Империя Империи рознь

Сегодня стало известно, что власти Москвы вернулись к идее взимания платы за въезд в центр столицы на личном транспорте. Предполагается, что такая мера позволит разгрузить центр города и увеличит скорость наземного общественного транспорта Третьего транспортного кольца. Сторонники изменений приводят в пример Лондон, где въезд в центр города стоит 10 фунтов стерлингов. Кроме того, предлагается выделить спецполосу для автобусов.
Поскольку Москва - родной, и поэтому любимый город, а Лондон - просто любимейший, не могу не, так сказать. Так вот.
Предложение - отличное, но, как в известном анекдоте, есть нюанс. В нашей имперской столице так, как в их - не будет. Увы. Знаете, почему?
Неделю назад была по делам в Ростове-на-Дону. Устроители одного серьезного мероприятия не дотумкали и заказали гостиницу на окраине города. И вот поутру молодой и по-ростовски бодрый супервайзер компании-устроителя вез меня на своем фордике в центр. Кружили, кружили - и выехали на абсолютно пустую центральную улицу. Потому что в Ростове-Батюшке на эту улицу въезд крайне ограничен. Иными словами, запрещен. Я говорю - так нас же заловят щас? И этот супервайзер 20 с копейками юных лет бодро мне подмигивает, показывает какую-то бумагу с двуглавыми орлами на стекле, и говорит - Не бойтесь, у меня спец-пропуск есть!
Понимаете, о чем я?
В нашей имперской столице в отличие от их, британских, законопослушных, скучно-правильных, центр не опустеет и экология не улучшится. Потому что даже у юных суперовайзеров, даже у престарелых суперкартофелекопателей, не говоря уж о рублевских супердомохозяйках и новорижских суперрантье, окажется заветный пропуск.
И все они, как один, будут в центре.
Бесплатно.
Я уже, как говорят в Одессе, молчу за освобождение полосы для общественного транспорта.
Три раза "ха".
А так - очень хорошее начинание. Всячески поддерживаю.
Комментарии 44
В городе стало невозможно ни жить, ни работать. 5 часов в день терять в пробках это ужас. Начали появляться пробки даже в субботу.
"Перемен требуют наши сердца" (С)
кроме этого, как мне кажется, хорошо бы еще очень тщательно и внимательно просмотреть и категорически пересмотреть существующую схему уличного движения.
Но самое интересное еще впереди: чтобы народ покупал эти народные машиноместа, в районе хотят снести все гаражи, которые были построены десятки лет назад!
Вот вам и правовое государство...
Да и для приезжающих каждый день из замкадья покупать гараж тоже не вариант.
Начать можно со 2 пункта. А уж потом и центр закрыть. Но центр закрывать надо по-любому, ездить уже невозможно, да и к тому же Калина, как утверждают, успешно продается, Фольксваген в Калуге успешно собирается... Две машины на семью (пока ребенок не подрос)- это уже скоро произойдет!
Почему нужно брать пример с Лондона, а не, например, с Токио? Там машин вообще море и для того чтобы это все не встало они весь город опутали сетью многоуровневых дорог, подземных и крышных стоянок и т.д. У нас, видите ли, так как в Токио почему то нельзя - Москва, блин, исторический город, ему это навредит! В Москве "история" осталась только в центре и "стараниями" предыдущего мэра и так в небольшом количестве, так зачем же извращаться с платным въездом, когда проблему уже лет пять, как минимум, нужно решать кардинально? (Я не живу в Москве и мне со стороны ситуация с пробками в столице уже давно напоминает массовый мазахизм (даже куча сайтов и гаджетов есть для отображения степени это мазахизма!!!): все мучаются и молчат, неужели нравиться?)
А с вами Мария, я согласен: введя платный въезд, все "кому надо" там и так будут бесплатно, а простые граждане получат массу "неудобств", мягко говоря.
А выставлять фотки с любимым - боюсь травмировать психику. Впрочем, кто смелый, можете выглянуть в окошко сами.
Почему всегда находятся люди, убежденно верящие в то, что взимание платы за въезд в город (или часть города, или конкретную улицу, или конкретный двор, или всё вместе) и пробки в городе - две взаимозависимые проблемы? Да никак это не связано друг с другом! Даже если вообще все улицы, переулки и проезды в Москве будут платными (по московской традиции - самыми платными в мире), пробок в городе меньше не станет. Будет тлько хуже.
И почему в качестве примера всегда приводят Лондон? Других городов для сравнения нет? Лучше бы соответствующих Москве своими размерами?
Опять двадцать пять... Да не будет их меньше, ни на одну машину.
Впрочем, Вы лишь подтверждаете моё удивление тому, что всегда находятся люди... (далее по тексту).
Люблю аргументированные позиции.
Пекин
22 миллиона жителей
в семье - 2 машины в среднем
6 транспортных колец, 7-е уже пригородное
въезд грузового транспорта в зону 6-го кольца и дальше - сильно платный
развязки, дороги и их качества - НЕПЕРЕДАВАЕМО прекрасны
два дня в неделю каждый пекинский автомобиль не имеет права выезжать на улицу, дни определяются одной цифрой в госномере.
масса велосипедистов, просто море, дорожки для них даже шире порой, чем проезжая часть для авто.
при въезде на развязку висят не просто схемы-указатели, а электрониццки указывается на них, где дальше вас ждет пробка и какой насященности, желтый цвет или красный.
но пробки - все равно дикие)))
Уеду жить на крайний север. Там пробок нет, а зарплата выше чем в Москве.
Так что наш путь труден и каменист: forbidden или abandon. Мне нравится, как это называют украинцы: "Не положено!"
Так что и forbidden, и abandon будут у вас одновременно и взаимоувязано. К тому же ещё и extremely chargable.
А вы можете предложить другой способ, чтобы развенчать концепцию? Ведь она имеет сильные корни. Еще в советское время мнение о статусности прививалось как раз этими принципами - extremely chargable и "только по списку". Сейчас оно несколько трансформировалось в формат "марка авто", но концепция жива.
Как я понимаю, то, что сейчас делает мэр Лондона - это и есть попытка развенчать устоявшееся мнение, что если ты не на Bentley или Jaguar, то свой статус ты не теряешь. Американцы давно уже ушли дальше, хотя действуют по тому же сценарию. Вспомните забегаловку, куда Обама привел Медведева во время недавнего визита в Штаты и сам расплатился двадцатидолларовой купюрой, не забыв положить мелочь "на чай заведению". Всем своим видом, он старался сказать: если ты не на Линкольне, то ты среди народа, а народ непобедим. Ребята, помогайте мне.
Так что, все куда то двигаются, но не запретами, а воспитанием. А мы в это время продолжаем сохранять верность традиционным запретам, ничего не получая взамен, кроме всеобщей апатии и растраты собственных сил на обход нами же закрытых дверей, поставленных посреди пустыря.
Конечно. И я о том же.
Способ чего? И какую концепцию пытаемся "развенчать"? Концепцию "статусности"? Так введение платы за въезд токмо ея и подпитает существенно. Все автомобили в центре окажутся исключительно служебными и оснащёнными специальными пропусками. Оно по сути и сейчас так и есть. Что изменится в лучшую сторону? Прогнозирую: в лучшую - ни-че-го.
Боюсь, Вы неправильно понимаете реальную суть действий лондонского мэра. Попробую объяснить, что именно он сейчас делает: разбазаривает бестолку деньги налогоплательщиков на содержание немалой армии выписывателей штрафов за неправильную парковку. Предположу, что сумма полученных таким образом фунтов британских стерлингов может оказаться меньше затрат на их сбор.
Вот уж нет, увольте: никак я не могу вспомнить того, чего никогда не знал и место, где никогда не был
Однако совершенно же понятно, что г-н Обама всего лишь следовал типично североамериканским традициям "хождения в народ" - то есть это совершенно то же самое, что и недавное посещение г-ном Медведевым некоей аптеки и встречи со "случайними" старушками, столь же случайно довольными как ассортиментом, так и ценами в той аптеке.
И что? Какое отношение все эти спектакли имеют к решению пробочных проблем в Москве? Впрочем, да, прямое: предложенный способ разрешения (плата за въезд в центр) - такой же спектакль. И столь же дурная режиссура.
Вы полагаете, что введение платы за въезд в центр Москвы это не запрет, а воспитание? Тогда объясните мне, что воспитывает эдакая мера? Осознание того, что власти спятили окончательно? Так это и воспитывать не надо: всё же очевидно. Как и те двери, что оказались запертыми посреди пустыря.
Исходные данные для задачи упростятся. Сейчас в понимании хаос, и любое упорядочивание на пользу.
В правой части уравнения забыто население, которое станет здоровее за счет более активных занятий "велоспортом", заодно пропагандирующее здоровый образ жизни. Если не учитывать побочные эффекты, то и полет Гагарина можно отнести к исключительно затратному мероприятию. Ну, слетал, а что привез-то?
Вы думаете, я там был? Но ведь в XXI веке живем. Интернет - Youtube - Obama Medvedev McDonalds - и всех делов.
Если бы было по правилам, то воспитание того, что за "удовольствие пользования дефицитной привилегией" надо платить.
Но по правилам не получится, потому что ни инфраструктура не подготовлена, да и никто не желает сделать по-нормальному. Просматривается единственная цель: сократить приток машин, не более. Другими словами, найти крайнего, которого прогнать, а все оставить так, как было до сих пор. Поэтому как было, так и останется, потому что "свято место пусто не бывает".
Поэтому и получается: мы вроде как обсуждаем "хорошо ли вводить плату или нет", а подсознательно думаем о совсем другом: Как бы самим не оказаться в числе этих крайних. Разве не так? Не в деньгах ведь дело, точнее не только в них.
Кстати, Сергей Николаевич, Ваше предположение об армии "выписывателей штрафов" не совсем верно: система контроля полностью автоматизирована и основана на распознавании номеров автомобилей с помощью видеокамер, на установку которых и были потрачены в свое время деньги налогоплательщиков)).
Причина того, почему все приводят Лондон как пример относительно эффективного контроля количества транспорта в центре города, - наверно, в том, что лондонский проект - один из самых крупных проектов такого рода в мире, и на нем основывались некоторые другие города мира, которые ввели у себя такую же схему контроля (я знаю, что примерно такая же система в Риме и Милане, а в Сингапуре она была еще до Лондона). Насколько я знаю, сейчас подобную систему собирается ввести Сан-Франциско.
Не берусь судить, насколько эффективной такая схема была бы в России в случае ее введения: возможно, Вы правы, считая, что здесь она не будет работать из-за того, что некоторые журналисты называют "местным колоритом". Но помню, что, когда эту плату ввели в Лондоне, там тоже обнаружился своего рода местный колорит: люди стали ездить на машинах с фальшивыми номерами, чтобы обмануть систему видеоконтроля)).
Как бы то ни было, поверьте мне, лондонская система все-таки работает. Одновременно с ее введением там пустили несколько сотен новых автобусов, так что там достаточно эффективная система общественного транспорта, и этот транспорт ездит по выделенной полосе, занять которую частному автомобилю просто немыслимо. Кто-то из автомобилистов пересел на общественный транспорт, а кто-то использует настойчиво популяризируемую правительством схему "car-sharing" - использование одной машины на двоих с соседом, чтобы минимизировать расходы.
Конечно, мера непопулярная: отчасти из-за ее введения Ливингстон и потерял свой пост. Но стало лучше, правда))
Несколько слов о главных дезорганизаторах движения -ГИБДД.
Пробки на въезде и выезде в город во многом связаны с бессмысленной, но крайне полезной для пополнения семейного бюджета сотрудников, проверкой автомобилей, для чего из 4-х полос движения делают одну.
Что же касается идеи о взимании платы за въезд в центр города, то хорошо бы помнить о главной задаче авторов этой идеи: сделать так, чтобы им, родным, передвигаться по центру Москвы было легко и комфортно! И претворили бы идею не задумываясь ни о чем! Одна беда - технологическая отсталость мешает ее быстрой реализации.
Наш народ, особенно та его часть, которая чиновниками трудится, всегда отличался умом и сообразительностью, почти как птица "Говорун"...
Стоит ли обсуждать предпочтения? Это - иррациональное и не поддается оценке "хорошо-плохо".
Поэтому вопрос стоит всегда так: согласны ли вы стать безвестным камнем в основании великой пирамиды или все-таки предпочитаете спокойную и удобную жизнь для себя и своих детей, а не для далеких потомков.
Нужно строить дороги, компьютеризировать светофоры, подумать, что дальше делать с Москва-сити, которую, по идее, нужно было бы строить в области, а не заниматься ерундой.
ИМХО, введение платы за въезд - подпись в беспомощности решить транспортную проблему. Потому как все перечисленное требует денег, они уже украдены, а с людей деньги собирать - это мы обучены, это мы на раз-два! А тем, кто в центре живет? им как по городу ездить, интересно?