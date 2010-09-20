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Немецкое качество

20.09.2010 17:56 25 1 874 просмотра
Минувшей ночью я вернулась из Мюнхена, с 200-го юбилейного Октоберфеста. Фото будут, но позже. Национальный баварский наряд оказался мне к лицу, во всяком случае, я так думаю. smile:D
Пока коротко пунктиром - пиво, сосиски и крендели это понятно, но что еще поразило, так это аттракционы на этой чудесной ярмарке Терезиного луга.
Все помнят с детства любимую карусель с качелями на цепочках? Бежит себе по кругу, люди в качельках сидят и катаются. Представили себе?


На Терезином лугу стоит такая же. Но. Но, дорогие мои! Эта карусель "надета" на конструкцию, высотой в 55 метров. И когда вы садитесь в качельки на цепочках, вас по этой конструкции и поднимает прямо таки на эту высоту. 18 этаж, ага. И кружит.
Я покружилась, и даже не могу представить себе уровень адреналина в собственной крови. Где-то на уровне 11 этажа я закрыла глаза. Подъем продолжался. Некоторое время кружилась в темноте. Потом по настоятельной просьбе ближнего с трудом, но решилась и сквозь ресницы начала глядеть на кружащийся вокруг Мюнхен с высоты птичьего полета.....
Это было дико адреналинно, но безопасно - ремень, по-немецки основательная конструкция...А на обратном пути мы совершили аварийную посадку - вылетели в Москву, с трети дороги, от Праги, вернулись обратно в Мюнхен, сжигали горючее, кружились, сели. И вот это уже было неприятно.
Я про это потом отдельно напишу, есть мне о чем спросить Эйр Берлин. Не понравились они мне в этой ситуации.
Но впечатления от фестиваля это не перебило все равно smile:)

Комментарии 25

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Это было дико адреналинно, но безопасно - ремень, по-немецки основательная конструкция.


Явное противоречие в этой фразе - ну как может быть дико адреналинно, если заведомо безопасно и основательно? (хотя вовсе не факт, что конструкция действительно зроблена на неметчине, вездесущая мэйдинчайна вполне могла и в сердце Баварии обосноваться).
Мария Строева  (mstroeva)
#
а почему, собственно, не может? я вот например сижу каждый день в прямом эфире - дико адреналинно, но - вполне безопасно))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Национальный баварский наряд

вот они мне очень нравятся smile:)
Екатерина Володина  (VEI)
#
и мне... еле удержалась пару лет назад, штобы такой себе не купить... smile:shuffle:
Мария Строева  (mstroeva)
#
к чему было отказывать себе в такой радости?)) я вот очень удачный наряд купила, жакет так просто ношу сейчас с большим удовольствием, теплый и красивый, блузка с декольте, опять же, нереально хороша)
Екатерина Володина  (VEI)
#
извечная проблема - нет места в шкафу smile:D

но чувствую, что в следующую поездку я таки потрачусь на это чудо!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
я таки потрачусь на это чудо!

на новый шкаф? smile;)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Маша, привет! Очень жду твоих фото - ты в любом наряде красавица! smile:) Как же я рада, что ты там побывала - сама с открытым шенгеном мучаюсь в Москве, а так хочу куда-нибудь смыться... smile:idea:
Мария Строева  (mstroeva)
#
а чего мучиться-то? купила билет, и - вперед!)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Маш, у меня два новых ключевых сотрудника в блоке - мне уезжать пока не стоит никуда((
Мария Строева  (mstroeva)
#
а чего ты с ними круглолсуточно сидишь и грудью кормишь, что ли?)) на выходные же можно уехать!)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
И я очень хочу увидеться! Возможно, если в Марселе все снова соберемся, то будет повод довольно скоро... smile;)
Hipster  (Hipster)
#
То есть ближе Марселя банки.ру уже не собираются? smile:)

Мария, ждем фотографий в национальном баварском! Сам, кстати, хотел поехать, но в итоге не отважился: и в доброе-то время там с отелями/билетами - вилы, судя по форуму Винского, а на юбилей отель, в котором я за 80 евро отдыхал, предлагает сингл за 250 евро/ночь + по отзывам - никакой гарантии попадания в шатры. В качестве компенсации уехал к Батьке лидское пиво пить smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
То есть ближе Марселя банки.ру уже не собираются?
да, у них всё гламурно smile;) Вот Катерина еще повод скрывает для пития smile:D
p.s. кто-то пива обещал испить со мной кстати
Hipster  (Hipster)
#
Да блин, помню, обещал, более того, сижу сейчас в славном братском государстве - пью один, а совесть мучает... Когда ж я в Москве-то окажусь. Похоже, и правда, проще в Марселе встретиться smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Повод собраться - дискуссия, чего тут скрывать? smile;) Я же пост писала в своем блоге про это летом
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Ну, все может быть. Но в Марселе перспектива наиболее осязаемая и краткосрочная, надеюсь... smile:idea:
Мария Строева  (mstroeva)
#
в шатры трудно попасть большой компанией, а мы вдвоем были, всегда местечко есть)а на компанию, конечно, надо было заранее бронировать
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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пользователь rand пишет на форуме:
[QUOTE]Какой смысл в правилах, необязательных для исполнения? Альфа-Банк на обслуживаемые точки стал вешать стикер "оплата картами без комиссии" - вот до чего дошло.
Кстати, как там в Германии с правилами? AirBerlin берет дополнительные 5 евров за оплату картой, по сравнению с оплатой с банковского счета.
Может, не совсем в тему, но это я пока не забыл (Вы обещали по Эйрберлину "пройтись") smile;)
Мария Строева  (mstroeva)
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дада, сейчас мы как раз ему официальную претензию пишем, расскажу обязательно
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