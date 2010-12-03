О детях и футболе

Я хотела промолчать, правда. Про Чемпионат 2018. Честно, хотела. ну, потому что - все говорят, так я помолчу.
Но сегодня утром в родной мне когда-то программе "Вести" увидела сюжет под названием "Страна ликует", с показом неких действительно прыгающих и размахивающих некоторыми элементами тела и одежды людей в разных уголках нашей бескрайней Родины.
И я не утерпела. Поскольку прочитанное в И нете, услышанное от знакомых и коллег и увиденное на экране никак не сходится. А еще есть мое же собственные мысли, мысли человека, совсем не чуждого спорту и экономике.
Пожалуйста, скажите мне свое мнение.
Такой мини-опрос:
1.Таки оно нам надо и вы ликуете
2.Оно нам надо, потому что Абрамович раскошелится
3.Оно нам не надо
4.Смешно даже говорить об этом, учитывая, сколько у нас проблем
Спасибо
Комментарии 49
Ни на что Абрамыч не раскошеливался - это провокация!
А если серьёзно, таки выбираю п.4.
Очень понравилось, как на форуме высказалась наша форумчанка Лоймила:
мне тоже почему-то кажется, что страна не очень ликует
Пункт 5. Оно нам надо, ибо прыгающим и размахивающим от 10 млрд. если не будет у нас чемпионата, не достанется ни цента , а так хоть пару недель нормальный футбол посмотрят, несколько стадионов,отелей,дорог,аэропортов построят/отремонтируют(ясно, что в разы дороже чем в мире, но в сухом остатке хоть что-то будет )
Народ попляшет, наберётся впечатлений и на какое-то время забывает, что живёт как быдло
Panem et circenses
Да чёрт с ней, с целью, хуже быдлу в Мухосранске от того, что в нём появится стадион, пару отелей, приличная дорога в Москву точно не станет, а в качестве бонуса возможность две недели бухать не поводу Дня Парижской Коммуны, а вполне законно оплакивать очередной проигрыш подопечных Адвоката (или кого там глава лондонградской диаспоры наймёт)
ИМХО, большой спорт - это давным-давно транснациональный бизнес, направленный исключительно на зарабатывание бабла. Репортажи о футболе слушать неинтересно - напоминает краткую сводку о стоимости акций: какой клуб какого игрока купил, за сколько денег, у кого какие контракты на какую сумму и срок, кто сколько денег заработал.. Скучен стал современный спорт.. Азарт пропал..Остались выверенные бизнес-схемы по зарабатыванию бабосиков..И как чихали на меня с колокольни так и продолжат чихать..
"тут теперь стадион будет. Ну и что с того, что у Вас тут дом стоит.. Рр-раз- и нету Вашей развалюхи. А мы Вам новую построим - всего-то в 50 км. от старой.. А не нравится - жалуйтесь кому хотите, хоть в ООН. Стадион тут будет теперь, сказано Вам..Все, идите, не мешайте работать" - думаю такого рода монологи предстоит скоро услышать многим.
У нас социальных проблем - за 10 лет не расхлебать..а мы опять в гигантоманию.. Дети не умрут без футбольных школ.. А вот старики без лекарств и онкобольные без своевременной помощи - запросто. А есть еще наркомания, СПИД, смертность на дорогах детские сады наконец! Я серьезно считаю, что проблема отсутствия детских садов куда серьезней проблемы отсутствия футбольных школ. Просто невыгодно этим заниматься, понимаете?? НЕ-вы-год-но
Я, например, совершенно спокойно отношусь как нашим неудачам в футболе, ну проиграли матч, подумаешь, так и к выигрышам в теннисе: очередной теннисист стал богаче на очередной миллион долларов.
Но в реальности мы проигрываем собственную страну, собственных детей, свое будущее. Мы гонимся за призраками "престижа", топча тела своих детей и стариков.
По поводу "кощунства" тоже напишу пару слов. Давайте оставим чистоплюйство политикам. Все понимают - бюджет не резиновый. На всех его не хватит все равно.. Победила наша заявка на ЧМ-2018 или нет, - денег в нем больше не станет. И вот лысеющий серьезный дядя в очках(сразу всплывает образ Кудрина, почему-то, хотя это и не так - бюджет утверждает Дума) решает, кому, сколько и на что дать.. Я сомневаюсь, что в бюджете были заложены доходы на ЧМ-2018. Если отбросить высокие материи, математика проста: чтобы дать одним, нужно отобрать у других.. И я на полном серьезе считаю, что отберут опять у самых слабых. У нас в стране костный мозг пересаживают в трех-четырех центрах. В Германии, например, это рядовая операция для больниц типа нашей районной поликлиники. Мне лично стыдно, когда огромные бабки выкидываются в никуда (я не думаю, что ЧМ окупаются - это просто вопрос престижа), а вопросы жизни и смерти людей откладываются "на потом". И вот это действительно кощунственно и в какой-то степени преступно. И равняться нужно не на спортсменов, которые порой пары слов связно сказать не могут, а на людей типа Чолпан Хаматовой, которая бросает все и мчится вытаскивать очередного смертельно больного ребенка. Вот кого нужно в министры здравоохранения!
Ладно, прошу прощения за оффтоп. Накипела просто вся эта позолота на крови.
У меня один простой вопрос: почему именно футбол, а не конное поло? Или у нас особая гордость от того что фанаты проигравшей команды громят все и вся вокруг после матча? Нужно дать всем возможность заниматься спортом. Любым. На любой вкус. И равные возможности для всех. система спортивных школ-интернатов на мой взгляд, правильная. Одаренных детей нужно отправлять учиться в спортивные академии. Тогда все будет. Нужно систему строить, а это никому по большому счету неинтересно, поскольку не дает быстрых дивидендов
Мы хотим опять стать мегадержавой (заметьте пока еще не сверхдержавой) и по площади, населению, потенциалу и количеству денег получаемых нами от продажи наших ресурсов, мы таковыми и являемся. Но нам этого мало! Нам нужна уже хоть какая-то ИДЕЯ, национальная идея, которой сейчас вообще нет никакой. Вот ее и пытаются выстроить через олимпиаду, чемпионат мира. Но этого мало, это не нац. идея - это ее заменители.
Проблем полно жкх, медицина,безработица...
За последние неделю только "офицальная "безработица увеличилась на 1% ,износ фондов жкх составляет 60%-70%.
А с другой стороны ЧМ это самая большая иностранная инвестиция в РФ.Как не крути,но для нашей экономики это скажется позитивно.
В основном, такие мероприятия проводятся для поднятия имиджа страны.В следствии чего улучшается инвестиционный климат, улучшения климата всегда благоприятно сказывается на экономическом росте.
Олимпиада 80 в Москве была очень убыточна, зато сколько всего понастроили.. А не было бы её, думаете Москву детскими онкоцентрами бы застроили? Да чёрта лысого, закопали бы те деньги в очередной БАМ или на поддержку прогрессивных демократий в Африке..
я скептически к этому отношусь, правда. Но это лично мое мнение.
Проигнорировали её, в связи с вводом войск в Афганистан.