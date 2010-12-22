Ну где про деньги говорить, как не на этом сайте, правда?
Так вот.
Скоро я сяду в машинку, и поеду через пробки в налоговую инспекцию. Для того, чтобы встать там в очередь и получить квитанцию на оплату причитающегося с меня транспортного налога.
В очереди, кроме меня, будет стоять еще много таких же, как я. Не получивших квитанции. Судя по прошлому году, их будет в очереди подавляющее большинство. И все они будут выкраивать время, ехать, ухудшать экологическую и транспортную обстановку, тратить бензин и амортизировать авто, потом стоять в очереди..
А потом я подойду к окошечку и произойдет всегдашний диалог с сидящей там барышней (или дамой):
- Скажите, пожалуйста, почему я опять не получила вовремя квитанцию от вас?
- Мы высылали. Почтой России.
- Но она не пришла. И ко всем, кто позади и впереди меня в очереди был - тоже не пришла.
- Да, Почта России отвратительно работает, мы знаем.
- Знаете, но пользуетесь? Можете тогда голубиной почтой пользоваться, она вернее. Но все остальные-то квитанции мы же получаем! И вовремя!
- Ну, я не знаю, почему. Наши Почта России не довозит.
- Девушка, мы с вами каждый год об этом говорим. Сколько же можно?! Ну, присылайте квитанцию по электронной почте, это беспроигрышно.
- Мы не можем, мы в целях безопасности ею не пользуемся.
- Но это же безобразие, вы что, не понимаете? В конце концов, я - налогоплательщик, вы, бюджетники, сидите тут и получаете зарплату и за мой счет тоже! Так какого же черта не выполняете свою работу?!
- А мы выполняем. Вот я вам щас квитанцию дам. Там и пени.
- А какого же черта я плачу пени?! Давайте вы их заплатите, ведь это вы квитанцию не прислали !
- Мы не можем, это ваша квитанция и ваши пени. Да вы не переживайте, там немного совсем.
....
Да, о деньгах.
Скажите, присутствующие здесь автомобилисты, скольким из вас квитанция приходит вовремя? И скольким из вас приходится платить пени?
Это те деньги, которые мы дарим. Просто так. В масштабах страны - совсем немало.
Я понимаю, что немедленно услышу от кого-то - "а чо ж вы вовремя-то не приезжали?! вот бы и не платили пени!"
А я не про пени. Я про порядок и про то, что каждый должен выполнять свою работу. Я - плачу пени, а девица или молодец, по чьей вине я не получила вовремя квитанцию - платит штраф. Вот тогда - все правильно. И государство не в накладе.
Комментарии 25
Так что дистанционно решить проблему не получается.
Увы, оказывается, пострадавших от Почты России (или еще от кого-то) автомобилистов много
Если нет, то может в скором времени будет возможность распечатки квитанции с сайта.
Кстати, помимо своевременной доставки есть сложности и с ведением самой учетно-расчетной системы. У меня, например, в моем автопарке был старенький Пежо-Парнер с двигателем всего 1,4 литра, но настойчиво из года в год приходили квитанции с налогом из расчета в 2 литра. Сначала звонил, потом писал заказные письма - обещали поправить, но не помогало. Приехал лично, при мне инспектор внесла изменение... На следующий год пришла опять та же сумма. Хорошо, что от этой машины избавился...
Но боюсь, что к новой в инспекции могут реактивный двигатель приписать.
ЗЫ. Налоги - сфера моих профессиональных интересов. Поэтому мои вопросы с подковыркой.
Это очень хорошо, что наши люди так совестливо относятся к уплате своих налогов. Хотя, казалось бы, Налоговый кодекс прямо пишет в ст. 57:
То есть не получили уведомления - не переживайте за свои налоги. Ничего вам не грозит: ни штраф, ни пени, ни тем более уголовное преследование. Даже заграницу вас выпустят без проблем.
Конечно, случАи разные бывают. Но что интересно, от глупости чиновников нельзя застраховаться никак - можно иметь оплаченную платежку и все равно иметь проблему с налоговой.
Я не отговариваю никого платить налоги без уведомлений - это дело хозяйское, но сам предпочитаю их дожидаться. К счастью, налоги на физических лиц так устроены, что их взыскать не очень-то и просто - даже если налорг накосячит и начислит мне что-то лишнее или забудет прислать уведомление, то ему все равно придется идти в суд. А в суде у него нет шансов (мы говорим сейчас про транспортный налог, а не вообще).
Так зачем идти сразу в налоговую, если без суда ничего плохого налоговая мне не сделает, а с судом я прекрасно общаюсь посредством почты?!
Единственная категория налогоплательщиков, который стоит беспокоиться, так эта та, в отношении которой выполняются следующие условия:
- вы живете не там, где зарегистрированы как налогоплательщик;
- вашу корреспонденцию, приходяющую на ваш регистрационный адрес, некому принять или ее вам не передают.
В этом случае вы рискуете не получить уведомление исключительно по своей вине.
Был опыт борьбы с квитанциями по давно проданному а/м (три года после счастливого избавления от старого коня присылали налог вместе с пенями):
в первый год отправил им копию справки о снятии с учёта письмом с уведомлением - безрезультатно;
во второй год отправил им копию справки и копию уведомления о доставке предыдущего письма - безрезультатно;
на третий год - дозвонился по телефону (это отдельная тема, т.к. по указанным на их сайте номерам никто и никогда не отвечает) до ответственного сотрудника, объяснил тщетность их попыток отправлять мне нелегитимные квитанции и он исправил сразу же в своём компьютере информацию обо мне, после чего пообещал выслать новую квитанцию с исправлениями и через месяц квитанция дошла... Ура! Одержана дистанционная победа! Налоговую не посещал ни разу.
О проблеме проданных транспортных средств и попавших в список налоговой, мне довелось и с начальником нашего ГАИ разговаривать. Он тоже от проданного 100 лет назад мотоцикла отбивался Оказывается, не так в налоговой смотрели информацию из ГАИ.
С налоговой можно спорить, кто и на сколько прав, не отправив письмо. Но нет большого секрета о сроках и ставках налога. Можно и самому заплатить.
Платить налог к такому то сроку это ваша обязанность от которой не пришедшая квитанция не освобождает.
Лично я раз в год стабильно на Лесную наведываюсь для проверки задолженности. Если надо - расскажу москвичам, как провериться на предмет невыезда: на удивление все действительно удобно и быстро в отличие от отделений на местах/районах.
Для тех, кто гуглить не хочет или не может:
"Петербуржца Александра Баранова не пустили с семьей на отдых в Тунис, хотя долгов он за собой не помнил. Судебные приставы сообщили, что Баранов 14 лет назад не заплатил транспортный налог за мотоцикл - 169 рублей. При этом мотоцикл у мужчины угнали еще 15 лет назад, за год до того, когда он якобы недоплатил налог", но, впрочем... ах да, ссылку я уже выше приводил
Я не помню Вы или Игорь Виттель рассказывали как снимали ЗП с карточки. Т.е. Вам в РБК зарплата на карточки падает. Ну и в чем проблема. Сели дома за ноутбук и заплатили через интернет-банк.
И не надо жечь бензин и думать про экологию
Наша местная налоговая скорефанилась с местной властью и теперь скидывает в мэрию списки тех кто просрочил уплату налога и работает в бюджетной сфере. Соответственно мэрия требует с руководителей учреждений провести с должниками "работу" и "доложить о результатах"
В результате в прошлом году двум моим подопечным пришел на меня убойный компромат.
Так что мне теперь заранее звонят и напоминают о том, что я должен заплатить такой-то налог. Чтобы потом не проводить со мной "работу"