Дурака учить - только портить?

"Единая Россия" предлагает вдвое сократить школьную программу в старших классах - об этом говорилось на вчерашнем заседании Государственно-патриотического клуба партии. Вместо уроков планируется уделять больше внимания воспитанию патриотов и сознательных граждан, и тогда уличные конфликты сойдут на нет, надеются представители партии власти. "Последние годы в школе мы давали только знания, но не воспитывали. Результатом этого стало побоище на Манежной площади", - сообщил МК автор проекта, гендиректор издательства "Просвещение" Александр Кондаков. Как пишет "Московский комсомолец", главной целью старших классов должно стать воспитание нравственного и ответственного патриота. Для этого, согласно проекту, учебный день начиная с 9-го класса разделят надвое. В первой половине - собственно уроки, во второй - поисковые работы на полях боевой славы и прочие акции, направленные на формирование личности гражданина. При этом количество предметов также сократится вдвое. Их останется 9. Обязательными станут физкультура, основы безопасности жизнедеятельности, "гражданская зрелость" и "Россия в мире". Остальные 5 - по выбору.
http://www.mk.ru/politics/article/2010/12/15/552456-patriotam-znaniya-ne-nuzhnyi.html
Я не знаю, сколько останков советских солдат захоронили лично товарищи из Государственно-патриотического клуба партии. Ездила когда-то с поисковиками, когда на радиостанции "Юность" работала. Адский труд, и физически, и морально, но - благороднейший. Лидеров ЕдРа там не видела, врать не буду.
Но если то, что написал МК - правда, то рада только одному - мои дети под эту программу уже не попадают. Остальных - жаль.
Комментарии 45
Уж пусть лучше будут кретины-патриоты ,чем кретины-националисты
Едва ли многие смогут вспомнить, что измеряется в канделлах, а что в веберах, хотя в школе все это учили. Не говоря уже о том, что никто не понимает, какое влияние на его жизнь оказывается Закон Фарадея и правило Ленца. И зачем тогда это все в школе изучать? Если все равно никто не помнит, не знает и не понимает.
Вот в школе все учили интегралы. А площадь куска ткани рассчитать не могут.
Что будет, если случайно выпить фенолальдегид?
Чем d-элементы отличаются от f-элементов?
Для чего нужно знать, что 3d-электроны находятся на более высоком энергетическом уровне, чем 4s-электроны?
Вы все еще считаете, что у нас хорошая школьная программа?
Лучше бы вместо этого учили детей общаться. Да и землю копать все полезней для жизни, чем учить то, что ты не понимаешь и даже не понимаешь, зачем это учить.
Потом, могу ошибаться, но интегралы, это, скорее, точная наука, а не естественная, зачем же вы и математику в эту кучу?
Я вот даже думаю, что "дети научились общаться" виртуально, захотели вдруг разом познакомиться и пришли на Манеж...
Лучше бы Закон Фарадея учили
Даже если Вы дополнительно вспомните или посмотрите в справочнике, что в канделах измеряется сила света, то как это изменит Вашу жизнь?
100 кандел - это много или мало?
Мы все можем навскидку отмерить 100 метров. А 100 кандел?
Чем 100 кандел отличается от 1500? Что случится, если вместо источника в 100 кандел поставить источник в 1500 кандел?
А может быть видимые характеристика света вообще в люменах лучше определяются? Люмены лучше чем канделы?
Зачем нам вообще определять силу света?
При какой необходимости? Что может такого случиться в Вашей жизни, что Вам потребуется правило Ленца?
При необходимости может быть уже поздно. И это касается не только экстремальных ситуаций, когда люди, не зная элементарного курса физики (который, кстати, все в школе проходили, и большинство даже хорошие оценки получали), такое начинают вытворять - а в результате аварии, переломы, смерти.
Не менее половины аварий, которые я видел на стройках, мог бы предотвратить ученик 7 класса, если бы знал физику. Но он всего лишь ходил на уроки, поэтому и не знал ее даже в 7 классе, и совершенно забыл про этот предмет к тому моменту, как вышел рабочим или прорабом на стройтельство.
Для этого есть высшее и среднее профессиональное образование.
На мой взгляд, именно при текущем подходе к образованию у учеников нет шансов это знать. Они просто отмучиваются на уроках и, не успев даже дойти до дома, все это успешно забывают.
Я же считаю, что в школе нужно учить не "бесполезные формулы", а их прикладной смысл, чтобы им можно было ежедневно пользоваться, чтобы:
- аккуратно водить автомобиль;
- повесить настенные шкафы, чтобы они не рухнули на 10-й чашке;
- уметь внести в дом по узким лестницам и лифтам большой шкаф или диван;
- безопасно переходить дорогу в темное время;
- с умом подключать электрические приборы, чтобы не сжечь весь дом;
- моментально рассчитать, сколько потребуется веток ивы, чтобы вытащить из проруби взрослого человека; и сколько будет весить этот человек;
- сколько уйдет времени и краски, чтобы напечатать 86 экземпляров презентации на 12 полноцветных слайдов;
- как из 25%-ного раствора сделать 0.5%-ный.
Все учили подходящие формулы в школе, а толку никакого. Так и переходят в темное время суток через дорогу в темной одежде в свете фар встречного потока. Хотя все в школе учили интерференцию и дифракцию. Но никто не понял.
Так может, ну ее, эту дифракцию с формулами, а просто объяснить нормальным человеческим языком, что свет огибает препятствие, после чего лучи света меняют свое направление, а вследствие этого усиливают и гасят друг друга - и в итоге препятствие становится слабозаметным. Вот например, когда вы ночью переходите дорогу, то свет фар проходящих мимо машин огибает вашу фигуру и вы становитесь просто незаметным для водителей. Поэтому чтобы вас не сбили, переходите дорогу под вертикальными источниками света (например, фонарями, крупными вывесками и даже просто при ярком лунном свете) или когда поток машин идет только с одной стороны.
За 10 минут с помощью ярких картинок и понятных примеров эту тему можно объяснить так, что люди на всю жизнь запомнят, и каждый день будут это знание применять. Вместо того, чтобы 4 часа учить непонятную дифракцию с интерференцией, которую все равно никто не поймет, потому что "а к нам-то это все какое имеет отношение?.."
А между "Я" и всеми остальными - ещё больше. Я не хочу писать "моё кофе" и "ложи".
Дело вкуса - в милях или верстах
Ну, вдруг Роман спросит, а как правило Ленца влияет на очереди? Хотя, Ленц мне пока ещё не пригодился, верно. А вот попал впросак с другим вопросом:"Какие факультеты в ..?" короче, где-то в "Гарри Поттере"... облажался, не ответил. И это с высшим-то образованием!!!
Согласен, но это не значит, что физику надо патриотизмом заменить, а практики давать больше. Хотя, ежегодно тысячи рыбаков на Ладоге в соответствии с Законами физики дрейфуют по озеру. Не знаю, уж как нужно учить патриотизму или ещё чему, чтобы мозги включать. ИМХО, к школе это мало относится
сразу после детсада, без школы?
Это вопрос мотивации и родительского ремня. Я о том, что не надо обрекать на безграмотность тех, кто ХОЧЕТ учиться и кому это ИНТЕРЕСНО. Вы, Роман, извини, если ошибаюсь, предлагаете перейти на изучение шанцевого инструмента в светоотражающих курточках. Я - не хочу. Своих детей - учите, как считаете нужным. Весь вопрос в возможности ВЫБОРА. Кто Вам сейчас не даёт учиться землю копать или шкафы в тёмное время без лифтов переносить?
Люмены и канделы - принципиально разные единицы, которыми измеряются разные величины. Так что это не вопрос выбора.
Все мы до сих пор яркость лампочек Ваттами измеряем (хотя энергосберегающие лампы и светодиодные источники света несколько портят стройную картину). Чем больше мощность, тем ярче лампочка. И знание/незнание кандел с люменами ничего не меняет в нашей жизни.
А вот непонимание дифракции и действия сил трения/качения сказывается каждый день.
почему нет? если сейчас от изучения "бесполезной" физики дети (которые потом становятся взрослыми) не получают ни знаний, ни навыков, то, перестав изучать физику, у них не будет ни знаний, ни навыков. Иными словами, разницы никакой.
Насчет патриотизма я ничего не говорил, а вот физический труд в лесу да еще и в коллективе будет однозначно полезен, потому что дети научатся работать руками, больше времени будут проводить на свежем воздухе и больше времени у них будет на общение и коллективное взаимодействие.
Если уж у нас в школах не учат общаться, то, по-крайней мере, дети будут практическим способом этому учиться путем проб и ошибок. Но так они хоть чему-то полезному научатся.
А я разве где-то призывал запрещать учиться?
На мой взгляд, я, наоборот, хотел бы, чтобы подавляющая часть населения знала и понимала законы физики и химии. А сейчас они не знают. И это свидетельствует о том, что действующая система образования неправильная. Вот в чем заключается мой тезис.
но это повод усовершенствовать программу, а не заменять ее, простите за прямоту, черт знает чем. преподавайте правильно и грамотно литературу и историю - будут вам патриоты в лучшем виде.
Ту тему, которую затронули вы Мария, она уже давно "витала в воздухе", вот наконец-то обрела уже какие то формы. То, что всей стране полощут мозги - это понятно. Теперь на очереди дети.
Наша школьная программа и качество ее преподавания такое, что перед всем миром уже стыдно, ее нужно кардинально менять, но не заниматься "патриотическим одурманиванием". Даже при Брежневе (я немного захватил период его правления) такого не было: "одурманиванием" тагда занимались во внеурочное время, сама школьная программа была меганасыщенной, особенно техническими дисциплинами. А что сейчас проходят в школе - я в шоке от некоторых предметов! Такое ощущение, что ЦРУ приплачивало авторам учебников, чтобы наши дети ничего не понялии из них, выросли дебилами, и могли бы для Запада безропотно добывать нефть и газ.
P.S. Извините за грубость и эмоциональность - накопилось...
Про учебники. Мы САМИ платим за учебники
План Даллеса для СССР
Окончиться война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, — все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России.Эпизод, за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением… исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства........В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.
А издательство "Просвещение" давало знания??? Хотя, это другая история...
"Работаю я в неплохой школе, имею высшую учительскую категорию. Настало время переаттестации, и отправился я на курсы повышения квалификации учителей. Первая же лекция повергла меня в такой ужас, какой я не испытывал, наверное, с 1993 года. Два хорошо упакованных, очень благополучных человека лет пятидесяти, один профессор, другой кандидат (педагогических наук, разумеется) очень бодро и совершенно серьезно рассказывали вещи, от которых у меня, да и у весьма либеральных в политическом смысле учителей, присутствовавших в аудитории, шевелились волосы на голове. Временами раздавались нервные смешки. Следует пояснить, что оба лектора еще и успешно зарабатывают деньги в фирмах, занимающихся «мониторингом качества образования».
Эти двое излагали цели и задачи среднего образования в России, официально утвержденные на уровне правительства. Главными авторами их являются Греф, Кудрин и Фурсенко. Фурсенко - министр образования, но появление в этом списке Грефа и Кудрина нуждается в пояснении. Оказывается, в 2004 г. правительство РФ пришло к выводу, что система образования не может сама себя реформировать. Следовательно, надо «продавить, то есть сломать эту систему, извне» (все места в кавычках являются точными цитатами речи лекторов). Поэтому пригласили Грефа и Кудрина.
Отправной точкой этой «реформы» стал 2000 год, когда по данным международных исследований выяснилось, что качество образования в современной России находится на 37-м месте из 42-х возможных. Правда, понятие «качества образования» здесь употребляется в не совсем привычном нормальным людям смысле. Тут полагают, что «качественное образование» это такое, которое можно непосредственно применять в повседневной жизни. Понятно, что научное мировоззрение, которое вырабатывала советская школа, невозможно применить для торговли помидорами на рынке. Большим недостатком старой системы оказалось и то, что 90 % знаний, получаемых школьником, были выработаны до 1950 г. и эти знания являются слишком «академическими».
Итак, руководство страны решило сделать наше образование «современным». Прежде всего, было четко сформулировано желаемое (реформаторами) место России в мире[]. [b]Россия – это не страна, поставляющая ресурсы и гастарбайтеров, как Украина и Молдавия, но в то же время и не страна с инновационной экономикой (к таким счастливым землям относятся США, Швейцария и др.), а государство, в котором производится то, что изобретается в «первом мире». Следовательно, России нужны не научные работники, а квалифицированные рабочие. А наш народ хочет в ВУЗы – сейчас туда поступает 65 % выпускников школ. Значит, следует переломить ситуацию. Официально была поставлена задача сделать так, чтобы в ВУЗ поступало не более 30 % выпускников, еще 45 % - в колледжи (бывшие техникумы), 20 % - в технические лицеи (ПТУ), ну а 5 % остаются на тех, кто никуда после школы учиться не пойдёт.
Одновременно ставится задача свести высшее образование к бакалавриату, причем в перспективе не четырехлетнему, а трех- или даже двухлетнему, так как только на 2-3 года можно прогнозировать потребность в специалистах с «высшим образованием». «Приоритет государства состоит в том», чтобы количество магистров было не более 10 % от выпущенных бакалавров. Простой расчет – 30 % выпускников школ поступают в ВУЗы, из них менее 1/10 попадет в магистратуру. Итог – менее 3 % выпускников школ получат «полноценное» высшее образование, впрочем, полагаю, несравнимое с нормальным пятилетним. В марте 2007 г. принят закон, окончательно вводящий двухуровневую систему высшего образования. При этом государство гарантирует возможность получения бесплатно только бакалаврского «высшего образования». В магистратуре, «в идеале», придется учиться за деньги. «Система образования должна быть построена так, - говорили нам, - чтобы человек, окончивший любую ее ступень чувствовал себя недоучившимся».
С 1 сентября 2007 г. введен в действие закон об обязательном 11-летнем среднем образовании (вместо обязательного 9-летнего неполного среднего). Нам прямо разъясняли, что это предвыборный ход, и что «наше государство, по своему экономическому развитию, неспособно содержать 11-летнее среднее образование». Для сокращения расходов на образование (что якобы является «целью любого государства») будет найден обходной путь. Уже 11 сентября 2007 г. Государственная дума должна рассмотреть разработанный министерством образования федеральный стандарт среднего образования. В этот стандарт включен объем образования «примерно на три с минусом». Именно этот стандарт и будет финансироваться государством. Он официально «не предусматривает возможности поступления в ВУЗ». Все дополнительные занятия войдут в «школьный компонент», который будет оплачиваться родителями. То есть подготовка к получению высшего образования станет исключительно платной. Лектор сообщил нам, что любая семья может тратить 10-20 % своего дохода на образование. На вопрос юной и наивной учительницы: «А если этого не хватит?» - ей ответили: «Надо больше зарабатывать!»
Одна из задач, которая официально ставится перед учителями, - «сделать так, чтобы школьник сознательно отказался от поступления в ВУЗ и стал делать горизонтальную карьеру», ведь «в Германии, стране автомобилей, самая престижная профессия - автомеханик». Кроме того, мы узнали, что сын нашего лектора, «профессора с молодых ногтей», поступил в институт («ну, вы понимаете, я там договорился»), был исключен из ВУЗа со второго курса и пошел торговать спортивной одеждой, а теперь «он состоялся и хочет стать театральным критиком, просто для души».
По новому стандарту следует отказаться от: научности, фундаментальности и системности образования старой советской школы, так как то была «конвейерная система, при которой школьник терялся за предметами». Не нужны также: авторитет учителя, государственность и коллективизм. Надо исходить из «практикоориентированности», полезности получаемых знаний и модульности (у школьника должен быть «индивидуальный образовательный маршрут»).
Среди необходимых качеств, которые «новый учитель» должен привить ученикам фигурировало «критическое мышление». Кто-то спросил: «Если школа теперь должна воспитывать сборщика автомобилей, то зачем нужно критическое мышление?» Лектор разъяснил, что под «критическим мышлением» здесь понимается умение рационализировать свою производственную операцию, и более ничего!
Еще мы узнали, что «олимпиадники и медалисты государству не нужны – это личные достижения школьников», а государству нужно поголовное освоение того самого стандарта, который «на три с минусом», а также:
- чтобы выпускник был физически здоров, «ну, чтобы торс у него был, как у нашего президента»;
- чтобы он работал (имеется ввиду, работал руками, а не головой, ведь наука в России этим стандартом не предусмотрена);
- чтобы он не «сидел на шее у государства».
С этой целью было решено ввести пять новшеств:
- нормативно-подушевое финансирование образовательных учреждений;
- сетевую организацию образовательной системы;
- независимую оценку качества образования;
- государственно-общественное управление образовательными учреждениями;
- новую систему оплаты труда педагогов.
Начнем по порядку. Под «нормативно-подушевым финансированим образовательных учреждений» подразумевается то, что на каждого ученика средней школы будет выделено равное финансирование. Эти деньги будут идти в те школы, где фактически учатся данные ученики. Школа теперь должна «жёстко пиарить себя и заманивать детей». Директор должен стать финансовым менеджером, а вот завуч – «представителем государства в школе, таким комиссаром». Он не должен «сливаться с коллективом учителей». Ему вменяется в обязанность ежемесячно проводить проверки знаний учащихся по специальным тестам и отсылать данные «наверх». «Будет создана Федеральная служба завучей (ФСЗ), в масках и с автоматами» - грустно пошутил присутствовавший на лекции директор нашей школы.
Под «сетевой организацией образовательной системы» понимается внедрение в образование «идеологии системы услуг». То есть учитель продает услуги, а государство или родители их покупают. В рамках этой «идеологии» проводится, например, закрытие сельских школ. Детей возят в большой поселок на автобусе, а то, что деревня без школы умрет – конечно, никого в правительстве не волнует.
«Независимая оценка качества образования» - это, понятно, ЕГЭ. Пятнадцать основных предметов будут повсеместно переведены на ЕГЭ. Вопрос о том, как быть с Дагестаном, где, как известно, оказались лучшие результаты ЕГЭ по русскому языку в России, при том, что эти «отличники» еле знают русские буквы, ответа мы не дождались. Зато узнали, что лучше всего реформирование образования идет в Якутии.
«Государственно-общественное управление образовательными учреждениями» подразумевает создание управляющего совета школы, состоящего на 50 % из родителей, на 25 % из учителей и на 25 % из «представителей общественности». Этот совет будет определять содержание «школьного компонента» в программе школы, то есть решать – будет это бесплатная школа для бедных, без всяких шансов на поступление выпускников в ВУЗ, или это будет дорогая школа для богатых. Кроме того, директор ежегодно будет представлять какой-то «публичный доклад» о деятельности школы, чтобы сделать ее «полностью прозрачной».
«Новая система оплаты труда педагогов» - это просто шедевр. Теперь стаж не будет учитываться вообще. Зарплата учителя будет состоять из трех частей:
- базовая часть - оплата по 2 р. 50 коп. (два рубля пятьдесят копеек) за каждого ребёнка в классе за 1 урок. В стандартном классе сейчас около 25 человек, стандартная нагрузка учителя 18 часов в неделю. Учитывая, что оплачивать будут 35 недель (245 учебных дней) в году, а размазана эта сумма будет на все 365 дней, в месяц выходит (за вычетом налогов) 2815 руб.
Здесь нам сообщили, что при развитии компьютерных технологий, учителя можно будет вообще «убрать», сведя процесс обучения к дистанционному тестированию и поиску в Интернете. Тогда один учитель сможет одновременно работать хоть со 100 учениками и получать в четыре раза больше, чем сейчас.
1. Компенсационная часть:
а) Надбавка до 15 % за особые условия труда по КЗОТу. Уж не знаю, в нетопленном классе, наверное, надо заниматься, чтобы получить эту надбавку?
б) Повышающие коэффициенты за квалификацию. У учителя высшей категории они будут составлять 25 % базового оклада. При этом будет проведена переаттестация учителей с тем, чтобы понизить количество учителей высшей категории с 20 % от общего числа учителей до 3-5 % . Ну а «кандидаты наук и разные заслуженные учителя вообще вредны для школы» - поделился с нами лектор.
в) Коэффициенты за деление класса – их получат, например, учителя иностранных языков. Но, если класс делится на две группы – учителя получат увеличение оплаты за 1 школьника за 1 час всего в полтора раза. То есть времени они потратят столько же, сколько при работе в полном классе, а денег получат на 25 % меньше.
2. Стимулирующая часть должна будет выплачиваться учителям из особого фонда в размере 30 % от общего фонда зарплаты данной школы по решению «родителей и представителей общественности, входящих в состав Управляющего совета школы». «Учитель может получить практически второй оклад, но только за счет других учителей»; «Учитель может развиваться, но для этого надо идти по головам» - сообщили нам.
Окончательным издевательством прозвучал в конце тезис о том, что учителю необходимо «призвание» для работы в школе. На вопрос, как это понимать, ответили, что «все равно хорошо платить в школе не будут»! Кроме того, «новому учителю» нужны «дисциплина», чтобы он учил строго по стандарту, а также «инициативность», чтобы он мог придумать, как вложить этот стандарт в голову каждого.
Наконец, в завершение нам было сообщено, что «мы живем в эпоху постмодерна, а сейчас главное – игра. Вот и будем играть по новым правилам. Не надо портить себе нервы». На реплику из зала: «Детей жалко», последовал ответ: «Они тоже должны научиться играть!»
Я шел с лекции о «реформе образования» и вспоминал речи Адольфа Гитлера: «Вообще, человека нужно учить лишь самому необходимому. Все остальное будет ему только мешать!.. В школе нужно давать только общие знания, которые послужат фундаментом для специальных знаний. Я переориентирую образование на обучение главному. События громоздятся одно на другое. Какая же голова должна быть у ребенка, чтобы освоить историю родного края, историю страны в целом, да еще и историю рейха?.. Мозг не в состоянии вобрать все это в себя… Нет никакого смысла учить всех детей в средней школе двум языкам... Зачем мальчику, который хочет заниматься музыкой, геометрия, физика, химия? Что он запомнит из всего этого? Ничего. От любого подробного изложения следует отказаться… Если у кого-то проявляется в какой-либо области ярко выраженный талант, зачем требовать от него еще каких-то знаний? Пусть дальше работает по своей специальности!... Я в основном учил лишь 10 процентов того, что учили другие. Я очень быстро расправлялся с уроками…» (Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск: Русич, 1998. С.96-98. 7 марта 1942 г.)
Подельник Гитлера Генрих Гиммлер писал в мае 1940 г. в меморандуме «Об обращении с инородцами на Востоке»: «Для ненемецкого населения Востока не должно быть обучения выше, чем четырехклассная народная школа. В этой народной школе должны учить лишь простому счету до пятисот, написанию своего имени и тому, что господь бог требует слушаться немцев и быть честным, прилежным и порядочным. Умение читать я считаю излишним. Никаких других школ на Востоке вообще не должно быть».
Что ж, Гитлер и Гиммлер нашли достойных преемников в лице Грефа, Кудрина, Фурсенко и Путина. Не исключено, что и конец их ждет одинаковый."
историк К. Ладогин
от себя хочу лишь добавить, что осенью 2007 г один из руководителей ЕР по Калининградской обл. сказал мне, что: "стране нужны дворники и уборщица, значит ВАШИ дети будут дворниками и уборщицами..."
противно все это..
Как говорил мне начальник "Ты не обязан все знать, но обязан знать, где искать"
Автор проекта явно не в теме всего в происходящего последние дни.
1. Всё,что произошло на "Манежной площади",это следствие небывалой коррупции во власти,а не школьная программа.
2.Напряжённость в обществе на тему "Межнациональных отношений в России" копилась добрых полтора десятка лет,и эта же власть лицемерно делала вид,что всё в стране благополучно в этом плане,для беспокойства поводов нет.
Просто выделил цитату из высказывания автора проекта о воспитании патриотизма вместо школьной программы и событиями последних дней. Связи абсолютно никакой нет.
хотя сама идея вместо головы тренировать ноги - не нова.