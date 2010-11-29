Отдельный адЪ

..должен, мне кажется, существовать для сочиняющих рекламные слоганы и тексты. При этом в этом заведении непременно должен быть отдельный, особо "приятный" уголок для тех, кто почему-то решил, что умеет сочинять рекламу в стихах. Пользуясь, так сказать, тем, что умеют писать.
Повальная грамотность вообще далеко не всегда благо.
Но уже месяца три крутящееся на московской радиостанции произведение
"Покрышки для любых автомобилей,
Оптовикам поставим без проблем резину!" -
..оно ведь, господа, за гранью добра и зла. За гранью.
Так чудовищно, что даже уже и прекрасно, своего рода шедевр..
Автора! Автора в студию, пожалуйста! Я хочу видеть этого человека.(с)
PS в этой, не побоюсь этого слова, поэтической строфе есть еще две строчки. Но мозг мой, увы, не в состоянии их удержать более чем на 3 секунды. Видимо, защитная реакция.
Комментарии 23
ул. Карла-Маркса, пр. КузнецкстроИвский. Недавно на пачке с овсяными хлопьями прочитал,что их надо засыпать в кипящюю воду. Посмотрел внимательнее, может Китай производитель, нет, из-под самого Подмосковья
стихи Гаврила сочинял...
Ну да, а потом выйдет "группа лиц" - "Мы!" "Я лично пуговицы пришивал, у вас к пуговицам претензии есть?"
тут я почему-то другую картину представила, что это стихотворствует непосредственно заказчик, что это его сублимация))
Тогда заказчик ещё и корпоративным гимном наверняка обзавёлся (учитывая любовь к высокому слогу).
Интересно было-бы послушать.
Знаете, по мне, так это осваивание бюджета было бы эффепктивнее, если бы вместо отвратительных потуг на стихотворное творчество просто в эфире несколько раз произнесли бы слово "жопа", потому что оно звучное и конкретное. Но почему-то его в эфире произносить нельзя, а вот это вот - можно.
но и это, и сникерс - это все же, на мой взгляд, примеры удачных кампаний. как минимум, забавных. а главное, дающих отдачу. то есть, влияющих на продажи. я - НЕ пойду покупать шины к этим рифмоплетам. интересно, оказало ли влияние реклама на остальных.
Про неграмотность и бессовестность другой сюжет. Дочь принесла, показала из сборника "Умники и умницы" О.Холодовой - "Азербаджанская пословица". Как там в "Доживем до понедельника" молодой Штирлиц говорил:"Пощадите хотя бы наши уши..."
Вы учитель словесности, Вам ученик стихи написал, это хорошо илди плохо?!(с)
В данном случае - плохо..
Гм..странно.. Вроде бы по уверениям гостей РБК ТВ кризис в автомобильной отрасли успешно преодолён, а тут такая экономия издержек на услугах профессионального стихоплёта
На счет опечаток, типа, "Азербаджанская пословица" - всекое бывает, ни стоит так строго.
А вот с ударениями, тут до сих пор полный кавардак! Мы сами как говорим: творог, щавель, квартал? И где нужно ставить ударение в родительном падеже слова "сеть": сЕти или сетИ? Кстати, в аудиорекламе я слышу оба варианта!
А слова-празиты, от них куда деваться? Сегодня только слышал обращение одного отца к своему ребенку: "Ну что ты там как этот" - колоссально информативно!!!
А вот стилистике в школе учить начали только сейчас. Что теперь пенять на такие рекламные фразы! Подобные "перлы" идут от нашего еще школьного образования, где учат только буквы писать, правильно запятые ставить и правили типа "жи-ши". Сочинения никто никогда не учил писать. Как сочинение, так после этого пол урока "Вокруг смеха" кто как "красиво" написал.
Какой общий уровень образования в стране - такая и реклама!
Но вот это: О! Какой большой! Самый большой магазин кухни на .... Убивает не только слоган, но и представленное видео. Автор, не надо в студию! Давай-ка ты прямо в Ад! И туда, где там ВИП зона.