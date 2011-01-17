Всех с наступившими!

Счастья-здоровья-любви-удачи!
Пока - тезисно.
1. Лапландия - чудесна и красива, хотя там и холодно, и очень темно)
2. Видимо, я таки подсела на горные лыжи, чего так избегала все последние годы.
3.Фото - будут, немножко позже
4. У моей подруги в праздники украли кошелек с деньгами и банковскими картами. Вот уже полторы недели она занимается восстановлением этих карт. Поэтому на днях - подробный отчет о том, насколько быстро и качественно помогают своим клиентам в подобной ситуации банки Юникредит, Сити, Авангард и ВТ24.
Следите за!
Еще раз всех с праздниками
Комментарии 24
Почему-то чувствую та еще история с восстановлением карт будет!
С праздниками вас!
Любви, Любви и Любви вам! Много... очень много.
Ждем фоты.
Будем ждать фотографии красивых мест и отчет о восстановлении, особо "Авангард" интересует.
а сияние, природа, снег белоснежный, олени смешные - все как надо)
а в Питер я все время езжу, у меня там сестра живет, как же я без нее)