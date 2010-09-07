Прыжок в Пропасть

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 51
вот я и надеялся вас там увидеть с глазами полными ужаса на видео-то))
А я думал, что единоутробными могут быть брат или сестра, а оказывается сын тоже
а в Потругалии, я тебе скажу, мы сбились с дороги, проскочив развязку по дороге в Порто, рискнули поехать по горной дороге, и попали в такие горы, с такими перевалами для контрабандистов, что даже любимый мой, человек, в горах выросший, изумился) там на машинах по этим козьим тропам и не ездил никто никогда, небось)) на 250 км себе дорогу удлинили))
Я как раз к курортной зоне там прилаживаюсь - ничего не посоветуешь, Маш? Как там пляж, как Атлантика?
Атлантика божественно тепла в Фару. там прекрасные песчаные белые пляжи
В Кашкаише и Эшториле - более жирно и понтово, но океан гораздо холодней, в сезон градусов 18-19
А 100 килограммового инфанта непременно выпороть.
Сей поступок плох тем, что этот высокий риск является ненужным и неоправданным. Так прыгать можно только за утопающим, а не для самоутверждения.
А сие есть гордыня простая, смертный грех, кстати...
P.S. Тем более тебя я точно в обиду не дам.
А наверху, пока он прыгал, собралась толпа туристов, апплодировали, кричали "О, русский Гагарин!", но подвиг его повторить не захотели) Хотя ребята сказали, иной день у них до 20 прыжков.
Кстати, почём нынче ведро адреналина?
+100!
Видео красивое, смысла для мужчины в 20 лет не вижу. Сразу оговорюсь, что это лишь моё мнение, ибо:
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы,
Шпагу для дуэли, меч для битвы ,
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе
Щит и латы, посох и заплаты,
Меру окончательной расплаты,
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже, как умею.
Ни к кому претензий не имею,
Каждый выбирает для себя.
Мы не танкисты, не артиллеристы,
и не саперы, не аквалангисты.
Мы симпатичны в меру и пушисты.
Мы всех главнее, мы парашютисты!
Мы очень скромны, статны и плечисты.
Мы обаятельны, но не карьеристы.
И пусть завидуют тихони шахматисты,
мы всех умнее, мы парашютисты!
Мы так раскованы, тактичны и галантны.
Так среди нас найдутся редкие таланты.
И нам завидуют бесстыжие нудисты,
у нас нет комплексов ведь мы парашютисты!
Вот также строго, конгруэнтно и не быстро,
от страха в пот бросает даже каратистов.
И нам завидуют квадратные штангисты
мы всех сильнее - мы парашютисты!
И если стать вдруг захотелось лучшим быстро,
без лишних слов ты запишись в парашютисты.
Оденешь каску, парашют и в самолет,
а там как сложится, возможно повезет.
Когда ты будешь вместе с нами не танкистом,
не шахматистом и не каратистом,
помрут от зависти железные штангисты
ты вместе с нами, и мы парашютисты!