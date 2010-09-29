Московская Толерантность. Опрос.

Нынешний московский шабаш - а это именно шабаш - с неожиданным, чудесным прозрением всех, кто был слеп почти 20 лет, обретением Истины, криками "Святой Йорген вернул мне ноги!" - настолько отвратителен, что не хочется комментировать, видеть, читать, и писать на эту тему.
Но стремление уцелевших (пока) Сподвижников усидеть задницей на нагретом стуле настолько велико, что, не дожидаясь отмашки, они бегут впереди не только паровоза, но и любого Порше Кайена, что, безусловно, весьма трагикомично.
Скажите мне, пожалуйста, жители Златоглавой, вы рады тому, что наконец на наших улицах состоится митинг гомосексуалистов?
Поделитесь со мной своей толерантностью, плз
Комментарии 62
Что же до темы, солидарна с тобой полностью:
А митинг - это, конечно, да... ((
Кать, моей толерантности на все это уже не хватает
Я еще очень расстраиваюсь, когда не успеваю смотреть тебя - за записью не успеваю, пропускаю что-то((. Живу на работе. Надо в кабинет телевизор попросить поставить
Как созрел этот митинг быстро-то, кстати. Будто бы других дел нет..
Всё проще - заходишь на сайт РБК ТВ в раздел видеоархива - а там хоть Машу, хоть Игоря, хоть Карабьянца увидишь в лучшем виде в любое время дня и ночи
А телевизор редакция пусть лучше в качестве приза самому интересному блогеру преподнесёт (или комментатору блогов )
Дома пол-ночи сижу порой в том же компьютере, вычитываю тексты, ничего параллельно не включаю, даже релакс.фм любимый. В выходные стараюсь Машу «догнать» да и Игоря тоже - именно так, как вы сказали, в архиве. Если бы его на сайте РБК не было - было бы совсем грустно.
дело в том, что пидорасами являются тут не секс-меньшинства, а те, кто 20 лет гробил мой город, те, с чьего не только согласия, но и всемерного одобрения это делалось, и те, кто волшебным образом, по свистку, немедля очнулись и начали ОСУЖДАТЬ и ИСПРАВЛЯТЬ.
Поделитесь со мной своей толерантностью, плз
Грамотное вуалирование нынешней ситуации Главное, понятно всем.
Не думаю что всё вдруг измениться в лучшую сторону... "Златоглавая" уж очень большая бочка вкусного меда для любого "пчеловода" , такое развратит любого управленца, да и уверен, что посадят того, который аналогично будет из этой бочки кормить нужных мира сего.
"Всех учили. Но зачем ты был лучшим учеником, скотина?" (с)
Но что-то не понял, а что ЮМ - последний рубеж обороны от гомосексуалистов?
Держитесь, ребята!!! Как в 41-м нужны сибирско-дальневосточные дивизии?
очень нужны в этом случае ждем как родных
Нет, он единственным мужиком среди правительства, до последнего держался.
Кстати, я не знал, что Хлопонина в московские мэры рассматривают. Вот вам и помощь из-за Урала, через Кавказ
А вот интересно, ЕЖЕДНЕВНЫЕ парады "нелегалов", "ген.планов", "речников", "ракушечных зачисток" Вас радуют??? Не за это ли нужно ЮМ поблагодарить и оставить в нашей памяти, как "крепкого хозяйственника"?
Речь вообще не про парады, начхать на них. И на митинги.
Речь о Колебании вместе с Генеральной Линией
Все имеют право на самовыражение, даже они. Не понимаю их активных критиков - заняться больше не чем?
Мне есть чем заняться, поэтому всегда буду против шествий, парадов, публичных актов гомосексуалистов. Потому, что вслед за ними пойдут зоофилы, некрофилы и прочая хрень. А у меня ещё пока несовершеннолетний ребенокю Подрастет - разберется. А пока мне хватает отбиваться от других демонстраций - по ТВ, например
Для того, чтобы осуждать человека нужно как минимум прожить его жизнь.
Почему в это день многим страшно выйти на улицу?
Мне лично не страшно! Я никогда не испытывал проблем от праздников ПВ, ВМФ, ВДВ! Наоборот мне приятно, что эти люди спустя годы собираются вместе, зачастую вместе с семьями и отмечают свои проф.праздники.
А то о чем Вы пытаетесь сказать - это единичные случаи, которые не отражают суть происходящего.
Да, там есть нормальные ребята, с которыми я сам дружу, но в целом они сами советуют 2 августа быть аккуратнее, т.к. признают, что среди их брата часто встречаются откровенные невменько.
"это единичные случаи"
Когда этот "единичный" случай каснется Вас, тогда и поговорим.
От чьих больше страдают? Не знаю. Но я не говорил, что свистопляска в день ВДВ мне нравится. Выбирать из двух зол обязательно?
Запретительные меры никогда не работали, что в политике, что в экономике, что в жизни. Так что пусть делают, что хотят, лишь бы УК не нарушали.
Речь вообще не об этом.
Этот митинг - просто яркий пример того, как метушатся те, кто еще вчера воспевал Крепкого Хозяйственника и одобрял все его решения.
Пока бизнес (настоящий, а не нефтяной) к власти не придет, ничего не изменится.
К Пенкину на концерт ходит народ и его партнеры и пристратстия при этом мало кого волнуют. Просто у них самих в башке комплекс, вот и пытаются сами себя завести....
Проще отправить ребенка в Швейцарию чем унижаться перед чиновниками старика Батурина. Я уже не узнаю ни Хитровку, ни Замоскворечье.
причем уже давно
но меня почти 20 лет пытались с пеной у рта уверить, что "Москва волшебно преображается" и что это я, дурко, просто ничего не понимаю.
А что плохого лично вам сделали геи?
Иногда она приходит резко.
Но не думаю, что этого нужно боятся. Кризисы, в том числе и политического характера случаются не просто так, но потому, что старая система, не совсем подходит требованиям современного мира. Кризис - как видоизменение отношений политики и общества, не обязательно содержит в себе плохое, но он содержит в себе некоторые изменения.
В любом случае, жизнь продолжится.
Я правильно вас понимаю?
Btw, мне нравятся ваши передачи.
Какая, извините, связь, между теми, кто "колеблется вместе с линией партии", и москвичами?
И причем тут толерантность?
На вопрос, впрочем, ответить могу: мне абсолютно все равно, будет в Москве митинг гомосексуалистов, или нет. В Москве проходит масса гораздо более массовых мероприятий, которые, тем не менее, никак не мешают жизни города и в массе своей остаются незаметными практически для всех (за исключением тех, кто специально ими интересуется).
"Вакханалия" вокруг отставки мэра представляет не многим бОльший интерес. Примерно как борьба пауков в банке. Разве что в случае с пауками на результат можно повлиять...