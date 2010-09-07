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Прыжок в Пропасть

07.09.2010 13:45 51 2 608 просмотров
..совершил мой единоутробный сын с моста над рекой Тара - одного из самых высоких в мире горных мостов. С высоты 152 метра прыгнул Инфант. 94,5 кг в 100 метрах свободного падения.
Извольте видеть
http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14164362&

Комментарии 51

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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а я вот высоты боюсь. Я б со страху умер наверное еще во время падения smile:D
Мария Строева  (mstroeva)
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я чуть не умерла и просто глядя, как он летит)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
я чуть не умерла и просто глядя

вот я и надеялся вас там увидеть с глазами полными ужаса на видео-то))
Мария Строева  (mstroeva)
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я была на мосточке, в полной версии даже и в кадр попала "с опрокинутым лицом"))) но потом попросила Инфанта в короткой версии маманьку отрезать) а остальные наши так и вовсе с моста ушли, сели в пивной и наблюдали сильно издали))
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Да,зрелище еще то!Мы тоже побывали на Таре,только на такой смелый поступок не решились smile:oops: ,а скромненько рафтингом занялись...Ваш сыночек отчаянный,очень смелый молодой человек!Не всем дано.
Мария Строева  (mstroeva)
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спасибо) умом я понимаю, что это неплохо для мужчины, но седых волос это знание не сокращает))
И.Н. Кукин  (cook_in)
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Красиво...
А я думал, что единоутробными могут быть брат или сестра, а оказывается сын тоже smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Зрелище сильное. Маш, а это в Португалии? В каком месте? Я туда целюсь как раз... smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
не, это не в Португалии, это в Черногории
а в Потругалии, я тебе скажу, мы сбились с дороги, проскочив развязку по дороге в Порто, рискнули поехать по горной дороге, и попали в такие горы, с такими перевалами для контрабандистов, что даже любимый мой, человек, в горах выросший, изумился) там на машинах по этим козьим тропам и не ездил никто никогда, небось)) на 250 км себе дорогу удлинили))
Мария Строева  (mstroeva)
#
так навигатор нас и вел по второстепенной дороге) он же за ее качество не отвечает, но до Порто таки довел)) просто нельзя было с трассы уходить, а там развязки неудобные, если проскочил, то фиг развернешься. решили сократить, ну, и сократили))
Екатерина Суворова  (28_888)
#
А правильно Порто или Порту?
Я как раз к курортной зоне там прилаживаюсь - ничего не посоветуешь, Маш? Как там пляж, как Атлантика?
Мария Строева  (mstroeva)
#
правильно произносится конечно ПортУ, ФарУ и тд)
Атлантика божественно тепла в Фару. там прекрасные песчаные белые пляжи
В Кашкаише и Эшториле - более жирно и понтово, но океан гораздо холодней, в сезон градусов 18-19
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Спасибо, беру на вооружение. Шенген до января надо разменять, в Португалию оч. хочу.
Мария Строева  (mstroeva)
#
купаться точно поздно. а ездить смотреть - в самый раз) океан же, Кать, ветер дует холодный))
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Поняла. Спасибо! В крайнем случае для купаний всегда под боком безвизовый Египеддд.
Гектор  (Гектор)
#
Дело не только в океане, но и в том, что там проходит холодное португальское течение из-за которого на самом юге Испании уже в Средиземном море в самую августовскую жару море - холодное.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Вот, спасибо, что подсказали, а то я, к сожалению, в географии полный профан)
Валерий ***  (direc)
#
И смотреть не буду эту глупость.
А 100 килограммового инфанта непременно выпороть.
Валерий ***  (direc)
#
Если увижу, что он хочет сделать подобное - обязательно.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
А что тут глупого? Не нравится - не смотрите, никто не заставляет.
Мария Строева  (mstroeva)
#
пассаж про порку прекрасен. попытка выпороть 20-летнего мужчину может для предпринявшего попытку закончиться некоторым правежом зубов, как мне думается
Мария Строева  (mstroeva)
#
там кстати все это организует британский прыжковый клуб, классные ребята. вес-то указан не случайно, они оборудование каждому прыгуну по весу подбирают, чтоб наверняка. инструктаж, все дела - все солидно
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
smile:D ...с полётом с моста без тарзанки... smile:D
Валерий ***  (direc)
#
А я и не смотрел. Мне хватило лицезреть жениха с невестой 2-3 месяца назад в интернете опубликованных. А Вы не видали тот снимок? Веревочку им сделали по ошибке длиннее, чем нужно. Вот такой свадебный подарок они сделали себе, своим родным и своим неродившимся детям.
Сей поступок плох тем, что этот высокий риск является ненужным и неоправданным. Так прыгать можно только за утопающим, а не для самоутверждения.
А сие есть гордыня простая, смертный грех, кстати...
Мария Строева  (mstroeva)
#
а мне кажется, грех думать что ты самый умный и поучать других
Валерий ***  (direc)
#
Боже упаси. Куда уж мне. У Вас, кстати, тоже гордыня. Вы тоже себя проверяли (остальные не смогли и удалились, а Вы остались), причем собственным сыном. Не делайте так больше, нельзя... послушайте глупого.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Не знаю, почему Вы решили, что можете выполнять функции моего психоаналитика, учителя и советнкиа, но убедительно прошу Вас не брать на себя эту ношу. Свою точку зрения я уже высказала, повторяться не буду.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Валерий, не забывайте, что тут персональный блог, если ваше мнение с блогером разнится - лучше промолчать...
Мария Строева  (mstroeva)
#
Валерий, я хотела бы заметить, что с Катей не согласна - персональный блог ни в коем случае не означает единственную точку зрения! и спорить я люблю, и чужие мнения выслушивать. Я просто против категоричности. В любом виде. Против "истины в последней инстанции". Если б Вы спросили меня, что я думала и чувствовала там, на мосту, зная историю о молодоженах, кстати, и почему там осталась, и как я разговаривала с дядьками из прыжкового клуба, я бы рассказала. А категоричности - не люблю. И отвечаю на нее категорично.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Маш, у нас крайне демократичная площадка, я с тобой полностью согласна - нужно спорить, дискутировать и т.п., но делать это не категорично, а корректно. Когда баланс нарушается, тогда моя задача появиться и предупредить, а затем, возможно, и принять меры. Чтобы блогерам было комфортно. smile;)

P.S. Тем более тебя я точно в обиду не дам. smile:nunu:
Мария Строева  (mstroeva)
#
спасибо, дорогая, конечно, но я большая девочка, могу и сама сдачи дать))
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ужас какой. Сын ваш, конечно, молодец, но все равно это ужас - и страшно, и очень рискованно. Мне особенно последние кадры понравились - надо было этих байдарочников поближе было подпустить, а потом уже прыгнуть - вот они бы порадовались. smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
Да жуть, конечно, что и говорить. Но есть вещи, от которых мужика не отговоришь, да и отговаривать опасно, мне кажется. Единственно, что примирило меня немного с ситуацией, это то, что все было как-то солидно у этих ребят организовано. Иначе, боюсь, костьми бы легла на дороге)))
А наверху, пока он прыгал, собралась толпа туристов, апплодировали, кричали "О, русский Гагарин!", но подвиг его повторить не захотели) Хотя ребята сказали, иной день у них до 20 прыжков.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
иной день у них до 20 прыжков.

Кстати, почём нынче ведро адреналина?
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
но все равно это ужас - и страшно, и очень рискованно.

+100!
Видео красивое, смысла для мужчины в 20 лет не вижу. Сразу оговорюсь, что это лишь моё мнение, ибо:
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы,
Шпагу для дуэли, меч для битвы ,
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе
Щит и латы, посох и заплаты,
Меру окончательной расплаты,
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже, как умею.
Ни к кому претензий не имею,
Каждый выбирает для себя.



Dmitry  (dl1)
#
Классно !!! smile:idea: smile:!:
Пенсионер  (Пенсионер)
#
28_888 будешь в Португалии на о. Мадейру заскочи. У нас если будет все нормально весной туда махнем, с заездом в Лиссабон.
Александр Рождественский  (AxceLL)
#

smile:ura: smile:ura: smile:ura:
Мы не танкисты, не артиллеристы,
и не саперы, не аквалангисты.
Мы симпатичны в меру и пушисты.
Мы всех главнее, мы парашютисты!

Мы очень скромны, статны и плечисты.
Мы обаятельны, но не карьеристы.
И пусть завидуют тихони шахматисты,
мы всех умнее, мы парашютисты!

Мы так раскованы, тактичны и галантны.
Так среди нас найдутся редкие таланты.
И нам завидуют бесстыжие нудисты,
у нас нет комплексов ведь мы парашютисты!

Вот также строго, конгруэнтно и не быстро,
от страха в пот бросает даже каратистов.
И нам завидуют квадратные штангисты
мы всех сильнее - мы парашютисты!

И если стать вдруг захотелось лучшим быстро,
без лишних слов ты запишись в парашютисты.
Оденешь каску, парашют и в самолет,
а там как сложится, возможно повезет.

Когда ты будешь вместе с нами не танкистом,
не шахматистом и не каратистом,
помрут от зависти железные штангисты
ты вместе с нами, и мы парашютисты!
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