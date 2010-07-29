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О банках - стеклянных и не очень

29.07.2010 13:24 22 2 141 просмотр
Вчера сайт РБК сообщил, что:
"Специалисты ВУЗ-банка составили рейтинг самых необычных предметов, принятых банками в залог.
Первое место заняло «Дно ручья, облицованное», принятое в залог одним из екатеринбургских банков.
«Серебро» получил Россельхозбанк и его стратегически важный залог в виде десятков тонн удобрений, расположеных рядом с неким колхозом. В тройке лидеров также оказался склад с ядохимикатами.
В продолжение сельскохозяйственной темы следующим предметом залога в рейтинге стали цыплята. Данный залог интересен тем, что в будущем он может стать более весомым и даже несущим дополнительные активы.
Один из банков взял в обеспечение по кредиту костюм кучера кареты (свадебный) и манекены для демонстрации одежды.
На шестом месте оказался банк, взявший в залог партию стеклянных банок по 2,5 и 5 литра. Сотрудники и руководство банка должны были быть довольны, так как они теперь полностью экипированы к сезону консервации огурцов и помидоров."
Процитировала в ЖЖ - один из осведомленных френдов сразу добавил, что лично держал в руках документы, согласно которым в залог банку передавались "собаки беспородные - 6 шт."

Поэтому вопрос к тем, кто в теме - а что еще принимали наши доблестные кредитные организации в залог выдаваемых страждущим средств?

Комментарии 22

альберт зайдуллин  (trast)
#
сбер не давно дал кредит под залог здания администрации тамбовской области smile:D
Мария Строева  (mstroeva)
#
а кому дал? администрации области? кто владелец хатки-то?
Мария Строева  (mstroeva)
#
это хорошо, что непонятно. всегда приятно оставить в залог что-нибудь ненужное)
альберт зайдуллин  (trast)
#
да уж представляю губернатора области собирающего свои пожитки и в палатку,хотя погодка позволяет)
Мария Строева  (mstroeva)
#
вряд ли он прописан в здании администрации)
но в целом конечно прекрасная ситуцация
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
С прошлого кризиса 1998 года у меня в архиве есть вырезка из Коммерсанта с рекламным объявлением:
Австрийский банк предлагает обувь со склада...

В одной из книг банковского "летописца" Николая Кротова читал про "исторический" случай, когда кредит брали под залог партии сосисок, которые в конце концов протухли...

Из нынешнего мне нравится кейс с брендом женского белья "Дикая орхидея" в залоге у Сбербанка...
Мария Строева  (mstroeva)
#
дада, это божественно! Дикая Орхидея вообще всегда меня восхищала своей простотой и незамысловатостью - из активов у них были только трусы и лифчики. и фсио. чудо, а не эмитент!
альберт зайдуллин  (trast)
#
греф перевернулся))))))от вашей фантазии)я подумал все во лишь об операционистках))
CreditWay  (CreditWay)
#
Вспомнилось smile:) -

"Если вам кредит в натуре
Получить не удается
Мол в залог оставить нужно
Виллу, офис, мерседес
То снимите с шеи цепи,
Скиньте запонки и кольца
И на стол сложите грудой
Заявите, что теперь
Этих денег точно хватит
И не только для залога -
Прокормить на них возможно
Африканскую страну..." ©



CreditWay  (CreditWay)
#
Йээххх...Гулять,так гулять... smile:)

Старый индеец приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский работник начинает оформлять бумаги.
— Что ты собираешься делать с этими деньгами? — спрашивает он индейца.
— Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.
— Что у тебя есть для обеспечения залога?
— Я не знаю, что такое "Залог", — говорит индеец.
— Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость займа. У тебя есть автомобиль?
— Есть, грузовичок 1949 года выпуска…
— Нет, это не годится, — говорит банковский работник, — может, у тебя есть скот?
— Да, у меня есть лошадь…
— Сколько ей лет?
— Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить…
В конце концов индейцу всё-же оформляют займ и выдают 500 долларов.
Спустя несколько недель индеец снова приходит в банк, достает пачку денег и возвращает займ.
— Что ты собираешься делать с остальными деньгами? — спрашивает его тот же работник.
— Положу в вигвам, — говорит индеец.
— Ты можешь сделать депозит в нашем банке.
— Я не знаю, что такое "Депозит", — отвечает индеец
— Ну ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе нужны деньги, ты их можешь взять…
Старый индеец подумал и спросил:
— А что у банка есть в залог?
smile:)





CreditWay  (CreditWay)
#
"...… Однажды клиент брал у нас кредит на развитие магазина товаров для взрослых. Единственное, что находилось в собственности заемщика на момент заполнения заявки на кредит, — товары в обороте. Первый заряд бодрости наши специалисты получили, читая описание товаров. Второй — когда клиент пригласил нашего сотрудника убедиться, что его бизнес реален. А выезжает «в поля» у нас обычно этакая правильная дама. Ждали мы ее, конечно, с замиранием сердца. Боялись, не будет ли инфаркта. Но нет, все обошлось. А магазин кредит успешно выплатил." ©БО
smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
о, это достойно)
а банки говорят, хороших заемщиков мало!)
CreditWay  (CreditWay)
#
Ешшо smile:)
"...Пару лет назад к нам пришел за кредитом бывший циркач. Он просил довольно большую сумму в долларах под залог циркового фургоне и собственной потрепанной «девятки». Мы ничего не знали о спросе на цирковые фургоны. Если честно, гораздо больше нас поразило назначение кредитных средств — на постройку «аппарата для катапультирования детей и мелких животных». Аппарат был предназначен для быстрой и веселой доставки детей до бассейна, пруда или батута, установленного на дачном участке. Следом за катапультой изобретатель был настроен «выстрелить» сапогами-скороходами на пружинном ходу, ранцем для перемещения по воздуху… Было очевидно, что стоимость залога неадекватна сумме кредита. Пришлось отказать. " smile:(

ПыСы. Скажите когда будет достаточно... smile:) Ну или надоем... smile:shuffle:

Мария Строева  (mstroeva)
#
да мне вполне достаточно, тем более, у Вас явно есть какая-то волшебная книга, из которй Вы цыцыруете)
CreditWay  (CreditWay)
#
Аха. smile:) "Банковское обозрение" magazine... smile:shuffle:
Понял.Надоел.Удаляюсь.Bye-bye. smile8)
Денис  (indexp)
#
Мария, читаю Ваши комменты и живот уже режет от смеха. С Вашим чувством юмора можно легко в юмористы идти. smile;)
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