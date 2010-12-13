Уик, так сказать, энд.

В минувшую субботу в 3 часа дня я сделала то, чего не делала никогда раньше, то есть ни разу вообще, но видимо именно в этот день настало время оказаться в нужном месте.
В субботу в 3 часа дня, пребывая в абсолютном неведении относительно того, "какие настроения витают нынче не только в обществе, но и в живой природе!"(с) я поехала в Торговый Центр "Охотный ряд".
В начале пути я обнаружила, что на моей машине сломался дворник, поэтому я поймала машинку на улице Тверской, и поехала вниз к Охотному Ряду. Пейзаж на Охотном мне совсем не понравился, но было поздно - водила высадил меня посредь ОМОНа у саркофага гостиницы Москва, и слинял с максимально возможной скоростью.
Я вам так скажу - впечатление мое сильнейшее.
От всех участников происходящего.
Сильнее впечатления были только у иностранцев, прибредших погулять по Красной площади. Они мое лицо почему-то принимали за наименее страшное для них, и поэтому подбегали с наивными вопросами - Вотс хепеннинг хиа, так сказать, и есть ли какая-то надежда уйти живым. Ушли живыми. Я лично - пешком до Тверской.
У меня есть мысли по поводу происходящего. Разные.
Я думаю, что происходящее - результат многолетнейшего преступного попустительства властей под кокетливым названием "национальная и миграционная политика", кокетливым потому, что никакой политикой по сути не являлось. Я думаю, что сегодня власти - судя по количеству пригнанной на Манежную площадь техники и живых сил - очень беспокоятся, но все еще не очень понимают, с проблемой КАКОГО обьема имеют дело. И я думаю над тем, что написал у себя в блоге Президент моей страны: "Со всеми, кто гадил, разберемся. Со всеми. Не сомневайтесь" - попадают ли, с его точки зрения, в число тех, кто гадил, должностные лица, отвечающие за межнациональные отношения и миграционную политику и полностью провалившие свою работу?
А что думаете вы?
Комментарии 41
Но вряд ли ему позволят с ними разобраться.
Да все и всё понимают, но так как точка невозврата давно прйдена, занимаются только тем, чем занимаются уголовники в городе, из которого вышли войска, а противник ещё на подходе - мародёрством и переправкой награбленного в схроны на нейтральной территории. Ну или как нам более привычно - распилом и строительством запасных аэродромов Вопрос то только один - так когда же пробьёт час Х? Ответ простой - в течение нескольких месяцев после падения нефти ниже 60$
Восстание Спартака. 2
Кать, я как в старом анекдоте, вечно куда-нибудь вступлю))
ужас ситуации в том, что у большинства НЕ вызывают и НЕ можгут вызвать протеста экстремистские лозунги. потому что нарыв созрел. а вырпащивали его - долго и тщательно.
Мария, Вы ждёте самобичевания? Что-то не видел я ТАМ "унтер-офицерских вдов". Да и та высекла себя, наверное, не сама
Во уже сколько наотвечали
"в эфире CNN кадры репортажа о беспорядках в Москве сопровождались комментариями ведущей о прошедшем во Владивостоке митинге против предлагаемых изменений часовых поясов под лозунгом "Верните нам наше время!".
четвёртый - ЧМ по футболу
пятый - Сколково
шестой - ВТО
можно долго ещё перечислять суперважные по актуальности государственные вопросы... Всё это чертовски напоминает фильм Г.Данелия (грузина!!!) Кин Дза Дза...
http://kp.ru/daily/24607/777485/
Спасибо за то, что Вы единственная из блогеров этого сайта не сделали вид, что "все нормально" и высказались! Высказались корректно, но полностью отразили суть происходящего в эти дни.
Я вообще не понимаю, о чем люди думают. Дико разочарован в авторах, особенно в тех кого считал уже реализовавшимися людьми... Да банковский сайт, да здесь не принято говорить о политике, но это же действительно рядом!!!
Пусть не все ездят на метро, но родственники и друзья есть у каждого. И "зацепить" может каждого. Я не пытаюсь создать панику, но бдительность повысить стоит. Поверьте ответные реакции уже есть. Мало кому известно, что 11 декабря в метро уже были действия "кавказскй молодежи". Об этом не говорят в СМИ, но есть и другие источники.
Осведомленные люди еще вчера знали о движении в Москву машин с кавказскими номерами. Но только сегодня об этом заговорили самые смелые СМИ...
Еще раз СПАСИБО за смелость!