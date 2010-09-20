Немецкое качество

Минувшей ночью я вернулась из Мюнхена, с 200-го юбилейного Октоберфеста. Фото будут, но позже. Национальный баварский наряд оказался мне к лицу, во всяком случае, я так думаю.
Пока коротко пунктиром - пиво, сосиски и крендели это понятно, но что еще поразило, так это аттракционы на этой чудесной ярмарке Терезиного луга.
Все помнят с детства любимую карусель с качелями на цепочках? Бежит себе по кругу, люди в качельках сидят и катаются. Представили себе?
На Терезином лугу стоит такая же. Но. Но, дорогие мои! Эта карусель "надета" на конструкцию, высотой в 55 метров. И когда вы садитесь в качельки на цепочках, вас по этой конструкции и поднимает прямо таки на эту высоту. 18 этаж, ага. И кружит.
Я покружилась, и даже не могу представить себе уровень адреналина в собственной крови. Где-то на уровне 11 этажа я закрыла глаза. Подъем продолжался. Некоторое время кружилась в темноте. Потом по настоятельной просьбе ближнего с трудом, но решилась и сквозь ресницы начала глядеть на кружащийся вокруг Мюнхен с высоты птичьего полета.....
Это было дико адреналинно, но безопасно - ремень, по-немецки основательная конструкция...А на обратном пути мы совершили аварийную посадку - вылетели в Москву, с трети дороги, от Праги, вернулись обратно в Мюнхен, сжигали горючее, кружились, сели. И вот это уже было неприятно.
Я про это потом отдельно напишу, есть мне о чем спросить Эйр Берлин. Не понравились они мне в этой ситуации.
Но впечатления от фестиваля это не перебило все равно
Комментарии 25
Явное противоречие в этой фразе - ну как может быть дико адреналинно, если заведомо безопасно и основательно? (хотя вовсе не факт, что конструкция действительно зроблена на неметчине, вездесущая мэйдинчайна вполне могла и в сердце Баварии обосноваться).
вот они мне очень нравятся
но чувствую, что в следующую поездку я таки потрачусь на это чудо!
на новый шкаф?
Возьму на заметку, сама уже задумывалась
Мария, ждем фотографий в национальном баварском! Сам, кстати, хотел поехать, но в итоге не отважился: и в доброе-то время там с отелями/билетами - вилы, судя по форуму Винского, а на юбилей отель, в котором я за 80 евро отдыхал, предлагает сингл за 250 евро/ночь + по отзывам - никакой гарантии попадания в шатры. В качестве компенсации уехал к Батьке лидское пиво пить
p.s. кто-то пива обещал испить со мной кстати
повод
[QUOTE]Какой смысл в правилах, необязательных для исполнения? Альфа-Банк на обслуживаемые точки стал вешать стикер "оплата картами без комиссии" - вот до чего дошло.
Кстати, как там в Германии с правилами? AirBerlin берет дополнительные 5 евров за оплату картой, по сравнению с оплатой с банковского счета.
Может, не совсем в тему, но это я пока не забыл (Вы обещали по Эйрберлину "пройтись")