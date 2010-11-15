Заехать в Гаагу

..наконец заставили мы себя, посещая в очередной раз Нидерланды.Просто потому, что первые несколько дней жили в Роттрдаме. а от него до Гааги - 20 мин на поезде. Грех не заехать.Она оказалась кукольная, какая-то игрушечная, эта резиденция Правительства и Королевского домаМы поддались уговорам и посетили экспозицию "Маленькая Голландия", вот я сижу на макете роттрдамского Моста Эразмуса, с видом на который мы, собственно, и жили в гостинице Роттрдама:Как видите, не более кукольно, чем весь город в целом.А еще - в Гааге Чайнатаун с не менее, пожалуй, вкусными ресторанами, чем в лондонском Сохо, а в Роттрдаме удивительные по вкусноте устрицы, которые мы ели в ресторане в глубине центрального парка: