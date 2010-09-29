Московская Толерантность. Опрос.

Нынешний московский шабаш - а это именно шабаш - с неожиданным, чудесным прозрением всех, кто был слеп почти 20 лет, обретением Истины, криками "Святой Йорген вернул мне ноги!" - настолько отвратителен, что не хочется комментировать, видеть, читать, и писать на эту тему.

Но стремление уцелевших (пока) Сподвижников усидеть задницей на нагретом стуле настолько велико, что, не дожидаясь отмашки, они бегут впереди не только паровоза, но и любого Порше Кайена, что, безусловно, весьма трагикомично.



Скажите мне, пожалуйста, жители Златоглавой, вы рады тому, что наконец на наших улицах состоится митинг гомосексуалистов?

Поделитесь со мной своей толерантностью, плз

