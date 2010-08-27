Мобильный беспредел

Это не я такое название придумала. Это так озаглавлено письмо, которое мы получили на свои рабочие адреса. В рассылке были и другие крупные СМИ.
Это открытое письмо Генерального Директора Penny Lane Realty Георгия Дзагурова. То, о чем он пишет, увы, никакая не тайна. Многие мои знакомые попадались таким вот "незатейливым" способом. Но меня приятно удивила позиция главы серьезной компании, который категорически отстаивает интересы своих подчиненных в споре с оператором связи, чьим корпоративным клиентом является Penny Lane Realty.
Цитирую полностью, если интересно - прочитайте:
"И в электронных, и в обычных СМИ достаточно написано информации о происках операторов мобильной связи, зарабатывающих немалые деньги, руководствуясь принципом «молчание – знак согласия». Но если обычно в таких случаях речь идет о введении относительно небольшой платы за услуги, которые используются в так называемом тестовом режиме, то компания «ВымпелКом», работающая на рынке под брендом «Билайн», решила не размениваться по мелочам.
С 1997 года компания Penny Lane стала корпоративным абонентом Билайн. В начале 2010 года одна из сотрудниц компании, Елена вместе со своим сыном решила поехать отдохнуть в Египет и взяла с собой свой iPhone. Как оказалось, к телефону «по умолчанию» был подключен международный роуминг и услуга GPRS, несмотря на то, что никто и никогда в Penny Lane не заказывал данных услуг.
Сын сотрудницы компании решил поиграть в игрушки в интернете и за неделю пребывания в жарком Египте провел в интернете 4 часа. В случае, если такой же объем трафика был бы израсходован в Москве, компания получила бы счет на 139 рублей. Каково же было удивление руководства фирмы и самой молодой мамы, когда счет составил 522 тысячи рублей. Тариф с издевкой называется «Живи Легко 180». Как видим, стоимость услуг в компании Билайн завышена примерно в 3750 раз. Счет по сумме превосходит даже годовой доход человека, позволившего себе такую невинную шалость, как отдых с сыном в Египте.
Конечно же, ни одинокая мама, ни сотрудники компании Penny Lane Realty не знали, что где-то в недрах сайта компании Билайн есть указание о стоимости интернет GPRS роуминга. Мы никогда не подписывали таких расценок, мы не считаем себя обязанными платить по тарифам, размещенным где-то на сайте, который по своему усмотрению может менять подрядчик, в данном случае компания Билайн.
А даже и узнав, что где-то на сайте Билайн такие расценки существуют, мы – опытные пользователи интернета - примерно час искали на сайте компании Билайн эти расценки. Компания Билайн намеренно скрывает от клиентов свои завышенные расценки, дабы навязать им свои «медвежьи» услуги.
В ответ на наше возмущение сотрудники компании Билайн поясняли сначала, что «таковы услуги Египетских операторов сотовой связи». После детального изучения расценок на сайте Билайна, мы выяснили, что это чистой воды ложь! Для всех без исключения зарубежных стран расценки в Билайне одинаковы, то есть дело вовсе не в египетских жуликах – это проделки нашего доморощенного жулья!
Еще одним аргументом сотрудников компании Билайн стала ссылка на аналогичные тарифы у всех Российских сотовых операторов. В случае, если такое коллективное вымогательство имеет место на самом деле, это скорее вопрос Федеральной Антимонопольной Службы, так как сговор операторов мобильной связи налицо. Интересно, что думает на эту тему Федеральная антимонопольная служба РФ, разместившая на своем официальном сайте грозное предупреждение: «Если предприятия, работающие на одном рынке, договариваются о единой ценовой политике, об условиях участия в торгах и тендерах, о разделе между собой рынков и клиентов, они - участники картельного сговора!». Кстати, пользуясь случаем, просим ФАС провести проверку на предмет наличия картельного сговора.
Прошло более трех месяцев. Одинокая мама до сих пор сидит как на иголках, опасаясь, что компания Билайн заставит ее «угореть» на 522 тысячи рублей. Я провел несколько переговоров с представителями компании Билайн и в свою очередь обещаю не оставить сотрудницу один на один в битве с алчным монстром мобильной связи. Фирма пересмотрела свое отношение к операторам мобильной связи и, принимая во внимание не только случившийся конфликт, но и расценки на услуги связи и качество их предоставления, предпочла перейти на обслуживание в компанию «Мегафон». Компания Билайн отключила оставшиеся на ее обслуживании телефоны Penny Lane Realty и продолжает осаждать нашу фирму своими счетами на указанную сумму.
Надеюсь, наступит тот день, когда информирование мелким шрифтом в глубинах сайтов, через смс, путем размещения объявлений в газете «Вестник поволжского свиновода» будут, наконец, признаны незаконными, а люди перестанут расплачиваться за чужие хитрости.
К ответу мерзавцев, вымогающих последнее у одиноких матерей!
Георгий Дзагуров,
Генеральный директор Penny Lane Realty
Комментарии 58
Вердикт был суров, но справедлив - Резать, резать к чёртовой матери Теперь за тот же объём трафика(не большой тройке) плачу раз в пять меньше, без засад и разводилова
А таких отмороженных "пчеловодов" надо лечить всем миром Я вот уже человек 10 убедил отправить пчелосимки на свалку истории, все довольны, своих друзей убеждают
В Билайне мне личный интернет-кабинет нравится. Там видны все подключенные услуги (и ими, кстати, можно управлять), on-line детализация и платежи (правда я не пробовал аналогичный сервис в МТС и Мегафоне, но СИМки все есть).
К счастью, на подступах к Москве есть чудесный оператор - теледва. Контора шведская и подход к клиенту цивилизованный, раз дискаунтер, значит связь за копейки, и что показательно, смеху ради изучил финотчёт материнской компании, так российский дивизион самый прибыльный! Это ж сколько с нас большая тройка имеет! А обитателям столицы пора выходить на акции и митинги с лозунгом "Даёшь теле2!" Глядишь президент услышит глас народа
Свою безответственность мамочка пытается переложить на ОПСоСа. И у PLR появился повод попиариться. Они бы за своей ценовой политикой последили.
А ход с перекочевыванием к конкурирующему оператору просто вызывает умиление. Когда аналогичный финт с ними проделают последовательно Мегафон и МТС, интересно, куда они обратятся? Могу порекомендовать Inmarsat.
N.B. Тарифы всего за одну минуту я выяснил по телефону абонентской службы Билайна 0611. Поверьте, это совсем не сложно. Достаточно включить мозг и сначала уточнить стоимость услуги, прежде чем ею пользоваться, чтобы избежать подобных проблем.
Ну а аналогия с навязанными платными услугами просто неуместна. Подключение GPRS, также как и возможности приёма/передачи СМС бесплатно. А вот использование их стоит денег.
В конце концов, все "лишние" услуги на корпоративе легко можно отключить (можно настроить индивидуально для каждого сотрудника). У PLR наверняка был персональный менеджер в Билайне, а в собственном штате за это кто-то должен был отвечать?!
Логичным шагом было бы подать в суд на сотрудницу за то, что она использовала не по назначению корпоративный телефон и причинила ущерб компании. Видимо проблема в том, что
По суду долго будут возмещать удержанием части оклада, а тут такой информационный повод!
Незнание законов не освобождает от ответственности.
А потом выяснилось, что бывают вот такие вещи!
Ссылка http://impravo.ru/tribuna/789-igra-s-mobilnogo-shlyot-sms-na-nomer-4446.html
Как сказал человек в компании, отвечающий за мобильную связь, НЕЛЬЗЯ на корпоративном тарифе отказаться от смс на короткие номера. Вот это я к примеру считаю навязыванием услуг.
По завершении уровня игра выводит сообщение на весь экран где четко написано предложение об отправке ркзультатов и внесение их в таблицу рекордов, указанно так же что будет отправлено смс и приблизительная стоимость 35р. , отказаться от отправки можно нажав "нет"
Будьте внимательнее и читайте что вам пишут , а то Вы так в шашки и квартиру проиграете.
Чёрт, ну что я могу сказать... Видимо, я тогда действительно ослеп Сбросил настройки игры, сменил язык на русский, по-быстрому слил партию... И появилось сообщение. Всё так и есть, отправить статистику игры, стоимость смс 30р 80к без ндс
У солидной компании - а именно такую еще пару лет назад строил тогдащний менеджмент ОАО "Вымпелком" - должен быть солидный имидж и солидная же репутация. Подставная подстава и лукавое лукавство с запрятыванием в глубины сайта важной для клиента информации (в том числе, например, об упразднении тех или иных тарифных планов, на чем погорели многие мои знакомые, и признание среди себя по умолчанию это ОПУБЛИКОВАНИЕМ информации - не является, по моему глубокому убеждению, поведением, достойным солидной международной клиентоориентированной компании.
Равно как и - рассылка смс, от которых можно отписаться только за деньги, лотереи и прочая и прочая.
Репутация не прибывает вместе с прямым денежным потоком, увы.
Желто-черный кружок девальвировался тогда в моих глазах круче российского рубля. И никакие их "хай-лайт клубы" не способны теперь загладить такие грубые промахи.
Но всё же рассылки, лотереи и "кидки" с тарифными планами, о которых Вы пишите, совсем из другой оперы. На сколько я могу судить, тариф они не меняли, а человек (мамочка) даже не потрудилась его предварительно уточнить. Ведь только после шокирующего счета за услуги связи "опытные пользователи интернета - примерно час искали на сайте компании Билайн эти расценки", что ПИАР чистой воды, когда было достаточно набрать простой номер 0611 и за минуту всё уточнить (там же и расскажут как быстро найти это на сайте, и по запросу пришлют необходимы тарифы на контактный e-mail или посредстом СМС).
А почему бы тогда не прогуляться в глобус-гурме с корпоративной банковской картой, не глядя оплатить, а потом рассылать всем пресс-релизы по чём у них американская черешня для одиноких мам!
Те, кто говорят, что мамаша ребенка сама виновата - правы. Да, виновата, не уследила! Но обратите внимание на тарифы и особенно на роуминг: эти тарифы безумные и выполняют только одну роль - исправно пополняют доходы владельцев операторов. А МТУ, Билайн, Мегафон - все едино. Кто самый злобный хищник: тигр, лев или леопард? Какая разница!
И напоследок обрушить всю базу Пасечников.
Да, надо читать все условия и т.п. не только по "кредиткам", но и, например, при покупке СИМ карты мобильной связи. Дайте ребенку поиграться со своей кредитной картой, на которой у Вас, конечно же, всегда нацарапан ПИН-код. А потом разошлите всем-всем возмущенное письмо по поводу совсем не обоснованных списаний и потраченных дитем "наличных".
С чем действительно плохо в нашей сотовой связи, так это с защитой персональных данных и с выбором т.н. "контент-провайдеров", которым позволяются явно мошеннические действия с "коротких" номеров за %%, идущих сотовому оператору. Это как подсунуть клиенту банка подписать не ту бамажку, важна психология, даже самый дотошный клиент моментами такое подпишет, после чего прикарманить на абсолютно законных основаниях тысячу-другую его "деревянных". В банках давненько уже такого нет, а в сотовых компаниях пока запросто.
Но письмо из Пенни Лейн все равно очень смешное. Удивительно, что очень многие ведутся на такой детский сад. Дать ребенку поиграться сотовым, банковской карточкой, ножичком, спичечками, отдать ему ключики от взрослой "машинки"... Когда дите совсем малое, только-только ходить начинает, надо особенно за разными порошками-жидкостями смотреть, уж очень они любят попробовать на первые зубики стиральный порошочек и запить его "Доместосом"
"Тысячи взрослых" еще много на чем "прокалываются", на разных нюансах использования банковских кредитных карт, если по профилю нашего сайта, например. Мы на banki.ru будем ругать сотовую связь, они на своих - банковские продукты.
У них в сотовой связи, повторюсь, все-таки чуть-чуть "более нечестно" все, чем в кредитных картах и других банковских продуктах. Но с другой стороны, суперпродукт от суперIPO ВТБ-24 будет вечным лидером на обоих этих рынках При том, что очень дорогой роуминг и разные неприятные заморочки по банковским продуктам есть и на диком Западе. Англоязычным поиском находится масса историй о наивной тетушке из Аризоны, "совсем чуть-чуть" попользовавшейся (заметьте, честно говорят, не сваливая на детей и внуков) своим IPhone в Мексике, возмутившейся несколькими сотнями баксов неожиданных списаний, но все равно честно и своевременно оплатившей счет. Масса историй о необходимости оплачивать даже некорректно выставленные счета по кредитным картам, иначе просрочка, падение ваших кредитных рейтингов, взлет %% ставок и автоматический рост выплат по всем вашим кредитам и такой большой в итоге трабл, что проще отдать немного лишних денег и подождать, пока банк вам их вернет. При всем этом авторы суперIPO, подобных упомянутому, на свободе разгуливают пока только у нас в стране...
Представим похожую нашу профильную "банковскую" ситуацию. Владелец кредитной карты иногда снимает с нее наличные, обычно 4 тыс. руб. Комиссия за снятие - 5% или 200 руб. минимум. Потому он и снимает по 4 тыс. руб., что если снимешь меньше, то все равно 200 руб. комиссия, а эти деньги ему нужны буквально на пару тройку дней, когда до зарплаты чуть-чуть не хватает.
Обычно он набирает в банкомате 4000,00 , т.е., 4 тыс. руб. 00 коп. Аккуратнейший вот уже 3 с лишним года плательщик, ни одной просрочки за все это время. Но тут однажды попадается ему банкомат родного банка, где нет "копеек", клавиша где "запятая" всегда "затерта", а тут он, как назло, еще и очки дома оставил и не разобрался сразу, что там нет копеек.
И снял по ошибке наш владелец карты в итоге 400 тыс. руб. вместо 4-х тыс. И списали с него 20 тыс. руб. комиссии вместо 200 руб. Благо неподалеку оказалось отделение этого банка, пришел туда наш горе-владелец, и говорит, хочу, мол, вернуть ошибочно снятое, так сказать, и верните, ради Христа, обратно эти самые 20 тыс. руб.
А "проникнется" ли банк, вернет ли эти 20 тыс.? А это вот к Вам и коллегам ВОПРОС, похожа ли приведенная ситуация на "роуминг от Пенни Лейн" и должны ли суды, если до них дойдет, принять по обоим этим делам единообразные решения? Тема "насчет 20 тыс." здесь на banki.ru хорошо знакома, решения по 20 тыс. в 90+% случаев и у нас, и за границей, увы, не в пользу плательщика. Не вернет ему банк денежки, и суд будет на стороне банка...
А на самом деле в сотовых компаниях объявляют обо всем важном для клиента гораздо более крупными буквами, и гораздо ближе к Москве, а не к Воронежу, чем делают похожие объявления почти в любом банке из представленных на banki.ru. Конечно эти самые буквы все равно недостаточно крупные и все время кто-то будет недоволен их размером и цветом. Весь расчет авторов письма на то, что мат гораздо ближе к душе русского человека, чем малейшее желание сходить на сайт Билайн или любой сотовой компании или в любой их офис и в какой-нибудь эталонный супербанк и самим все это посмотеть, сравнить и проверить. А уж прикинуть, что замена всех телефонных номеров может обойтись бизнесу Пенни Лейн во многие разы дороже этих 522 тыс. руб., и отсюда, наверняка, то, что мы знаем - лишь малая часть этой истории...
В общем, однозначно то, что ответить на левый смс и остаться из-за этого без немного денег сейчас действительно немного легче, чем остаться без тех же денег, нажав не на ту кнопку в банкомате. Во всем остальном это просто широкий полет русской души в ответ на известный "шантаж", очевидно, как можно догадаться, в процессе делового разговора Билайн и Пенни Лейн по размеру "откатов" за "эксклюзив" по связи на объектах не самой дешевой недвижимости. А может и еще в чем-то другом там дело. Приплетать в деловой разговор серьезных мужчин слезные истории о рассеянных матерях и их продвинутых детях - не есть очень гут... Хотя бы в серьезные организации ТАКОЕ не присылали. Пенни Лейн, которому выставили 522 тыс. эти "мерзавцы" - однозначно по сути "одинокая мать", у которой "вымогают последнее".
а уж про одинокую мать - я сама не любитель патетики и розовых соплей, но вы уж в комментах так попрыгали на этом абзаце, что я даже в недоумении, если честно. что так раззадорило-то? мужчина-начальник за женщину-подчиненную запереживал? ну, да, не часто встрешь, согласна. но что ж так злорадостовать-то?
Осмелюсь также обратить Ваше внимание на то, что у Айфонов есть такой прикол - они по умолчанию НЕ отключают многие функции в роуминге. И пользователь может даже об этом не знать.
А при пользовании, например, мобильным интернетом оператор может в роуминге не отключать обслуживание номера после того, как средства на счету кончились (если это препейдный тариф), и тогда счет потом может быть пятизначным. Хотя казалось бы - чегой то они считают, когда уже баланс нулевой? ну, отключите, да и все. Так нет! Счетчик крутится!
А вы расплевались.
Взыскать с сотрудника расходы, понесенные в личных целях, может только корпоративный клиент, в данном случае Penny Lane. Жалко сотрудника - так не взыскивай, будь добрым и великодушным ЗА СВОЙ СЧЕТ.
В сотовых компаниях информация по тарифам, комиссиям, списаниям и платежам действительно как правило организована логичнее, четче и удобнее для клиента, чем, например, в большинстве банковских учреждений. В наших сотовых компаниях это сделано зачастую лучше, чем в зарубежных. Но если мы, как эти тарифы для нас не организуют, на самом деле все равно не будем их читать, продолжая непонятно чем возмущаться и умиляться как "опытные пользователи интернета примерно час искали на сайте компании Билайн" то, что мы там нашли менее, чем за минуту - нашли БЫ, конечно, если бы захотели для интереса проверить. Вы думаете, что "знаете точно" то, о чем имеете самое приблизительное представление и при этом совсем не стремитесь в этом разбираться - вот в чем настоящая большая проблема.
Вы "точно знаете", что, например, вот этот магазин очень дорогой и никогда туда не заходите. А если бы зашли - увидели бы, что на самом-то деле все наоборот, там куда вы все время ходили за покупками на самом деле все это время все было и хуже, и дороже. Так что настоятельно рекомендую -"ходите в магазины", не верьте до полного абсолюта подобным письмам, проверяйте хотя бы немного то, что в них пишут.
GPRS не отключается автоматически, как только стоимость услуг покрыла остаток на счету, хоть prepaid тариф, хоть кредитный.
Стоимость определяется ПОСЛЕ сеанса. На практике это означает возможность кидалова провайдера связи васями-петями, которые, наигравшись часами в он-лайн игры в Египте, просто меняют симку, послав провайдера с его счетом. Провайдер связи не имеет возможности взыскать сумму счета в судебном порядке с каждого такого Васи или Пети, вы же в курсе, как оформляются договора оказания услуг с тем же Билайном или МТС. Что им остается делать - устанавливать тарифы, которые покрывают в том числе и убытки от недобросовестных клиентов.
Услуги в роуминге дороги везде. 522 000 рублей за 4 часа - это, конечно, абсурд, но попробуйте скачать вордовский документ в роуминговом 3-G, будучи подключенным к какому-нибудь буржуйскому водафону, сюрприз обеспечен.
И ещё - обрубили мне звонок на украину на 61-й секунде, а денег списали как за 2, и я ушла в минус. Позвонила оператору. они признали, что обрыв на 61-й секунде неправилен, обещали вернуть деньги... но по-моему ничего не верну....
Но МТС и Би лайн - ещё хуже....
Билайн, конечно, показал себя во всей красе. 522 000 рублей по счету оператора мобильной связи - это не жадность, не наглость, даже не грабеж - это кошмарный сон, вызванный полетом обкуренного шмеля, потому в реальности таких счетов не может быть.
Возмущение Penny Lane было бы понято и принято, даже несмотря на откровенную пошлятину про одиноких мам, если бы счет был адресован непосредственно маме игролюбивого чада. Но, как следует из письма, мать и дите пользовались услугами корпоративной связи, то есть связи, предоставляемой по договору между Билайном и Penny Lane. Иными словами, мама, она же сотрудник Penny Lane, развлекало в Египте дите мобильными игрушками за счет работодателя.
То есть, Penny Lane нв своем письме немножечко врет:
на грошики одинокой мамы шмель-Билайн не претендует, и одинокая мама ни при каких обстоятельствах не останется один на один с этим мохнатым монстром. В ДАННОМ СПОРЕ между Билайном и Penny Lane она вообще не при делах, а если и "сидит на иголках", то в ожидании карательных действий со стороны только Penny Lane. А может, мама с ребенком забыли про счет и хохочут беззаботно, а на иголках сидит Penny Lane - ведь взыскать с сотрудника сумму, превышающую размер его годового дохода, работодателю не так-то просто.
В общем, прав Орест - тарифы дело второе.
С Билайном все ясно, это не лечится. Но когда ж МЫ ВСЕ станем честными - мамы, дети, гендиректора...
До чего же я люблю, когда все вот так прямо и без экивоков. Спасибо вам за комментарий
Оффигеть!
Там айфоном за границей пользовались как навигатором. Ну не знали , что там нет встроенных карт . Счёт был похожим , оператор мтс.
В реалиях конечно , мамашу к ответу. Высчитывать из зарплаты денежку.
А не знание ,не освобождает от ответственности. Чьи проблемы , что они начали пользоваться услугами не ознакомившись с тарифами.
Прям детский сад.
Таганский суд Москвы отклонил иск Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) к ОАО "Мобильные телесистемы" (МТС) с требованием запретить взимать деньги с абонентов за приходящие на их мобильные телефоны рекламные SMS-сообщения, передает "Интерфакс".
Таким образом, суд признал законной практику взимания средств за входящие сообщения с коротких номеров.
Представляете: вам бомбардируют телефон спамом и вы же за это должны платить!?
а Вымпелком так и вовсе приобрел подобного контент-провайдера на днях, и теперь будет на этом с удовольствием зарабатывать.
ну, все правильно. не открывай незнакомое смс, это закон. потому что будешь платить, а общественность при этом злорадно начнет рассуждать о том, что незнание законов от ответственности не освобождает. до тех пор, конечно, пока сама не попадется.