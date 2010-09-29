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Московская Толерантность. Опрос.

29.09.2010 17:09 62 1 947 просмотров
Нынешний московский шабаш - а это именно шабаш - с неожиданным, чудесным прозрением всех, кто был слеп почти 20 лет, обретением Истины, криками "Святой Йорген вернул мне ноги!" - настолько отвратителен, что не хочется комментировать, видеть, читать, и писать на эту тему.
Но стремление уцелевших (пока) Сподвижников усидеть задницей на нагретом стуле настолько велико, что, не дожидаясь отмашки, они бегут впереди не только паровоза, но и любого Порше Кайена, что, безусловно, весьма трагикомично.

Скажите мне, пожалуйста, жители Златоглавой, вы рады тому, что наконец на наших улицах состоится митинг гомосексуалистов?
Поделитесь со мной своей толерантностью, плз

Комментарии 62

Екатерина Суворова  (28_888)
#
Маш, отлично написано, не в бровь, а в глаз, я учусь у тебя остроумному формулированию мыслей и надеюсь, хоть немного успешно. smile:)

Что же до темы, солидарна с тобой полностью:

Цитата
не хочется комментировать, видеть, читать, и писать на эту тему.


А митинг - это, конечно, да... ((
Мария Строева  (mstroeva)
#
я учитель жизни?))))
Кать, моей толерантности на все это уже не хватает

Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
я учитель жизни?))))

Я еще очень расстраиваюсь, когда не успеваю смотреть тебя - за записью не успеваю, пропускаю что-то((. Живу на работе. Надо в кабинет телевизор попросить поставить smile:idea:


Цитата
моей толерантности на все это уже не хватает


Как созрел этот митинг быстро-то, кстати. Будто бы других дел нет..
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Я еще очень расстраиваюсь, когда не успеваю смотреть тебя - за записью не успеваю, пропускаю что-то((. Живу на работе. Надо в кабинет телевизор попросить поставить


Всё проще - заходишь на сайт РБК ТВ в раздел видеоархива - а там хоть Машу, хоть Игоря, хоть Карабьянца увидишь в лучшем виде в любое время дня и ночи smile:)
А телевизор редакция пусть лучше в качестве приза самому интересному блогеру преподнесёт smile:idea: (или комментатору блогов smile:) )
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Вот какой вы молодец. smile;)

Дома пол-ночи сижу порой в том же компьютере, вычитываю тексты, ничего параллельно не включаю, даже релакс.фм любимый. В выходные стараюсь Машу «догнать» да и Игоря тоже - именно так, как вы сказали, в архиве. Если бы его на сайте РБК не было - было бы совсем грустно.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Кать, дело не в митинге совсем.
дело в том, что пидорасами являются тут не секс-меньшинства, а те, кто 20 лет гробил мой город, те, с чьего не только согласия, но и всемерного одобрения это делалось, и те, кто волшебным образом, по свистку, немедля очнулись и начали ОСУЖДАТЬ и ИСПРАВЛЯТЬ.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Честно - мне все равно. Причина не в толерантности. Какое мне дело до чужих задниц (и на нагретых стульях тоже)? Взрослые люди, сами разберутся. Да пусть хоть каждую неделю собираются, только не в будни, и без них пробок хватает.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Возможно они вчера уже и открыли сезон,под шум дождя и листопада...проехать было нереально! smile:D
Марина (mashen)  (mashen)
#
Да их там три калеки (я читала про 20 человек). И раз в сто больше тех, кто собирается их бить. Ну вы понимаете.
#
Цитата
Скажите мне, пожалуйста, жители Златоглавой, вы рады тому, что наконец на наших улицах состоится митинг гомосексуалистов?
Поделитесь со мной своей толерантностью, плз


Грамотное вуалирование нынешней ситуации smile:D Главное, понятно всем.

Не думаю что всё вдруг измениться в лучшую сторону... "Златоглавая" уж очень большая бочка вкусного меда для любого "пчеловода" smile;) , такое развратит любого управленца, да и уверен, что посадят того, который аналогично будет из этой бочки кормить нужных мира сего.
Мария Строева  (mstroeva)
#
а все и не может измениться, и совсем даже и не вдруг. никто же не верит в действительности в волшебное избавление от слепоты после 20 лет затмения!
"Всех учили. Но зачем ты был лучшим учеником, скотина?" (с)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
В медовой "Златоглавой "вряд ли что-либо изменится,скорее всего получится как всегда"шило на мыло".Но слушать дружный скулеж голодных шакалов,вещавших по радио и на ТВ было омерзительно:"Ату его..."
Сергей Попов  (sonnert)
#
Мария, да ладно бы, если только московский (шабаш). Мы-то за Уралом почему должны от этого страдать. Боюсь утюг включить, вдруг оттуда услышу о Шилове и Церетели и об их обезображивании Москвы...
Но что-то не понял, а что ЮМ - последний рубеж обороны от гомосексуалистов? smile:D
Держитесь, ребята!!! Как в 41-м нужны сибирско-дальневосточные дивизии?
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
на Вас сибиряков одна надежда и осталась! smile:D Помогите!
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да и так уж эшелонами к вам народ едет... Мы уже их деревень народ мобилизуем
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Надеюсь,что народ этот не на тот самый парад собрался?! smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
smile:D smile:D У нас нет парадов... Может, в самом деле, к вам уехали
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Держитесь, ребята!!! Как в 41-м нужны сибирско-дальневосточные дивизии?

очень нужны в этом случае smile:D ждем как родных
Сергей Попов  (sonnert)
#
я первоначально имел в виду особую группу сибиряков, ставших таковыми по приговору суда... А тут так обернулось, что подозревают, что как раз на парад и едут smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Да,ладно Вам!Это шутка была! smile:D Как сказал Дмитрий:ЖДЕМ! smile:shuffle:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
ЮМ - последний рубеж обороны от гомосексуалистов?

Нет, он единственным мужиком среди правительства, до последнего держался. smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
Вы за Уралом, вероятно, должны это слышать потому, что Москва все ж таки столица Вашего государства, хотя я прекрасно понимаю, что географические и экономические стандарты нашей страны не располагают к подобным мыслям)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да, ладно, послушали и послушали, но не забивать же всё! Мы же про своих отставных мэров Вам не досаждаем smile:|
Мария Строева  (mstroeva)
#
у вас там есть чем насладиться, такие экспонаты попадаются - о-о-о! я слежу, не без удовольствия!))
Сергей Попов  (sonnert)
#
поделитесь экспонатами smile:oops:
Кстати, я не знал, что Хлопонина в московские мэры рассматривают. Вот вам и помощь из-за Урала, через Кавказ
Мудрый Цурипопик  (Мудрый Цурипопик)
#
Митинг гомосексуалов это все-таки не ПАРАД, который они собиралсиь проводить. smile:|
А вот интересно, ЕЖЕДНЕВНЫЕ парады "нелегалов", "ген.планов", "речников", "ракушечных зачисток" Вас радуют??? Не за это ли нужно ЮМ поблагодарить и оставить в нашей памяти, как "крепкого хозяйственника"? smile:evil:
Destino  (Destino)
#
Что не смог сделать Наполеон, сделал ЮМ
Мария Строева  (mstroeva)
#
Вероятно, я не очень точно сформулировала свою мысль в этом посте.
Речь вообще не про парады, начхать на них. И на митинги.
Речь о Колебании вместе с Генеральной Линией
Destino  (Destino)
#
Ааа, так Вы в этом смысле! пусть эти люди колеблятся друг с другом и не мешают жить остальным. а если про чиновников, то они пытаются откреститься всеми способами от прошлого. и будут доказывать свою лояльность, и вашим, и нашим. Место, на котором они сидят важно для них - они будут искать любых союзников для того, чтоб удержаться на своей табуретке. А Генеральная Линия на встречу геям не повернулась
Михаил Казаков  (сотник)
#
Кстати сказать, "речник" по имеющимся данным, не Михалыча дело.
Максим  (Sebastian)
#
Лично мне все равно по какому поводу люди проводят митинги/ парады. Пусть пройдутся, спокойному человеку от этого ни горячо, ни холодно - своих дел хватает.

Все имеют право на самовыражение, даже они. Не понимаю их активных критиков - заняться больше не чем?
Сергей Попов  (sonnert)
#
Если бы просто прошлись, хрен (или что там у них) с ним. Но им, вот необходимо САМОВЫРАЖЕНИЕ. А кроме "спокойного Максима" есть беспокойные дети. Самовыражайся в специально отведенных для этого местах. Есть такие (остаются пока ещё) акты человеческой деятельности, называемые интимными... Ну, и самовыражайся с партнером интимно.
Мне есть чем заняться, поэтому всегда буду против шествий, парадов, публичных актов гомосексуалистов. Потому, что вслед за ними пойдут зоофилы, некрофилы и прочая хрень. А у меня ещё пока несовершеннолетний ребенокю Подрастет - разберется. А пока мне хватает отбиваться от других демонстраций - по ТВ, например
Максим  (Sebastian)
#
Объясните, от каких парадов больше страдают люди - от гейских или ВДВ?

Для того, чтобы осуждать человека нужно как минимум прожить его жизнь.
Дмитрий Корчагин  (DmitryNC)
#
люди участвующие в парадах ВДВ - ЗАСЛУЖИЛИ это право!!!
Максим  (Sebastian)
#
Я говорю о Дне ВДВ, если кто не понял.

Почему в это день многим страшно выйти на улицу?
Дмитрий Корчагин  (DmitryNC)
#
Наверное стоит подробнее обратиться к теме "кому страшно и почему"? smile8)
Мне лично не страшно! Я никогда не испытывал проблем от праздников ПВ, ВМФ, ВДВ! Наоборот мне приятно, что эти люди спустя годы собираются вместе, зачастую вместе с семьями и отмечают свои проф.праздники.
А то о чем Вы пытаетесь сказать - это единичные случаи, которые не отражают суть происходящего. smile:|
Максим  (Sebastian)
#
Я лично отхватил от "защитника" в возрасте 15 лет. На мне был отработан удар локтем.

Да, там есть нормальные ребята, с которыми я сам дружу, но в целом они сами советуют 2 августа быть аккуратнее, т.к. признают, что среди их брата часто встречаются откровенные невменько.

"это единичные случаи"

Когда этот "единичный" случай каснется Вас, тогда и поговорим.
Дмитрий Корчагин  (DmitryNC)
#
наверное я просто знаю ответ на вопрос "сколько полосок у тельняшки?" smile:D
Сергей Попов  (sonnert)
#
Заметьте, я НИКОГО не осуждаю. И ничью жизнь проживать не хочу. Я не хочу также, чтобы свою жизнь выворачивали наизнанку и демонстрировали всем. Чего парадами добиваются геи? Признания? Чего? Запрещают им свои надобности справлять?
От чьих больше страдают? Не знаю. Но я не говорил, что свистопляска в день ВДВ мне нравится. Выбирать из двух зол обязательно?
Максим  (Sebastian)
#
Они добиваются того, чтобы наше общество перестало относиться к ним резко негативно. Воинственно негативно.

Запретительные меры никогда не работали, что в политике, что в экономике, что в жизни. Так что пусть делают, что хотят, лишь бы УК не нарушали.
Мария Строева  (mstroeva)
#
согласна с Вами.
Речь вообще не об этом.
Этот митинг - просто яркий пример того, как метушатся те, кто еще вчера воспевал Крепкого Хозяйственника и одобрял все его решения.
Максим  (Sebastian)
#
Политика вообще штука грязная, а наша так тем более... Сродни проституции.

Пока бизнес (настоящий, а не нефтяной) к власти не придет, ничего не изменится.
Сергей Попов  (sonnert)
#
небольшое уточнение - "метушатся" или "петушатся"???
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да, Боже ж мой! Кто воинственно относится к геям? Самый-самый крутой гимн чемпионам - поет Меркьюри. Уж голубее некуда smile:). Все самый мужикастые спортсмены вместе с ним орут:"We are the champions!... of the world!. Самые мужикастые спецназовцы на мотив Queen поют "Мы же из спецназа!" И никого не колбасит smile:)
К Пенкину на концерт ходит народ и его партнеры и пристратстия при этом мало кого волнуют. Просто у них самих в башке комплекс, вот и пытаются сами себя завести....
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
+100!Точно сказано,даже добавлять нечего...Про детишек в самую точку!!!
Destino  (Destino)
#
А вы не путайте геев с невозможность устроить ребенка в садик. Где детские садики на Хитровке и особенно тот, в который я ходил до 81 года? было 3 - сейчас нет ни одного государственного (муниципального).
Проще отправить ребенка в Швейцарию чем унижаться перед чиновниками старика Батурина. Я уже не узнаю ни Хитровку, ни Замоскворечье.
Мария Строева  (mstroeva)
#
я Москву не узнаю
причем уже давно
но меня почти 20 лет пытались с пеной у рта уверить, что "Москва волшебно преображается" и что это я, дурко, просто ничего не понимаю.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
А в каком месте Москвы это убожество будет происходить чтобы объехать или обойти стороной?
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да, Марина, как оно всё обернулось. Начала с одного шабаша, а темв свернула на другой. Похоже, что так и закрепится в памяти народной Юрий Михайлович как борец с пидо..., пардон, с геями
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
#
Мария,
А что плохого лично вам сделали геи?
Мария Строева  (mstroeva)
#
Да Господь с Вами, при чем тут геи?! Ничего они мне не сделали, чудесно я с ними контачу. речь не о них совсем! как и сегодня речь не о памятнике Петру 1, Вы что, не понимаете?
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
#
Это революция, Мария. 6-)
Иногда она приходит резко.
Но не думаю, что этого нужно боятся. Кризисы, в том числе и политического характера случаются не просто так, но потому, что старая система, не совсем подходит требованиям современного мира. Кризис - как видоизменение отношений политики и общества, не обязательно содержит в себе плохое, но он содержит в себе некоторые изменения.
В любом случае, жизнь продолжится.
Я правильно вас понимаю? smile;)
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
#
Мне удалось поделится с вами толерантностью? smile:-)

Btw, мне нравятся ваши передачи. smile:-)

Сергей  (С73)
#
Уважаемая Мария, а разве что им (Ресину и Ко) сепуку себе сделать? разве по другому бывало? кто честный? я вот слушал Лебедева в программе Вителя - заслушался - какой матерый человечище, а что он ангел? или его милиарды ему упали с неба? это просто люди и ведут они себя так как могут - спасают свою шкурку и бабки, насколько возможно
Scud  (Scud)
#
Не понял смысла реплики, честно говоря. Вам отвратителен "шабаш" тех, кто был все время за мэра, а теперь против ЮМ. Это понятно. Но затем вы обращаетесь к жителям Москвы с вопросом о "толерантности".

Какая, извините, связь, между теми, кто "колеблется вместе с линией партии", и москвичами?
И причем тут толерантность?

На вопрос, впрочем, ответить могу: мне абсолютно все равно, будет в Москве митинг гомосексуалистов, или нет. В Москве проходит масса гораздо более массовых мероприятий, которые, тем не менее, никак не мешают жизни города и в массе своей остаются незаметными практически для всех (за исключением тех, кто специально ими интересуется).

"Вакханалия" вокруг отставки мэра представляет не многим бОльший интерес. Примерно как борьба пауков в банке. Разве что в случае с пауками на результат можно повлиять...
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