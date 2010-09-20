Немецкое качество

Минувшей ночью я вернулась из Мюнхена, с 200-го юбилейного Октоберфеста. Фото будут, но позже. Национальный баварский наряд оказался мне к лицу, во всяком случае, я так думаю.Пока коротко пунктиром - пиво, сосиски и крендели это понятно, но что еще поразило, так это аттракционы на этой чудесной ярмарке Терезиного луга.Все помнят с детства любимую карусель с качелями на цепочках? Бежит себе по кругу, люди в качельках сидят и катаются. Представили себе?На Терезином лугу стоит такая же. Но. Но, дорогие мои! Эта карусель "надета" на конструкцию, высотой в 55 метров. И когда вы садитесь в качельки на цепочках, вас по этой конструкции и поднимает прямо таки на эту высоту. 18 этаж, ага. И кружит.Я покружилась, и даже не могу представить себе уровень адреналина в собственной крови. Где-то на уровне 11 этажа я закрыла глаза. Подъем продолжался. Некоторое время кружилась в темноте. Потом по настоятельной просьбе ближнего с трудом, но решилась и сквозь ресницы начала глядеть на кружащийся вокруг Мюнхен с высоты птичьего полета.....Это было дико адреналинно, но безопасно - ремень, по-немецки основательная конструкция...А на обратном пути мы совершили аварийную посадку - вылетели в Москву, с трети дороги, от Праги, вернулись обратно в Мюнхен, сжигали горючее, кружились, сели. И вот это уже было неприятно.Я про это потом отдельно напишу, есть мне о чем спросить Эйр Берлин. Не понравились они мне в этой ситуации.Но впечатления от фестиваля это не перебило все равно