ну и черт с вами, подумал мой друг, и хотел уже плюнуть на эту историю, которая сильно начала его утомлять.
Но через какое-то время ему позвонили из ВТБ-Украины и нежный девичий голос сообщил, что путем невероятных усилий, уговоров и выкручивания рук они - скромные банковские служащие - смогли ему выбить небольшой кредитный лимит. Правда, на новых условиях - при каждом использовании кредитных денег потраченная сумма будет немедленно списна с валютного счета моего друга, привязанного к карте. Я совсем не уверен, что мне нужен кредитный лимит на таких условиях, сказал мой друг. Про себя уже сто раз пожалев, что вообще вздумал открывать эту "платину". Но нежный девичий голос сообщил, что это еще не все - за проделанную работу он им должен. Пусть он организует встречу с пятитысячным коллективом его предприятия. Потому что долг платежом красен. Нет, сказал мой друг, ничего я вам не устрою, это противоречит корпоративной этике нашей компании, здравому смыслу и моим жизненным принципам. Ну пожалуйста, сказал нежный девичий голос, мы же для вас так старались... На следующее утро друг пошел в офис банка ВТБ-Украина и закрыл платиновую карту к чертовой матери.
Я все это к чему. Не верьте Беладонне!(с) Она очень, очень несолидно себя ведет, эта беладонна.
Комментарии 10
Моего друга мурыжили мурыжили, кучу документов собрали и ... отказали.
Через полгода звонят и кредит взять предлагают. Он отказывается, а они раза три еще перезванивают. Когда ему уже ничего не надо было.
С другой стороны когда рассказываешь людям про банк который в очередной раз получил статус "Банк года" и у которого есть ну хотя бы Master Card World Signia, которая если я не ошибаюсь обеспечивает тоже самое, то люди думают, что как только они откроют там счет так это заведение и развалится. Говорю "они с 94 года существуют". А все равно не верят. Сбер и ВТБ ближе и роднее.
Мария не спрашивали зачем Ваш друг именно в ВТБ пошел? Наверняка есть не менее достойные кандидаты. Или ВТБ ближе и роднее?
P.S. А когда он закрыл карту 500 долларов есессно никто не вернул???
Некоторое время назад мой друг решил приобрести платиновую дебетовую карту ВТБ-Украина. Карта сулила владельцу - любителю активного образа жизни и путешествий - определенные приятные опции: скидки на аренду автомобилей в крупных европейских фирмах, возможность пользования бизнес-классом при перелете экономом и тд. Стоимость открытия карты - 500 долларов.
Ни в коем разе не защищаю ни банк ВТБ-Украина, ни его "старшего брата" в России (никогда их услугами не пользовался и не собираюсь), но, извините уж вновь, если бы Ваш друг действительно был "любителем путешествий", либо хотя бы потратил пару часов на изучение достаточно популярных туристических ресурсов, типа того же "форума Винского", то уже на исходе первого часа он бы прекрасно знал, что каких-то супер-преференций от ЛЮБЫХ банковских карт (по крайней мере, Российских и, наверняка, других СНГ-шных) при аренде машины нет ровным счетом никих, а ТАКИЕ ЖЕ, а то и бОльшие скидки можно получить, используя разные CDP-коды.
Если бы он проявил еще бОльшую настойчивость, то он бы, наверняка, не без удивления узнал, что вариант "пользоваться бизнесом при перелетах экономом" - это, в общем случае, нечто, похожее на фантастику даже для всяческих Senator / HON Circle тех же Люфтов, не говоря уж о "скромных" "Голдах" авиакомпаний. При условии, что билет в бизнес часто стоит в разы дороже, чем в эконом, ожидать даже от 500-баксовой карты (в лучшем случае, как раз стоимость одного перелета бизнесом на не особо большое расстояние) каких-то супер-условий по постоянному переселению из эконома в бизнес при покупке билета по самому дешевому классу - по меньшей мере, наивно.
Увы, ИМХО, Ваш друг "попал" в ровно такую ситуацию, как сам того захотел - видимо, искал себе понтов (а как иначе можно объяснить необходимость открытия ДЕБЕТОВКИ (!!!) за 500 баксов (!!!), я понять не могу, но фразы типа "транснациональной корпорации с вековой историей", "мягко говоря далеко не каждый гражданин Украины" все красноречиво объясняют), понты нашлись в виде серебристого и практически бесполезного куска пластика. Получен ценный урок в виде правды о банковском обслуживании на просторах бывшего СССР
Сорри, ничего личного, но ВТБ тут почти ни при чем Они лишь предлагают то, что почему-то пользуется спросом...
"что каких-то супер-преференций от ЛЮБЫХ банковских карт (по крайней мере, Российских и, наверняка, других СНГ-шных) при аренде машины нет ровным счетом никих, а ТАКИЕ ЖЕ, а то и бОльшие скидки можно получить, используя разные CDP-коды"
Ну к примеру, не все знают про сайт Винского, но это не мешает им быть любителями путешествий) да и потом, раз человек приобретает себе карту такого уровня, то наверное и не хочет лазить по сайтам, а хочет просто чтобы у него была престижная карта и скидки, которые данная карта предоставляет. ИМХО, совет не по существу.
P.S. 500 долларов за открытие - это конечно жесть((( Но, видимо, устроило человека?
справедливый вопрос - как позиционируется карта в ТКС - банке ? Категория одна и та же...
Вспомним Ларошфуко - и не будем заниматься самообманом...Наверняка Ваш коллега, Мария, действительно серьезный человек на хорошей должности ( как Вы его описали) - если ему для ощущения самодостаточности не хватает цацек в виде платиновой карты - пусть обратиться в любой банк первой десятки, ткнув "пальцем в небо" в качестве выбора эмитента "платины" - и получит нормальный продукт без лишней головной боли...
Да, я знаю про существование "Общества защиты прав потребителей", голоса которого я никогда не слышал и даже понятия не имею о том, где они находятся и как к ним обратиться.