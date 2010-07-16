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А вы их дустом пробовали?!(с)

16.07.2010 16:30 7 1 259 просмотров
РБК, 16.07:
"На самом пике аномально высоких температур в одном из домов на востоке Москвы неожиданно включилось отопление.Как рассказывают жители дома, батареи в помещении раскалились даже сильнее, чем в зимнее время. Люди высыпали на улицы, так как никакой возможности находиться в нагретых помещениях нет. С жарой не справляются даже кондиционеры. ..Инцидент произошел при процедуре опрессовки труб. В систему отопления случайно попала горячая вода. Как заверили в управе, в помещения можно будет вернуться, как только вода остынет."

мужайтесь. хороших вам выходных



Комментарии 7

Екатерина Суворова  (28_888)
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Ого-го... бедные люди.
И ведь зимой такого не случается, в лютые морозы, правда? Когда батареи где-то чуть теплые, вот бы кипяток хлынул выше нормы в батареи. smile:idea:
Hipster  (Hipster)
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А вот интересно, дополнительный счет за отопление и горячую воду людям за это выставят? А, по уму, ведь надо бы...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Мария, у меня 1 коварный smile:oops: вопрос, но не по теме. Вопрос мучит меня периодически, когда смотрю РБК. Если можете ответить или высказать предположение, буду безмерно рад.
У вас на РБК есть передача "Туризм и отдых" с Шашловым, Андриевской, другими журналистами. Все там хорошо, рассказывают интересно за столь короткое время обычно о самых экзотических странах, куда массовый турист нечасто едет, показывают красивые пейзажи, но...но... Там постоянно идут в фоновом режиме прайсы на перелет, гостиницы, какие-то экскурсии и прочее (кстати зачем?). Так вот я, как человек, обожающий ездить по экзотике и посетивший например в Северной, Центральной и Южной Америках (тамошние страны присутствуют часто в передачах) почти все страны, авторитетно говорю, что озвученные прайсы реальности не соответствуют, как по мелочи (на экскурсии), так и цены на перелеты и гостиницы отличаются разительно от реала, иногда раза в 2 выше, чем на самом деле это стоит. Вопрос можно сформулировать по-разному: кто кого...? Почему так?, но смысл, уверен, вы понимаете и без моего прямого вопроса. Если у вас есть какое-то мнение, конечно по этому поводу и его можно озвучить (если не тут, то в личном форуме)
Мария Строева  (mstroeva)
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Дмитрий, здравствуйте. К сожалению, не могу ответить на Ваш вопрос. Во-первых, программа, о которой Вы спрашиваете, делалась департаментом, к которому я не имею никакого отношения, и о ее подготовке у меня крайне мало информации, а во-вторых, я в принципе не считаю возможным обсуждать где бы то ни было работу своих коллег.
Если у Вас есть вопросы о моей программе - спрашивайте, с удовольствием отвечу)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
Если у Вас есть вопросы о моей программе - спрашивайте, с удовольствием отвечу)

да кстати есть, Мария. Интересно, гости Вашей программы загодя ли приходят до эфира, и если это новые лица в Вашей программе, то до начала эфира Вы с ними разговариваете для снятия их напряжения (если оно есть), установления контакта, так сказать, или просто познакомиться и поговорить в общих чертах о том, что будет обсуждаться?
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