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Всех с наступившими!

17.01.2011 16:25 24 1 769 просмотров
Счастья-здоровья-любви-удачи!

Пока - тезисно.
1. Лапландия - чудесна и красива, хотя там и холодно, и очень темно)
2. Видимо, я таки подсела на горные лыжи, чего так избегала все последние годы.
3.Фото - будут, немножко позже
4. У моей подруги в праздники украли кошелек с деньгами и банковскими картами. Вот уже полторы недели она занимается восстановлением этих карт. Поэтому на днях - подробный отчет о том, насколько быстро и качественно помогают своим клиентам в подобной ситуации банки Юникредит, Сити, Авангард и ВТ24.

Следите за! smile:D
Еще раз всех с праздниками

Комментарии 24

Дина Дьякова  (Dina_D)
#
С праздниками, Мария!)

Почему-то чувствую та еще история с восстановлением карт будет!
Мария Строева  (mstroeva)
#
Пока у нас есть один "лидер", середнячки и вполне приличные игроки))
Дина Дьякова  (Dina_D)
#
Я карты, слава Богу не восстанавливала-личного "долгожданного"опыта на этот счет нет. Но была история, когда банкомат выдал деньги - я зазевалась и он (банкомат) затянул деньги обратно. Возвращал банк месяц эту сумму. Банк Москвы.
Игорь Виттель  (vittel)
#
Говорят, что Юникредит "разочаровал" и восстановил быстро
Мария Строева  (mstroeva)
#
да, по срокам боль мень, но по телефону традиционно мудил муду довольно долго, и как всегда, не мог разобраться, в каком отделении у него чего.
Алинаа  (Алинаа)
#
Здрасти, Мария!
С праздниками вас!
Любви, Любви и Любви вам! Много... очень много.
Ждем фоты.
Мария Строева  (mstroeva)
#
ох, спасибо) Взаимно! Ваши слова - да Б-гу в уши)
David Gertan  (Gertan)
#
Куда вам можно цветы прислать? ( знак уважения) smile:shuffle:
Мария Строева  (mstroeva)
#
Спасибо, очень тронута, в офис РБК можно вполне, я тут каждый день)
Andru  (56318)
#
Спасибо за поздравления! И Вам всего самого наилучшего! smile:)
Будем ждать фотографии красивых мест и отчет о восстановлении, особо "Авангард" интересует. smile:)
Кирилл  (Kirill)
#
Северное сияние видели? В Лапландии оно очень красивое. Йоло Пуки (местного Санта Клауса) удалось стороной обойти? В Лапландии он очень алчный;).
Мария Строева  (mstroeva)
#
Мы, знаете, люди не стадные, с экскурсиями не ездим, туроператоров не кормим, развлекаемся исключительно сами) поэтому алчность Йолло Пукке нам не грозит никак))
а сияние, природа, снег белоснежный, олени смешные - все как надо)
Кирилл  (Kirill)
#
Да я тоже человек не стадный, путешествую самостоятельно. Но когда с ребенком - без этих разводок обойтись сложно:).
Мария Строева  (mstroeva)
#
да по-моему, вполне возможно и с ребенком. во всяком случае, я всегда старалась этого максимально избежать
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Маш, а я вот на север не то что в Лапландию, даже в Питер нос не кажу - холодно мне там, я южный человек, видимо... smile:) Даже в Австрии-Чехии мне было холодно, короткими перебежками там передвигалась. А может, одеваться надо теплее. smile:idea:
Мария Строева  (mstroeva)
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я тоже мерзла нащадно, Кать) особенно когда мы на снегоходах поехали, в -23 на скорости 70 км/час это дикий дубак, даже в спецснаряжении)) но -приключение нереальное!
а в Питер я все время езжу, у меня там сестра живет, как же я без нее)
Екатерина Суворова  (28_888)
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А я приняла решение покончить с холодными странами в новогодние каникулы. Очень жалею, что в эти праздники не поехала куда-нить типа Египта или хотя бы на Тенерифе, но чтобы тепло...
Мария Строева  (mstroeva)
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мы все последние годы на моря выезжали зимой, а в этот раз вишь, Любимый потащил на севера))
Елена Пушникова  (Алёна))
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Ждем фоток, очень хотелось бы побывать в Лапландии!!!
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