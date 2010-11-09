Мы много курим,

больше, чем в других странах, как считает Всемирная организация здравоохранения. Понятия не имею, откуда у ВОЗ эти данные. Ну, видимо, что-то где-то исследовали. Даже спорить не буду. Хотя у нас, насколько я могу судить, внятной и четкой статистики на эту тему нет. Как и о наркомании. Как и об алкоголизме. Но поскольку у нас и перепись населения прошла(или еще проходит?) так, что ее никто как-то и не заметил, а она как бы и есть, то я даже спорить не буду и опровергать. Какой смысл? Хотя очень хочется спросить у ВОЗ, посчитали ли они, сколько и как курят в Китае, например. И как у них при этом с продолжительностью жизни населения.
Но я даже и не о том сейчас.
Я о ханжестве. Социальном.
Я искренне не понимаю, и не думаю, что кто-то мне объяснит, как можно говорить о здоровье нации, запрещая для его укрепления продавать спиртное после 23-х часов и сигареты в киосках взрослым, совершеннолетним людям - и при этом на всех, буквально на всех центральных каналах, с утра до вечера, в любую погоду и во всех ракурсах рекламировать ФАСТФУД и СОСА-СОЛЫ. Упоенно демонстрировать. Вдохновенно и красиво.
Закон жестко ограничивает употребление спиртного и сигарет НЕсовершеннолетним. А макдоналдсы, ростиксы, шоколадные, извините за выражение, батончики (шоколада в них - как во мне сейчас толерантности, капля!) - они для детей и подростков. Исключительно! Они именно на эту категорию потребителей ориентированы. Капля никотина убивает лошадь? Да черт с ней, с лошадью! А в стакане газировки - 5 ложек сахара. Давайте поговорим о том, что будет с ребенком, подростком, который каждый день выпивает несколько таких стаканов, закусывая батончиками из сои с сахаром и бургерами с булками?
Но это - нормально. Это - ЛЕГИТИМНЫЙ продукт.
И вот именно это я называю социальным ханжеством.
И можете даже не пытаться меня переубеждать.
PS Здравствуйте, давно не виделись)
Комментарии 77
Так ведь дурацкое дело - увы, нехитрое, "наукой доказано", что если выпить залпом чистейшей родниковой воды залпом литров пять, очень скоро выпивоху настигнет мучительная смерть
Закон то есть запрещающий продавать сигареты и спиртное несовершеннолетним, а вот его исполнение нет. Продают направо и налево, также как и алкоголь после 22.00.
Так вот, Бог с ним ВОЗом... Давайте оценим себя с позиций "позавчера". Курить стали больше, как и жрать фастфуд, факт. Надо ли с "излишествами всякими нехорошими" бороться? На мой взгляд, надо. Ну, не обижайтесь уж, Мария, что в этой борьбе внимания курению больше. Я могу это объяснить в т.ч. и теми аргументами, которые Kev привёл. Если чудак давится гамбургером и "диетической колой", то ладно, мне он не мешает. А вот курильщики... И таких агрессивных... Везде...
И ещё в пользу борьбы с курением относительно борьбы с Колой. Есть-пить, это всё же естественная физиологическая потребность человека. Курить - нет. У человека и так много слабостей...
Вы верите, что папа, заряженный на "продолжение банкета" будет ходить на лекции??? Я могу понять, что многим вполне приличным людям негде после 23 взять Но, видимо, ужесточение графика продажи, для больных, как для других больных вывод казино в определенные резервации. Чтобы семьям легче было...
по поводу вывода казино - с моей точки зрения, никудышная мера. налоги потеряли начисто. игроки играть не перестали. рынок ушел в тень.
а привычка со всем на свете бороться запретами - да, нам вполне присуща. но это же не значит, что я должна это поддерживать, правда?
А у нас в Перекрестке, помню, стоит часов в 11 вечера передо мной какой-то товарищ, пьяный в дупель, две бутылки пива 1,5-литровые покупает. И ведь продают - т.к. ограничение у нас лишь на алкоголь до 15 градусов... А кому надо, он и пивом напьется. Короче вот так...
но я не о том даже. я - о ханжестве. давайте писать на соевом батончике, к чему приводит его упортебление! давайте писать на 2/3 поверхности газировки, к чему приводит употребление "подсластителя, окислителя и красителя, идентичного натуральному"! и давайте запретим рекламу этих продуктов по ТВ. потмоу что они ОРИЕНТИРОВАПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА МОЛОДЕЖЬ
Мне, человеку некурящему ужасно противно находиться рядом с курякой.
В кафе и ресторанах лучшие места в курящей зоне. Перед входом в любое учреждение организовано место для курения, т.е. прежде чем войти в здание, тебя обдымят.
От того, что человек рядом пьет колу, есть сникерс или картошку фри мне плохо не делается.
По моему, пачка сигарет не должна стоить меньше 500 рублей.
Теперь про фаст-фуд поподробнее:
"5 ложек сахара" - кто вам это сказал? Каких ложек сахара? Столовых, чайных, с горкой? Содержание сахара в Кока-Коле 11%, значит в 200 мл стакане содержится 22 г сахара - это меньше чем 5 чайных ложек без горки, скорее 4. Вот выдержка из Википедии: "Какого-либо специфического негативного действия на организм напитка официально не установлено. Влияние напитка Кока-Кола на здоровье ничем не отличается от других подобных продуктов." Да, этот напиток нельзя пить людям с проблемаи ЖКТ, да из-за большого кол-ва сахара Кака-Кола провоцирует диабет в некооторой степени. Не более того! Этот напиток намного безопоснее, чем непонятного происхождения напитки с консервантами и сахарозаменителями. Я сам уже более 20 лет пью "колы" в достаточно большом кол-ве и не имею никаких проблем с этим, в т.ч. и с лишним весом. А вот все мои знакомые, которые курят, по ним это уже хорошо видно и слышно (как кашлюют непреревно)!
Чем плох фаст-фуд: гамбургеры, шоколадные батончики? Что там такого вредного? Что наши пельмени более полезны? Я считаю, что как раз наоборот! Имея околохимическое образование я вам всегда могу доказать, что реально вредно, а что нет для организма. Кстати, сахара (сахароза и фруктоза) являются для человека одним из главнейших источников энергии, особенно для мозга (путем трансформации в глюкозу), они нам нужны и именно поэтому они вызывают "сладкие" ощущуения при их поедании, чтобы мы их больше ели. Это физиология.
Теперь про шоколадные батончики: если взять, например, Марс и Сникерс, например, то "шоколада в них" не много, это правда, он только снаружи, в виде обмазки, но шоколад там хороший, почитайте состав на обертке. Но и остальное также достаточно не вредные продукты. Как говориться: "учите матчасть"!
С курением и алкоглизмом нужно бороться, я бы вообще запретил бы это (например, путем увеличения их стоимости до нескольких сотен рублей). Но фаст-фуд необходим. Людям нужно есть каждые 2-4 часа и не всегда в кармане есть 200-500 руб., чтобы нормально поесть в кафе или дома. Согласен, что фаст-фуд - это должно быть исключение, а не правило для человека и в день питание фаст-фудом должно быть не более одного раза.
Мария, будте терпимее. Ваша фраза "И можете даже не пытаться меня переубеждать." - это больше из лексикона религиозных фанатиков. Вы, как высокообразованная и современная женщина, так говорить "на людях" вообще не должны, иначе некоторые могут в вас просто начать разачаровываться
конечно, вводить запреты на все эти вещи - идея утопическая по своей сути (здесь Мария не права), но говорить в подобной тональности О ПОЛЕЗНОСТИ всего этого пищевого спама можно только от ненависти человечеству и себе, в первую очередь!
Фастфуд полезен именно как бюджетная возможность перекусить. Альтернатива - купить булочку в супермаркете и съесть ее на ходу. Но питаться всухомятку тоже, говорят, вредно.
Если картошка куплена напрямую в беднейшем колхозе, где нет денег ни на удобрения, ни на генномодифицированный посадочный материал, то она, наверное, будет "экологически чистой". Если же это обычная картошка из супермаркета, то где гарантия, что она не генномодифицированная?
Ну вот купил человек булочку в продуктовом магазине - где ее есть, кроме как на ходу? К тому же иногда хочется посидеть в тепле, выпить чаю итп. В ростиксах и макдаках чай есть - да, паршивый и из пакетиков. Но в кофейнях подают точно такой же чай из пакетиков. И я очень сильно сомневаюсь, что 150 руб. - это адекватная цена за чашку какого-нибудь дрянного Акбара.
Зря вы так, "наркотические пристрастия" лечаться ... отлучением от них. Может быть вы знаете таких людей, но среди моих знакомых таких нет ни в отношении фаст-фуда, ни по отношению к семечкам. Хотя с семечками кое у кого бывают "заскоки", но не надолго.
Я еще раз хочу повториться: если человек два-три раза в неделю выпьет баночку колы или съест Сникерс, сходит в обед в Макдональдс, то ничего ему не грозит, никакого там ожирения или ухудшения здоровья! Все должно быть в меру!
Потом я всем рассказываю как я один раз похудел за 3 месяца на 10 кг на "газировочной" диете (так уж вышло!): в течении рабочего дня я выпивал 1 л колы и съедал один шоколадный батончик, т.к. других вариантов не было, и набрал их назад за 1 месяц как только появились нормальные обеды. Вот что занчит баланс между потреблением и расходом энергии!
Как бы читали пост, но как бы и вроде нет. Удивительное дело, просто удивительное.
Мы о господходе говорим? или об ответственности каждого?
если о господходе - то нельзя бороться за здоровье нации, одно леча, а другое калеча. Причем именно в той части калеча, которая относится к подрастающему поколению и молодежи, от которых и зависит будущее нации.
если об "ответственности каждого отдельно взятого" - тогда почему, например, взрослого человека, ответственного, не курящего и не пьющего под детскими грибочками и в ресторанах, не кидающего бутылки из под спиртного и банки из-под пива на улице, нге выкидывающего бычки из автомобиля и из окон, дрючат, ограничивают и мешают жить так, как ему вздумается?
Система должна работать, понимаете? А если она работает в отношении одного, но не работает в отношении другого - это, с моей точки зрения, уже лоббизм и перераспределение денег из кармана в карман, а не борьба за высокие идеалы.
Тем более, что не согласна ни с первой, ни со второй частью Вашего ответа... это Вы что - призываете изменить господход к фаст фуду и Кока Коле? я ничего не перепутала? а то сегодня я слегка не в себе после всего трех часов сна... только так могу себе объяснить подобные бредовые игры разума... надеюсь, что моего)
И еще мне кажется, что пенять на систему - национальная русская черта дабы избежать индивидуальной ответственности... это - мое отношение ко второй части... с себя надо начинать и со своего окружения... есть щанс сделать в жизни хоть что-то реальное, а не ждать мифического доброго умного дядю, который примчится на белом коне и решит все глобальные проблемы в нашей стране...
На счет "газированной" диеты - это чистая правда и мне уже давно за 30 лет. И то, что я пишу на форуме, может с небольшой долей иронии и иногда сарказма, но я думаю, что я пишу.
Если же кто-то во мне вдруг разочаруется, то это полное его право. Я, как Вы верно заметили, высокообразованная и современная женщина, а это предполагает у меня наличие определенных принципов и убеждений, не правда ли? Не вполне понимаю, при чем тут фанатизм, тем паче - я никого ни за что не агитирую и в свою "веру" не обращаю, я пишу в блоге то, что мне интересно и о том, что меня беспокоит. К тому же, я не пряник, чтобы всем нравиться.
Не все продукты совместимы друг с другом, я бы не рекомендовал есть одновременно молоко с солеными огурцами, например
Гейзер появляется потому, что «Ментос» (особенно неокрашенный и неглазированный) создаёт неоднородности, которые служат центрами высвобождения растворённого углекислого газа. Другие ингредиенты, которые играют роль в цепной реакции,— аспартам (заменитель сахара), бензоат калия (консервант) и кофеин в кока-коле, и гуммиарабик и желатин в «Ментосе». Эти ингредиенты хорошо сочетаются друг с другом, и если их смешать и добавить достаточное количество центров высвобождения газа, начинается бурная реакция, которая высвобождает сразу весь углекислый газ, что и приводит к фонтану из колы.
Ролики о доморощенных химиках-экспериментаторах пользовались большой популярностью на видеопорталах и дали авторам проекта EepyBird Фрицу Гробе (Fritz Grobe) и Стефану Вольцу (Stephen Voltz), идею обыграть это более художественно.
В июне 2006 года Гробе и Вольц сняли собственный видеоролик на ту же тему: в бутылку с колой бросается таблетка Mentos, в результате получается фонтан.
Только использована была не одна двухлитровая бутылка колы, а двести пятьдесят одна, а также свыше полутора тысяч таблеток Mentos. Фонтаны запускались организованно, под музыку. А экспериментаторы нарядились как ученые - в белых халатах, в защитных очках. Роликов было много. В последнем бутылки дергают друг друга по очереди, образуя «эффект домино", а авторы ролика выражали в конце ролика благодарность производителям: «Спасибо Coca-Cola и Mentos за то, что сделали это возможным».
Видя популярность роликов, и Coca-Cola и Mentos решили развить успех, развив в продолжение вирусных роликов две разные кампании на своих сайтах.
Coca-Cola удалось заключить контракт с Вольцем и Гробе на продолжение съемок роликов в похожем стиле. Также эффект вирусного маркетинга решила развить и Perfetti Van Melle, которой принадлежит торговая марка Mentos. Она также собиралась подрядить для своей рекламы Вольца и Гробе, выслав им бесплатные образцы продукции для дальнейших экспериментов, но те предпочли подписать контракт с Сoca-Cola, и Mentos пришлось «выкручиваться» другими методами.
Сайт Mentos завел блог о различных физических опытах, среди которых и знаменитый «фонтанирующий» опыт, о котором был снят ролик. Блог ведет педагог Стив Шпенглер, разрабатывающий игровые методики преподавания школьных предметов. Он особенно подчеркивает, что блог имеет прежде всего образовательные цели и там содержится немало других материалов об интересных опытах, которые можно проводить с детьми, - в области электричества и других разделов элементарной физики.
На сайт Mentos посетители также могут присылать видеозаписи своих опытов - как придуманных ими самими, так и теми, которые предлагает им провести Шпенглер. Интересно также, что в блоге Mentos ни разу не упоминается Coca-Cola. Наоборот, авторы замечают, что подобный «фонтан» можно устроить и с использованием любого другого газированного напитка.
Например, газированный напиток от Tetley’s.
Сюжет вирусного видео тот же, что и в серии экспериментов Гробе и Вольца. Положить в банку с газировкой Mentos, взболтать и смотреть на впечатляющий синтетический гейзер.
Nevertheless, не следует воспринимать всё, что выкладывается на Ютубе с научной точки зрения.
В данном случае это реклама. Всего лишь реклама.
Кстати, на себе не проверял сочетание колы и ментоса. А Вы?
А Вики, Вы правы, не авторитет.
Кстати, я люблю газировку, но если я ее не пью, например, неделю меня не "трясет" и не "ломает", и я не бегу в ближайший ларек за ней, а вот что будет с курильщиком если ему хотябы пару дней не давать сигарету...
Подросткам запрещено продавать сигареты и пиво.
а колу, бургеры и соевые батончики - моджно и даже нужно, с общественной позиции.
повторяться скучно.
впрочем, я все это уже писала.
Но я убеждена, например, что ребенку будет гораздо полезнее, если соевые батончики ему станут недоступны не в силу общественного запрета, а в результате, скажем так, родительской заботы о здоровье ребенка.
Во-первых, я бы в принципе не хотела, чтобы общество в принципе разглядывало содержимое тарелки моего ребенка на предмет правильного соотношения белков-жиров-углеводов. Что это за Большой Брат, который будет указывает, есть мне или моему ребенку чипсы или нет?
Во-вторых, я бы в принципе не хотела, чтобы мой ребенок не ел чипсы, потому что ему "общество не велит".
Малолетние дети ограничены в средствах, и вряд ли будут грабить прохожих ради сникерса. Подросток - это уже личность. Он не устоит перед наркотической зависимостью или алкогольной (взрослые мужики и то спиваются), но выбирать между чипсами и пирожком (или там мюсли) он вправе сам. А чтобы сделал правильный выбор - это уж я должна постараться.
Неправильно выразилась. Если ребенок не будет употреблять "гадость" не в силу запретов, а в результате родительской заботы.
Я не уверена, что все стороны жизни следует жестко регламентировать якобы ради заботы о детях. Как-то же они учатся не ковырять в носу, хотя законодательного запрета на ковыряние нет
К чему всё это я? Пока сам не забыл. Так вот, думаю, что единства в Единой России нет ни по одному общественно-значимому вопросу, а просто есть кто-то сильнее, кто-то слабее в борьбе интересов.
Сейчас голоса борцов с холестерином слабы, борцов с курением сильнее, как-то неравномерно распределены голоса борцов с ... или сторонников гей-парадов, колотильщиков яиц ступого или острого конца и т.п.
П.С. Кстати, и пряники не всем нравятся
Я не знаю, какие батончики соевые, но в Марсе и Сникерсе сои точно нет. Мария, не нужно все "мешать в одну кашу"! Люди эту сою едят в основном в колбасах дешевле 300 руб. за кг.
В остальном вы правы. Сигареты и алкоголь для детей запрещать, а с употребленние фаст-фуда нужно работать самим родителям. В принципе, можно даже запретить рекламу на ТВ газировки, чипсов, шоколада. Они и без этого будут продаваться. Но по-моему, это будет уже черезчур "круто". Высокая смертность у нас в стране все-таки от сигарет и алкоголя (ну некоторых других факторов). Как говориться, "нет достоверных фактов вреда фаст-фуда на здоровье нации"!
И все-таки почему варенье лучше колы? Вы знаете как с варенья можно растолстеть быстро?
По поводу зависимости: вы преувеличиваете! Зависимость есть от сигарет, от алкоголя и т.д. От сахара зависимости небывает!!! Спросите у люого толкового врача!
Я же, продолжая поднятую автором тему социальной ответственности, хочу затронуть вопрос рекламирования табачных марок в Московском метрополитене.
Всё увешано красивыми светящимися плакатами 2х3 метра, и приходится придумать объяснение ребёнку, что делают на них красивые тёти и дяди, и что такое Marlboro, Muratti т.п.
Может быть, журналисты, имеющие "доступ к теле", дадут идею С.Собянину обратить внимание на засилье табачной рекламы в метрополитене, и усилия властей будут приложены к её удалению ?
Я знаю что кола и фаст-фуд это не есть хорошо, но питаюсь ими я осознанно. Сам иду и ем когда захочу. Знаю что желудок не в восторге, но бывают ситуации что лучше биг-мак в макдаке чем голодным весь день. Это мое желание и никому ничего плохого я не делаю.
А когда рядом со мной курят - вот это раздражает. Я этого не хочу. Я не хочу этим дышать. Но обезопасить себя не могу. Ладно если это существо мужского полу, всегда можно поговорить по-мужски. А если курит женщина? Противно...
Курящая женщина - вот угроза здоровью нации, а не ГМО, фаст-фуд и кола. Ибо употреблять это или нет - выбирать тебе. А вот курила твоя мама или бухал ли твой папа, при рождении выбрать не сможешь.
Фастфуд бывает разный,не в Раше канечна.У человека есть выбор,тоже не в раше.
Если он туп и не различает итальянскую домашнюю пасту с чесночным соусом и королевскими креветками и Биг Тейсти,он должен трагически погибнуть.Выживут умные и построят город сад где русские улыбаются,делают хорошие машины и фильмы,все едят домашнюю кухню и не курят,нет Путина и бессознательной тяги генетических рабоче-крестьян к тоталитаризму..................
а если она еще по укоренившейся там привычке не пользуется чевингумом,тем более....но это другая тема - гигиенические нормы стран Третьего Мира....