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Империя Империи рознь

19.10.2010 14:07 44 1 810 просмотров
Сегодня стало известно, что власти Москвы вернулись к идее взимания платы за въезд в центр столицы на личном транспорте. Предполагается, что такая мера позволит разгрузить центр города и увеличит скорость наземного общественного транспорта Третьего транспортного кольца. Сторонники изменений приводят в пример Лондон, где въезд в центр города стоит 10 фунтов стерлингов. Кроме того, предлагается выделить спецполосу для автобусов.
Поскольку Москва - родной, и поэтому любимый город, а Лондон - просто любимейший, не могу не, так сказать. Так вот.
Предложение - отличное, но, как в известном анекдоте, есть нюанс. В нашей имперской столице так, как в их - не будет. Увы. Знаете, почему?

Неделю назад была по делам в Ростове-на-Дону. Устроители одного серьезного мероприятия не дотумкали и заказали гостиницу на окраине города. И вот поутру молодой и по-ростовски бодрый супервайзер компании-устроителя вез меня на своем фордике в центр. Кружили, кружили - и выехали на абсолютно пустую центральную улицу. Потому что в Ростове-Батюшке на эту улицу въезд крайне ограничен. Иными словами, запрещен. Я говорю - так нас же заловят щас? И этот супервайзер 20 с копейками юных лет бодро мне подмигивает, показывает какую-то бумагу с двуглавыми орлами на стекле, и говорит - Не бойтесь, у меня спец-пропуск есть!
Понимаете, о чем я?
В нашей имперской столице в отличие от их, британских, законопослушных, скучно-правильных, центр не опустеет и экология не улучшится. Потому что даже у юных суперовайзеров, даже у престарелых суперкартофелекопателей, не говоря уж о рублевских супердомохозяйках и новорижских суперрантье, окажется заветный пропуск.
И все они, как один, будут в центре.
Бесплатно.
Я уже, как говорят в Одессе, молчу за освобождение полосы для общественного транспорта.
Три раза "ха".
А так - очень хорошее начинание. Всячески поддерживаю.


Комментарии 44

ASEr  (ASEr)
#
Я тоже подпишусь под данным нововведением.
В городе стало невозможно ни жить, ни работать. 5 часов в день терять в пробках это ужас. Начали появляться пробки даже в субботу.
"Перемен требуют наши сердца" (С)
Мария Строева  (mstroeva)
#
в субботу прям таки уже взрослые такие пробки!
кроме этого, как мне кажется, хорошо бы еще очень тщательно и внимательно просмотреть и категорически пересмотреть существующую схему уличного движения.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Мда... Отлично будет, когда весь неправильно припаркованный транспорт из центра переедет в примыкающие округа, где его и так навалом...
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Именно. Проблемы с пробками ведь не только в центре.
Мария Строева  (mstroeva)
#
и где точно также практически нет парковок!
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Скоро будут. В Солнцево, например, строят т.н. "народные гаражи", а по сути это "народные машиноместа", НИКАКОГО отношения к полноценным гаражам не имеющие.

Но самое интересное еще впереди: чтобы народ покупал эти народные машиноместа, в районе хотят снести все гаражи, которые были построены десятки лет назад!

Вот вам и правовое государство...
Мария Строева  (mstroeva)
#
интересно, почему меня это не удивляет?!
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Наверное, потому что Вы не забыли, в какой стране живете )))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Слышал, что т.н "народные гаражи" не по-народному дОроги, тем более...
Да и для приезжающих каждый день из замкадья покупать гараж тоже не вариант. smile:D
Scud  (Scud)
#
Не знаю, как в других округах, а в СВАО снос десятки лет назад построенных автостоянок идет полным ходом. При том, что других мест для парковки просто нет.
Алинаа  (Алинаа)
#
Для управления организацией движения в Москве надо давно звать махровых капиталистов и нанять для работы в ГИБДД немцев или англичан.
Начать можно со 2 пункта. А уж потом и центр закрыть. Но центр закрывать надо по-любому, ездить уже невозможно, да и к тому же Калина, как утверждают, успешно продается, Фольксваген в Калуге успешно собирается... Две машины на семью (пока ребенок не подрос)- это уже скоро произойдет!
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Вместо того, чтобы решать проблемы с пробками, давайте введем плату за въезд в центр, потом ограничим одну семью одной машиной, обложим налогами машины класса С и выше и т.д. На лицо опять борьба с последствиями, а не с причинами!
Почему нужно брать пример с Лондона, а не, например, с Токио? Там машин вообще море и для того чтобы это все не встало они весь город опутали сетью многоуровневых дорог, подземных и крышных стоянок и т.д. У нас, видите ли, так как в Токио почему то нельзя - Москва, блин, исторический город, ему это навредит! В Москве "история" осталась только в центре и "стараниями" предыдущего мэра и так в небольшом количестве, так зачем же извращаться с платным въездом, когда проблему уже лет пять, как минимум, нужно решать кардинально? (Я не живу в Москве и мне со стороны ситуация с пробками в столице уже давно напоминает массовый мазахизм (даже куча сайтов и гаджетов есть для отображения степени это мазахизма!!!): все мучаются и молчат, неужели нравиться?)
А с вами Мария, я согласен: введя платный въезд, все "кому надо" там и так будут бесплатно, а простые граждане получат массу "неудобств", мягко говоря.
ASEr  (ASEr)
#
Даешь платный въезд в пределы МКАД тем у кого нет московской прописки и машин зарегистрированных не в Москве.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Встречное предложение: ввести плату за ВЫЕЗД за пределы МКАДа. Для всех, кто имеет московскую прописку. Или даже вообще для всех.
Гектор  (Гектор)
#
Самое смешное, что эту идею технически воплотить в жизнь проще, чем брать плату за въезд в центр: дорог ведущих в город, довольно мало и на въездах - ГАИ.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Любимый город никогда не станет любимейшим, потому что тренды разные. Вот как выглядит любимейший:





А выставлять фотки с любимым - боюсь травмировать психику. Впрочем, кто смелый, можете выглянуть в окошко сами.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
А если серьезно, то припоминаю, как в июне (или июле) мэр Лондона прокатился до работы на байке вместе с популярной актрисой местного телешоу. Очень такая красивая и эффектная получилась пара, просто загляденье. Мария, если мэр пригласит совершить подобную прогулку и вам, то значит... есть и здесь еще порох в пороховницах. А так, если свершится, то берем больничный и пережидаем пару недель, пока поймут абсурдность этой идеи для решения общей проблемы, и продолжаем спокойно жить дальше (в смысле, стоять в пробках).
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Я, наверное, чего-то "не догоняю"...
Почему всегда находятся люди, убежденно верящие в то, что взимание платы за въезд в город (или часть города, или конкретную улицу, или конкретный двор, или всё вместе) и пробки в городе - две взаимозависимые проблемы? Да никак это не связано друг с другом! Даже если вообще все улицы, переулки и проезды в Москве будут платными (по московской традиции - самыми платными в мире), пробок в городе меньше не станет. Будет тлько хуже.

И почему в качестве примера всегда приводят Лондон? Других городов для сравнения нет? Лучше бы соответствующих Москве своими размерами?
ASEr  (ASEr)
#
Пробок меньше станет и будет только лучше. Лучше стимула чем финансовый на сегодняшний день не существует. Задал одному немцу вопрос: Вот у вас так все правильно потому что менталитет такой и немецкая обязательность (законы, ПДД и т.д.)? Он отвечает: Нет, просто штрафы такие что невыгодно нарушать. Например штраф за превышение скорости от 200 ойро. Так что "строгость наших законов нивелируется необязательностью их исполнения"(С). Не помню кто сказал.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Плюс системность подхода при организации видеоконтроля. Наш народ даже пытался высчитать, сколько километров удастся проехать, прежде чем тебя остановит полиция, которую в обычных условиях на автобане просто не наблюдается. Просто дорожная служба работает по целям, а не по территории и количеству намотанных километров.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
Пробок меньше станет и будет только лучше.

Опять двадцать пять... Да не будет их меньше, ни на одну машину.

Впрочем, Вы лишь подтверждаете моё удивление тому, что всегда находятся люди... (далее по тексту).
ASEr  (ASEr)
#
Мне ваша позиция ясна. Если есть методы лучше, то предложите их. Может мы из-за своей зашоренности их не видим?
Люблю аргументированные позиции.
Мария Строева  (mstroeva)
#
можно привести другой пример, пжалста
Пекин
22 миллиона жителей
в семье - 2 машины в среднем
6 транспортных колец, 7-е уже пригородное
въезд грузового транспорта в зону 6-го кольца и дальше - сильно платный
развязки, дороги и их качества - НЕПЕРЕДАВАЕМО прекрасны
два дня в неделю каждый пекинский автомобиль не имеет права выезжать на улицу, дни определяются одной цифрой в госномере.
масса велосипедистов, просто море, дорожки для них даже шире порой, чем проезжая часть для авто.
при въезде на развязку висят не просто схемы-указатели, а электрониццки указывается на них, где дальше вас ждет пробка и какой насященности, желтый цвет или красный.
но пробки - все равно дикие)))
ASEr  (ASEr)
#
А вот и новость в тему: http://top.rbc.ru/economics/20/10/2010/485057.shtml через 3 года даже не знаю что и делать.
Уеду жить на крайний север. Там пробок нет, а зарплата выше чем в Москве. smile:)
Галина Соловьева  (Gala79)
#
живу в районе Митино, есть у нас уже отдельная полосочка для автобусов и да действительно стало гораздо легче добираться...по поводу платного въезда в город, ну думаю будет все как обычно (маячки и пропуска). а вот есть еще один альтернатиный вариант избавления от пробок в столице, а для этого нужно сделать один честный тех. осмотр автотранспорта (т.е. опять же не брать денежку, в качестве платы) и я думаю, что процентов на 30-40 количство машин уменьшится, только вот не пойдут на это наши милиционеры, это же у них дополнительный заработок.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Самое кардинальное решение в текущих условиях - это стимулирование малолитражного транспорта. Вы хотите пересесть в маленькую евромашину? Нет, а почему? В том же Риме таких броневиков как у нас просто не увидишь, а наши традиционные Focus и Golf представлены в значительно более ограниченном количестве. И при том, что итальянцы любят кататься с ветерком даже больше, чем вожаки наших троек.

Так что наш путь труден и каменист: forbidden или abandon. Мне нравится, как это называют украинцы: "Не положено!"
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Путь ваш, к сожалению, абсолютно предсказуем и бесперспективен. Ровно до тех пор, пока пребываете в наивной вере в "эффективность" предложенного "решения". Вот только после прозрения способы разрешения проблем подорожают ещё многократно.

Так что и forbidden, и abandon будут у вас одновременно и взаимоувязано. К тому же ещё и extremely chargable.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Проблема пробок, на мой взгляд, лежит глубже, чем просто несоответствие вместимости дорожной инфраструктуры. В людях бытует мнение, что автомобиль есть неотъемлимое выражение статусности его владельца. У нас это не только средство передвижения, это - осознание собственного величия.

А вы можете предложить другой способ, чтобы развенчать концепцию? Ведь она имеет сильные корни. Еще в советское время мнение о статусности прививалось как раз этими принципами - extremely chargable и "только по списку". Сейчас оно несколько трансформировалось в формат "марка авто", но концепция жива.

Как я понимаю, то, что сейчас делает мэр Лондона - это и есть попытка развенчать устоявшееся мнение, что если ты не на Bentley или Jaguar, то свой статус ты не теряешь. Американцы давно уже ушли дальше, хотя действуют по тому же сценарию. Вспомните забегаловку, куда Обама привел Медведева во время недавнего визита в Штаты и сам расплатился двадцатидолларовой купюрой, не забыв положить мелочь "на чай заведению". Всем своим видом, он старался сказать: если ты не на Линкольне, то ты среди народа, а народ непобедим. Ребята, помогайте мне.

Так что, все куда то двигаются, но не запретами, а воспитанием. А мы в это время продолжаем сохранять верность традиционным запретам, ничего не получая взамен, кроме всеобщей апатии и растраты собственных сил на обход нами же закрытых дверей, поставленных посреди пустыря.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
Проблема пробок, на мой взгляд, лежит глубже, чем просто несоответствие вместимости дорожной инфраструктуры.

Конечно. И я о том же.
Цитата
А вы можете предложить другой способ, чтобы развенчать концепцию?

Способ чего? И какую концепцию пытаемся "развенчать"? Концепцию "статусности"? Так введение платы за въезд токмо ея и подпитает существенно. Все автомобили в центре окажутся исключительно служебными и оснащёнными специальными пропусками. Оно по сути и сейчас так и есть. Что изменится в лучшую сторону? Прогнозирую: в лучшую - ни-че-го.

Цитата
Как я понимаю, то, что сейчас делает мэр Лондона - это и есть попытка развенчать устоявшееся мнение, что если ты не на Bentley или Jaguar, то свой статус ты не теряешь.

Боюсь, Вы неправильно понимаете реальную суть действий лондонского мэра. Попробую объяснить, что именно он сейчас делает: разбазаривает бестолку деньги налогоплательщиков на содержание немалой армии выписывателей штрафов за неправильную парковку. Предположу, что сумма полученных таким образом фунтов британских стерлингов может оказаться меньше затрат на их сбор.

Цитата
Вспомните забегаловку, куда Обама привел Медведева

Вот уж нет, увольте: никак я не могу вспомнить того, чего никогда не знал и место, где никогда не был smile:D
Однако совершенно же понятно, что г-н Обама всего лишь следовал типично североамериканским традициям "хождения в народ" - то есть это совершенно то же самое, что и недавное посещение г-ном Медведевым некоей аптеки и встречи со "случайними" старушками, столь же случайно довольными как ассортиментом, так и ценами в той аптеке.

И что? Какое отношение все эти спектакли имеют к решению пробочных проблем в Москве? Впрочем, да, прямое: предложенный способ разрешения (плата за въезд в центр) - такой же спектакль. И столь же дурная режиссура.

Цитата
Так что, все куда то двигаются, но не запретами, а воспитанием.

Вы полагаете, что введение платы за въезд в центр Москвы это не запрет, а воспитание? Тогда объясните мне, что воспитывает эдакая мера? Осознание того, что власти спятили окончательно? Так это и воспитывать не надо: всё же очевидно. Как и те двери, что оказались запертыми посреди пустыря.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Цитата
Что изменится в лучшую сторону? Прогнозирую: в лучшую - ни-че-го.

Исходные данные для задачи упростятся. Сейчас в понимании хаос, и любое упорядочивание на пользу.

Цитата
реальную суть действий лондонского мэра... Предположу, что сумма полученных таким образом фунтов британских стерлингов может оказаться меньше затрат на их сбор.

В правой части уравнения забыто население, которое станет здоровее за счет более активных занятий "велоспортом", заодно пропагандирующее здоровый образ жизни. Если не учитывать побочные эффекты, то и полет Гагарина можно отнести к исключительно затратному мероприятию. Ну, слетал, а что привез-то?

Цитата
...забегаловку, куда Обама привел Медведева. - Вот уж нет, увольте: никак я не могу вспомнить того, чего никогда не знал и место, где никогда не был

Вы думаете, я там был? Но ведь в XXI веке живем. Интернет - Youtube - Obama Medvedev McDonalds - и всех делов.

Цитата
...что воспитывает эдакая мера?

Если бы было по правилам, то воспитание того, что за "удовольствие пользования дефицитной привилегией" надо платить.

Но по правилам не получится, потому что ни инфраструктура не подготовлена, да и никто не желает сделать по-нормальному. Просматривается единственная цель: сократить приток машин, не более. Другими словами, найти крайнего, которого прогнать, а все оставить так, как было до сих пор. Поэтому как было, так и останется, потому что "свято место пусто не бывает".

Поэтому и получается: мы вроде как обсуждаем "хорошо ли вводить плату или нет", а подсознательно думаем о совсем другом: Как бы самим не оказаться в числе этих крайних. Разве не так? Не в деньгах ведь дело, точнее не только в них.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
На всякий случай хотела напомнить, что плата за въезд в центр Лондона была введена в начале 2003 года тогдашним мэром Лондона Кеном Ливингстоном, а с 2008 года в Лондоне уже другой мэр, Борис Джонсон, поэтому писать о том, что "сейчас делает" нынешний мэр в обсуждаемой области, не совсем правильно. Он был избран как оппонент Ливингстона, похоронил еще одно предложение Ливингстона о замене единого тарифа на въезд в центр города системой разных тарифов в зависимости от того, насколько автомобиль загрязняет окружающую среду, но отменить существующий тариф не решился, потому что понимает, что другого способа борьбы с транспортным коллапсом, существовавшим в Лондоне до 2003 года, не придумать.

Кстати, Сергей Николаевич, Ваше предположение об армии "выписывателей штрафов" не совсем верно: система контроля полностью автоматизирована и основана на распознавании номеров автомобилей с помощью видеокамер, на установку которых и были потрачены в свое время деньги налогоплательщиков)).

Причина того, почему все приводят Лондон как пример относительно эффективного контроля количества транспорта в центре города, - наверно, в том, что лондонский проект - один из самых крупных проектов такого рода в мире, и на нем основывались некоторые другие города мира, которые ввели у себя такую же схему контроля (я знаю, что примерно такая же система в Риме и Милане, а в Сингапуре она была еще до Лондона). Насколько я знаю, сейчас подобную систему собирается ввести Сан-Франциско.

Не берусь судить, насколько эффективной такая схема была бы в России в случае ее введения: возможно, Вы правы, считая, что здесь она не будет работать из-за того, что некоторые журналисты называют "местным колоритом". Но помню, что, когда эту плату ввели в Лондоне, там тоже обнаружился своего рода местный колорит: люди стали ездить на машинах с фальшивыми номерами, чтобы обмануть систему видеоконтроля)).

Как бы то ни было, поверьте мне, лондонская система все-таки работает. Одновременно с ее введением там пустили несколько сотен новых автобусов, так что там достаточно эффективная система общественного транспорта, и этот транспорт ездит по выделенной полосе, занять которую частному автомобилю просто немыслимо. Кто-то из автомобилистов пересел на общественный транспорт, а кто-то использует настойчиво популяризируемую правительством схему "car-sharing" - использование одной машины на двоих с соседом, чтобы минимизировать расходы.

Конечно, мера непопулярная: отчасти из-за ее введения Ливингстон и потерял свой пост. Но стало лучше, правда))
Гектор  (Гектор)
#
Первое на что я хотел бы обратить внимание - это на то, что не встретишь ни в одном городе за рубежом: дороги Москвы забиты грузовыми машинами, фурами, бетономешалками. Та же ситуация на шоссе, ведущих в город. И это в течение всего рабочего дня! Поинтересовались бы за границей как они организуют проезд грузовиков по городу!
Несколько слов о главных дезорганизаторах движения -ГИБДД.
Пробки на въезде и выезде в город во многом связаны с бессмысленной, но крайне полезной для пополнения семейного бюджета сотрудников, проверкой автомобилей, для чего из 4-х полос движения делают одну.
Что же касается идеи о взимании платы за въезд в центр города, то хорошо бы помнить о главной задаче авторов этой идеи: сделать так, чтобы им, родным, передвигаться по центру Москвы было легко и комфортно! И претворили бы идею не задумываясь ни о чем! Одна беда - технологическая отсталость мешает ее быстрой реализации.
Сергей Савельев  (kev)
#
Можно ещё плату за вход в подъезд брать, надеясь что очередь в лифт исчезнет и плату за чтение данного блога, чтобы сюда не заглядывали те, у кого Лондон не любимейший город...
Наш народ, особенно та его часть, которая чиновниками трудится, всегда отличался умом и сообразительностью, почти как птица "Говорун"...
Мария Строева  (mstroeva)
#
про плату за чтение блога - спасибо за идею, я подумаю) просто до этого момента я не подозревала, что его должны читать только поклонники Лондона и что именно эти его поклонники особо платежеспособны)
Сергей Савельев  (kev)
#
Не за что, используйте на здоровье. Ваша фраза про "любимейший город" слегка зацепила, вот и прокомментировал... Что-то много у нас желающих куда-нибудь эмигрировать в последнее время развелось, вот и Вы туда же. Наверное, непатриотично это и слишком легко, значительно труднее здесь что-либо усовершенствовать в меру собственных возможностей и сил, каждому на своём месте. Иначе велика вероятность лет через 20 стать похожими на Монголию, например, не потому, что эта страна плохая, а потому, что пустыня и народу немного, в большей части с феодально-общинным менталитетом...
Мария Строева  (mstroeva)
#
не припомню, где и когда я писала про эмиграцию, хотя это совершенно законное право каждого. как и право иметь любимые города, страны, реки и марки автомобилей и зонтиков.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
А мое любимейшее - это Южный Алтай, Восточно-Казахстанская область - Берель, Кок-коль, почти Монголия. А почему почти? Она такая и есть Монголия... Почему? Не знаю... хотя и родился в Москве.

Стоит ли обсуждать предпочтения? Это - иррациональное и не поддается оценке "хорошо-плохо".
Сергей Савельев  (kev)
#
Предпочтения, наверное, обсуждать не стоит, вот только слабо верится в то, что предпочтением может быть то место, куда модно эмигрировать. Не люблю слово "модно", но оно в данном случае наиболее подходит. Что-то вроде - вот другие люди построили город и государство, которое большинству хорошо обеспеченных граждан РФ нравится в качестве убежища, места учёбы или спокойной старости. А может лучше у себя попробовать соорудить что-то не хуже, чем там? Я вот, например, родился не в Москве, но этот город мне нравится. Хотя и место рождения на очаровательном берегу озера Балхаш (в том же Казахстане) тоже люблю...
Гектор  (Гектор)
#
А это уже вопрос отношения человека к вечности: возможно, что для того, чтобы сделать Москву удобным для жизни городом, на подобии Лондона, потребуется не одна сотня лет и усилия многих поколений. Есть вещи, которые не делаются быстро. Изменение менталитета нации требует, как не странно, длительного периода. Трудно себе представить, но в Англии где-то с 15 века (возможно и раньше) велись подробные книги актов гражданского состояния и они сохранились до наших дней! Такие вещи не требуют каких-то гиганских вложений: это просто другой менталитет!
Поэтому вопрос стоит всегда так: согласны ли вы стать безвестным камнем в основании великой пирамиды или все-таки предпочитаете спокойную и удобную жизнь для себя и своих детей, а не для далеких потомков.
Сергей Савельев  (kev)
#
Согласен стать "безвестным камнем в основании великой пирамиды", наверное, это лучше, чем быть пылинкой на её вершине, во всяком случае - камнем дольше протяну...
Алексей Попов  (Non-compromised)
#
В Москве еще и воздух грязный - нужно ввести плату за вдохи!

Нужно строить дороги, компьютеризировать светофоры, подумать, что дальше делать с Москва-сити, которую, по идее, нужно было бы строить в области, а не заниматься ерундой.
ИМХО, введение платы за въезд - подпись в беспомощности решить транспортную проблему. Потому как все перечисленное требует денег, они уже украдены, а с людей деньги собирать - это мы обучены, это мы на раз-два! А тем, кто в центре живет? им как по городу ездить, интересно?
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