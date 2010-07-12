Вход
Профиль Блог Лента Активность

О модернизации

12.07.2010 14:17 9 1 564 просмотра
Модернизация - это мое любимое слово нынче. Ну, может чуть уступает в личном рейтинге инновациям, а так - прямо в лидерах! Единственное, что - не скажу, что я его употребляю исключительно со знаком "плюс". Оно уже приобретает такой оттенок саркастический. Потому что жизнь постоянно подбрасывает примеры модернизаций с большой нецензурной буквы М.
Например.
Колеблясь вместе с генеральной линией, правительство Москвы модернизировало определенное количество домов. Включая тот, в котором я два года назад купила квартиру. Суть модернизации - во время капремонта здания были установлены новые батареи с терморегуляторами. Модернизация? безусловно. Хорошо? еще бы!
И я поэтому во время ремонта батареи не меняла.
Первая зима прошла прекрасно. Потому что была теплой. А нынешняя была холодной. И в какой-то особо трескучий момент мы обнаружили, что батареи холодные. А "стояки" при этом - горячие. Ну, то есть, буквально кипяток. Кручение терморегулятора эффекта не давало, батареи так и оставались холодными. Не то, чтобы мы мерзли, но - непорядок же, надо понять, почему! И был вызван слесарь. И он сказал - дорогие мои, как я задолбался ходить в ваш дом и в несколько соседних из-за подобных проблем! Терморегуляторы у вас не работают, - тут он добавил несколько слов о том, куда надо запихнуть руки тем, кто устанавливал эти терморегуляторы, но я их не буду цитировать из-за цензурных соображений.
Выяснилось, что сделать батареи горячими можно одним способом - снять терморегуляторы. Причем в моей квартире это можно было сделать. А в соседних домах, как выяснилось, это сделать было практически невозможно, поскольку терморегуляторы были установлены совсем уж топорно, без внутреннего "замка", или как там это называется, и при попытке их открутить в потолок немедля выбивала могучая струя кипятка. Я себе представляю радость жильцов.
Итог:
Будучи человеком въедливым, я, как только ко мне в эфир пришел глава российского подразделения известного международного концерна Данфосс, немедля рассказала ему эту историю - дело в том, что терморегуляторы были именно этой фирмы. Представитель покраснел. И вынужден был признать, что к установке собственного оборудования их не допускают и убедиться в должной квалификации подрядчиков им также не удается.
Несколько позже Данфосс прислал мне письмо. С вложенным ответом на запрос Данфосса в Дирекцию Единого Заказчика. Из него я узнала, что из 20 домов, в которых в нашем районе было установлено оборудование, действует оно боль-мень нормально только в 5. В остальных "Монтаж терморегуляторов также осуществлялся "неграмотно, БЕЗ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ данных домов" (с).
Если я хоть что-то понимаю, Дирекция Единого Заказчика наносит своей деятельностью вред репутации заслуженного международного концерна. Но это уже концерну решать, в конце концов, что ему с этим счастьем делать.
Меня же больше интересует вопрос - ну, прикрутили, ну, неграмотно, ну, кой-как сняли. А деньги где?!?

модернизация. инновация.



Комментарии 9

bugnut  (bugnut)
#
Как я Вас понимаю! Аналогичная проблема с теми же самыми терморегуляторами. Установили мне их прошлой осенью. Среди зимы в январе вернулся в Москву на 2 недели (в самые холода!) и понял, что в этой квартире жить нельзя (ещё и неслабо сифонило из новых же стеклопакетов, так заботливо установленных мне ДЕЗом).
Не знаю, как там соседи, но я сбежал оттуда в первую же ночь.
А что деньги?!? Установили же "бесплатно"! smile:wall:
Как там слоган звучал "Обновим Москву?". Видимо, начали с жителей. И инновация, и модернизация!
Мария Строева  (mstroeva)
#
обновили бесплатно, да) но мне как-то почему-то кажется, что кому-то что-то платили при заключении договора на поставку оборудования...и кто-то за установку деньги получал....
наверно, только кажется, конечно.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Цитата
что-то платили при заключении договора на поставку оборудования..


Из бюджета слили деньги в жилищную управляющую компанию а та своему подрядчику, а тот кому надо. smile:)

Или не из бюджета а из какого-нибдь "фонда" сформированного в добровольном порядке. Ну как колхозы формировали. "Хочешь - иди. Не хочешь - корову отнимем!". smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Маша, приветик! Хоть и не о смешном, но я хохотала от души. Когда, наконец, будешь писать книгу? Материала накопилось хоть отбавляй! Талант - имеется. smile:{}
Мария Строева  (mstroeva)
#
ты имеешь в виду книгу про "дяденек, моих и чужих"? надо публиковать, да. уже давно у меня на эту тему над душой стоят) я еще туда главу добавлю про водителей дяденек, моих и чужих. это феерия! Нынешний наш водитель сильно доставляет, я тебе скажу)))
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Модернизация - это мое любимое слово нынче.

Не только Ваше, но и Нашего президента! А как известно, все попытки модернизаций в России кончались чем ? Правильно - Гулагом, ну или там опричниной, ещё с десяток синонимов. А вот премьер Наш погуманнее будет - северный поток там, батареи чугунные, щедрые пенсии...
Так что, делаем выводы господа,выборы не загорами
Мария Строева  (mstroeva)
#
те вчера по пять были очень большие! выбирай, но осторожно - вчера большие по пять, или сегодня мелкие по три. так у меня вчера и трех рублей не было! (с)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну если абстрагироваться от того, сколько денег ушло не туда, куда нужно, проект обновления панельных девятиэтажек дело богоугодное, имхо. Целые районы нормально стали выглядеть, а не как гетто. По крайней мере, со стороны глаз радуют.

А как на деле все обернулось, для жильцов... Обычная история, в принципе. Россия, матушка.
Мария Строева  (mstroeva)
#
мне кажется, лакировка фасадов к модернизации никак не относится
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения