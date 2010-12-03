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О детях и футболе

03.12.2010 13:55 49 2 623 просмотра
Я хотела промолчать, правда. Про Чемпионат 2018. Честно, хотела. ну, потому что - все говорят, так я помолчу.
Но сегодня утром в родной мне когда-то программе "Вести" увидела сюжет под названием "Страна ликует", с показом неких действительно прыгающих и размахивающих некоторыми элементами тела и одежды людей в разных уголках нашей бескрайней Родины.
И я не утерпела. Поскольку прочитанное в И нете, услышанное от знакомых и коллег и увиденное на экране никак не сходится. А еще есть мое же собственные мысли, мысли человека, совсем не чуждого спорту и экономике.
Пожалуйста, скажите мне свое мнение.
Такой мини-опрос:
1.Таки оно нам надо и вы ликуете
2.Оно нам надо, потому что Абрамович раскошелится
3.Оно нам не надо
4.Смешно даже говорить об этом, учитывая, сколько у нас проблем

Спасибо

Комментарии 49

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
2.Оно нам надо, потому что Абрамович раскошелится

Ни на что Абрамыч не раскошеливался - это провокация! smile:D
А если серьёзно, таки выбираю п.4.
Очень понравилось, как на форуме высказалась наша форумчанка Лоймила:
Цитата
когда раковым больным детям не могут выдать положенные им по Закону бесплатные лекарства, потому что "в бюджете нет денег", тратить 10 млрд. долларов на ЧМ может только тот, кому нужен "распил".
Мария Строева  (mstroeva)
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Спасибо
мне тоже почему-то кажется, что страна не очень ликует
Пенсионер  (Пенсионер)
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Третий вариант. Такой же и про Олимпиаду в Сочи, в свое время говорил. Ликования нет. На форуме сказал.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
прыгающих и размахивающих некоторыми элементами тела и одежды людей в разных уголках нашей бескрайней Родины.


Пункт 5. Оно нам надо, ибо прыгающим и размахивающим от 10 млрд. если не будет у нас чемпионата, не достанется ни цента smile:( , а так хоть пару недель нормальный футбол посмотрят, несколько стадионов,отелей,дорог,аэропортов построят/отремонтируют(ясно, что в разы дороже чем в мире, но в сухом остатке хоть что-то будет smile:) )
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Все масштабные игрища во все времена устраивались только с одной целью.
Народ попляшет, наберётся впечатлений и на какое-то время забывает, что живёт как быдло
Panem et circenses
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
устраивались только с одной целью


Да чёрт с ней, с целью, хуже быдлу в Мухосранске от того, что в нём появится стадион, пару отелей, приличная дорога в Москву точно не станет, а в качестве бонуса возможность две недели бухать не поводу Дня Парижской Коммуны, а вполне законно оплакивать очередной проигрыш подопечных Адвоката (или кого там глава лондонградской диаспоры наймёт)
Алексей Попов  (Non-compromised)
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Мария, мне лично ближе четвертый вариант. Прежде чем строить дворцы, нужно разобраться с текущими трубами и облезлыми домами в рабочих кварталах. Лучше бы очередникам жилье построили на эти деньги. Или ветеранам помогли. Или больницам. Или детским садам. Или дорогу построили б нормальную от Москвы до Питера. Нет, всем очередную "стройку века" подавай. Хватит уже советскими шаблонами великих строек коммунизма думать! Как обычно - парадные фасады, а за ними - нищета, обреченность и ужас..Я считаю, что нужно людьми заниматься: не "населением", как о нас по ТВ высокое начальство говорит, а реальными людьми с их реальными бедами, проблемами и радостями - неважно, маленькими и большими.
ИМХО, большой спорт - это давным-давно транснациональный бизнес, направленный исключительно на зарабатывание бабла. Репортажи о футболе слушать неинтересно - напоминает краткую сводку о стоимости акций: какой клуб какого игрока купил, за сколько денег, у кого какие контракты на какую сумму и срок, кто сколько денег заработал.. Скучен стал современный спорт.. Азарт пропал..Остались выверенные бизнес-схемы по зарабатыванию бабосиков..И как чихали на меня с колокольни так и продолжат чихать..
"тут теперь стадион будет. Ну и что с того, что у Вас тут дом стоит.. Рр-раз- и нету Вашей развалюхи. А мы Вам новую построим - всего-то в 50 км. от старой.. А не нравится - жалуйтесь кому хотите, хоть в ООН. Стадион тут будет теперь, сказано Вам..Все, идите, не мешайте работать" - думаю такого рода монологи предстоит скоро услышать многим.
Мария Строева  (mstroeva)
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для того, чтобы в стране был футбол, нужен не Чемпионат, а детские футбольные школы. повсеместно.
Алексей Попов  (Non-compromised)
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Мария, а зачем нам футбол, объясните? Почему не хоккей на траве, городки или бадминтон? Тоже уважаемые виды спорта! Еще есть дартс, кстати..

У нас социальных проблем - за 10 лет не расхлебать..а мы опять в гигантоманию.. Дети не умрут без футбольных школ.. А вот старики без лекарств и онкобольные без своевременной помощи - запросто. А есть еще наркомания, СПИД, смертность на дорогах детские сады наконец! Я серьезно считаю, что проблема отсутствия детских садов куда серьезней проблемы отсутствия футбольных школ. Просто невыгодно этим заниматься, понимаете?? НЕ-вы-год-но
Мария Строева  (mstroeva)
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я кандидат спорта по хоккею на траве, кстати)) могу авторитетно заявить - уважаемый вид спорта, но - не наш, в том смысле, что никогда мы в нем лидерами не будем, увы. беда в том, что с футболом та же фигня - разве мы в него сегодня играем? это же позорище, да и только. а чтобы развивать это САМЫЙ МАССОВЫЙ из всех массовых видов - надо начинать со школ. спортивных школ для детей. с того, что разрушено до основания. И я уверена - детям эти школы очень нужны! просто даже само предположение о наличии выбора "либо спортшколы, либо детские онкоцентры" - кощунственно и преступно.
Алексей Попов  (Non-compromised)
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Никогда бы не подумал (это я о хоккее на траве).. И при чем тут, наш, не наш, лидеры или нет если Вы говорите о массовом спорте, а не о спорте высоких достижений?? Массовый спорт - он же для себя, для здоровья, осанки, настроения. Или я неправ?
Я, например, совершенно спокойно отношусь как нашим неудачам в футболе, ну проиграли матч, подумаешь, так и к выигрышам в теннисе: очередной теннисист стал богаче на очередной миллион долларов.
Но в реальности мы проигрываем собственную страну, собственных детей, свое будущее. Мы гонимся за призраками "престижа", топча тела своих детей и стариков.
По поводу "кощунства" тоже напишу пару слов. Давайте оставим чистоплюйство политикам. Все понимают - бюджет не резиновый. На всех его не хватит все равно.. Победила наша заявка на ЧМ-2018 или нет, - денег в нем больше не станет. И вот лысеющий серьезный дядя в очках(сразу всплывает образ Кудрина, почему-то, хотя это и не так - бюджет утверждает Дума) решает, кому, сколько и на что дать.. Я сомневаюсь, что в бюджете были заложены доходы на ЧМ-2018. Если отбросить высокие материи, математика проста: чтобы дать одним, нужно отобрать у других.. И я на полном серьезе считаю, что отберут опять у самых слабых. У нас в стране костный мозг пересаживают в трех-четырех центрах. В Германии, например, это рядовая операция для больниц типа нашей районной поликлиники. Мне лично стыдно, когда огромные бабки выкидываются в никуда (я не думаю, что ЧМ окупаются - это просто вопрос престижа), а вопросы жизни и смерти людей откладываются "на потом". И вот это действительно кощунственно и в какой-то степени преступно. И равняться нужно не на спортсменов, которые порой пары слов связно сказать не могут, а на людей типа Чолпан Хаматовой, которая бросает все и мчится вытаскивать очередного смертельно больного ребенка. Вот кого нужно в министры здравоохранения!
Ладно, прошу прощения за оффтоп. Накипела просто вся эта позолота на крови.
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
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Футбольные школы нужны детям и вообще доступный спорт, чтобы было здоровое общество, чтобы эти дети лет через 50 не умирали от всего сразу. Чтобы не было наркомании, СПИДа, чтобы было чем заняться детям и подросткам. Все это взаимосвязано. И гораздо выгодней, когда в стране высокий процент здоровых людей, чтобы не тратить деньги на лечение.
Мария Строева  (mstroeva)
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да, для этого необходим МАССОВЫЙ спорт. не профессиональный, а - массовый. оздоровительный,
Алексей Попов  (Non-compromised)
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Олеся, чтобы было здоровое общество и дети не умирали от всего сразу, нужно чтобы было здравоохранение и образование на правильном уровне, чтобы занимались детьми, а не предоставляли им самих себе.. Чего все так прицепились к футболу? А художественные школы не нужны? А кружки "Юный техник", "юный химик", "юный географ"?? Нужно, чтобы дети могли удовлетворить свои интересы для того, чтобы все попробовать и самоопределиться в жизни. Для этого и нужно предоставить им возможности. Зачем судить так однобоко: только футбол - и ни шага в сторону? А городки? А конный спорт? А Кто решил, что массовый спорт - это только футбол?? А большой спорт, ИМХО (и автор блога, надеюсь, меня поддержит), скорее калечит, чем идет на пользу.Занимайтесь физкультурой, господа. И детей приучайте - беспроигрышный вариант
Мария Строева  (mstroeva)
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развитие массового спорта - это как раз мощный движитель развития спорта профессионального.
Алексей Попов  (Non-compromised)
#
Переформулирую: массовый спорт - это основание пирамиды профессионального спорта.
У меня один простой вопрос: почему именно футбол, а не конное поло? Или у нас особая гордость от того что фанаты проигравшей команды громят все и вся вокруг после матча? Нужно дать всем возможность заниматься спортом. Любым. На любой вкус. И равные возможности для всех. система спортивных школ-интернатов на мой взгляд, правильная. Одаренных детей нужно отправлять учиться в спортивные академии. Тогда все будет. Нужно систему строить, а это никому по большому счету неинтересно, поскольку не дает быстрых дивидендов
Костя  (Kosty)
#
Мария, не в бровь, а в глаз smile:) Точно так же, слыша из зацензуриных каналов тв, о якобы ликовании! И думал блин, а чего ж я не ликую, в роде Русский, морда славянская, не Махмуд, а не ликую и все тут! Спросил у коллег, то же Русских, не ликуют! А в чем же дело, а в том, что так наше государство убило, желание ликовать вот таким вещам, что диву даешься. Ведь все мы по знаем, что происходит "Пир во время чумы", а тут еще опять новость по РБК, машина со спец номерами и мигалкой, чуть не избила/убила, человека. Про распил бюджета я молчу smile:( Короче я за вариант 4.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Костя, спасибо за ответ, я только,извините, не очень поняла, при чем тут то, что вы именно русский. Право на проведение получила Россия, и ликовать или не-ликовать должны ее граждане - РОССИЯНЕ. А страна у нас сильно многонациональная.
Костя  (Kosty)
#
Не правильно выразился, имел ввиду, что вот я русский человек, гражданин, но нет праздника в душе от того что мы выиграли проведение ЧМ. От того, наше гос-во опять устроит показуху для иностранцев (а-ля Евровидение), но не как не хочет показать и доказать гражданам России, что жить то у нас действительно хорошо.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Я за 4-ый вариант с примесью 1-го.
Мы хотим опять стать мегадержавой (заметьте пока еще не сверхдержавой) и по площади, населению, потенциалу и количеству денег получаемых нами от продажи наших ресурсов, мы таковыми и являемся. Но нам этого мало! Нам нужна уже хоть какая-то ИДЕЯ, национальная идея, которой сейчас вообще нет никакой. Вот ее и пытаются выстроить через олимпиаду, чемпионат мира. Но этого мало, это не нац. идея - это ее заменители.
qaq  (qaq)
#
Я за пункт 4.
Проблем полно жкх, медицина,безработица...
За последние неделю только "офицальная "безработица увеличилась на 1% ,износ фондов жкх составляет 60%-70%.
А с другой стороны ЧМ это самая большая иностранная инвестиция в РФ.Как не крути,но для нашей экономики это скажется позитивно. smile:)


Мария Строева  (mstroeva)
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насчет позитива для экономики - меня терзают смутные сомнения..посмотрите, насколько убыточны, скажем, для их устроителей Олимпийские игры..
qaq  (qaq)
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Не все олимпийские игры были убыточны.
В основном, такие мероприятия проводятся для поднятия имиджа страны.В следствии чего улучшается инвестиционный климат, улучшения климата всегда благоприятно сказывается на экономическом росте.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
посмотрите, насколько убыточны, скажем, для их устроителей Олимпийские игры..


Олимпиада 80 в Москве была очень убыточна, зато сколько всего понастроили.. А не было бы её, думаете Москву детскими онкоцентрами бы застроили? Да чёрта лысого, закопали бы те деньги в очередной БАМ или на поддержку прогрессивных демократий в Африке..
Мария Строева  (mstroeva)
#
и правда, понастроили - задом наперед "олимпийский" корпус в Останкино, например, АСК-3)) его ж перевернули, к лесу передом, а к дороге задом))и еще вот этот потрясающей красоты квартал - Олимпийская деревня) украшение столицы))
я скептически к этому отношусь, правда. Но это лично мое мнение.
joys  (joys)
#
Вы поинтересуйтесь у тех кто после Олимпиады заселился в эти дома, как рады они были новому жилью. А XV в РФ это конечно очень дорого для жителей страны, но хотя бы пяток футбольных стадионов появится в РФ, а то ведь на таких развалинах помпеи играют команды в футбол. По хорошему конечно надо вне первозастольной что бы проходил этот турнир, а владельцы ЦСКА и Спартака пусть на своё бабло строят стадионы, а не на бюджетные средства.
qaq  (qaq)
#
Убыточная она была из за бойкота.
Проигнорировали её, в связи с вводом войск в Афганистан.
Мария Строева  (mstroeva)
#
те, которые не-игнорировали тоже были глубоко убыточны
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Мне как-то пофиг. Рассуждения "лучше бы на эти деньги пустили на..." мне не близки, поскольку я и близко не отношусь к тем кругам, в которых принимают решение, куда направить средства. А распилят ли их на чемпионате или на другом мероприятии - право, не все ли равно? К футболу как к виду спорта я равнодушна, но рада за болельщиков - а их немало. Полагаю, что у них эта новость вызвала искренние, а не показушные эмоции. Пусть ликуют - у меня это не вызывает негатива. Скажем, проблема детских садов для меня еще менее актуальна, чем футбол, но это же не значит, что строительство детсадов - фуфло, эти деньги надо направить на что-то иное итп.
Алексей Попов  (Non-compromised)
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поверьте, без футбольного чемпионата среднестатичтическая российская семья проживет более-менее спокойно, а без возможности пристроить ребенка в детсад - спокойствия в ней поубавится
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Значит, для среднестатистической семьи детсад актуальнее футбола, только и всего. От того, прибавится или убавится спокойствия у каких-то абстрактных среднестатистических, мои личные приоритеты не изменятся.
Гектор  (Гектор)
#
Страна очень стала напоминать императорский Рим. Главные лозунги: хлеба и зрелищ!
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Куда обывателю без хлеба и зрелищ?Может хоть кому-то станет радостнее,веселее!Пусть народ ликует(если он действительно это деланет).Положительные эмоции нам никак не помешают! smile:) А про распил,ну так этих денег все равно трудягам не видать,так что ж о них думать.Как писали предыдущие ораторы,хоть дорог,стадионов понастроят... smile:D
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