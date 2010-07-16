А вы их дустом пробовали?!(с)

РБК, 16.07:

"На самом пике аномально высоких температур в одном из домов на востоке Москвы неожиданно включилось отопление.Как рассказывают жители дома, батареи в помещении раскалились даже сильнее, чем в зимнее время. Люди высыпали на улицы, так как никакой возможности находиться в нагретых помещениях нет. С жарой не справляются даже кондиционеры. ..Инцидент произошел при процедуре опрессовки труб. В систему отопления случайно попала горячая вода. Как заверили в управе, в помещения можно будет вернуться, как только вода остынет."



мужайтесь. хороших вам выходных







