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Уик, так сказать, энд.

13.12.2010 16:23 41 2 222 просмотра
В минувшую субботу в 3 часа дня я сделала то, чего не делала никогда раньше, то есть ни разу вообще, но видимо именно в этот день настало время оказаться в нужном месте.
В субботу в 3 часа дня, пребывая в абсолютном неведении относительно того, "какие настроения витают нынче не только в обществе, но и в живой природе!"(с) я поехала в Торговый Центр "Охотный ряд".
В начале пути я обнаружила, что на моей машине сломался дворник, поэтому я поймала машинку на улице Тверской, и поехала вниз к Охотному Ряду. Пейзаж на Охотном мне совсем не понравился, но было поздно - водила высадил меня посредь ОМОНа у саркофага гостиницы Москва, и слинял с максимально возможной скоростью.

Я вам так скажу - впечатление мое сильнейшее.
От всех участников происходящего.
Сильнее впечатления были только у иностранцев, прибредших погулять по Красной площади. Они мое лицо почему-то принимали за наименее страшное для них, и поэтому подбегали с наивными вопросами - Вотс хепеннинг хиа, так сказать, и есть ли какая-то надежда уйти живым. Ушли живыми. Я лично - пешком до Тверской.
У меня есть мысли по поводу происходящего. Разные.
Я думаю, что происходящее - результат многолетнейшего преступного попустительства властей под кокетливым названием "национальная и миграционная политика", кокетливым потому, что никакой политикой по сути не являлось. Я думаю, что сегодня власти - судя по количеству пригнанной на Манежную площадь техники и живых сил - очень беспокоятся, но все еще не очень понимают, с проблемой КАКОГО обьема имеют дело. И я думаю над тем, что написал у себя в блоге Президент моей страны: "Со всеми, кто гадил, разберемся. Со всеми. Не сомневайтесь" - попадают ли, с его точки зрения, в число тех, кто гадил, должностные лица, отвечающие за межнациональные отношения и миграционную политику и полностью провалившие свою работу?

А что думаете вы?



Комментарии 41

Пенсионер  (Пенсионер)
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Да никто ни за что не будет отвечать. А про его фразу, я так в армии про замполитов говорил: "За все переживают, но ни за что не отвечают".
qaq  (qaq)
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В первую очередь нагадило милицейское руководство,которое позволило произойти тому,что произошло, начинаю с убийства Егора Свиридова.
Но вряд ли ему позволят с ними разобраться.

Сергей Савельев  (kev)
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Страшно далеки Вы от народа, об этом событии дня за три в интернете писали на разных сайтах. Никто, кроме тинейджеров с шарфиками, не попадёт в число тех... Это ведь не первое подобное событие, к сожалению. Кстати, сейчас пишут, что Вам не стоит прогуливаться в районе Киевского вокзала 15 декабря, т.к. планируется зеркальное мероприятие фанатов других, уже не московских клубов (с северного кавказа). smile:(
Гектор  (Гектор)
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В течение многих лет власти потворствуют и князьям из Северного Кавказа, и местным фашистам и националистам. И те, и другие встали на ноги, обросли влиянием и связями. Теперь мы все - заложники их противостояния и жизнь любого гражданина нашей страны, случайно попавшего в этот вововорот, не стоит и гроша...
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
очень беспокоятся, но все еще не очень понимают, с проблемой КАКОГО обьема имеют дело


Да все и всё понимают, но так как точка невозврата давно прйдена, занимаются только тем, чем занимаются уголовники в городе, из которого вышли войска, а противник ещё на подходе - мародёрством и переправкой награбленного в схроны на нейтральной территории. Ну или как нам более привычно - распилом и строительством запасных аэродромов smile:( Вопрос то только один - так когда же пробьёт час Х? Ответ простой - в течение нескольких месяцев после падения нефти ниже 60$
Fosfoniy  (Fosfoniy)
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Но дым рассеялся, и теперь видно, что настоящего внятного погрома площади – как регулярно случается в цивилизованных странах типа Франции или Италии, когда не остаётся ни единого целого стекла, а всё, что может ломаться, ломается –.не случилось. Разбили пару стекол у фонарей, ободрали ёлку (даже не повалили), сделали пару надписей на стенах – и это, в общем-то, всё. Когда началось месилово, кто-то сумел выдрать канализационную решётку и метнуть её в сторону «космонавтов». Для чего, кстати, требуется немалая сила – и если бы люди, способные на это, занялись бы методичным погромом, от площади остались бы рожки да ножки. Просто никто не хотел разносить площадь. В полной сохранности остались даже творения Церетели, за избавление от которых многие москвичи сказали бы фанатам душевное спасибо.
Восстание Спартака. 2
Гектор  (Гектор)
#
Осталось понять кого нужно было бы благодарить за избавление от футбольных фанатов. Я стал таковым поневоле: у меня дочь ходит на занятия в место, расположенное рядом с Лужниками и я вынужден отслеживать каждый раз какие грандиозные спортивные баталии там намечаются, поскольку нахождение в непосредственной близости от этих людей чревато серьезными последствиями не только для жителей Средней Азии и Кавказа.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Вы так пишете, как будто фаны - явление сегодняшнего дня. Вы не помните 80-е и 90? да нынешние фаны - дети малые по сравнению с теми, спартачами и прочими.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Знаете, Мария, мне кажется, что сейчас эти группировки не столько уже фанаты (в смысле болельщики какого-то из клубов), сколько штурмовики, которых можно собрать и перебросить куда понадобится... Химкинский лес, Копейск, в малых городках тоже группки быстро мобилизуются. Не только на Селигер можно молодёжь собрать. Хотя бы из чувства самосохранения власти надо подумать
Мария Строева  (mstroeva)
#
Конечно, все это так. Но это не новость, и так было и тогда, когда мы молодыми были. Больше Вам скажу - межнациональные конфликты тоже не новость, и грамотно вести межнациональную политику в столь многонациональном государстве никогда власть не умела, да и более того - не стремилась. А ум ело когда ей было нужно на этом играла. До власти и ее самосохранности мне дела нет. А вот до нас с вами - есть. и мне кажется, надо понять, что проблема глубже и намного серьезней, чем проблема неформалов в среде молодежи. Город захвачен. наш с вами город - захвачен. И это мы сдали его, не наши дети. Без боя сдали.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да, Мария, согласен. Проблема глубже. Но, боюсь, без власти её уже не решить smile:( Да, с нашим участием сдали smile:( И не только Ваш город, но и другие города и станицы
Мария Строева  (mstroeva)
#
увы,да. и пока милиция отпускает за деньги, крышует, закрывает глаза и проч, и проч - ничего не изменится. они были корректны, но строго законны на Манежной. Были бы раньше - не было бы Манежной.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Машуль, привет! Спасибо тебе за этот пост, представляю, каково тебе было в ту субботу...
Мария Строева  (mstroeva)
#
да никак, вощемта. злилась))
Кать, я как в старом анекдоте, вечно куда-нибудь вступлю))
Костя  (Kosty)
#
Согласен с автором на все 100% + еще такие моменты как выезд молодого кавказца в Александровский сад, как потом оказалось, что это чей-то сынок и короче все замяли, а надо было наказать! И таких случаев много, например, был я в одном известном ТЦ в кино, точнее ждал на диване сеанса и видел как охрана не пустила группу молодых кавказцев, по тому что у двоих были пистолеты! Он в кино пострелять пришли????!!! (вопрос риторический), короче эхх, чувствуется то ли еще будет.
Мария Строева  (mstroeva)
#
именно. то ли еще.
ужас ситуации в том, что у большинства НЕ вызывают и НЕ можгут вызвать протеста экстремистские лозунги. потому что нарыв созрел. а вырпащивали его - долго и тщательно.
Костя  (Kosty)
#
Эх выборы скоро smile:) Сейчас начнут закон "о Полиции", че нить с ЖКХ, запрет мигалки, народ успокоится и пойдут голосовать за Димку smile:wall:
Мария Строева  (mstroeva)
#
Мне кажется, народ более склонен к искусству - пение, игра на рояле...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
smile:D +100
Сергей Попов  (sonnert)
#
Цитата
И я думаю над тем, что написал у себя в блоге Президент моей страны: "Со всеми, кто гадил, разберемся. Со всеми. Не сомневайтесь" - попадают ли, с его точки зрения, в число тех, кто гадил, должностные лица, отвечающие за межнациональные отношения и миграционную политику и полностью провалившие свою работу?

Мария, Вы ждёте самобичевания? smile:) Что-то не видел я ТАМ "унтер-офицерских вдов". Да и та высекла себя, наверное, не сама smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
ну, тогда ответ на Вашу думу :
Цитата
попадают ли, с его точки зрения, в число тех, кто гадил, должностные лица
ответ отрицательный. Не попадают...
Мария Строева  (mstroeva)
#
Понимаете, это был риторический вопрос)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да, а мужики-то не знают smile:)))
Во уже сколько наотвечали smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
и спасибо им за это. я потому что спрашивала их, что они думают.
Bru  (Bru)
#
Мария, а за границей люди вообще наверно в шоке после репортажа об этих событиях на CNN:

"в эфире CNN кадры репортажа о беспорядках в Москве сопровождались комментариями ведущей о прошедшем во Владивостоке митинге против предлагаемых изменений часовых поясов под лозунгом "Верните нам наше время!". smile:D



Мария Строева  (mstroeva)
#
да я не думаю, что они от этого в шоке, у них там тоже много чего происходит и много кто против чего выступает. другое дело, что там есть реальный вокс попули и зачастую это - решающее мнение, как в Швейцарии насчет минаретов, например. У нас такого пока, увы, не бывало. И мы высказываться не умеем, и власть нас слышать.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да Вы что??? А я уж начал считать, что решение о сближении часовых поясов коснулось и Москвы. Только, если на Камчатке минус 1 час, то в Москве - плюс час. А Гринвичем назначить Уральские горы... Сближать ведь надо к центру, а не к краю
Мария Строева  (mstroeva)
#
да. это сейчас второй по актуальности вопрос. после переименования милиции в полицию.
Сергей Попов  (sonnert)
#
А собравшиеся на Манежной испортили План, внесли свои вопросы...
Сергей Савельев  (kev)
#
А третий - Олимпиада,
четвёртый - ЧМ по футболу
пятый - Сколково
шестой - ВТО
можно долго ещё перечислять суперважные по актуальности государственные вопросы... Всё это чертовски напоминает фильм Г.Данелия (грузина!!!) Кин Дза Дза... smile:evil:
Гектор  (Гектор)
#
Если власть не способна присечь противоправные и националистические выступления с обеих сторон, то мы увидим еще и не такое.
Мария Строева  (mstroeva)
#
их надо не просто пресекать. их надо не допускать. для этого нужна последовательная, кропотливая и очень тяжелая работа, начиная со школ, а то и детских садов, до - миграционных служб, милиции.. эту работу никто не умеет и не готов делать.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да, и тут Вы правы. Проблема - системная. Не только ОМОН должен занимааться воспитанием. Вернее, совсем не он. В блоге Сергея Иванова похожая тема, управление компанией Российская Федерация, дочки СССР
Мудрый Цурипопик  (Мудрый Цурипопик)
#
Мария, хочу сказать Вам СПАСИБО!!!

Спасибо за то, что Вы единственная из блогеров этого сайта не сделали вид, что "все нормально" и высказались! Высказались корректно, но полностью отразили суть происходящего в эти дни.
Я вообще не понимаю, о чем люди думают. Дико разочарован в авторах, особенно в тех кого считал уже реализовавшимися людьми... Да банковский сайт, да здесь не принято говорить о политике, но это же действительно рядом!!! smile:evil:

Пусть не все ездят на метро, но родственники и друзья есть у каждого. И "зацепить" может каждого. Я не пытаюсь создать панику, но бдительность повысить стоит. Поверьте ответные реакции уже есть. Мало кому известно, что 11 декабря в метро уже были действия "кавказскй молодежи". Об этом не говорят в СМИ, но есть и другие источники.
Осведомленные люди еще вчера знали о движении в Москву машин с кавказскими номерами. Но только сегодня об этом заговорили самые смелые СМИ...

Еще раз СПАСИБО за смелость! smile:{}
Мария Строева  (mstroeva)
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Спасибо Вам, и очень грустно, что корректное высказывание собственной гражданской позиции воспринимается в нашем обществе как смелость..
Мудрый Цурипопик  (Мудрый Цурипопик)
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И в этом я с Вами полностью согласен. Гражданская позиция сейчас не "модный тренд" smile:(
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