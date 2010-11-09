Вход
Профиль Блог Лента Активность

Мы много курим,

09.11.2010 16:09 77 2 901 просмотр
больше, чем в других странах, как считает Всемирная организация здравоохранения. Понятия не имею, откуда у ВОЗ эти данные. Ну, видимо, что-то где-то исследовали. Даже спорить не буду. Хотя у нас, насколько я могу судить, внятной и четкой статистики на эту тему нет. Как и о наркомании. Как и об алкоголизме. Но поскольку у нас и перепись населения прошла(или еще проходит?) так, что ее никто как-то и не заметил, а она как бы и есть, то я даже спорить не буду и опровергать. Какой смысл? Хотя очень хочется спросить у ВОЗ, посчитали ли они, сколько и как курят в Китае, например. И как у них при этом с продолжительностью жизни населения.
Но я даже и не о том сейчас.
Я о ханжестве. Социальном.
Я искренне не понимаю, и не думаю, что кто-то мне объяснит, как можно говорить о здоровье нации, запрещая для его укрепления продавать спиртное после 23-х часов и сигареты в киосках взрослым, совершеннолетним людям - и при этом на всех, буквально на всех центральных каналах, с утра до вечера, в любую погоду и во всех ракурсах рекламировать ФАСТФУД и СОСА-СОЛЫ. Упоенно демонстрировать. Вдохновенно и красиво.
Закон жестко ограничивает употребление спиртного и сигарет НЕсовершеннолетним. А макдоналдсы, ростиксы, шоколадные, извините за выражение, батончики (шоколада в них - как во мне сейчас толерантности, капля!) - они для детей и подростков. Исключительно! Они именно на эту категорию потребителей ориентированы. Капля никотина убивает лошадь? Да черт с ней, с лошадью! А в стакане газировки - 5 ложек сахара. Давайте поговорим о том, что будет с ребенком, подростком, который каждый день выпивает несколько таких стаканов, закусывая батончиками из сои с сахаром и бургерами с булками?
Но это - нормально. Это - ЛЕГИТИМНЫЙ продукт.
И вот именно это я называю социальным ханжеством.
И можете даже не пытаться меня переубеждать.

PS Здравствуйте, давно не виделись)





Комментарии 77

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
что будет с ребенком, подростком, который каждый день выпивает несколько таких стаканов, закусывая батончиками из сои с сахаром и бургерами с булками?


Так ведь дурацкое дело - увы, нехитрое, "наукой доказано", что если выпить залпом чистейшей родниковой воды залпом литров пять, очень скоро выпивоху настигнет мучительная смерть smile:(
Дина Дьякова  (Dina_D)
#
Мария, с Вами даже не поспоришь! smile:) Но фастфуд никак не побороть-уж больно прибыльный.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Как-то давно слышал. "Новое поколение выбирает Пепси. Ну и пусть, зато нам водки больше достанется". Кстати не курю, сладкое очень редко. Или вот еще - "и толстый, толстый слой шоколада, вот практически все, что от жизни нам надо".
Закон то есть запрещающий продавать сигареты и спиртное несовершеннолетним, а вот его исполнение нет. Продают направо и налево, также как и алкоголь после 22.00.
Мария Строева  (mstroeva)
#
правильно. поэтому речь должна идти о ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКОНОВ, а не о каких бы то ни было запретах и ущемлении прав взрослых, совершеннолетних людей.
Сергей Савельев  (kev)
#
Курение - это зло и оправдывать его тем, что есть ещё много чего вредного, например разбой и бандитизм - не очень правильно... А курение в низкокультурном обществе, в котором мы все, к сожалению, живём, это суперзло. Хотябы потому, что в большинстве случаев курящему наплевать на окружающих, в процессе поглощения им дыма, и их отношение к его курению, тем более чихать ему на их самочуствие и комфорт. А статистике этой можно верить или нет, но выйдите на улицу, посмотрите вокруг, посетите остановку общественного транспорта, прокатитесь в маршрутке, прогуляйтесь возле средней школы, зайдите в любой подъезд неэлитного многоквартирного дома и поверите этой статистике, даже если на самом деле никто ничего не считал...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
У нас в Замкадье вообще бред... Алкоголь с 21,00 до 11,00 не "продают"... А пьяные как шатались по ночам, так и шатаются... smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Довелось в программе "Познер" послушать Венедиктова. Мне помимо прочего, понравилось его выражение (не цитата, но смысл) :"Я не могу сравнивать свою радиостанцию (Эхо Москвы, кто не знает smile:)) с другими. Я сравниваю себя с собой вчерашним, прошлогодним и т.д.
Так вот, Бог с ним ВОЗом... Давайте оценим себя с позиций "позавчера". Курить стали больше, как и жрать фастфуд, факт. Надо ли с "излишествами всякими нехорошими" бороться? На мой взгляд, надо. Ну, не обижайтесь уж, Мария, что в этой борьбе внимания курению больше. Я могу это объяснить в т.ч. и теми аргументами, которые Kev привёл. Если чудак давится гамбургером и "диетической колой", то ладно, мне он не мешает. А вот курильщики... И таких агрессивных... Везде...
И ещё в пользу борьбы с курением относительно борьбы с Колой. Есть-пить, это всё же естественная физиологическая потребность человека. Курить - нет. У человека и так много слабостей...
Мария Строева  (mstroeva)
#
с точки зрения "позавчера" лично я - практически не курю и никакой фастфуд не жру вообще. поэтмоу речь может идти о: повышении уровня жизни, разъяснительной и образовательной работе, специальных программах, лекциях и т.д. ну, так кто мешает-то? пусть внедряют, пусть исполняют. к моему посту и его идее это никакого отношения не имеет
Сергей Попов  (sonnert)
#
c "позиции позавчера" я вообще не курю и почти не жру фаст-фуд... Но так и не понял, Вы к кому обращаетесь по поводу разъяснительной и образовательной работы? Ко мне, телезрителю? Может Вы скажете, как формируется культурно-просветительская работа на каналах?
Вы верите, что папа, заряженный на "продолжение банкета" будет ходить на лекции??? Я могу понять, что многим вполне приличным людям негде после 23 взять smile:) Но, видимо, ужесточение графика продажи, для больных, как для других больных вывод казино в определенные резервации. Чтобы семьям легче было...
Мария Строева  (mstroeva)
#
дада. кстати.
по поводу вывода казино - с моей точки зрения, никудышная мера. налоги потеряли начисто. игроки играть не перестали. рынок ушел в тень.
а привычка со всем на свете бороться запретами - да, нам вполне присуща. но это же не значит, что я должна это поддерживать, правда?
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Маша, привет! Согласна с тобой полностью. Я вот выбралась таки в Германию, тут нет никаких ограничений на продажу алкоголя после 22, а на улицах ни пьяных, ни курящих - ну минимум...
А у нас в Перекрестке, помню, стоит часов в 11 вечера передо мной какой-то товарищ, пьяный в дупель, две бутылки пива 1,5-литровые покупает. И ведь продают - т.к. ограничение у нас лишь на алкоголь до 15 градусов... А кому надо, он и пивом напьется. Короче вот так... smile:(
Мария Строева  (mstroeva)
#
я тебе больше скажу - в Баварии повсеместно создают "курительные комнаты". поскольку пиво пить в них можно.) ну, не любят люди запреты, что поделаешь? это тупиковый путь!
но я не о том даже. я - о ханжестве. давайте писать на соевом батончике, к чему приводит его упортебление! давайте писать на 2/3 поверхности газировки, к чему приводит употребление "подсластителя, окислителя и красителя, идентичного натуральному"! и давайте запретим рекламу этих продуктов по ТВ. потмоу что они ОРИЕНТИРОВАПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА МОЛОДЕЖЬ
Фёдор  (Racer666)
#
В городе вредно ВСЁ, абсолютно всё. Но ведь это не значит, что надо валить в село?
Мне, человеку некурящему ужасно противно находиться рядом с курякой.
В кафе и ресторанах лучшие места в курящей зоне. Перед входом в любое учреждение организовано место для курения, т.е. прежде чем войти в здание, тебя обдымят.

От того, что человек рядом пьет колу, есть сникерс или картошку фри мне плохо не делается.
qaq  (qaq)
#
Налоги нужно поднимать на табачные изделия.
По моему, пачка сигарет не должна стоить меньше 500 рублей.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Уважаемая Мария! Вы зашли слишком далеко! Нельзя сравнивать фактически наркотик (хоть и легкий) с продуктами питания! Курение убивает - это сейчас написано даже на каждой пачке сигарет и отрицать это никто не будет. Но причем здесь фаст-фуд?
Теперь про фаст-фуд поподробнее:
"5 ложек сахара" - кто вам это сказал? Каких ложек сахара? Столовых, чайных, с горкой? Содержание сахара в Кока-Коле 11%, значит в 200 мл стакане содержится 22 г сахара - это меньше чем 5 чайных ложек без горки, скорее 4. Вот выдержка из Википедии: "Какого-либо специфического негативного действия на организм напитка официально не установлено. Влияние напитка Кока-Кола на здоровье ничем не отличается от других подобных продуктов." Да, этот напиток нельзя пить людям с проблемаи ЖКТ, да из-за большого кол-ва сахара Кака-Кола провоцирует диабет в некооторой степени. Не более того! Этот напиток намного безопоснее, чем непонятного происхождения напитки с консервантами и сахарозаменителями. Я сам уже более 20 лет пью "колы" в достаточно большом кол-ве и не имею никаких проблем с этим, в т.ч. и с лишним весом. А вот все мои знакомые, которые курят, по ним это уже хорошо видно и слышно (как кашлюют непреревно)!
Чем плох фаст-фуд: гамбургеры, шоколадные батончики? Что там такого вредного? Что наши пельмени более полезны? Я считаю, что как раз наоборот! Имея околохимическое образование я вам всегда могу доказать, что реально вредно, а что нет для организма. Кстати, сахара (сахароза и фруктоза) являются для человека одним из главнейших источников энергии, особенно для мозга (путем трансформации в глюкозу), они нам нужны и именно поэтому они вызывают "сладкие" ощущуения при их поедании, чтобы мы их больше ели. Это физиология.
Теперь про шоколадные батончики: если взять, например, Марс и Сникерс, например, то "шоколада в них" не много, это правда, он только снаружи, в виде обмазки, но шоколад там хороший, почитайте состав на обертке. Но и остальное также достаточно не вредные продукты. Как говориться: "учите матчасть"!
С курением и алкоглизмом нужно бороться, я бы вообще запретил бы это (например, путем увеличения их стоимости до нескольких сотен рублей). Но фаст-фуд необходим. Людям нужно есть каждые 2-4 часа и не всегда в кармане есть 200-500 руб., чтобы нормально поесть в кафе или дома. Согласен, что фаст-фуд - это должно быть исключение, а не правило для человека и в день питание фаст-фудом должно быть не более одного раза.
Мария, будте терпимее. Ваша фраза "И можете даже не пытаться меня переубеждать." - это больше из лексикона религиозных фанатиков. Вы, как высокообразованная и современная женщина, так говорить "на людях" вообще не должны, иначе некоторые могут в вас просто начать разачаровываться smile:(
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ага. У меня есть одна знакомая - на обед съедаеь две банки колы и запивает шоколадкой. И ничего- жива здорова. smile:)
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
Уважаемый, любой слабости при желании можно найти идеологическое обоснование... конечно, Кока-Кола и фаст фуд - полезнейшее изобретение человечества... и дураки какие-то все эти медики, которые орут о вреде данных продуктов... действительно, в стакане с колой содержится НЕ ПЯТЬ(!), а всего же ЧЕТЫРЕ (!) чайные ложки сахара! а это ж витамины сплошные!!! давайте все дружно пить колу, жрать макдональдс со сникерсами и жиреть, как американцы, которые давно для себя открыли полезность этих чудодейственных продуктов!!! smile:wall:
конечно, вводить запреты на все эти вещи - идея утопическая по своей сути (здесь Мария не права), но говорить в подобной тональности О ПОЛЕЗНОСТИ всего этого пищевого спама можно только от ненависти человечеству и себе, в первую очередь!
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Ну так и домашняя жареная картошечка с мясом не способствует похуданию smile:) Жиреть на фастфуде не получится, если есть, когда действительно проголодаешься, а не хрумкать гамбургеры просто так, а также брать разумное количество и не скупать пол-ассортимента. Правда, в фастфуде такие порции, что иногда достаточно одного сендвича, чтобы наесться.

Фастфуд полезен именно как бюджетная возможность перекусить. Альтернатива - купить булочку в супермаркете и съесть ее на ходу. Но питаться всухомятку тоже, говорят, вредно.
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
ну, если жрать картошечку с утра до вечера, то поправиться можно очень быстро... но в том-то и дело, что, как правило, картошечка в отличие от фаст-фудв не содержит генно-модифицированные продукты (в частности разнообразные добавки, которые часто используют в качестве вкусовых), которые наносят смертоносный удар по целой куче внутренних органов! Вам никогда не приходилось слышать, что фаст фуд - как семечки, остановиться совершенно невозможно... а вы никогда не задавались вопросом, почему? очень советую поинтересоваться подробнее этим моментом... поэтому разжиреть на фаст фуде намного проще и быстрее, чем на любых других продуктах... и всегда можно найти недорогую полезную альтернативу в нашем городе... просто людям лень... плюс тотальная безграмотность в этом вопросе (данный форум тому яркое подтверждение)... и вы правы только в одном: лучше купить булочку... но есть на ходу тоже не советую, если вы себя хоть немножко любите...
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Если причина в том, что "ем-ем, не могу остановиться", то, сдается мне, виноват в разжирении будет вовсе не фастфуд smile:D С тем же успехом (и ровно с таким же результатом в виде лишнего веса) можно и плюшки уплетать, жалуясь, мол, "не могу остановиться". И рада бы, да никак не получается. Плюшки, видать, генномодифицированные попались smile:D

Если картошка куплена напрямую в беднейшем колхозе, где нет денег ни на удобрения, ни на генномодифицированный посадочный материал, то она, наверное, будет "экологически чистой". Если же это обычная картошка из супермаркета, то где гарантия, что она не генномодифицированная?

Ну вот купил человек булочку в продуктовом магазине - где ее есть, кроме как на ходу? К тому же иногда хочется посидеть в тепле, выпить чаю итп. В ростиксах и макдаках чай есть - да, паршивый и из пакетиков. Но в кофейнях подают точно такой же чай из пакетиков. И я очень сильно сомневаюсь, что 150 руб. - это адекватная цена за чашку какого-нибудь дрянного Акбара.
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
не надо передергивать... я ничего не имею против "посидеть в тепле" в Ростиксе... скажу больше, имея аллергию на пшеничный белок, периодически "срываюсь" там на куриные ножки (а они в кляре - т.е. съедая их, я знаю, что всегда рискую, и потом может быть очень плохо)... просто я не занимаюсь самообманом на тему всей этой пищи в отличии от большинства местных выступивших...
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Да мне, в общем-то, не очень понятны стенания на тему особой вредности фастфуда и главное, категорической невозможности от него отказаться. У меня тоже есть продукты, от которых мне будет плохо (и это вовсе не традиционная "вредная" еда). Но я просто не ем эти продукты, и никаких терзаний по этому поводу не испытываю: я-то помню, как плохо мне бывает после них. Но если кому-то эта, вредная лично для меня еда нравится, я ничего не имею против, пока меня не начинают ей насильно потчевать. И с этой точки зрения курильщики напрягают гораздо больше - именно потому, что заставляют дышать своим дымом всех вокруг. Любители фастфуда, независимо от того, занимаются ли они самообманом, все же никого в макдак за рукав не тащат и гамбургеры в рот не пихают.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Кто вам вбил в голову, что ГМО - это вред? Этот слух пускают те, у кого нет денег на ГМО семена, т.е. те, кто выращивает по-старинке. Поверьте мне, мы все едим ГМО продукты в достаточно большом количестве! Это видно по процентному соотношению выращивания ГМО и не-ГМО продуктов питания. Если ГМО - вред, тогда и сотовые вредны, давайте и от них откажемся, и вообще, в пещеру переедим жить!
Цитата
фаст фуд - как семечки, остановиться совершенно невозможно

Зря вы так, "наркотические пристрастия" лечаться ... отлучением от них. Может быть вы знаете таких людей, но среди моих знакомых таких нет ни в отношении фаст-фуда, ни по отношению к семечкам. Хотя с семечками кое у кого бывают "заскоки", но не надолго.
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
послушайте, дорогой товарищ, речь не идет о том, чтобы исключить ГМО из рациона... опять же, может быть не похоже, но я не полная идиотка... вопрос в том, чтобы минимизировать для себя возможный урон... спросите у любого медика, и он вам красочно нарисует картину, что происходит с организмом, как при употреблении фаст фуда, так и при питании в сухомятку... еще раз повторюсь: едите всякую дрянь - ваш личный выбор, но не надо заниматься самообманом, а тем более "квалифицированно" вещать об этом на публичных форумах...
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Ксения, заметьте я ни разу не сказал, что данные продукты ПОЛЕЗНЫ. Не наговаривайте на меня. Также не нужно мешать сахар с витаминами, мы витаминами не питаемся. Потом, американцы жиреют не от сникерсов и колы, а от переедания, т.е. от несоответствия кол-ва поступающих калорий и израсходованных, и в жир идут в первую очередь жиры из пищи, а не углеводы. В коле, как раз жиров вообще нет, да и углеводов там не так уж и много. В шоколадном батончике типа Сникерса содержится всего около 19% от дневной нормы жиров (в основном за счет арахиса) и около 11% калорий. Как можно разжиреть от этого, даже если это есть каждый день? Точно одним не отделаешся!
Я еще раз хочу повториться: если человек два-три раза в неделю выпьет баночку колы или съест Сникерс, сходит в обед в Макдональдс, то ничего ему не грозит, никакого там ожирения или ухудшения здоровья! Все должно быть в меру!
Потом я всем рассказываю как я один раз похудел за 3 месяца на 10 кг на "газировочной" диете (так уж вышло!): в течении рабочего дня я выпивал 1 л колы и съедал один шоколадный батончик, т.к. других вариантов не было, и набрал их назад за 1 месяц как только появились нормальные обеды. Вот что занчит баланс между потреблением и расходом энергии!
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
я не наговариваю, просто весь посыл вашей пламенной речи красноречиво агитирует за фаст фуд... соглашусь лишь с тем, что действительно все хорошо в меру... и если человек перидически устраивает себе "праздник живота", то этим он себе точно здоровье не подорвет... хуже когда кто-то жить не может без макдачки с утра до вечера....
Мария Строева  (mstroeva)
#
Вы все время все это здесь обсуждаете, приводя научные выжимки и какие-то примеры из личного опыта, как будто не видите главного - речь-то не о вас , взрослых людях! Речь о НЕсовершеннолетних, кому это все и предназначено, и у кого НЕТ опыта, НЕТ рацио, вам присущего!
Как бы читали пост, но как бы и вроде нет. Удивительное дело, просто удивительное.
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
Мария, а у подростков есть родители, от грамотности которых пока и зависит "здоровье нации". А все здесь пока написанное вроде бы взрослыми людьми, как раз свидетельствует о "радужном" будущем этих самых детей... так что вы не за то агитируете: запрета на такого рода вещи не будет никогда, поскольку нет легитимных оснований... исключительно душевные преживания поборников здорового образа жизни... вы бы лучше ужаснулись, какое количество достаточно продвинутых людей в вашей теме высказываются в духе: даешь фаст фуд в массы с квалифицированным обоснованием этого факта... вот чему надо удивляться... как бы тема задана, а все как-то не запланированно отвечают, да? smile:D
Мария Строева  (mstroeva)
#
Минутку.
Мы о господходе говорим? или об ответственности каждого?
если о господходе - то нельзя бороться за здоровье нации, одно леча, а другое калеча. Причем именно в той части калеча, которая относится к подрастающему поколению и молодежи, от которых и зависит будущее нации.
если об "ответственности каждого отдельно взятого" - тогда почему, например, взрослого человека, ответственного, не курящего и не пьющего под детскими грибочками и в ресторанах, не кидающего бутылки из под спиртного и банки из-под пива на улице, нге выкидывающего бычки из автомобиля и из окон, дрючат, ограничивают и мешают жить так, как ему вздумается?
Система должна работать, понимаете? А если она работает в отношении одного, но не работает в отношении другого - это, с моей точки зрения, уже лоббизм и перераспределение денег из кармана в карман, а не борьба за высокие идеалы.
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
Мария, уж не знаю, о чем говорите Вы - лично я готова говорить, о чем хотите...
Тем более, что не согласна ни с первой, ни со второй частью Вашего ответа... это Вы что - призываете изменить господход к фаст фуду и Кока Коле? я ничего не перепутала? а то сегодня я слегка не в себе после всего трех часов сна... только так могу себе объяснить подобные бредовые игры разума... надеюсь, что моего)
И еще мне кажется, что пенять на систему - национальная русская черта дабы избежать индивидуальной ответственности... это - мое отношение ко второй части... с себя надо начинать и со своего окружения... есть щанс сделать в жизни хоть что-то реальное, а не ждать мифического доброго умного дядю, который примчится на белом коне и решит все глобальные проблемы в нашей стране...
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Ксения, дорогая моя, я терпеть не могу фаст-фуд и ближайший МакДональдс почти в 200 км от меня (и бываю я там всего 1-2 раза в год и то проездом), но когда нет времени нормально пообедать и реально есть всего 10-15 минут свободного времени (и то как правило за рулем), а есть хочется, то лучше уж кола со сникерсом, чем "революция" в желудке.
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
да делайте с собой, что хотите... главное, без глобальных призывов и обобщений...
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
и кстати по поводу "газированной" диеты вы бы тоже сильно не радовались... если у вас не началась язва желудка, то это скорее исключение, подтверждающее старое правило... а что было через месяц с печенью, вообще страшно даже представить... и то, что у вас лошадиное здоровье, совсем не значит, что теперь можно с видом знатока всем такие зверские эксперименты над собой рекомендовать... чес слово, у меня складывается впечатление, что я общаюсь с умничающим подростком, который не способен до конца оценить последствия своих слов...
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Кстати, печень у меня всегда была слабой и что-то не сдох я от этого, а ведь прошло уже 15 лет с того времени. И здоровье у меня не "лошадиное", так среднестатистическое. Просто есть факты, и есть домыслы...
На счет "газированной" диеты - это чистая правда и мне уже давно за 30 лет. И то, что я пишу на форуме, может с небольшой долей иронии и иногда сарказма, но я думаю, что я пишу.
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
вот-вот! есть факты, а есть домыслы! факты - это исследования медиков на тему питания, а домыслы - это то, что может развиться на почве данного форума... потому что сидят тут вроде не глупые дядьки и тетки уже не подросткового возраста и с умным видом тащат свой не самый правильный жизненный опыт в качестве примера для всего человечества... и если есть разовый факт у кого-то в жизни - когда могло быть беспредельно плохо, но, смотрите же, все же обошлось! и значит, все на самом деле - враки... а то, что миллионы подростков потом с такой философией будут себе гастриты с язвами зарабатывать - нам по фигу... у меня же все обошлось!
Мария Строева  (mstroeva)
#
Когда фактический наркотик будет таковым признан, то он и будет запрещен. пока он легитимен - он такой же товар, как и прочие.
Если же кто-то во мне вдруг разочаруется, то это полное его право. Я, как Вы верно заметили, высокообразованная и современная женщина, а это предполагает у меня наличие определенных принципов и убеждений, не правда ли? Не вполне понимаю, при чем тут фанатизм, тем паче - я никого ни за что не агитирую и в свою "веру" не обращаю, я пишу в блоге то, что мне интересно и о том, что меня беспокоит. К тому же, я не пряник, чтобы всем нравиться.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Мария, можно вам задать личный вопрос? Вы курите?
Nevertheless  (Nevertheless)
#
Господин с "околохимическим образованием", а как Вы прокомментируете течение данной реакции в желудке человека (особенно ребенка)? И каким образом
Цитата
Какого-либо специфического негативного действия на организм напитка официально не установлено.
smile:?:
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Красивое видео! Точно не скажу, но похоже, что в глазури ментоса есть вещество при растворении которого вызывается бурное выделение углекислого газа из растворенного состояния. Здесь ничего такого уж нет! Возьмите колу, дайте ей отстояться, чтобы весь газ вышел и опыт неудасться! Кстати если бросить ментос в шампанское, то должно быть то же самое! Что теперь, шампанское не пить...
Не все продукты совместимы друг с другом, я бы не рекомендовал есть одновременно молоко с солеными огурцами, например smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
+1
Гейзер появляется потому, что «Ментос» (особенно неокрашенный и неглазированный) создаёт неоднородности, которые служат центрами высвобождения растворённого углекислого газа. Другие ингредиенты, которые играют роль в цепной реакции,— аспартам (заменитель сахара), бензоат калия (консервант) и кофеин в кока-коле, и гуммиарабик и желатин в «Ментосе». Эти ингредиенты хорошо сочетаются друг с другом, и если их смешать и добавить достаточное количество центров высвобождения газа, начинается бурная реакция, которая высвобождает сразу весь углекислый газ, что и приводит к фонтану из колы.
Цитата
Было бы странно, если бы Coca-Cola и Mentos не решили этим воспользоваться. «Вирусный» эффект распространения рекламных роликов в Интернете давно будоражит умы маркетологов, однако никто не знает точного рецепта гарантированно успешной кампании. Зато, как показывает опыт Coca-Cola и Mentos, можно опираться на материалы, уже набравшие популярность.
Ролики о доморощенных химиках-экспериментаторах пользовались большой популярностью на видеопорталах и дали авторам проекта EepyBird Фрицу Гробе (Fritz Grobe) и Стефану Вольцу (Stephen Voltz), идею обыграть это более художественно.
В июне 2006 года Гробе и Вольц сняли собственный видеоролик на ту же тему: в бутылку с колой бросается таблетка Mentos, в результате получается фонтан.
Только использована была не одна двухлитровая бутылка колы, а двести пятьдесят одна, а также свыше полутора тысяч таблеток Mentos. Фонтаны запускались организованно, под музыку. А экспериментаторы нарядились как ученые - в белых халатах, в защитных очках. Роликов было много. В последнем бутылки дергают друг друга по очереди, образуя «эффект домино", а авторы ролика выражали в конце ролика благодарность производителям: «Спасибо Coca-Cola и Mentos за то, что сделали это возможным».
Видя популярность роликов, и Coca-Cola и Mentos решили развить успех, развив в продолжение вирусных роликов две разные кампании на своих сайтах.
Coca-Cola удалось заключить контракт с Вольцем и Гробе на продолжение съемок роликов в похожем стиле. Также эффект вирусного маркетинга решила развить и Perfetti Van Melle, которой принадлежит торговая марка Mentos. Она также собиралась подрядить для своей рекламы Вольца и Гробе, выслав им бесплатные образцы продукции для дальнейших экспериментов, но те предпочли подписать контракт с Сoca-Cola, и Mentos пришлось «выкручиваться» другими методами.
Сайт Mentos завел блог о различных физических опытах, среди которых и знаменитый «фонтанирующий» опыт, о котором был снят ролик. Блог ведет педагог Стив Шпенглер, разрабатывающий игровые методики преподавания школьных предметов. Он особенно подчеркивает, что блог имеет прежде всего образовательные цели и там содержится немало других материалов об интересных опытах, которые можно проводить с детьми, - в области электричества и других разделов элементарной физики.
На сайт Mentos посетители также могут присылать видеозаписи своих опытов - как придуманных ими самими, так и теми, которые предлагает им провести Шпенглер. Интересно также, что в блоге Mentos ни разу не упоминается Coca-Cola. Наоборот, авторы замечают, что подобный «фонтан» можно устроить и с использованием любого другого газированного напитка.
Например, газированный напиток от Tetley’s.
Сюжет вирусного видео тот же, что и в серии экспериментов Гробе и Вольца. Положить в банку с газировкой Mentos, взболтать и смотреть на впечатляющий синтетический гейзер.

Nevertheless, не следует воспринимать всё, что выкладывается на Ютубе с научной точки зрения.
В данном случае это реклама. Всего лишь реклама. smile:)
Nevertheless  (Nevertheless)
#
Моисей Абрамыч, да я, собственно и не настаивал на "научности" эксперимента. Просто TreOV так безапелляционно доказывает безвредность фастфуда (ссылаясь при этом на Википедию smile:D )...
Кстати, на себе не проверял сочетание колы и ментоса. А Вы?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
И я не рискнул. smile:D
А Вики, Вы правы, не авторитет.
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Привет! Согласен. Перехожу на электронные фастфуд и Соса-Солу smile:D
dailyadm  (dailyadm)
#
Я а вот не курю, и не пю smile:)
Марина (mashen)  (mashen)
#
Дело не в прибильности, даже не во вредности. Дело в том, что употребление фастфуда или пепси не вызывает зависимости (в отличие от сигарет, наркотиков и алкоголя).
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Точно!!! Если пить колу и есть сникерсы, то очень быстро даже наступает отвращение, котрое может не проходить месяцами. С сигаретами такого не бывает!
Кстати, я люблю газировку, но если я ее не пью, например, неделю меня не "трясет" и не "ломает", и я не бегу в ближайший ларек за ней, а вот что будет с курильщиком если ему хотябы пару дней не давать сигарету...
Мария Строева  (mstroeva)
#
у вас наступает, а у миллионов подростков - нет.
Сергей Савельев  (kev)
#
Миллионы подростков с лимонадом значительно прекраснее миллионов подростков с сигаретами и пивом...
Мария Строева  (mstroeva)
#
мы возвращаемся к проблеме ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ собственной страны. это не проблема запретов.
Подросткам запрещено продавать сигареты и пиво.
а колу, бургеры и соевые батончики - моджно и даже нужно, с общественной позиции.
повторяться скучно.
Сергей Савельев  (kev)
#
Проблема исполнения законов и курение не обязательно должны иметь прямую связь. Курение это гадость само по себе, вне зависимости от того -упоминается ли эта гадость в каких-либо статьях ГК РФ...
Мария Строева  (mstroeva)
#
Вам - гадость, а кому-то - нет. С какой стати Вы решаете за других? Запретят официально продукт - другое дело.
впрочем, я все это уже писала.
Сергей Савельев  (kev)
#
Простите, Мария, если я не правильно выразился, решать за других я и не пытался, всего лишь мнением собственным поделился. А по поводу запретов, законов и их исполнения - согласен, законы надо исполнять, иначе они бесполезны, а запретов чем меньше для совершеннолетних граждан, тем лучше.
Марина (mashen)  (mashen)
#
С общественной позиции подросток, страдающий физиологической зависимостью от наркотиков, алкоголя или табака - социально опасен.

Марина (mashen)  (mashen)
#
Общество в данном случае действует логично. Мы вправе причинять вред себе – даже суицид ненаказуем. Но алкогольная, наркотическая и токсическая зависимость могут быть опасны не только для алкоголиков или наркоманов, но и для окружающих людей. И здесь общество вправе себя защищать в том числе при помощи запретов.
Сергей Савельев  (kev)
#
Согласен, хочешь курить - пожалуйста, но только там, где ты никому не мешаешь, этот принцип не только к курению относится...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Машен,да суицид сам по себе и есть наказание,да и наказывать,как правило,там уже некого. smile:( Думаю,что Мария рассуждает с родительской позиции.Понятное дело,что раздобревший на чизбургерах и коле ребенок не несет никакой соц. опасности,дело то совсем в другом.Чем ему грозит употребление этого продукта?Ожирение,диабет и столько еще страшных и неприятных последствий не только для его жизни и здоровья,здоровья не только физического,но и морального,психического.Тут уж остается спорить,что больше навредит юному инфанту.Считаю зависимость от фастфуда такой же болезнью,как и курение и алкоголизм.Прошу любителей газировки не судить меня строго! smile:D
Марина (mashen)  (mashen)
#
Ну, как родитель могу сказать, что есть разница между желанием оградить ребенка от веществ, вызывающих физиологическую зависимость, и стремлением получить в лице общества бесплатную няньку своему ребенку (конечно, речь не о Марии, и вообще не о частностях).

Но я убеждена, например, что ребенку будет гораздо полезнее, если соевые батончики ему станут недоступны не в силу общественного запрета, а в результате, скажем так, родительской заботы о здоровье ребенка.
Во-первых, я бы в принципе не хотела, чтобы общество в принципе разглядывало содержимое тарелки моего ребенка на предмет правильного соотношения белков-жиров-углеводов. Что это за Большой Брат, который будет указывает, есть мне или моему ребенку чипсы или нет?
Во-вторых, я бы в принципе не хотела, чтобы мой ребенок не ел чипсы, потому что ему "общество не велит".
Малолетние дети ограничены в средствах, и вряд ли будут грабить прохожих ради сникерса. Подросток - это уже личность. Он не устоит перед наркотической зависимостью или алкогольной (взрослые мужики и то спиваются), но выбирать между чипсами и пирожком (или там мюсли) он вправе сам. А чтобы сделал правильный выбор - это уж я должна постараться.



Марина (mashen)  (mashen)
#
++++если соевые батончики ему станут недоступны не в силу общественного запрета, а в результате, скажем так, родительской заботы о здоровье ребенка. ++++

Неправильно выразилась. Если ребенок не будет употреблять "гадость" не в силу запретов, а в результате родительской заботы.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Маша,ну конечно я не за полицейское общество,упаси бог.И я против того,что бы в тарелку к моему чаду кто нить ,кроме родителей,совал свой нос! smile:) Речь о создаваемых соблазнах и о тех вещах,которые идут во вред подростку-личности.Просто хочется их уберечь.Тема такая скользкая и можно спорить до безконечности и я,как человек свободолюбивый Вас понимаю,но родительская забота срабатывает с малышней,а личности-инфанты,что с ними?Ведь это все так сладко,вкусно и заманчиво,особенно с компашкой друзей...А между тем Сотбис(извиняюсь за написание)за 36млн.долл.реализовал картину Уорхала-Черно-белое изображение бутылочки Кока-Колы. smile:D smile:D
Марина (mashen)  (mashen)
#
А я ничего домой из этого не покупаю. Надеюсь, что если с малолетства не пристрастится, так и останется равнодушным. У меня ребенок даже вкуса колы или чипсов не знает. Няня эту химию терпеть не может, ребенку не даст, бабушки тоже, Но ребенок не подросток еще smile:-( Хотя, конечно, вырастет - не понять, что там будет
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
машенька,вот и я об этом! smile:) Пока с няней-хорошо,а дальше?!Я тоже ничего такого в дом не несу.Придет время.узнаете чьто такое влияние друзей. smile:)
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Согласна с вашей идеей. А то складывается впечатление, будто бы дети только и делают, что смотрят рекламу, абсолютно некритично воспринимая все, что льется на них из телевизора, а других влияний не испытывают вовсе.

Я не уверена, что все стороны жизни следует жестко регламентировать якобы ради заботы о детях. Как-то же они учатся не ковырять в носу, хотя законодательного запрета на ковыряние нет smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Как-то все очень утрированно.Вопрос:Подросток-личность,без сомнения,но если эта личность ,не абстрактная,а ваше чадо,что делаем,как стараемся? smile:) Думаю,что об этом старании автор и писала,т.е. примитивно:поменьше их соблазнть сомнительными предложениями,может так?
Сергей Попов  (sonnert)
#
Не-не, Мария... Наверное, Вы перегибаете smile:) Это "можно" - не "Общественная позиция". Как и многие вопросы, этот тоже имеет сторонников и противников. Вот мы с Вами где-то выше про казино говорили. Вы считаете - зря загнали в тень, потеряли налоги и т.п. Кто-то считает, что - правильно, незачем в каждом доме рулетку иметь, соблазнять мужиков манком красивой жизни. С точки зрения "налогов" вообще тема провальная - обирать народ, чтобы "золотые кровати" покупать? smile:) Да и пиво... Не помню, кто-то на РБК вёл диалог 2-3 года назад с пивопроизводителями. Может быть и больше, ещё рекламировали пиво круглосуточно по ТВ. Кажется, был кто-то из "Балтики", может быть, диалог был и у Вас... Так вот, в нашем ханжеском обществе пивопроизводители получили неплохие льготы от "налоголюбящего" государства. Смогли обновить заводики, притащили иностранцев. Сейчас в каждом доме вместо казино пивточка, а то и две.
К чему всё это я? smile:) Пока сам не забыл. Так вот, думаю, что единства в Единой России нет ни по одному общественно-значимому вопросу, а просто есть кто-то сильнее, кто-то слабее в борьбе интересов.
Сейчас голоса борцов с холестерином слабы, борцов с курением сильнее, как-то неравномерно распределены голоса борцов с ... или сторонников гей-парадов, колотильщиков яиц ступого или острого конца и т.п.

П.С. Кстати, и пряники не всем нравятся smile:)
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Цитата
соевые батончики

Я не знаю, какие батончики соевые, но в Марсе и Сникерсе сои точно нет. Мария, не нужно все "мешать в одну кашу"! Люди эту сою едят в основном в колбасах дешевле 300 руб. за кг.
В остальном вы правы. Сигареты и алкоголь для детей запрещать, а с употребленние фаст-фуда нужно работать самим родителям. В принципе, можно даже запретить рекламу на ТВ газировки, чипсов, шоколада. Они и без этого будут продаваться. Но по-моему, это будет уже черезчур "круто". Высокая смертность у нас в стране все-таки от сигарет и алкоголя (ну некоторых других факторов). Как говориться, "нет достоверных фактов вреда фаст-фуда на здоровье нации"!
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Мария,я с Вами на все 100.Если надо где-то что-то подписать(в смысле запрета на фастфуд для подросткоВ),всеми руками ЗА! smile:) Да у них просто уЖАСНАЯ зависимость от этой дряни и у некоторых взрослых(особенно от газировки).Дети с большим удовольствием хлещут коку,заедая поп-корном и прочей uuuu,а попробуй уговорить их попить чаю с бабушкиным вареньем(хотя там тоже сахар,но ведь мозгу нужна глюкоза) smile:)
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Да, да. И сигареты запретить! И штрафовать родителей за курение сигарет их детьми!
И все-таки почему варенье лучше колы? Вы знаете как с варенья можно растолстеть быстро?
По поводу зависимости: вы преувеличиваете! Зависимость есть от сигарет, от алкоголя и т.д. От сахара зависимости небывает!!! Спросите у люого толкового врача!
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Вот рассмешили! smile:) Вы и есть тот толковый доктор? smile:D Что такое запрет?Заметили в моем сообщении смайлик.Это литературное приеувеличение.Знамо дело,что запретами делу не помочь,если Вы читали мои предыдущие коменты,то там я писала,что надо постараться детей не соблазнять,не провацировать.Не путайте,о сигаретах я речи не вела,хотя сама не курю.Сигареты и спиртное,наркотики-все это проблема,но я речь вела о том,что мне интересно.А про варенье БАБУШКИНО,согласна,что пользы в нем ноль,но уж извините,в нем кроме ягод и сахара больше ничего и нет(и кол-во сахара можно уменьшить),химии никакой и ребенку достаточно съесть две ложечки,что б жизнь сахаром казалась! smile:D Спорить безполезно,каждый при своем мнении останется.Наш народ уже подсажен на фаст-фуд,поэтому такие словесные баталии происходят.А начало разговора было таким хорошим! smile:)
Олег Трегубов  (TreOV)
#
К сожалению да. Дети любят сладкое, но чем лучше, например, "петушки" которые мы все обожали в детстве от шоколадных батончиков? Бороться с этим можно только либо внушая детям, что чипсы, газировка и шоколадки - это вредно (что не всегда эффективно), либо тотальное запрещение по всей стране, но я согласен на это только если запретят вместе с этим и сигареты с алкоголем (ужас, до чего мы уже договорились! еще немного и секс признаем вредной привычкой, например)!
Мария Строева  (mstroeva)
#
тем, что нам внушали - не жри много петушков, зубы испортишь. а сегодня внушается, что это не диабет, кариес. ожирение и прочие радости, а - центр мироздания, живительная влага, работа мозга, счастье общение, утоление жажды, etc.
Урри Кадыков  (Дистандер)
#
Прочитал короткую заметку и удивился - внезапный переход от курения к фастфуду и обобщение приносимых ими вреда.
Я же, продолжая поднятую автором тему социальной ответственности, хочу затронуть вопрос рекламирования табачных марок в Московском метрополитене.
Всё увешано красивыми светящимися плакатами 2х3 метра, и приходится придумать объяснение ребёнку, что делают на них красивые тёти и дяди, и что такое Marlboro, Muratti т.п.
Может быть, журналисты, имеющие "доступ к теле", дадут идею С.Собянину обратить внимание на засилье табачной рекламы в метрополитене, и усилия властей будут приложены к её удалению ?
Tim K  (Silvan)
#
Нормальный образованный человек знает, что такое хорошо и что такое плохо.
Я знаю что кола и фаст-фуд это не есть хорошо, но питаюсь ими я осознанно. Сам иду и ем когда захочу. Знаю что желудок не в восторге, но бывают ситуации что лучше биг-мак в макдаке чем голодным весь день. Это мое желание и никому ничего плохого я не делаю.
А когда рядом со мной курят - вот это раздражает. Я этого не хочу. Я не хочу этим дышать. Но обезопасить себя не могу. Ладно если это существо мужского полу, всегда можно поговорить по-мужски. А если курит женщина? Противно...
Курящая женщина - вот угроза здоровью нации, а не ГМО, фаст-фуд и кола. Ибо употреблять это или нет - выбирать тебе. А вот курила твоя мама или бухал ли твой папа, при рождении выбрать не сможешь.
Ol Doronin  (Ol Doronin)
#
с товарищем сверху мега-согласен.
Фастфуд бывает разный,не в Раше канечна.У человека есть выбор,тоже не в раше.
Если он туп и не различает итальянскую домашнюю пасту с чесночным соусом и королевскими креветками и Биг Тейсти,он должен трагически погибнуть.Выживут умные и построят город сад где русские улыбаются,делают хорошие машины и фильмы,все едят домашнюю кухню и не курят,нет Путина и бессознательной тяги генетических рабоче-крестьян к тоталитаризму..................
Ol Doronin  (Ol Doronin)
#
А если курит женщина? Противно...
а если она еще по укоренившейся там привычке не пользуется чевингумом,тем более....но это другая тема - гигиенические нормы стран Третьего Мира....
Ol Doronin  (Ol Doronin)
#
В замечательном фильмеThank You for Smoking по мнению американцев самыми курящими принято считать РАМов - русские,арабы,маньяки.....
Elan M.  (elan113)
#
Мария, тут все смешалось... Разберемся с курением - я против того, чтобы МНЕ ОТРАВЛЯЛИ ВОЗДУХ и курили где-то рядом, т.к. я не курю. Я ухожу из кафе если в нем нет ФИЗИЧЕСКОГО разграничения залов для курящих и некурящих. Все остальное - юридические выкрутасы... Но мне пофиг, если человек сам для себя выбрал путь отравления организма алкоголем или табаком. Это ЕГО путь. Пусть только своим выбором не мешает другим. Так же и с фаст-фудом. Это может быть осознанный выбор тех кто любит ортофосфорную кислоту и сахар в мультидозах. Не надо это рекламировать. Кстати, а ведь рекламируют из "едален" только фаст-фуд. Рекламы приличного кафе или ресторана нет. (Не про "Пушкин" разговор - кроме него есть масса приличных). Просто надо запретить рекламу этой дряни в любом виде. И все!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения