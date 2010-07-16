А вы их дустом пробовали?!(с)

РБК, 16.07:
"На самом пике аномально высоких температур в одном из домов на востоке Москвы неожиданно включилось отопление.Как рассказывают жители дома, батареи в помещении раскалились даже сильнее, чем в зимнее время. Люди высыпали на улицы, так как никакой возможности находиться в нагретых помещениях нет. С жарой не справляются даже кондиционеры. ..Инцидент произошел при процедуре опрессовки труб. В систему отопления случайно попала горячая вода. Как заверили в управе, в помещения можно будет вернуться, как только вода остынет."
мужайтесь. хороших вам выходных
Комментарии 7
И ведь зимой такого не случается, в лютые морозы, правда? Когда батареи где-то чуть теплые, вот бы кипяток хлынул выше нормы в батареи.
У вас на РБК есть передача "Туризм и отдых" с Шашловым, Андриевской, другими журналистами. Все там хорошо, рассказывают интересно за столь короткое время обычно о самых экзотических странах, куда массовый турист нечасто едет, показывают красивые пейзажи, но...но... Там постоянно идут в фоновом режиме прайсы на перелет, гостиницы, какие-то экскурсии и прочее (кстати зачем?). Так вот я, как человек, обожающий ездить по экзотике и посетивший например в Северной, Центральной и Южной Америках (тамошние страны присутствуют часто в передачах) почти все страны, авторитетно говорю, что озвученные прайсы реальности не соответствуют, как по мелочи (на экскурсии), так и цены на перелеты и гостиницы отличаются разительно от реала, иногда раза в 2 выше, чем на самом деле это стоит. Вопрос можно сформулировать по-разному: кто кого...? Почему так?, но смысл, уверен, вы понимаете и без моего прямого вопроса. Если у вас есть какое-то мнение, конечно по этому поводу и его можно озвучить (если не тут, то в личном форуме)
Если у Вас есть вопросы о моей программе - спрашивайте, с удовольствием отвечу)
да кстати есть, Мария. Интересно, гости Вашей программы загодя ли приходят до эфира, и если это новые лица в Вашей программе, то до начала эфира Вы с ними разговариваете для снятия их напряжения (если оно есть), установления контакта, так сказать, или просто познакомиться и поговорить в общих чертах о том, что будет обсуждаться?