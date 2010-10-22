Вход
Профиль Блог Лента Активность

Чудеса предпринимательства

22.10.2010 13:51 35 2 387 просмотров
Сегодня клиенты банка "Тинькофф. Кредитные системы" получили жизнеутверждающее смс:
"Уведомляем Вас об изменении тарифа по Вашей расчетной карте с 18.10.2010.
За пополнение счета переводом с карты стороннего банка будет взиматься комиссия 2% от суммы перевода."
Учитывая, что отделений у этого банка нет, пополнение счета, как нетрудно догадаться, должно происходить именно путем того самого перевода.
Следовательно, смс в переводе на русский язык должно звучать так: Дорогие друзья! С этого момента вы все будете нам платить гораздо больше, потому что нам так хочется и очень нужны деньги.
Банк "Тинькофф. Кредитные системы" вообще один из моих любимых. Когда-то я в эфире спорила с г-ном Хьюзом относительно того, насколько жизнеспособна их модель. Г-н Хьюз обиделся. Потому что я с ним категорически не соглашалась.
А теперь вижу - хорошая же модель! Очень эффективная! Если, конечно, они смогут каким-то неведомым мне пока образом удержать клиентов.
Иначе - боюсь, ничего не получится.




Комментарии 35

СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
"А теперь вижу - хорошая же модель! Очень эффективная!"

Это до первого судебного заседания по иску клиента. Или коллективного иска клиентов smile:D
Scud  (Scud)
#
Клиентом ТКС не являюсь, и уведомление, присланное 22 октября, об изменении, вступившем в силу с 18 октября, вызывает как минимум вопросы, однако формулировка самого уведомления имеет, как мне кажется, не тот смысл, который вы в него вкладываете.

Речь, насколько можно понять, идет не о любых переводах, а о переводах с карты. Т.е. зачисление переводов со счета в другом банке осуществляется на прежних условиях. Нет?
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Я думаю, там все проще: когда клиент перечисляет баблища со счета, открытом в другом банке, то они поступают на коррсчет банка-получателя одной суммой (сводное платежное поручение). Чтобы раскидать эти баблища на соответствующие счета, нужно взять выписку с коррсчета, прочитать назначение платежа, найти нужный счет и сделать бухгалтерскую проводку.

Вот за это и решил чарджить Тинькофф
Scud  (Scud)
#
Вы не о том. В тексте говорится о переводах с карты, т.е., вероятнее всего, речь идет о переводах с карты на карту -- услуге, которую недавно ввел БРС: http://www.rs.ru/remittance_payments/payments_by_card/

Обычные переводы со счета на счет -- это совсем другая операция.
Сергей Савельев  (kev)
#
Банк ТКС вообще весёлая контора, кроме бренда-фамилии владельца, у него немного плюсов. Но факт уведомления клиентов об изменении условий, безусловно достоин уважения и является их преимуществом, которое не каждый банк сможет предложить. Некоторые монстры вроде Альфы, РС или Сбера подобными глупостями вообще не занимаются, просто меняют условия и всё, а знает ли о них клиент - проблема клиента. Например, РС, пишет в договорах, что об изменении договора в одностороннем порядке он обязуется уведомлять лишь на собственном сайте, да и то, как показывает практика, на 129 странице мелким шрифтом, причём через некоторое время это уведомление может исчезнуть, если клиент не успел его обнаружить - его проблемы...
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
А в суде банк предъявит ссылку на сайт? smile:)
Тинькофф Кредитные Системы  (tcsbank2010)
#
Уважаемая Мария, вы немного не поняли суть новации. С 18 ноября введена комиссия только по одному каналу пополнения "СмартСчетов" (с карты на карту, что производится по телефону через колл-центр) в связи со злоупотреблениями некоторых клиентов.

Остальные каналы, по которым в реальности происходят почти все пополнения карточных счетов, продолжают оставаться бесплатными для клиента. ТКС не берет комиссию при денежном переводе из любого банка. Также можно бесплатно пополнять «СмартСчет» в широкой сети партнеров банка («Элекснет», Qiwi, Почта России, Contact и др.).

Мы будем рады ответить на любые вопросы.

Банк "Тинькофф Кредитные Системы"
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Боюсь, что я не очень ориентируюсь в теме, но мне интересно, а раз уж у меня есть возможность порадовать Вас любыми вопросами)), то можно для начала задать один: чем они злоупотребляли?

Моего воображения пока хватило только на такие предположения (в порядке нарастания степени злоупотреблений): а) каким-то образом осуществляли переводы на большие суммы или в большем количестве, чем разрешено условиями договора с Вашим банком; б) переводили деньги с чужих карт без разрешения владельцев этих карт; в) использовали переведенные таким образом деньги для финансирования источников, дискредитирующих Ваш банк. Хоть одно из возможных злоупотреблений мне удалось правильно угадать?))

Тинькофф Кредитные Системы  (tcsbank2010)
#
Вы знаете, не очень правильно в публичном месте давать почву для размышления людям, которые ориентированы на то, чтобы злоупотреблять условиями банковского обслуживания. Поверьте, народ у нас очень креативный.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Ваш ответ подсказывает мне, что мой вопрос не входит тех любых вопросов, на которые Вы, по Вашим словам, будете рады ответить((.

Или это Вы упрекали меня за то, что он дал креативному народу почву для размышлений? В таком случае сожалею. Возможно, Вас хоть немного порадует то, что сама я не могу злоупотребить условиями обслуживания Вашего банка, как говорил один известный ученый, по техническим причинам.
iamvs  (iamvs)
#
Вы очень добры, что переживаете за других. smile:) В данном случае- напрасно. Кажется, банк не обещал услугу "бессмертная дойная корова". А те, кто пользовался, действительно, народ креативный. Не пропадут!
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Честно говоря, я не заслужила Вашего комплимента, потому что пока ни за кого не переживала, а просто пыталась понять. Но теперь, сопоставив обсуждаемую тему со статьей о "невозвратном кэшбеке", понимаю, что банк ТКС ввел эту 2%-ную комиссию потому, что, если использовать Ваше выражение, переживал за те (другие) банки, доверием которых злоупотребляли его клиенты. Так что эпитет "добрый" надо скорее адресовать ему.))

Не сомневаюсь, что народ не пропадет, и желаю народу успехов на избранном народом поприще (с минимумом злоупотреблений). ))
Мария Строева  (mstroeva)
#
Спасибо за быстрый ответ. А можно узнать, чем именно могут злоупотреблять клиенты, пополняя свои счета своими средствами?
justbulat  (justbulat)
#
очень просто. ТКС позволяет списать деньги с чужой карты точно так же как при покупке в магазине. этим пользовались для обналички кредиток без комиссии и для получения бонусов за покупки. учитывая что обычно эквайринг стоит 1.5-2%, бесплатно это делать было аттракционом неслыханной щедрости. на форуме есть целые ветки, посвящённые этим и другим схемам "заработка" на различных карточных бонусах. так что когда такого рода мошенничество набрало силу, с ним сначала боролись в инж порядке, а затем были вынуждены отменить эту акцию. всё в конечном счёте упирается в уровень цивилизованности нас, клиентов
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Эх... Гоги тут на вас всех нет пока...
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Вы знаете, Моисей Абрамович, я почитала сейчас на досуге комментарии к отзывам в Народном рейтинге банка ТКС и думаю, что не ошибусь, предположив, что Гоги "комиссия в 2% от суммы перевода" не коснется - либо, если коснется, то в гораздо меньшей степени. Банк, судя по всему, весьма последовательно воплощает в жизнь идею об индивидуальном подходе к клиентам))
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Мария добрый день!
А скажите, Вы на РБК не пытались собрать статистику, какая часть населения прежде чем заключить сделку с банком анализирует рынок? Было бы интересно узнать процент!
Если он невелик, то Олег Тиньков будет процветать очень долго. Потому что когда банкир обращается лично к обывателю по моему это работает безотказно. Особенно после слов банкира о том, что отсутствие отделений это снижение себестоимости услуг и соответственно низкая цена этих самых услуг.
Я тоже купился на это и мне одобрили в ТКС кредитную карту. Но когда я вскрыл конвертик и увидел те самые низкие проценты... 39% годовых это как-то совсем не низко. Вобщем пылится теперь эта карта так и не активированная.
Другой банк предлагает 15% и при этом имеет офис в Архангельске. И я бы сказал нехилый офис (по кв.метрам). И тем не менее его представитель здесь на сайте говорит, что доходность по картам вполне устраивает собственников банка.
Так что все познается в сравнении...
Мария Строева  (mstroeva)
#
Антон, боюсь, силами даже всего холдинга РБК такую статистику не собрать)
А 39% годовых - это я даже не знаю, как назвать, если честно)))
justbulat  (justbulat)
#
а главное - попробуйте найти на их сайте эти проценты smile:D
@mike  (@mike)
#
О том, что Вы немного не втом ключе, что закладывался банком, поняли суть уведомлений - уже сказали. Вот последний вопрос
Цитата
они смогут каким-то неведомым мне пока образом удержать клиентов

остался пока без обсуждения. Как мне видится - первый момент это уровень обслуживания. Банк относительно молодой да ещё и носит имя человека отнюдь не консервативного, но во многом ломающего традиции с одной стороны и готового приспособиться к условиям изменчивого мира с другой стороны. Это просто обязывает банк быть не надменно-чопорным (к чему стремятся банки не только с вершины финансового Олимпа, но и ближе к концу списка. Причём порой чем лиже к номеру 1000, тем сильнее снобизм проявляется). И мы это видим - банк открыт к диалогу с клиентами, старается адаптировать свои процедуры и найти общий язык со всеми, кто высказывает предложения или замечания. На форуме Вы увидите достаточно обширную тему, посвящённую обсуждению ТКС-банка - с многочисленными примерами движения навстречу и индивидуального подхода. Поверьте, для многих эта внешняя сторона тоже дорогого стоит. Ну и потом условия. Я не стану говорить за кредитки от Тинькова, потому как не имею реального опыта их пользования. Да впрочем речь сейчас про вклады и счета, с приставкой "смарт". Приставка-то непростая. "Умный" можно перевести. В уже упомянутой теме легко можно найти многочисленные обсуждения без всяких сомнений умных людей, которые быстро поняли, что предложения от ТКС - весьма выгодные и выдающиеся на рынке в силу некоторых своих условий и возможностей (особенно по тем первоначальным процентным ставкам). Но слово "умный" может перевестись на английский ещё одним синонимом - "clever". Так вот в отличие от smart, который несёт интонацию положительную - умный, расторопный, толковый, находчивый, сообразительный, слово clever порой используется в нелестном смысле и обозначает в негативном контексте такие понятия, как выскочка, нахал, самоуверенный тип, да даже слово, образованное комбинацией хитрости и некоторых частей человеческого тела. Разумеется, нашлись и те, кто нашёл применение clever-счёту. Вот от таких "горе-умников" банк и постарался дистанцироваться, вводя обсуждаемую комиссию. Поверьте, на смарт-применении нововведение (если мы больше пока от банка никаких других неприятных новостей не ждём) не должно сказаться практически никак.

@.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Михаил, а ведь никто и не спорит, что Олег Тиньков ломает стереотипы. Мне сама идея именно такого формата общения с клиентом очень понравилась.
Но что касается кредитных карт, то средний уровень предложений на рынке 20-28% годовых, а у ТКС 32% на операции покупок и 39% на съем наличными. Причем съем наличными в льготный период не попадает.
А что касается вкладов, с 18 октября ставки съехали до стандартных 8% годовых. Не вижу ничего заманчивого в предложениях банка.
А раз пошла такая тема прогулялся по сайту и почитал поподробнее как открыть вклад. Дак сделать это можно только в Москве и в Питере. Т.е. мне без поездки в Москву вклад не открыть никак.
Интернет-банк. Как мне пояснили в колл-центре с его помощью нет возможности отправить с кредитки перевод по произвольным реквизитам.
Вобщем идея красивая, а сунешся в подробности и....
Другой банк мне и кредитку выдал с большим лимитом и ставка от 15% годовых. А когда я заказал еще и расчетную карту (с бесплатным обслуживанием на три года), то к ней открыли аж шесть счетов: текущие в EUR, USD и рублях и депозиты в трех валютах и сказали: Пожалуйста!! Не выходя из дома через интернет банк покупайте валюту, продавайте, открывайте и закрывайте вклады все условия и ставки тут же в интернет банке. И с кредитки и с расчетной карты оформляйте любые платежи по любым реквизитам. При этом банк имеет отделение в Архангельске. Вышел я на банк просидев два дня на банках.ру. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПРОЕКТУ! Этот банк не пиарит себя на весь интернет, а услуги одни из самых недорогих на рынке. Название говорить не буду, хотя если Вы называете себя опытным клиентом, то думаю догадаетесь о ком я! Так, что хороша то только идея, а исполнение как-то не очень
@mike  (@mike)
#
Антон, Вы не поверите, но я вот так вот сразу не назову прямо сейчас процентную ставку по кредиткам, что есть у меня. А нет - по одному - Авангарду всё помню. Только вчера смотрел выписку и убедился что на 20 число задолженность 0 и значит в ближайшие 2 месяца ставка будет 15%. И то если мне вдруг захочется почему-то совершить негрейсовые операции. А я такое себе не позволяю, поэтому мне более интересно помнить не проценты, а такую информацию, как наличие комиссии и применимость грейса к различным операциям в различных банках. Не хотел я говорить про кредитки Тинькова. Но раз уж разговор таки вновь повернулся к этой теме - то мне достаточно безразлично, каков у сабжевого банка процент по кредиту. Важно - есть грейс-период или нет. Есть бонусные программы или нет. Какой курс применяется, если валюта счёта и валюта транзакции не совпадают.

Кстати, поскольку процент (15%) в Вашем и моём сообщении совершенно замечательным образом совпал, то полагаю мы говорим про один и тот же банк smile:) Авангард - достойный выбор. Если же я ошибся (по описанию "открыли к карте еще 3+3 счёта") это может оказаться и что-нибудь из разряда торгующих пакетами банковских услуг - то в этом случае призвал бы быть осторожнее. Но вероятнее всего первое предположение верно, поскольку Вы подчеркнули, что обслуживание бесплатное. Да, на всякий случай предупрежу: Вы в своём сообщении упоминаете, что можно делать платежи по любым реквизитам как с дебетовки, так и с кредитки. Обратите внимание, что некоторые платежи со счёта кредитной карты могут не попасть в грейс, а отдельные переводы за счёт заёмных средств - могут привести к возникновению дополнительной комиссии. А так в остальном - мин нет, проверено. И подтверждено неоднократными победами в "Народном рейтинге".

@.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Михаил А Вы действительно опытный клиент. Банк то действительно Авангард. Я его нашел когда искал где мне открыть расчетный счет. Раньше тратил около 1000 руб на обслуживание счета, теперь не больше 50р. А кредитка появилась позже.
Само интересное, что в Авангарде и в ТКС перечень грейсовых операций одинаковый. В обоих сняв наличку сразу попадаешь на проценты. Только в Авангарде на 15% а в Тинькове на 39%. И переводы через интернет-банк в Тинькове не делаются. И вклады Тиньковские мне недоступны так как я не живу в Москве, а авангардовские доступны прямо из дома. Так что в Тинькове хороша ТОЛЬКО ИДЕЯ.
У меня есть кредитка Траста, там 28%, но есть грейс на снятие налички. Её еще худо бедно можно сопоставить с Авангардом. Только интернет банк никак не сделают.
А еще есть МИнБ-овская кредитка. Там тоже есть грейс на наличные. Ставка 26%. Она появилась когда в Трасте было ограничение на съем налички в размере не более 20% от лимита. И интернет-банк суперский. Но... с какого-то перепугу дали всего 12000 руб.лимита. А сейчас я р/счет в МИнБе закрыл, по причине задирания тарифов и недавно попросил увеличить лимит. И сказали "Ну мы Вам и так в порядке исключения дали, дак вы еще и счет закрыли..." обиделись вобщем.
А про комиссии я все знаю. За съем налички откусывают 3-4%. В одном из банков сказали, что за безналичный перевод с кредитки возьмут только 0.8% А про грейсовые и не грейсовые операции все тщательно переспрашиваю. С ТКС минут 15 общался
Мария Строева  (mstroeva)
#
Тут чуть выше в комментариях пользователи написали о 39% годовых по карте. Вы это назвали весьма выгоднрым и отличающимся от рынка предложением?
@mike  (@mike)
#
Мария, ещё немного выше - в Вашем изначальном сообщении - обсуждение началось с введения комиссии по расчётной карте. Карте, призванной обслуживать депозиты. Так почему же обсуждение у многих уходит в сторону кредитных карт - это абсолютно другое предложение банка, очень слабо связанное со вкладами? Их доходность и выгодность друг с другом тоже в общем случае не коррелируют. Я не собираюсь обелять банк - мне это не к чему. Более того. Если бы банк со своими достаточно привлекательными предложениями не прозвучал бы в интернете, в том числе и здесь на Банки.ру - быть может "ту самую" комиссиию ввели бы существенно позже. Или у банка вообще не возникло бы стремление её устанавливать, поскольку потери от "нехороших" операций укладывались бы в первоначальную бизнес-стратегию.

И всё же я продложаю утверждать, что при определённом умении вкладные предложения являются весьма привлекательными. Скажу больше - если бы мне нужны была бы карта с бонусам Скай Экспресса, пользование такой кобренд-кредиткой от ТКСа было бы лично для меня тоже выгодно.

Проблема, которую здесь следовало бы обсудить, - это то, что достаточно много людей (даже не связанных непосредственно с "нехорошими" транзакциями) восприняли новость негативно. Для некоторых такое поведение банка, когда ранее бесплатная операция вдруг становится облагаемой комиссией, - признак чего-то. То ли того, что в банке дела не столь оптимистичны, то ли того, что банк каким-то образом старается снизить приток клиентов. Поэтому новости, СМС-оповещению да и объявлению в форуме должны бы были предшествовать некие PR-шаги, готовящие клиентов и сторонних наблюдателей к запланированному видимому ухудшению. Вот это сделано не было. Да потому что это не в силах и не в компетенции представителя банка на здешнем форуме. Решение проинформировать (да и проработка стратегии) должны были бы всесторонне обсуждаться на уровне высшего руководства банка, с привлечением штатных сотрудников, ответственных за связи с общественностью. А возможно и с привлечением сторонних экспертов. Я лично могу поставить в вину банку лишь это.

Много это или мало? Порой неловкий финансовый манёвр или публично сказанное слово могут привести к катастрофическим для банка последствиям - кризис недоверия може вырасти на пустом месте, от одного чиха. А когда в банк одномоментно обратится процентов 20 вкладчиков с желанием досрочно забрать средства... Это не выдержит видимо ни один банк.

У меня огромная просьба ко всем, кто хотел бы вступить в дискуссию. Давайте всё же разделять разные продукты, не сваливая всё в кучу. А то конструктивного обсуждения не получится.

@.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Сижу читаю мнения народа и думаю, а что если бы послать СМС типа "С такого то числа вводятся изменения в тарифах банка подробнее на http://........"
А на той самой страничке написать:
"Уважаемые клиенты! В связи с участившимися случаями попыток обналичивать деньги с кредиток через наш колл-центр, что наносит банку ущерб. В качестве компенсации своих потерь Банк в целях уменьшения этого явления вводит комиссию. Остальные каналы поступления денег остаются бесплатными для вас" И народ наверное с большим пониманием отнесся бы к проблеме.
Я вот не пойму, что во вкладах то привлекательного? 8% годовых И ЧЕГО? Когда опять же здесь на банках.ру предлагают и 9 и 10 и 11%. Тот же Авангард предлагает вклад под 9%
Мария Строева  (mstroeva)
#
"Их доходность и выгодность друг с другом тоже в общем случае не коррелируют." - я позволю себе напомнить Вам, что банк - кредитная организация. При НЕвыгодности кредитных продуктов и как бы выгодности сберегательных и накопительных - возникает пузырь. когда он лопнет, мало никому не покажется.
@mike  (@mike)
#
Мария, если кредитки клиентам невыгодны, а вклады клиентам выгодны, то банку примерно наоборот. То есть карты выгодны, а вклады - нет. Если выгода в кредитках у банка выходит больше, чем потери по вкладам - то банк в плюсе. Судя по тому, что кредитки ругают очень активно за жуткий процент, а к доходности для клиентов вкладов участники обсуждения относятся весьма сдержано - видимо имеет место как раз такой баланс в пользу банка. Так что пузыря-то как бы и нет.

@.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ан не дает ТКС покоя народу.
Прям "Вечный бой, покой нам только снится."

Мария Строева, пополнение КРЕДИТОК бесплатное.
Пополнение вклада банковским переводом +1,5%.
Пополнение счета банковским переводом и прочими, пока, тоже бесплатно.
Платный только перевод с карты на карту. Обидно конечно, но такова суровая Российская действительность.
Народ у нас с огоньком, изобретательный.
Олександр  (Olexandr)
#
А Мария-то тоже ТКС-ница:) Главное, чтобы с нашей Машей (кому надо - поймут;) это оказлись разные люди smile:D
Мария Строева  (mstroeva)
#
Я не поняла, о какой Марии Вы сейчас говорили. Если обо мне, то я - НЕ ТКС-ница и никогда ею не была.
Олександр  (Olexandr)
#
Мария, извините smile:oops: Я просто из Вашего поста подумал, что это Вы тоже такую СМС получили. Следовательно, ТКС-ница:) Я ж не мог подумать ,что Вы цитируете чужие сообщения:)
Tri.Oreshka  (Tri.Oreshka)
#
"Учитывая, что отделений у этого банка нет, пополнение счета, как нетрудно догадаться, должно происходить именно путем того самого перевода.
Следовательно, смс в переводе на русский язык должно звучать так: Дорогие друзья! С этого момента вы все будете нам платить гораздо больше, потому что нам так хочется и очень нужны деньги. "
Звучит так, как если бы прикрыли единственный способ пополнения smile:)
Мария, боюсь ошибиться, но IMHO этот способ пополнения счета даже не самый популярный. Про пополнение вкладов и не говорю, переводом с карты на карту вклад пополнить невозможно технически...
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=972454#message972454
Табличка от представителя банка по возможностям бесплатного пополнения именно СКС, с комиссиями, ограничениями по сумме пополнения и т.п.
"Итого - из 8 вариантов пополнения 3 не имеют ограничений, 1 имеет ограничение в 30 раз больше чем средняя заработная плата в Москве, 1 имеет ограничение в 3 раза больше чем средняя заработная плата в Москве. "
WBR,
Fedor
Mikle Gusev  (Mikle$oft)
#
Мария приветствую, я тут недавно т.ч. прощу не пинать если что.
Вас же смотрю давно и считаю самой толковой женщиной на РБК-ТВ )
по теме перевода с карт на карту у всех процент повышенный(1,5-2), ибо:
1 - надо делиться с платёжками(виза или мастеркард) за это
2 - надо при этом себе что-то заработать smile:)
3 - в конце концов если клиенту приспичило(а этот вид перевода для самых ленивых тормозов), то почему с него не содрать чуть больше чем обычно smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения