Заехать в Гаагу

..наконец заставили мы себя, посещая в очередной раз Нидерланды.
Просто потому, что первые несколько дней жили в Роттрдаме. а от него до Гааги - 20 мин на поезде. Грех не заехать.
Она оказалась кукольная, какая-то игрушечная, эта резиденция Правительства и Королевского дома
Мы поддались уговорам и посетили экспозицию "Маленькая Голландия", вот я сижу на макете роттрдамского Моста Эразмуса, с видом на который мы, собственно, и жили в гостинице Роттрдама:
Как видите, не более кукольно, чем весь город в целом.
А еще - в Гааге Чайнатаун с не менее, пожалуй, вкусными ресторанами, чем в лондонском Сохо, а в Роттрдаме удивительные по вкусноте устрицы, которые мы ели в ресторане в глубине центрального парка:
Комментарии 21
Но у меня Гаага стойко ассоциируется со всевозможными международными трибуналами.
Сам я не был в Нидерландах.А вся информации из СМИ.Так вот,рассказывают много сейчас интересного,благо что сейчас с этим проблем нет.Но любое упоминание Гааги сопровождается упоминанием о трибуналах.Иной раз думаешь,что это какой-то закрытый город,где судят и отбывают срок международные высокопоставленные преступники со всего мира.
P.S. На фото очень всё красиво.А главное в глаза бросается чистота и ухоженность улиц.
Я больше скажу - Роттрдам - 3-й по величине порт в мире. Порт! А город - тих и прозрачен, минимум суеты, никаких, боже упаси, пробок, толкотни..Работа метро и наземного транспорта - выше всяких похвал. Даже, пожалуй, Германию в этом переплюнули. Покой и тишина.) туса в амстердаме. Но это - очень позитивная, радостная туса. Этот город не спит никогда)
Даа,у нас такого к сожалению в обозримом будущем не ожидается.
Калинка-Малинка,Шаляпин,Пушкин,Бухать-Так Бухать!,Достоевский,девушки на высоких каблуках в поддельной одежде и ярким и плохим мейкапом,плохоодетые богатые,грязь на улицах,запах бомжатины,странные кондоминиумы,НЕ УЛЫБАЮТСЯ!!!!,Путин (я его боюсь),чеченцы с пистолетами в метро,очень бедные старые люди,русские невесты по вызову,автомобиль стоит больше чем его хозяина образование,милиция пытает людей.....и другое много хорошее.
А,и ВАЗЫ!!!!!
Там вы увидите совсем другую Россию.Очень красивую.
Ничего из всего перечисленного вами там вы не встретите.
А так это мне надпомнило на вопрос в 80-е и в Крыму про туалет что на улице - ЗАТО ПРИРОДААА!!!!!Когда вообщем-то ничего другого нет.
Напрасно. К Вашему сведению, чрезвычайно много езжу по России. К срожалению, не добралась пока до Камчатки, хотя это мечта, муж посещал неоднократно - красота там необыкновенная. Однако география моих поездок тоже достаточно широка, от Алтая до Бреста, от Уфы до Сургута, Когалыма..Завтра вот Омск.
И заставлять себя не приходится. Профессия обязывает, да и путешествовать люблю.
да, заставили, потому что обычно приезжаешь в Амстердам - и оттуда уже вообще никуда вылезать не хочется)
Микс унылой чуть менее чем полностью Зап.Европы и залихвастского на грани истерии бытового поведения геев из разных Марокко,Малайзий и других Бишкеков.
Общепит слегка убог,шоппинг по шмутью и обуви,его вообщем нет(в сравнении со Штатами),развлечения неслегка стремные.И такой налет некоторой унылости-и-и-и...................
Моя проблема что я многое сравниваю со Штатами или Японией,страны реально меня потрясшие.
Я европейский человек, чего уж))
Ну, еще может к Австралии тяготею)
не планировал оставлять коммент,но не удержался.
Город Марсель,крупнейший порт Франции и всего Средиземноморья,старая Европа.Поверьте мне,вы сразу почуствуете что не в Западной Германии,даже по запаху.....Так что *Старая Европа* очень разная.
Чистота улиц,приятность запахов везде,организованность всевозможных процессов,каким-то волшебным образом связана с географическими и этническими особенностями места.Чем *белее* нация,тем симпатичнее она живет во всех отнашениях.В старой Европе есть свои градации и бельгиец голландского происхождения будет недоволен всегда бытовым поведением и привычками бельгийца французского происхождения.НО МЫ ПОЧЕМУ-ТО ПРЕДПОЧИТАЕМ ФЛАМСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ БЕЛЬГИИ!!!
*русские - трагическое исключение из этого правила,вроде белые и могут оценить *белую* систему ценности,но живут как нипонятно что.....
Чем севернее и западнее тем чище и организованнее,чем южнее и восточнее тем грязнее и больше хаоса.А это зависит от головы.
Это трагически-прямо связанно с упомянутыми Вами грязью и шумом,якобы не удобными и приятными для человеков.Вспоминается Индия,Южная Америка,Африка и другие казахстаны.....да нормально там все для них.было бы не нормально - жили бы по другому.
Русские застыли на пути между осознанием того что западный бытовой стандарт это ОК и невозможностью его применить.Просто последний поинт тесно связан с тем что в голове.