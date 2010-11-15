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Заехать в Гаагу

15.11.2010 14:23 21 3 252 просмотра
..наконец заставили мы себя, посещая в очередной раз Нидерланды.
Просто потому, что первые несколько дней жили в Роттрдаме. а от него до Гааги - 20 мин на поезде. Грех не заехать.
Она оказалась кукольная, какая-то игрушечная, эта резиденция Правительства и Королевского дома


Мы поддались уговорам и посетили экспозицию "Маленькая Голландия", вот я сижу на макете роттрдамского Моста Эразмуса, с видом на который мы, собственно, и жили в гостинице Роттрдама:

Как видите, не более кукольно, чем весь город в целом.

А еще - в Гааге Чайнатаун с не менее, пожалуй, вкусными ресторанами, чем в лондонском Сохо, а в Роттрдаме удивительные по вкусноте устрицы, которые мы ели в ресторане в глубине центрального парка:





Комментарии 21

Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Красиво!
Но у меня Гаага стойко ассоциируется со всевозможными международными трибуналами. smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
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трибуналов не видали)) а вот у здания с табличкой "Кабинет Его Королевского Величества" на скамеечке сидели)
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Просто у меня стереотип такой сложился. smile:)
Сам я не был в Нидерландах.А вся информации из СМИ.Так вот,рассказывают много сейчас интересного,благо что сейчас с этим проблем нет.Но любое упоминание Гааги сопровождается упоминанием о трибуналах.Иной раз думаешь,что это какой-то закрытый город,где судят и отбывают срок международные высокопоставленные преступники со всего мира.

P.S. На фото очень всё красиво.А главное в глаза бросается чистота и ухоженность улиц.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Чистота и ухоженность улиц - это тема старой Европы. Люди живут так, как им удобно, приятно. Исходя из того, что в грязи и шуме человеку удобно и приятно быть не может.
Я больше скажу - Роттрдам - 3-й по величине порт в мире. Порт! А город - тих и прозрачен, минимум суеты, никаких, боже упаси, пробок, толкотни..Работа метро и наземного транспорта - выше всяких похвал. Даже, пожалуй, Германию в этом переплюнули. Покой и тишина.) туса в амстердаме. Но это - очень позитивная, радостная туса. Этот город не спит никогда)
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Чистота и ухоженность улиц - это тема старой Европы. Люди живут так, как им удобно, приятно.


Даа,у нас такого к сожалению в обозримом будущем не ожидается.
Ol Doronin  (Ol Doronin)
#
У меня же Россия ассоциируется с
Калинка-Малинка,Шаляпин,Пушкин,Бухать-Так Бухать!,Достоевский,девушки на высоких каблуках в поддельной одежде и ярким и плохим мейкапом,плохоодетые богатые,грязь на улицах,запах бомжатины,странные кондоминиумы,НЕ УЛЫБАЮТСЯ!!!!,Путин (я его боюсь),чеченцы с пистолетами в метро,очень бедные старые люди,русские невесты по вызову,автомобиль стоит больше чем его хозяина образование,милиция пытает людей.....и другое много хорошее.
А,и ВАЗЫ!!!!!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Вы не пробовали выехать на природу ?
Там вы увидите совсем другую Россию.Очень красивую.
Ничего из всего перечисленного вами там вы не встретите.
Ol Doronin  (Ol Doronin)
#
я просто шуткую....природу России знаю.
А так это мне надпомнило на вопрос в 80-е и в Крыму про туалет что на улице - ЗАТО ПРИРОДААА!!!!!Когда вообщем-то ничего другого нет.
Сергей Савельев  (kev)
#
Когда уже заставите себя посетить Тобольск или Петропавловск-Камчатский?
Мария Строева  (mstroeva)
#
Чувствую в Вашем вопросе подкол. Особенно слово "заставите" понравилось. дескать, в красивую Гаагу-то - конечно, всяк поедет, а вот в сомнительный Тобольск - слабо!
Напрасно. К Вашему сведению, чрезвычайно много езжу по России. К срожалению, не добралась пока до Камчатки, хотя это мечта, муж посещал неоднократно - красота там необыкновенная. Однако география моих поездок тоже достаточно широка, от Алтая до Бреста, от Уфы до Сургута, Когалыма..Завтра вот Омск.
И заставлять себя не приходится. Профессия обязывает, да и путешествовать люблю.
Сергей Савельев  (kev)
#
Вы сами написали "...наконец заставили мы себя...", поэтому да - это подкол, каюсь.
Мария Строева  (mstroeva)
#
)) не беда)
да, заставили, потому что обычно приезжаешь в Амстердам - и оттуда уже вообще никуда вылезать не хочется)
Ol Doronin  (Ol Doronin)
#
исренне удивляюсь какой-то странной тяге русскоязычных к Амстердаму.
Микс унылой чуть менее чем полностью Зап.Европы и залихвастского на грани истерии бытового поведения геев из разных Марокко,Малайзий и других Бишкеков.
Общепит слегка убог,шоппинг по шмутью и обуви,его вообщем нет(в сравнении со Штатами),развлечения неслегка стремные.И такой налет некоторой унылости-и-и-и...................
Мария Строева  (mstroeva)
#
геев намного больше в Берлине, например. А уж насчет унылости..)))Видимо, мы с Вами в разных городах были)
Ol Doronin  (Ol Doronin)
#
возможно что все дело в довольно старой архитектуре,большом количестве стариков,повсеместном курении.Все это несколько разрушительно лично на меня действует.
Моя проблема что я многое сравниваю со Штатами или Японией,страны реально меня потрясшие.
Ol Doronin  (Ol Doronin)
#
кстати именно в Нидерландах поражался очень экономному использованию кондиционеров и вытяжек в общепитах и других местах.Мало того что все повально курят,так еще и чад от всего жареного стоит....
Мария Строева  (mstroeva)
#
Штаты не сильно люблю, что да, то да. Абсолютно чужое для меня общество, чужая культьура, несмотря на то, что 2/3 семьи давным давно уже там.
Я европейский человек, чего уж))
Ну, еще может к Австралии тяготею)
Ol Doronin  (Ol Doronin)
#
Чистота и ухоженность улиц - это тема старой Европы. Люди живут так, как им удобно, приятно. Исходя из того, что в грязи и шуме человеку удобно и приятно быть не может.
не планировал оставлять коммент,но не удержался.
Город Марсель,крупнейший порт Франции и всего Средиземноморья,старая Европа.Поверьте мне,вы сразу почуствуете что не в Западной Германии,даже по запаху.....Так что *Старая Европа* очень разная.
Чистота улиц,приятность запахов везде,организованность всевозможных процессов,каким-то волшебным образом связана с географическими и этническими особенностями места.Чем *белее* нация,тем симпатичнее она живет во всех отнашениях.В старой Европе есть свои градации и бельгиец голландского происхождения будет недоволен всегда бытовым поведением и привычками бельгийца французского происхождения.НО МЫ ПОЧЕМУ-ТО ПРЕДПОЧИТАЕМ ФЛАМСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ БЕЛЬГИИ!!!
*русские - трагическое исключение из этого правила,вроде белые и могут оценить *белую* систему ценности,но живут как нипонятно что.....
Мария Строева  (mstroeva)
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я отдельно написала про порт. это как раз и поражает
Ol Doronin  (Ol Doronin)
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Порт....улица,фанарь,аптека - там все так в пропорции....и порт тоже.
Чем севернее и западнее тем чище и организованнее,чем южнее и восточнее тем грязнее и больше хаоса.А это зависит от головы.
Это трагически-прямо связанно с упомянутыми Вами грязью и шумом,якобы не удобными и приятными для человеков.Вспоминается Индия,Южная Америка,Африка и другие казахстаны.....да нормально там все для них.было бы не нормально - жили бы по другому.
Русские застыли на пути между осознанием того что западный бытовой стандарт это ОК и невозможностью его применить.Просто последний поинт тесно связан с тем что в голове.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Маша, спасибо что выложила фотки! И ты на них красавица, как всегда!! smile:{}
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