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Про деньги

22.12.2010 14:31 25 2 249 просмотров
Ну где про деньги говорить, как не на этом сайте, правда?
Так вот.
Скоро я сяду в машинку, и поеду через пробки в налоговую инспекцию. Для того, чтобы встать там в очередь и получить квитанцию на оплату причитающегося с меня транспортного налога.
В очереди, кроме меня, будет стоять еще много таких же, как я. Не получивших квитанции. Судя по прошлому году, их будет в очереди подавляющее большинство. И все они будут выкраивать время, ехать, ухудшать экологическую и транспортную обстановку, тратить бензин и амортизировать авто, потом стоять в очереди..
А потом я подойду к окошечку и произойдет всегдашний диалог с сидящей там барышней (или дамой):
- Скажите, пожалуйста, почему я опять не получила вовремя квитанцию от вас?
- Мы высылали. Почтой России.
- Но она не пришла. И ко всем, кто позади и впереди меня в очереди был - тоже не пришла.
- Да, Почта России отвратительно работает, мы знаем.
- Знаете, но пользуетесь? Можете тогда голубиной почтой пользоваться, она вернее. Но все остальные-то квитанции мы же получаем! И вовремя!
- Ну, я не знаю, почему. Наши Почта России не довозит.
- Девушка, мы с вами каждый год об этом говорим. Сколько же можно?! Ну, присылайте квитанцию по электронной почте, это беспроигрышно.
- Мы не можем, мы в целях безопасности ею не пользуемся.
- Но это же безобразие, вы что, не понимаете? В конце концов, я - налогоплательщик, вы, бюджетники, сидите тут и получаете зарплату и за мой счет тоже! Так какого же черта не выполняете свою работу?!
- А мы выполняем. Вот я вам щас квитанцию дам. Там и пени.
- А какого же черта я плачу пени?! Давайте вы их заплатите, ведь это вы квитанцию не прислали !
- Мы не можем, это ваша квитанция и ваши пени. Да вы не переживайте, там немного совсем.

....
Да, о деньгах.

Скажите, присутствующие здесь автомобилисты, скольким из вас квитанция приходит вовремя? И скольким из вас приходится платить пени?
Это те деньги, которые мы дарим. Просто так. В масштабах страны - совсем немало.
Я понимаю, что немедленно услышу от кого-то - "а чо ж вы вовремя-то не приезжали?! вот бы и не платили пени!"

А я не про пени. Я про порядок и про то, что каждый должен выполнять свою работу. Я - плачу пени, а девица или молодец, по чьей вине я не получила вовремя квитанцию - платит штраф. Вот тогда - все правильно. И государство не в накладе.

Комментарии 25

Pavel Kozak  (PMKozak)
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Поделюсь своим опытом. Когда нам с женой на новую квартиру не прислали квитанцию, мне на квартиру, ей на машину, а прислали по старому адресу, да еще насчитали пени, я описал всю ситуацию на сайте центральной налоговой, и на сайте прокуратуры, пригрозил судом. Через две недели из налоговой пришло заказное письмо с просьбой прийти в любое удобное время, без очереди. И еще через пару-тройку дней по нашему адресу пришли квитанции с уже правильной начисленной суммой налогов. Мы, правда, в налоговую все равно пошли, нам показали, что они все поправили и новые квитанции правильные. Так что надо прямо заходить на сайт накосячевшего учреждения и писать письмо, потом ctrl+c, ctrl+v на сайт прокуратуры, можно администрации президента и т.п. Помогает
Елена  (Koreybo)
#
А можно не стоять в очереди.. а распечатать с сайта налоговой.. и тогда все будет вовремя.
Юлия Амириди  (amiridi)
#
В том-то и дело, что с сайта налоговой нечего распечатывать. При вводе ИНН указывается, что долгов у меня нет. Хотя я точно знаю, что квитанция на уплату транспортного налога мне не приходила по почте.
Так что дистанционно решить проблему не получается.
Увы, оказывается, пострадавших от Почты России (или еще от кого-то) автомобилистов много smile:(
Мария Строева  (mstroeva)
#
я звонила и спрашивала, дескать, как же так? а мне вежливо говорят - понимаете, мы конечно виноваты и можем еще раз вам квитанцию выслать, но она будет идти так же точно не пойми как и вам и в итоге еще больше заплатить придется..
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Я тоже не поняла, зачем тратить время на поездки в налоговую инспекцию, если квитанцию можно распечатать в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. И (если сумма начисленного налога не вызывает у Вас возражений) оплатить через какой-нибудь интернет-банк, сведя таким образом к минимуму связанные с оплатой квитанции пространственные передвижения )).

Вадим Логинов  (vnloginov)
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Если идея с переводом транспортного налога в акциз на бензин найдет воплощение, то ездить в инспекцию не придется.
Если нет, то может в скором времени будет возможность распечатки квитанции с сайта.
Кстати, помимо своевременной доставки есть сложности и с ведением самой учетно-расчетной системы. У меня, например, в моем автопарке был старенький Пежо-Парнер с двигателем всего 1,4 литра, но настойчиво из года в год приходили квитанции с налогом из расчета в 2 литра. Сначала звонил, потом писал заказные письма - обещали поправить, но не помогало. Приехал лично, при мне инспектор внесла изменение... На следующий год пришла опять та же сумма. Хорошо, что от этой машины избавился...
Но боюсь, что к новой в инспекции могут реактивный двигатель приписать.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Мария, скажите, а зачем вы поехали за квитанцией? Что вынудило вас это сделать?

ЗЫ. Налоги - сфера моих профессиональных интересов. Поэтому мои вопросы с подковыркой.
Мария Строева  (mstroeva)
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меня вынудило это сделать то, что я ничего не хочу быть должна. поскольку это может мне навредить.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Но вы же не знаете, как это может вам навредить? Я так понимаю, что вы на всякий случай не хотите давать шансы некому неизвестному злу навредить вам.

Это очень хорошо, что наши люди так совестливо относятся к уплате своих налогов. Хотя, казалось бы, Налоговый кодекс прямо пишет в ст. 57:

Цитата
4. В случаях, когда расчет налоговой базы производится налоговым органом, обязанность по уплате налога возникает не ранее даты получения налогового уведомления.


То есть не получили уведомления - не переживайте за свои налоги. Ничего вам не грозит: ни штраф, ни пени, ни тем более уголовное преследование. Даже заграницу вас выпустят без проблем.

Конечно, случАи разные бывают. Но что интересно, от глупости чиновников нельзя застраховаться никак - можно иметь оплаченную платежку и все равно иметь проблему с налоговой.

Я не отговариваю никого платить налоги без уведомлений - это дело хозяйское, но сам предпочитаю их дожидаться. К счастью, налоги на физических лиц так устроены, что их взыскать не очень-то и просто - даже если налорг накосячит и начислит мне что-то лишнее или забудет прислать уведомление, то ему все равно придется идти в суд. А в суде у него нет шансов (мы говорим сейчас про транспортный налог, а не вообще).

Так зачем идти сразу в налоговую, если без суда ничего плохого налоговая мне не сделает, а с судом я прекрасно общаюсь посредством почты?!

Единственная категория налогоплательщиков, который стоит беспокоиться, так эта та, в отношении которой выполняются следующие условия:

- вы живете не там, где зарегистрированы как налогоплательщик;
- вашу корреспонденцию, приходяющую на ваш регистрационный адрес, некому принять или ее вам не передают.

В этом случае вы рискуете не получить уведомление исключительно по своей вине.
Сергей Савельев  (kev)
#
PMKozak поделился активным способом борьбы с бюджетными лентяями, а я обычно использую пассивный (потомучто сам лентяй) - пока квитанция по почте не придёт - не плачу совсем. Это правда требует дополнительных денег в виде пени, но лишние 100-200 руб. меня напрягают значительно меньше, чем 1-2 потерянных дня в налоговой...
Был опыт борьбы с квитанциями по давно проданному а/м (три года после счастливого избавления от старого коня присылали налог вместе с пенями):
в первый год отправил им копию справки о снятии с учёта письмом с уведомлением - безрезультатно;
во второй год отправил им копию справки и копию уведомления о доставке предыдущего письма - безрезультатно;
на третий год - дозвонился по телефону (это отдельная тема, т.к. по указанным на их сайте номерам никто и никогда не отвечает) до ответственного сотрудника, объяснил тщетность их попыток отправлять мне нелегитимные квитанции и он исправил сразу же в своём компьютере информацию обо мне, после чего пообещал выслать новую квитанцию с исправлениями и через месяц квитанция дошла... Ура! Одержана дистанционная победа! Налоговую не посещал ни разу.
Мария Строева  (mstroeva)
#
а возможное зачисление Вас в сонм неплательщиков с последующей задержкой где-нибудь в аэропорту Вас не смущает?
Сергей Попов  (sonnert)
#
Меня всегда удивляло, зачем налогслужба тратит деньги на уведомление меня о пени в 4 рубля 58 копеек. Это от жиру.
О проблеме проданных транспортных средств и попавших в список налоговой, мне довелось и с начальником нашего ГАИ разговаривать. Он тоже от проданного 100 лет назад мотоцикла отбивался smile:) Оказывается, не так в налоговой смотрели информацию из ГАИ.
С налоговой можно спорить, кто и на сколько прав, не отправив письмо. Но нет большого секрета о сроках и ставках налога. Можно и самому заплатить.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Это старая песня и все мы с ней знакомы.То транспортный налог,то налог на недвижимое имущество из года в год и у меня происходит тоже самое.А в ноябре еще и пухлый конверт с перерасчетом налога на жилье за 2008 и 09 годы пришел,как Вам это?Задним числом и заметьте,Почта России замечательно сработала.На сайте и впрямь не всегда отражается задолженность.Там и приписочка имеется:Звоните граждане в свое отделение ФНС и будет вам счастье! smile:)
Кирилл  (Kirill)
#
А я, честно говоря, вообще не заморачиваюсь на такие вещи. Все налоги во всех странах в голове удержать невозможно. Не пришел квиток с транспортным налогом - не мои проблемы. Проблемы налоговой. Ей надо, чтобы я налог заплатил, пусть сама и суетится. Пришла квитанция - заплатил. Я исправный налогоплательщик:).
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Кирил,Вы прям как мой благоверный!Хладнокровие и рассудительность!Ну а что прикажете делать прилежным,но чувствительным налогоплательщикам,как совладать с эмоциями,когда такой ,извините,бардак в наших гос.органах?! smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Налоговая подсуетится не переживайте. Пришлет Вам через полгода требование, что Вы должны транспортный налог и пени в придачу. За ней незаржавеет
Платить налог к такому то сроку это ваша обязанность от которой не пришедшая квитанция не освобождает.
Кирилл  (Kirill)
#
Никаких пеней за последние 20 лет не было. Может, просто все бумажки приходят исправно - я это не отслеживаю.
Кирилл  (Kirill)
#
Один раз у меня были проблемы с налоговой в Чехии. Не по транспортному налогу - по налогам фирмы. И не по моей вине: фирма перерегистрировалась с одного адреса на другой, возникла некая путаница, мне пришел штраф. Я поехал к своему новому налоговому инспектору, и мы со всем быстро разобрались. Проезжая потом как-то раз мимо налоговой, решил к нему зайти - отблагодарить. Ну а чем русский человек может отблагодарить за границей - дорогой бутылкой национального русского напитка. Инспектор очень испугался: "Нам нельзя принимать подарки". Так и не взял. Напоил чаем, рассказал о детях, о жизни. Пригласил заезжать в любое время через месяц, когда он вернется из отпуска. А отпуск он собирался провести на уборке хмеля. Абсолютно каторжная работа. "Платят нам маловато", - пожаловался. Сложно представить такую картинку в России...
Hipster  (Hipster)
#
Ага, а вы погуглите по словам "Баранов 169 рублей транспортный налог Парфенчиков". В свое время резонанс даже какой-то поднять пытались, но, как обычно,без каких-либо последствий. Более того, в интервью с этим главой приставов этот самый глава сказал, то ли в "Коммерсанте", то ли на газете.ру что приставы сработали правомерно. Диктатура закона - против нее не попрешь!

Лично я раз в год стабильно на Лесную наведываюсь для проверки задолженности. Если надо - расскажу москвичам, как провериться на предмет невыезда: на удивление все действительно удобно и быстро в отличие от отделений на местах/районах.

Для тех, кто гуглить не хочет или не может:
"Петербуржца Александра Баранова не пустили с семьей на отдых в Тунис, хотя долгов он за собой не помнил. Судебные приставы сообщили, что Баранов 14 лет назад не заплатил транспортный налог за мотоцикл - 169 рублей. При этом мотоцикл у мужчины угнали еще 15 лет назад, за год до того, когда он якобы недоплатил налог", но, впрочем... ах да, ссылку я уже выше приводил smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Мария если честно подняли проблему на пустом месте. Откройте сайт налоговой там наверняка можно распечатать и главу НК РФ про транспортный налог и ставки и все узнать. На сайте местной налоговой еще и реквизиты скачать, куда платить.
Я не помню Вы или Игорь Виттель рассказывали как снимали ЗП с карточки. Т.е. Вам в РБК зарплата на карточки падает. Ну и в чем проблема. Сели дома за ноутбук и заплатили через интернет-банк.
И не надо жечь бензин и думать про экологию
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Кстати я работаю в IT сфере и обслуживаю в том, числе бюджетные учреждения нашего городка.
Наша местная налоговая скорефанилась с местной властью и теперь скидывает в мэрию списки тех кто просрочил уплату налога и работает в бюджетной сфере. Соответственно мэрия требует с руководителей учреждений провести с должниками "работу" и "доложить о результатах"
В результате в прошлом году двум моим подопечным пришел на меня убойный компромат.
Так что мне теперь заранее звонят и напоминают о том, что я должен заплатить такой-то налог. Чтобы потом не проводить со мной "работу"
Костя  (Kosty)
#
У меня тоже была проблема с налоговой, но иного характера, мне прислали налог на авто, но я его уже платил smile:wall: Я наивно попытался позвонить, но дозвонившись на второй день в какой-то претензионный отдел, где мне сказали, ну надо приехать и передать оплаченную квитанцию!!! Ни факсом, ни сканом этого сделать было нельзя! И вот я отпрашиваюсь с работы, еду в налоговую и что я вижу, налоговая не работает, так как у них не работали компьютеры, охрана меня не пустила, хотя я ломился и говорил, да мне только передать квиток, все просто наплевать было!!! Хоть дело закончилось в итоге позитивно, все равно осадок остался. Кстати отправил им почтой России копию квитка и объяснительную и мне прислали ответ, что все ок. Но нервов скока было потраченно!!! smile:evil:
Максим  (Sebastian)
#
А причем здесь девушка в окошке? В чем она виновата?
DKA  (DKA)
#
Если у вас есть ИНН, задолженность по налогам можно посмотреть на www.nalog.ru, оттуда же квитанцию напечатать и оплатить через интернет. На все 10 мин. из дома.
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