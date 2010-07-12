О модернизации

Модернизация - это мое любимое слово нынче. Ну, может чуть уступает в личном рейтинге инновациям, а так - прямо в лидерах! Единственное, что - не скажу, что я его употребляю исключительно со знаком "плюс". Оно уже приобретает такой оттенок саркастический. Потому что жизнь постоянно подбрасывает примеры модернизаций с большой нецензурной буквы М.
Например.
Колеблясь вместе с генеральной линией, правительство Москвы модернизировало определенное количество домов. Включая тот, в котором я два года назад купила квартиру. Суть модернизации - во время капремонта здания были установлены новые батареи с терморегуляторами. Модернизация? безусловно. Хорошо? еще бы!
И я поэтому во время ремонта батареи не меняла.
Первая зима прошла прекрасно. Потому что была теплой. А нынешняя была холодной. И в какой-то особо трескучий момент мы обнаружили, что батареи холодные. А "стояки" при этом - горячие. Ну, то есть, буквально кипяток. Кручение терморегулятора эффекта не давало, батареи так и оставались холодными. Не то, чтобы мы мерзли, но - непорядок же, надо понять, почему! И был вызван слесарь. И он сказал - дорогие мои, как я задолбался ходить в ваш дом и в несколько соседних из-за подобных проблем! Терморегуляторы у вас не работают, - тут он добавил несколько слов о том, куда надо запихнуть руки тем, кто устанавливал эти терморегуляторы, но я их не буду цитировать из-за цензурных соображений.
Выяснилось, что сделать батареи горячими можно одним способом - снять терморегуляторы. Причем в моей квартире это можно было сделать. А в соседних домах, как выяснилось, это сделать было практически невозможно, поскольку терморегуляторы были установлены совсем уж топорно, без внутреннего "замка", или как там это называется, и при попытке их открутить в потолок немедля выбивала могучая струя кипятка. Я себе представляю радость жильцов.
Итог:
Будучи человеком въедливым, я, как только ко мне в эфир пришел глава российского подразделения известного международного концерна Данфосс, немедля рассказала ему эту историю - дело в том, что терморегуляторы были именно этой фирмы. Представитель покраснел. И вынужден был признать, что к установке собственного оборудования их не допускают и убедиться в должной квалификации подрядчиков им также не удается.
Несколько позже Данфосс прислал мне письмо. С вложенным ответом на запрос Данфосса в Дирекцию Единого Заказчика. Из него я узнала, что из 20 домов, в которых в нашем районе было установлено оборудование, действует оно боль-мень нормально только в 5. В остальных "Монтаж терморегуляторов также осуществлялся "неграмотно, БЕЗ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ данных домов" (с).
Если я хоть что-то понимаю, Дирекция Единого Заказчика наносит своей деятельностью вред репутации заслуженного международного концерна. Но это уже концерну решать, в конце концов, что ему с этим счастьем делать.
Меня же больше интересует вопрос - ну, прикрутили, ну, неграмотно, ну, кой-как сняли. А деньги где?!?
модернизация. инновация.
Комментарии 9
Не знаю, как там соседи, но я сбежал оттуда в первую же ночь.
А что деньги?!? Установили же "бесплатно"!
Как там слоган звучал "Обновим Москву?". Видимо, начали с жителей. И инновация, и модернизация!
наверно, только кажется, конечно.
Из бюджета слили деньги в жилищную управляющую компанию а та своему подрядчику, а тот кому надо.
Или не из бюджета а из какого-нибдь "фонда" сформированного в добровольном порядке. Ну как колхозы формировали. "Хочешь - иди. Не хочешь - корову отнимем!".
Не только Ваше, но и Нашего президента! А как известно, все попытки модернизаций в России кончались чем ? Правильно - Гулагом, ну или там опричниной, ещё с десяток синонимов. А вот премьер Наш погуманнее будет - северный поток там, батареи чугунные, щедрые пенсии...
Так что, делаем выводы господа,выборы не загорами
А как на деле все обернулось, для жильцов... Обычная история, в принципе. Россия, матушка.