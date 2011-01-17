Всех с наступившими!

Счастья-здоровья-любви-удачи!Пока - тезисно.1. Лапландия - чудесна и красива, хотя там и холодно, и очень темно)2. Видимо, я таки подсела на горные лыжи, чего так избегала все последние годы.3.Фото - будут, немножко позже4. У моей подруги в праздники украли кошелек с деньгами и банковскими картами. Вот уже полторы недели она занимается восстановлением этих карт. Поэтому на днях - подробный отчет о том, насколько быстро и качественно помогают своим клиентам в подобной ситуации банки Юникредит, Сити, Авангард и ВТ24.Следите за!Еще раз всех с праздниками