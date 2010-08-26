Трудовые будни..)

..начались с Московского Автосалона. А сегодня глянула в рабочую почту, и обнаружила письмо от Дорогого Телезрителя. Как говорится, в тему.
Привожу с небольшими цитатами:
"Уважаемая г-жа Строева!
У меня складывается впечатление, что Вы, как и многие другие ведущие, участвуете в PR-компании против АвтоВАЗа. Не надо говорить о нем, как
о покойнике. Этот «покойник» еще Вас переживет! Не надо все выставлять так, что только АвтоВАЗ убыточный. Скажите тогда, что ныне «китайская» Volvo, также была и есть убыточная, Ford только недавно начал получать
прибыль...Назовите немцев дураками, за то, что имея под боком автозаводы Опель, Ауди, БМВ, они покупают автомобили марки ЛАДА.
Не надо лицемерить в эфире. Сколько же вас, русофобов, развелось!"
Весьма симптоматично.
Это он про мои заявления на тему денежной "черной дыры" в районе Тольятти и многолетнем стремлении за счет налогоплательщиков реанимировать покойника.
Понятно, что последняя фраза - ключ ко всему письму. Однако, в отличие от Дмитрия, для меня АвтоВАЗ - отнюдь не Символ Земли Русской. И не повод для Национальной Гордости. И в отличие от Дмитрия (даже фамилию не указавшего, но не сомневаюсь, что она Истинно Русская), я прекрасно понимаю, что гордиться собой АвтоВАЗ заставляет Дмитрия и иже с ним за его же - и за мои заодно - деньги. Потому что убыточный Форд и убыточный же Вольво пришли, помнится, просить денюжки у правительства, а правительство возьми да и покажи им то, что в приличном обществе показывать не принято. Да еще и поглумилось, дескать, самолеты продайте да пешком походите.
То есть они убытки свои сами несут. А не перекладывают на чужие плечи, понимаете, русофил Дмитрий? А уж сколько тысяч сотрудников уволили по всему миру - страшно произнесть.
И это при том, что Форд и Вольво - как раз таки бренды, являющиеся на протяжении многих десятков лет поводом для национальной гордости. А вот поди ж ты.
А про немцев-то чего. Сама только что беседовала в европах с немцем из Франкфурта, который на "десятке" ржавой рассекает. Он молодой, ему по приколу. Он на ней по Черногории катается. А когда устает, пересаживается на мерседес. Новый.
Вот и все дела.
Много нас, русофобов, развелось, и не говорите.
Комментарии 71
да, это непопулярное решение. да. но его надо принимать.
необходимо развитие внутренней миграции, без этого мы так и будем волочить на себе неэффективные производства. автокластер в Калуге, автокластер в Питере - там проблема огромная с кадрами, езжайте, работайте, ищите себе применение!
а другого пути, уж извините, нет.
или лучше вбухивать в это миллиарды?
Если у автокластера такие проблемы с кадрами, то пусть построит там жилье(не общаги, а нормальное жилье) и приглашает туда необходимых ему специалистов.
угадайте, туда кто-нибудь едет?
А кто об этом знает?
а когда мы с Вами работу теряем, вокруг роятся те, кто бегает и рассказывает нам, как нам можно побыстрей и поудобней найти себе теплое место? или мы с вами все же сами поднимаем попку и куда-то бегаем?
но я говорю еще раз - именно это, по моему убеждению, должно быть целью госпрограмм, а не бесконечное вливание денег в некую бездонную бочку. которая еще никогда ничем позитивным не отличилась.
моя приятельница уехала из Белгородской области (сильно зависящей от градообразующих предприятий), получила новую специальность и живет в Москве, платит за обучение дочери в ВУЗе. а ее сестра осталась там, заняла у банка несколько тысяч, попыталась скрыться и спилась.
каждый решает для себя сам, как ему строить свою жизнь.
повторяю в тысячный раз - развитие внутренней трудовой миграции. нет другого пути и не будет.
если мы говорим о решении проблемы.
если мы говорим о решении проблемы.
А разве сейчас есть проблемы с внутренней трудовой миграцией?
Вы же сами приводите пример своей подруги.
а нужна госпрограмма. потому что - почитайте комментарии, как народ стонет и плачет про градообразующее и про безработицу и про "а вы сами-то пробовали?!"
это потому, что никто не сказал сверху - значит, так, ребята. деньги из волшебного мешка мы вам безвозмездно, то есть даром, больше не даем, зато начинаем вкладываться в другое, в инфраструктурное развитие трудовой миграции, чтоб вы могли переезжать, как во всем мире, из города в город в поисках лучшей доли.
это не только финансово, это и морально затратный проект, да. но он необходим.
И при этом нет никаких препятсвий для трудовой миграции. Один едет в Москву и обучает детей в Вузе, а другой спивается. Каждый свой выбор сделал.
Я просто не понимаю, что именно Вы подразумеваете, когда говорите про инфраструктуру для трудовой миграции?
а надо, как мне думается, так, чтобы было ВЫГОДНО и МАКСИМАЛЬНО УДОБНО передвигаться в поисках работы и места для жизни по собственной стране. Вы не согласны?
Нет в этом экономики(кроме распила), одна политика.
Плюс заморозка такой ситуации лоббируется теми, кто обслуживает эти вливания. И наверное не нашлось еще человека на земле Русской, который осмелится этот кусок изо рта вытащить.
потому что отложить взрыв и его предотвратить - суть разные вещи
Возможно и разные. Просто Вы во ливаниях в Автоваз видите только поддержание убыточного производства, а я вижу разрешение(купирование) социальной ситуации.
А что из эго дешевле и эффективней нам с вами неизвестно.
А что касается самой продукции автоваза, то я знаю очень много мест в необъятной родине, где кроме родного автопрома еще очень и очень не скоро сможет передвигаться иная техника.
и неправда, что не проходит где-то там что-то. Логан, известный в народе как Лоханка, очень проходит. Шевроле проходит. Корейцы проходят. а как бы китайцы проходили, если б им дали сюда войти! а еще у них у всех есть система пассивной безопасности, подушечки всякие, ремни, которые человека пополам не рубят...Да Вы и сами все это знаете, что я объясняю.
Давайте так. Инфраструктуры для трудовой миграции нет.Кто, как за какой срок и сколько на это надо денег никто не знает.Мало того, что инфраструктуры нет, так еще и ехать кроме москвы и питера особо некуда.
А это молодым и трудоспособным. А сколько там людей в Тольяти, которые этот завод стрили? Их тоже надо кудыть пристроить.
Да, как мы с вами выяснили, для большой массы экономически активных и желающих чтолибо менять в своей жизни и инфраструктура никакая не нужна.
P.S а до 2012 года обо всем этом никто даже и задумываться не будет.
но и Вы согласитесь - делать-то надо! иначе так и будем дыры затыкать за свой счет да трендеть о "модернизации"!
И тольяти не самая большая дыра, есть республики, в которые платежи идут намного большие.
Высказываем точку зрения отличную от Вашей.Не более.
Высказываем точку зрения отличную от Вашей.Не более.
Пусть даже в виде вопросов. Не нравится - не буду задавать, это Ваш блог, Ваше право строить его в виде монолога.
Вы часто переезжали в другой город в поисках работы? Считаете это легко сделать в любом возрасте при любых семейных обстоятельствах?
Это же Вы писали, не правда ли. Не очень поняла, в каком месте я приписывала Вам какие-либо слова и набрасывалась, при этом тон Ваших вопросов, согласитесь, довольно задирист. Если не ошибаюсь, я, тем не менее, на них ответила настолько подробно, насколько можно ответить незнакомому человеку. Брать на фук - точнее, конечно, за фук - от шашечного, фук - шашка, которую снимают у противника при его ошибке в игре. То есть, Вы, как я понимаю, пытались меня подловить.
При этом у нас с Вами, как я наблюдаю, никако1 не монолог, а самый что ни на есть диалог.
Я не про Вас. Я про специалистов из Тольяти.
Кому из них было предложено переехать в кластер.
Поверхностный поиск в яндексе выкинул на статью двухгодичной давности
Автокластер союзного значения Вакансиями на петербургских автозаводах интересуются рабочие из стран СНГ
Но вот в Тольяти там даже не смотрят.
И как верно подметил CreditWay, не хватит этих кластеров.
обязательно надо, чтоб те же руки плохо собирали и другие автомобили?
еще раз повторяю - речь должна идти не о принудительном кормлении, а о поисках решения проблемы. именно решения и им енно проблемы. в госмасштабах.
вы это понимаете
я это понимаю
думаете, другие не понимают?
тем не менее, кормим, и кормим, и кормим.
В госмасштабаш- соответствующее финансирование.
Результат будет аналогичен поддержки Автоваза.
Или у Вас есть сомнения?
но даже если и дороже - то я не вижу в этом проблемы. это же в дело, в реальное, необходимое дело!
Сколько в него ни вбухай - результат ноль. Вот на автосалоне представили две "принципиально новые модели" - те же Калина с Приорой, зато со встроеным ГЛОНАССом ... Плюс какой-то Проект Р90, в котором автовазовское только логотип, остальное рено.
Дальше история "народного автомобиля". Пропагандировалось строительство НОВОГО завода. (Впрочем Вы к ВАЗу и МММ готовы прицепить):
"…Осенью 1993 известная нам группа лиц – Березовский, Каданников, а также примкнувший к ним губернатор Самарской области Константин Титов в результате преступного сговора объявили о создании народного завода, который будет выпускать народные же автомобили (т.е. – баснословно дешевые).
Почему завод надо строить с нуля, а нельзя использовать хотя бы одну из в большом количестве прозябающих тогда производственных площадок (да хотя бы того же Автоваза, дела которого – спасибо руководству завода и Березовскому с его «Логовазом»! – шли все хуже и хуже) – об этом сии прекрасные граждане умолчали."
http://baxus.livejournal.com/185199.html
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Эти руки точно так же как и Вы плохо делают свою работу.
Разница в том, что те же руки загнаны в угол, а Вы делаете как умеете...
Тольятти самый крупный российский город,не столица субъекта РФ.
За 700 тысяч жителей.Это вам не Пикалево.
Все автокластеры вместе взятые,не переварят.
конечно, популизм
а бесконечно вливать в этот крупный город миллиарды - это не популизм. это суровая правда жизни.
И собственно этот каждый 5 то наверное пускается не на развитие и чтоб потом хоть как то приличные машинки выпускать, а дабы жители Тольяти не выбегали на демонстрации. Хотя все относительно. Я сама 7 лет на восьмерке отъездила. На тот момент отношение цена-качество было супер. Моя бибика вообще была удачна. А сейчас за те деньги что Приору выпускают, так уж лучше взять что то корейское или китайское. А может там стоит какое то другое производство сделать, раз место проклятое?
И второй момент. Почему же на тот же ГАЗ столько денег не дают? Что там - таких проблем нет?
Я например считаю, что если в доработку той же Газели деньги вложить, то ни к чему бы были дорогие Мерседесы- Форды в качестве маршруток.
насчет "8" - скажите, Вы уверены, что в случае аварии Ваша бибика сделала бы хоть что-нибудь, чтобы максимально защитить Вам жизнь?
насчет другого производства - Magna в свое время так и сказала, оглядев цеха - извините, ребята, модернизация невозможна, надо строить новое. Как в том анекдоте, "видел мальчика, говно мальчик, надо нового делать!"
1.ОАО «АвтоВАЗ» рассмотрит возможность изменения отпускных цен завода в сентябре 2010 г. Об этом сообщил в рамках Московского международного автомобильного салона – 2010, президент компании Игорь Комаров
2. "АвтоВАЗ" получил по итогам 7 месяцев 2010 года 24 миллиона рублей чистой прибыли.
24 миллиона! за 7 месяцев!
о каском спасении какого эффективного производства мы говорим?
да все ж и так ясно, о чем тут.
... и то за счёт программы по утилизации...
Тем более ваучеры, выдаваемые при утилизации так же оплачивают налогоплательщики
а кстате, Кать, как тут а вас видео выкладывать? я чота второй день парюсь, и никак
И не потому что кроме Москвы других городов нет, а именно потому что как раз и нет.
Вся жизнь страны сосредоточилась в одном городе, а все остальное не считается, да мкадом жизни нет.
Житель ЗаМКАДья.
Классический пример журналистской полуправды.
А ничего, что правительство США вложило в каждый выпущенный в стране автомобиль в среднем 10 тысяч долларов в виде федеральной помощи? При нашем миллионе с небольшим в год выпускаемых машин нам тогда надо было бы вложить в свой автопром порядка 15 млрд. долларов.
А АВТОВАЗу в кризис дали что-то около миллиарда, и то криков сколько было.
Я, собственно, и не претендовал. И вы, кстати, блестяще продемонстрировали разницу между любителем и профессионалом, расставив акценты в своём ответе на мой пост, и выделив в нём исключительно размер помощи АвтоВАЗу.
Просто у неподготовленного читателя после прочтения этой заметки может возникнуть ложное мнение, будто все западные автозаводы - ухххх! - и само собой вылезли из кризиса безо всякой гос. помощи.
На мой взгляд, это некоторое преувеличение. Банкротство той же GM приведёт к небольшому такому, локальному коллапсику на территории США. Приблизительно к такому же, как банкротство ВАЗа, в результате которого не только 700 с лишним тысяч жителей Тольятти тут же "откроют собственное дело"(тм), но и несколько сотен городов поменьше, единственным предприятием в которых является завод-смежник ВАЗа, разом переименуются в Пикалёво-2, -3 и т. д.
И власти прекрасно это понимают, кидая подачки заводу. Другое дело, что мешает нашему правительству тоже оказать эту помощь "под жесточайшие санкции и требования (с их обязательным исполнением, заметьте)"?
З.Ы. И, кстати, очень показательно: GM, безусловно, "производство-нац бренд". А ВАЗ - фи
просто меня это огорчает, а не радует. но сути это не м еняет.
Жесть. Че так скромно то ? Сотни...Сотни миллионов...
Я думаю, качество Ваших комментариев далеко не дотягивает до качества Тазиков...
Совсем не экономист, но готовый поучить Вас технолог с 25 летним стажем.
Привет с ненавидимого Вами ВАЗа...
А судьи кто?
Выходит, что сами -то криворучки, или кривоголовки..