Вход
Профиль Блог Лента Активность

Отдельный адЪ

29.11.2010 13:56 23 1 841 просмотр
..должен, мне кажется, существовать для сочиняющих рекламные слоганы и тексты. При этом в этом заведении непременно должен быть отдельный, особо "приятный" уголок для тех, кто почему-то решил, что умеет сочинять рекламу в стихах. Пользуясь, так сказать, тем, что умеют писать.
Повальная грамотность вообще далеко не всегда благо.
Но уже месяца три крутящееся на московской радиостанции произведение
"Покрышки для любых автомобилей,
Оптовикам поставим без проблем резину!" -
..оно ведь, господа, за гранью добра и зла. За гранью.
Так чудовищно, что даже уже и прекрасно, своего рода шедевр..
Автора! Автора в студию, пожалуйста! Я хочу видеть этого человека.(с)

PS в этой, не побоюсь этого слова, поэтической строфе есть еще две строчки. Но мозг мой, увы, не в состоянии их удержать более чем на 3 секунды. Видимо, защитная реакция.

Комментарии 23

Сергей Попов  (sonnert)
#
Немного не в тему, но и меня "повальная грамотность" валит наповал smile:)
ул. Карла-Маркса, пр. КузнецкстроИвский. Недавно на пачке с овсяными хлопьями прочитал,что их надо засыпать в кипящюю воду. Посмотрел внимательнее, может Китай производитель, нет, из-под самого Подмосковья
Мария Строева  (mstroeva)
#
о да, про это я просто уже молчу. все эти волшебные "включив функцию, вам покажется, что вы вернулись в прошлое..", одновремЕнно, сОздана.. Это уже даже нет сил обсуждать.
Сергей Савельев  (kev)
#
...Гаврила был отличным парнем,
стихи Гаврила сочинял...
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Автора! Автора в студию, пожалуйста! Я хочу видеть этого человека.(с)


Ну да, а потом выйдет "группа лиц" - "Мы!" "Я лично пуговицы пришивал, у вас к пуговицам претензии есть?" smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
однозначно нет!) пришиты насмерть, не оторвешь!)))
тут я почему-то другую картину представила, что это стихотворствует непосредственно заказчик, что это его сублимация))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
стихотворствует непосредственно заказчик

Тогда заказчик ещё и корпоративным гимном наверняка обзавёлся (учитывая любовь к высокому слогу). smile:D
Интересно было-бы послушать. smile:idea: smile:D
Elan M.  (elan113)
#
smile:) Но Вы ведь запомнили эти строчки! Значит рекламный бюджет освоен правильно, до ЦА достучались. А как это выглядит - совсем другая тема.
nov nov  (nov76)
#
ну,знаете ли,тогда еще один выриант удачного продвижения товара "...компания .... отгружает щебень (только слово щебень утратило букву "Щ") оптом-хорощие скидки"-источник:спавочник "Навигатор"....звонили много-покупали мало.Можно и "достучаться", но вопрос кому? и Куда? smile;)
Elan M.  (elan113)
#
Искажение наименования товара в рекламе фактически ведет к ее провалу. А вот эпатаж - к успеху. Можно долго спорить о рамках дозволенного, но реклама Техносилы и Евросети (которые, кстати, запретили) - были успешны по увеличению продаж. Я бы просто ограничил аудиторию - скажем на радио можно крутить рекламу не более 2 минут в час, а перетяжки вообще спалил бы торжественно... Но это уже другая тема.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Это я-то - ЦА?))) Вы невнимательно читали пост, я из 4 стровек запомнила только 2 спустя 3 месяца))
Знаете, по мне, так это осваивание бюджета было бы эффепктивнее, если бы вместо отвратительных потуг на стихотворное творчество просто в эфире несколько раз произнесли бы слово "жопа", потому что оно звучное и конкретное. Но почему-то его в эфире произносить нельзя, а вот это вот - можно.
Elan M.  (elan113)
#
Ну может Вы и не ЦА. Оттого и не запомнили всех строк шедевра. Но от этого эти строки не перестают быть рекламой. Я не ЦА сникерса, но их "сникерсни" запомнил, хотя это тоже не русский язык. Ваш пример со словом почти точен и его можно превратить в РЕАЛЬНУЮ рекламу. У меня есть знакомый, который со смехом, но купил трехкомнатную квартиру после рекламы "купи трехкомнатную квартиру и получи бейсболку в подарок"... smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
правда?)) это, я Вам скажу сильно, насчет квартиры и бейсболки)
но и это, и сникерс - это все же, на мой взгляд, примеры удачных кампаний. как минимум, забавных. а главное, дающих отдачу. то есть, влияющих на продажи. я - НЕ пойду покупать шины к этим рифмоплетам. интересно, оказало ли влияние реклама на остальных.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да я думаю, что ребята из PR-агентства заказчика убедили в шедевральности поэзтического призыва к оптовикам... Как и легендарное - "Налетай, не скупись - покупай живопИсь"
Про неграмотность и бессовестность другой сюжет. Дочь принесла, показала из сборника "Умники и умницы" О.Холодовой - "Азербаджанская пословица". Как там в "Доживем до понедельника" молодой Штирлиц говорил:"Пощадите хотя бы наши уши..."
Мария Строева  (mstroeva)
#
Да-да.
Вы учитель словесности, Вам ученик стихи написал, это хорошо илди плохо?!(с)

В данном случае - плохо..
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
стихотворствует непосредственно заказчик


Гм..странно.. Вроде бы по уверениям гостей РБК ТВ кризис в автомобильной отрасли успешно преодолён, а тут такая экономия издержек на услугах профессионального стихоплёта smile:D
Мария Строева  (mstroeva)
#
у меня в программе никто из игроков автомобильной отрасли ничего подобного не говорил
Олег Трегубов  (TreOV)
#
У нас один банк в пору кризиса вообще потянуло в сторону Чехова, в смысле краткости. Представляете баннер на котором крупными буквами написано: "Даем!" и у же мелко так, что именно. И все! Ни картинки, ни что даем, ни, извениете, кому.
На счет опечаток, типа, "Азербаджанская пословица" - всекое бывает, ни стоит так строго.
А вот с ударениями, тут до сих пор полный кавардак! Мы сами как говорим: творог, щавель, квартал? И где нужно ставить ударение в родительном падеже слова "сеть": сЕти или сетИ? Кстати, в аудиорекламе я слышу оба варианта!
А слова-празиты, от них куда деваться? Сегодня только слышал обращение одного отца к своему ребенку: "Ну что ты там как этот" - колоссально информативно!!!
А вот стилистике в школе учить начали только сейчас. Что теперь пенять на такие рекламные фразы! Подобные "перлы" идут от нашего еще школьного образования, где учат только буквы писать, правильно запятые ставить и правили типа "жи-ши". Сочинения никто никогда не учил писать. Как сочинение, так после этого пол урока "Вокруг смеха" кто как "красиво" написал.
Какой общий уровень образования в стране - такая и реклама!
nov nov  (nov76)
#
....и писать скверно и слышать подобное ....с телеканалаОРТ ...."....да,она безупречна и это объяснимо-она публичная женщина.....и обязана работать лицом....."-это вот,голубушка,Хакамада теперь в "новом" амплуа-жестоко онис ней smile:( так.....smile:cry: или smile:D ...,а по поводу опечаток согласна
Сергей Попов  (sonnert)
#
В школьном, детском учебнике НЕ ДОЛЖНО быть оЧепяток. Написание закрепляется с детсва, зрительно
Сергей Попов  (sonnert)
#
вот так и закрепится "детсва", конечно "детсТва" smile:)
joys  (joys)
#
Опечатки в учебниках это ещё терпимо, всё таки ошибаться когда делаешь это нормально. но вот перлы выдаватьтипа, как в одно учебнике информатики, что в килобайте 1000 байт это прямое влияние производителей отдельных устройств хранения информация, за это надо сажать и надолго.
Иван Жуков  (Вечно молодой)
#
Америкосы выдали как-то давненько: Используйте мыло Фейри и будьте, как белый нигер! Тут все понятно)) В нашей вариации: Ты Мойдодыра читал?
Но вот это: О! Какой большой! Самый большой магазин кухни на .... Убивает не только слоган, но и представленное видео. Автор, не надо в студию! Давай-ка ты прямо в Ад! И туда, где там ВИП зона.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения