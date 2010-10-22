Чудеса предпринимательства

Сегодня клиенты банка "Тинькофф. Кредитные системы" получили жизнеутверждающее смс:
"Уведомляем Вас об изменении тарифа по Вашей расчетной карте с 18.10.2010.
За пополнение счета переводом с карты стороннего банка будет взиматься комиссия 2% от суммы перевода."
Учитывая, что отделений у этого банка нет, пополнение счета, как нетрудно догадаться, должно происходить именно путем того самого перевода.
Следовательно, смс в переводе на русский язык должно звучать так: Дорогие друзья! С этого момента вы все будете нам платить гораздо больше, потому что нам так хочется и очень нужны деньги.
Банк "Тинькофф. Кредитные системы" вообще один из моих любимых. Когда-то я в эфире спорила с г-ном Хьюзом относительно того, насколько жизнеспособна их модель. Г-н Хьюз обиделся. Потому что я с ним категорически не соглашалась.
А теперь вижу - хорошая же модель! Очень эффективная! Если, конечно, они смогут каким-то неведомым мне пока образом удержать клиентов.
Иначе - боюсь, ничего не получится.
Комментарии 35
Это до первого судебного заседания по иску клиента. Или коллективного иска клиентов
Речь, насколько можно понять, идет не о любых переводах, а о переводах с карты. Т.е. зачисление переводов со счета в другом банке осуществляется на прежних условиях. Нет?
Вот за это и решил чарджить Тинькофф
Обычные переводы со счета на счет -- это совсем другая операция.
Остальные каналы, по которым в реальности происходят почти все пополнения карточных счетов, продолжают оставаться бесплатными для клиента. ТКС не берет комиссию при денежном переводе из любого банка. Также можно бесплатно пополнять «СмартСчет» в широкой сети партнеров банка («Элекснет», Qiwi, Почта России, Contact и др.).
Мы будем рады ответить на любые вопросы.
Банк "Тинькофф Кредитные Системы"
Моего воображения пока хватило только на такие предположения (в порядке нарастания степени злоупотреблений): а) каким-то образом осуществляли переводы на большие суммы или в большем количестве, чем разрешено условиями договора с Вашим банком; б) переводили деньги с чужих карт без разрешения владельцев этих карт; в) использовали переведенные таким образом деньги для финансирования источников, дискредитирующих Ваш банк. Хоть одно из возможных злоупотреблений мне удалось правильно угадать?))
Или это Вы упрекали меня за то, что он дал креативному народу почву для размышлений? В таком случае сожалею. Возможно, Вас хоть немного порадует то, что сама я не могу злоупотребить условиями обслуживания Вашего банка, как говорил один известный ученый, по техническим причинам.
Не сомневаюсь, что народ не пропадет, и желаю народу успехов на избранном народом поприще (с минимумом злоупотреблений). ))
злоупотребители, такие да.
А скажите, Вы на РБК не пытались собрать статистику, какая часть населения прежде чем заключить сделку с банком анализирует рынок? Было бы интересно узнать процент!
Если он невелик, то Олег Тиньков будет процветать очень долго. Потому что когда банкир обращается лично к обывателю по моему это работает безотказно. Особенно после слов банкира о том, что отсутствие отделений это снижение себестоимости услуг и соответственно низкая цена этих самых услуг.
Я тоже купился на это и мне одобрили в ТКС кредитную карту. Но когда я вскрыл конвертик и увидел те самые низкие проценты... 39% годовых это как-то совсем не низко. Вобщем пылится теперь эта карта так и не активированная.
Другой банк предлагает 15% и при этом имеет офис в Архангельске. И я бы сказал нехилый офис (по кв.метрам). И тем не менее его представитель здесь на сайте говорит, что доходность по картам вполне устраивает собственников банка.
Так что все познается в сравнении...
А 39% годовых - это я даже не знаю, как назвать, если честно)))
остался пока без обсуждения. Как мне видится - первый момент это уровень обслуживания. Банк относительно молодой да ещё и носит имя человека отнюдь не консервативного, но во многом ломающего традиции с одной стороны и готового приспособиться к условиям изменчивого мира с другой стороны. Это просто обязывает банк быть не надменно-чопорным (к чему стремятся банки не только с вершины финансового Олимпа, но и ближе к концу списка. Причём порой чем лиже к номеру 1000, тем сильнее снобизм проявляется). И мы это видим - банк открыт к диалогу с клиентами, старается адаптировать свои процедуры и найти общий язык со всеми, кто высказывает предложения или замечания. На форуме Вы увидите достаточно обширную тему, посвящённую обсуждению ТКС-банка - с многочисленными примерами движения навстречу и индивидуального подхода. Поверьте, для многих эта внешняя сторона тоже дорогого стоит. Ну и потом условия. Я не стану говорить за кредитки от Тинькова, потому как не имею реального опыта их пользования. Да впрочем речь сейчас про вклады и счета, с приставкой "смарт". Приставка-то непростая. "Умный" можно перевести. В уже упомянутой теме легко можно найти многочисленные обсуждения без всяких сомнений умных людей, которые быстро поняли, что предложения от ТКС - весьма выгодные и выдающиеся на рынке в силу некоторых своих условий и возможностей (особенно по тем первоначальным процентным ставкам). Но слово "умный" может перевестись на английский ещё одним синонимом - "clever". Так вот в отличие от smart, который несёт интонацию положительную - умный, расторопный, толковый, находчивый, сообразительный, слово clever порой используется в нелестном смысле и обозначает в негативном контексте такие понятия, как выскочка, нахал, самоуверенный тип, да даже слово, образованное комбинацией хитрости и некоторых частей человеческого тела. Разумеется, нашлись и те, кто нашёл применение clever-счёту. Вот от таких "горе-умников" банк и постарался дистанцироваться, вводя обсуждаемую комиссию. Поверьте, на смарт-применении нововведение (если мы больше пока от банка никаких других неприятных новостей не ждём) не должно сказаться практически никак.
@.
Но что касается кредитных карт, то средний уровень предложений на рынке 20-28% годовых, а у ТКС 32% на операции покупок и 39% на съем наличными. Причем съем наличными в льготный период не попадает.
А что касается вкладов, с 18 октября ставки съехали до стандартных 8% годовых. Не вижу ничего заманчивого в предложениях банка.
А раз пошла такая тема прогулялся по сайту и почитал поподробнее как открыть вклад. Дак сделать это можно только в Москве и в Питере. Т.е. мне без поездки в Москву вклад не открыть никак.
Интернет-банк. Как мне пояснили в колл-центре с его помощью нет возможности отправить с кредитки перевод по произвольным реквизитам.
Вобщем идея красивая, а сунешся в подробности и....
Другой банк мне и кредитку выдал с большим лимитом и ставка от 15% годовых. А когда я заказал еще и расчетную карту (с бесплатным обслуживанием на три года), то к ней открыли аж шесть счетов: текущие в EUR, USD и рублях и депозиты в трех валютах и сказали: Пожалуйста!! Не выходя из дома через интернет банк покупайте валюту, продавайте, открывайте и закрывайте вклады все условия и ставки тут же в интернет банке. И с кредитки и с расчетной карты оформляйте любые платежи по любым реквизитам. При этом банк имеет отделение в Архангельске. Вышел я на банк просидев два дня на банках.ру. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПРОЕКТУ! Этот банк не пиарит себя на весь интернет, а услуги одни из самых недорогих на рынке. Название говорить не буду, хотя если Вы называете себя опытным клиентом, то думаю догадаетесь о ком я! Так, что хороша то только идея, а исполнение как-то не очень
Кстати, поскольку процент (15%) в Вашем и моём сообщении совершенно замечательным образом совпал, то полагаю мы говорим про один и тот же банк Авангард - достойный выбор. Если же я ошибся (по описанию "открыли к карте еще 3+3 счёта") это может оказаться и что-нибудь из разряда торгующих пакетами банковских услуг - то в этом случае призвал бы быть осторожнее. Но вероятнее всего первое предположение верно, поскольку Вы подчеркнули, что обслуживание бесплатное. Да, на всякий случай предупрежу: Вы в своём сообщении упоминаете, что можно делать платежи по любым реквизитам как с дебетовки, так и с кредитки. Обратите внимание, что некоторые платежи со счёта кредитной карты могут не попасть в грейс, а отдельные переводы за счёт заёмных средств - могут привести к возникновению дополнительной комиссии. А так в остальном - мин нет, проверено. И подтверждено неоднократными победами в "Народном рейтинге".
@.
Само интересное, что в Авангарде и в ТКС перечень грейсовых операций одинаковый. В обоих сняв наличку сразу попадаешь на проценты. Только в Авангарде на 15% а в Тинькове на 39%. И переводы через интернет-банк в Тинькове не делаются. И вклады Тиньковские мне недоступны так как я не живу в Москве, а авангардовские доступны прямо из дома. Так что в Тинькове хороша ТОЛЬКО ИДЕЯ.
У меня есть кредитка Траста, там 28%, но есть грейс на снятие налички. Её еще худо бедно можно сопоставить с Авангардом. Только интернет банк никак не сделают.
А еще есть МИнБ-овская кредитка. Там тоже есть грейс на наличные. Ставка 26%. Она появилась когда в Трасте было ограничение на съем налички в размере не более 20% от лимита. И интернет-банк суперский. Но... с какого-то перепугу дали всего 12000 руб.лимита. А сейчас я р/счет в МИнБе закрыл, по причине задирания тарифов и недавно попросил увеличить лимит. И сказали "Ну мы Вам и так в порядке исключения дали, дак вы еще и счет закрыли..." обиделись вобщем.
А про комиссии я все знаю. За съем налички откусывают 3-4%. В одном из банков сказали, что за безналичный перевод с кредитки возьмут только 0.8% А про грейсовые и не грейсовые операции все тщательно переспрашиваю. С ТКС минут 15 общался
И всё же я продложаю утверждать, что при определённом умении вкладные предложения являются весьма привлекательными. Скажу больше - если бы мне нужны была бы карта с бонусам Скай Экспресса, пользование такой кобренд-кредиткой от ТКСа было бы лично для меня тоже выгодно.
Проблема, которую здесь следовало бы обсудить, - это то, что достаточно много людей (даже не связанных непосредственно с "нехорошими" транзакциями) восприняли новость негативно. Для некоторых такое поведение банка, когда ранее бесплатная операция вдруг становится облагаемой комиссией, - признак чего-то. То ли того, что в банке дела не столь оптимистичны, то ли того, что банк каким-то образом старается снизить приток клиентов. Поэтому новости, СМС-оповещению да и объявлению в форуме должны бы были предшествовать некие PR-шаги, готовящие клиентов и сторонних наблюдателей к запланированному видимому ухудшению. Вот это сделано не было. Да потому что это не в силах и не в компетенции представителя банка на здешнем форуме. Решение проинформировать (да и проработка стратегии) должны были бы всесторонне обсуждаться на уровне высшего руководства банка, с привлечением штатных сотрудников, ответственных за связи с общественностью. А возможно и с привлечением сторонних экспертов. Я лично могу поставить в вину банку лишь это.
Много это или мало? Порой неловкий финансовый манёвр или публично сказанное слово могут привести к катастрофическим для банка последствиям - кризис недоверия може вырасти на пустом месте, от одного чиха. А когда в банк одномоментно обратится процентов 20 вкладчиков с желанием досрочно забрать средства... Это не выдержит видимо ни один банк.
У меня огромная просьба ко всем, кто хотел бы вступить в дискуссию. Давайте всё же разделять разные продукты, не сваливая всё в кучу. А то конструктивного обсуждения не получится.
@.
А на той самой страничке написать:
"Уважаемые клиенты! В связи с участившимися случаями попыток обналичивать деньги с кредиток через наш колл-центр, что наносит банку ущерб. В качестве компенсации своих потерь Банк в целях уменьшения этого явления вводит комиссию. Остальные каналы поступления денег остаются бесплатными для вас" И народ наверное с большим пониманием отнесся бы к проблеме.
Я вот не пойму, что во вкладах то привлекательного? 8% годовых И ЧЕГО? Когда опять же здесь на банках.ру предлагают и 9 и 10 и 11%. Тот же Авангард предлагает вклад под 9%
@.
Прям "Вечный бой, покой нам только снится."
Мария Строева, пополнение КРЕДИТОК бесплатное.
Пополнение вклада банковским переводом +1,5%.
Пополнение счета банковским переводом и прочими, пока, тоже бесплатно.
Платный только перевод с карты на карту. Обидно конечно, но такова суровая Российская действительность.
Народ у нас с огоньком, изобретательный.
Следовательно, смс в переводе на русский язык должно звучать так: Дорогие друзья! С этого момента вы все будете нам платить гораздо больше, потому что нам так хочется и очень нужны деньги. "
Звучит так, как если бы прикрыли единственный способ пополнения
Мария, боюсь ошибиться, но IMHO этот способ пополнения счета даже не самый популярный. Про пополнение вкладов и не говорю, переводом с карты на карту вклад пополнить невозможно технически...
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=972454#message972454
Табличка от представителя банка по возможностям бесплатного пополнения именно СКС, с комиссиями, ограничениями по сумме пополнения и т.п.
"Итого - из 8 вариантов пополнения 3 не имеют ограничений, 1 имеет ограничение в 30 раз больше чем средняя заработная плата в Москве, 1 имеет ограничение в 3 раза больше чем средняя заработная плата в Москве. "
WBR,
Fedor
Вас же смотрю давно и считаю самой толковой женщиной на РБК-ТВ )
по теме перевода с карт на карту у всех процент повышенный(1,5-2), ибо:
1 - надо делиться с платёжками(виза или мастеркард) за это
2 - надо при этом себе что-то заработать
3 - в конце концов если клиенту приспичило(а этот вид перевода для самых ленивых тормозов), то почему с него не содрать чуть больше чем обычно