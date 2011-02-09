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Форма от Юдашкина

09.02.2011 14:26 34 2 392 просмотра
Я последние несколько дней удерживала себя от того, чтобы написать про последние ожидаемые правительственные распоряжения относительно "оптимизации" в сфере здравоохранения. Про сокращение списка ВМП - высокотехнологичной медпомощи , про запрет с 1 февраля профильным мединститутам и центрам делать "химию" раковым больным, про отмену квот на эту самую "химию"..Я про это не хотела писать, потому что все это настолько дико и жутко, что кроме как вспомнить Жванецкого и его "если задаться целью уменьшить давление населения на почву.." - ничего и не остается.
Но сегодня я прочитала, что начальник главного медуправления Министерства обороны РФ Александр Белевитин считает причиной болезней призывников их "халатное отношение к своему здоровью на "гражданке", а не новую форму одежды от модельера Валентина Юдашкина. И как-то уже не удержалась.
Господин Белевитин говорит, что сам надевал форму от Юдашкина, и даже носил ее. Говорит, ничего плохого в ней нету. Говорит, призывники не делали прививки, вот и хворые..
Чистая, незамутненная прелесть.
Меня не отпускает убеждение, что и Минобороны, и даже, может быть, Минздравсоцразвития в полном составе должны, нет, просто таки обязаны!, носить форму от Юдашкина. Всегда. Ввести обязательный дресс-код. Чтоб ясно и понятно, кто перед нами.

PS 13 лет назад я была на пресс-конференции тогдашнего министра обороны. Он рассказывал про переход к конкрактной армии и титаническую работу, с этим связанную. И я его спросила - скажите, Вы можете мне обещать, что мой сын уже не будет призываться на срочную службу? Министр спросил - а сколько лет Вашему сыну? Я сказала - 7 лет. Он засмеялся по-отечески, и сказал - дочка, о чем ты говоришь?! К его 18-летию Россия уже и не вспомнит про всеобщую воинскую обязанность!

Комментарии 34

Дмитрий Фефелов  (dimas26)
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"Оптимизация" в гос. секторе уже давно строится по схеме: "получение максимальных бюджетных средств" - "минимизация их расходования по целевому назначению" - "максимизация их расходования на псевдо-модернизацию и развитие (про "типа конкурсы" и говорить не особо хочется, ибо люди в здравом уме все прекрасно понимают)". Мария, Ваш пример еще раз убедительно доказывает устойчивость этой схемы в РФ.
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
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про "последние правительственные распоряжения относительно "оптимизации" в сфере здравоохранения"
Сергеич  (Сергеич)
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Подождите, Юдашкину еще придется вести бои с РПЦ, которая тоже делает попытки (по крайней мере уже ею предлагалось) облачить россиян в "правильную" одежду. Вот и придется солдатам/призывникам в страхе ожидать не только повестку, но и гнать плохие мысли, во что их оденут: извиняюсь, рясу или гламурно-разноцветно-приталено-облегающую форму smile:| .
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Начальник главного медуправления Министерства обороны РФ Александр Белевитин считает причиной болезней призывников их "халатное отношение к своему здоровью на "гражданке".

"У волка всегда ягнёнек виноват".
Несколько лет назад скандал был. Призывников отправляли в гарнизон на Дальнем Востоке.Во время пересадки на военном аэродроме их продержали 4 часа на на улице в 30-ти градусный мороз около взлётной полосы.По прибытию в часть половину в госпиталь слегло с воспалением лёгких.Тогда тоже пытались сказать,что призывники из дома пришли на призывной пункт легко одетыми.Но "Комитет солдатских матерей" не дал замять это дело.
Цитата
Господин Белевитин говорит, что сам надевал форму от Юдашкина, и даже носил ее.

Почему наши высшие чины силовых структур,так акцентируют внимание на разработчике униформы.
Ни разу не натыкался на информацию,кто модельер формы в американской армии или бундесвера в Германии.

Мария Строева  (mstroeva)
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видимо, потому, что там генералы вынуждены сами сдавать спортивные нормативы, например, и прекрасно понимают, что форма должна быть не "от кутюр", а - практичная и удобная
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Форма должна быть не "от кутюр",а - практичная и удобная
Согласен с вами.В Советской армии об этом думали. Историческая деталь.Переход от гимнастёрок,где пуговицы были только с сверху на кителя,вызван помимо удобства,ещё и тем,что в гонке вооружений стали активно развивать химическое оружие.И специалисты в этой области пришли к выводу,что во время поражения этим оружием для того,чтобы скинуть с себя китель затрачивалось в два раза меньше времени,чем гимнастёрку.
Это говорит о том,что люди работали,и не зря свой хлеб ели.
Пенсионер  (Пенсионер)
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А что, денег дали, на это можно и убожество сляпать. Опером не носил милицейскую форму, её просто операм не давали, за всю работу один раз выплатили компенсацию и когда уходил на пенсию. Во времена СССР форма в армии была удобной, сам носил, правда будучи в Афганистане носил то, что удобно было мне. Была форма, т.н. эксперименталка там, очень даже отлично. Кстати из обуви были китайские кроссовки, но не такой ширпотреб, что сейчас. Целый год носил практически не снимая, пока не приходили в негодность. Взять бы этого модельера и начальника мед. управления и затащить в горы в их форме, в снег, дождь, метели, да еще боевую задачу выполнить, я думаю сразу бы поняли какую форму надо делать. Хотя что-то я погорячился. Они ведь не знают, что такое армия и милиция, пардон, скоро полиция.
Мария, а министр обороны это тот, которого первый президент рф назвал лучшим министром всех времен и народов?
Мария Строева  (mstroeva)
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ну, вот кто был 13 лет назад, тот и ляпнул)))
Сергей Савельев  (kev)
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О вкусах не спорят, про дизайн от Ю. ничего не буду говорить (хотя не видел красивой формы в нашей стране любого образца, после 1917 года). А вот о качестве можно и сказать - если разместить заказ на пошив по "как бы тендеру" при котором имеет значение только величина благодарности победителя, то вполне возможно что к зимней форме забыли подкладку пришить или ткань выбрали не совсем зимнюю и т.п. А ещё, по действующей системе призыва, при многочисленных построениях на морозе с бесцельным стоянием по несколько часов на плацу при температуре до минус 20-30 градусов, даже качественная форма может не спасти от обморожения или воспаления лёгких... Так при чём здесь Юдашкин? Объяснения высокопоставленных чиновников типа - призывники сами виноваты, не убереглись, вообще со здравым смыслом и логикой не имеют ничего общего, хотя бы потому, что призывники обязаны беспрекословно выполнять все приказы вышестоящего начальника, соответственно начальники и должны нести ответственность (даже в Советское время именно так и было, при чём ответственность вплоть до уголовной)...
P.S. Вашему наследнику уже 20, если я правильно посчитал - какие перспективы по этому вопросу?
Мария Строева  (mstroeva)
#
нормальные перспективы, я же взрослый человек, давно здесь живу, мне когда говорят "да", я же четко понимаю, что это "нет"!))
разговоры о здоровье призывников суть бред изначально, поскольку для того, чтобы здоровье у них было другим, нужно, чтобы они - жили, питались, учились, занимались спортом, воспитывались - СОВСЕМ по-другому, в принципиально других условиях. которых - нет.
Сергей Савельев  (kev)
#
Здоровье до призыва в армию может быть и прекрасным, но проблема в том, что именно в армии его могут сильно испортить тупым и бесчеловечным отношениям к людям (практически детям)независимо от того как призывники "жили, питались, учились, занимались спортом, воспитывались, в принципиально других условиях", кстати, эти условия у многих есть.
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
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пока наша армия будет заниматься показухой на всех уровнях и обоснованием содержания кучи давно уже никому не нужной когорты офицеров, а не жесткой привязкой подготовки и спец. обеспечения к современным реалиям локальных войн, мы и военные будем обращать внимание на форму от кутюр, спорить о здоровье и прочих вопросах, а не говорить о том, что мы имеем устаревие средства защиты (мы уже и беспилотники устаревшие закупаем, и бронемашины, и корабли), а наши солдаты в существующей системе обязательного призыва не подготовлены к локальным конфликтам. Максимум, что я встречаю в последние лет 20 - это обещания и планы создать что-то самое эффективное через примерно 20 лет. А между тем все текущие разработки идут из СССР и чем отвечать дальше на угрозы и захваты стратегических мест на планете? Остается закупать старье за рубежом и ждать продолжения роста превосходства потенциальных друзей попутно обсуждая, какой ныне призывник "нездоровый" идет. Хотя американцы в ираке и афгане уже наглядно продемонстрировали, что такое бесконтактное уничтожение сил противника, когда здоровье оператора беспилотника уже не настолько и решающий фактор.
Мария Строева  (mstroeva)
#
у нас милиция с террористической угрозой борется, о чем Вы говорите!)
Мария Строева  (mstroeva)
#
да-да, господа полицейские, я забыла, извините
Сергей Савельев  (kev)
#
Гонка вооружений - вообще-то главное зло. А стеррористами у нас не милиция, а служба охраны и менеджмент аэропорта борятся (впрочем об этом Вы вроде уже писали).
Сергей Савельев  (kev)
#
Ага, всего миллион сто тысяч осталось, меньше уже некуда просто...
И.Н. Кукин  (cook_in)
#
"...кучи давно уже никому не нужной когорты офицеров..." smile:(
Добросовестные, грамотные и честные офицеры нужны всегда... Их ненужность - это миф, выдуманный реформаторами и выгодный им. Если бы ваш сын шел служить в армию, кого бы вы предпочли видеть его командиром - сержанта-контрактника или профессионального и культурного офицера?
Если бы тогда на Дальнем Востоке призывников вез настоящий офицер, переохлаждения бы не произошло.
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
#
я бы предпочел, чтобы у моих детей командир был один, а не как сейчас - бюрократическая пирамида, в которой каждый следующий уровень не отвечает за предыдущий. В современных условиях эта пирамида затягивает принятие решений + информационные технологии (которых нет у нас, но есть у вероятных друзей) позволяют в реальном времени управлять большим количеством боевых единиц. Поэтому согласен, что "добросовестные, грамотные и честные офицеры нужны всегда", но вопрос в адекватном количестве их в современных условиях остается - пока оснащение нашей армии будет таким как сейчас, увы, придется кормить кучу уровней этой пирамиды, которые при любых конфликтах несут большие потери (вспомните, хотя бы события на Кавказе). А сравнивать есть с кем...
Сергей Попов  (sonnert)
#
Так и министр Игорь Сергеев ( видимо он ) тоже понимал, когда Вам обещал, (что Россия чего-то не вспомнит), что Вы поймете всё правильно. Ну, чего не скажешь на пресс-конференции девочке-дочке... а вот ведь запомнила же smile:)
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Хотел написать про действия американцев в Ираке и Афганистане, но это не в тему однако.
Сергей Савельев  (kev)
#
А у американцев хоть в Ираке, хоть в Афганистане, хоть на луне - тактика предельно проста - достижение цели с наименьшими потерями, лучше совсем без потерь. У нас, к сожалению, этот вопрос даже в мирное время на предпоследнем месте...
Andru  (56318)
#
О-хо-хо... smile:(
Люди, которые и тогда и сейчас говорили и говорят о будущем,прекрасно понимали и понимают, что за их слова ч\з 5-10-15-20 лет с них никто не спросит. Сказать можно много чего и на заборе тоже много чего пишут...
Теперь я перестал удивляться своим знакомым, которые уезжают из России.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Вообще, трудно себя бывает удерживать себя, чтобы о чём-нибудь не написать. Что ни идея - то... хочется написать smile:)
Про Фурсенко, Мария, не хочется написать?
А про вспомнившийся вопрос о летне-зимнем времени?
Да мало ли?
Мария Строева  (mstroeva)
#
про Фурсенко не хочется. совсем.
потому что высшее и (особенно!) среднее образование в России, и сами школы, и учителя в них, и программа эта, и родители, которые практически единогласно(!!!) за 6-дневную учебную неделю и форму - это за гранью добра, зла и любых цензурных человеческих оценок. Я не в состоянии.
Петя  (rjkxfr)
#
Хм...прочитал...выпил рюмьку конька...вспомнил песенку...прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете...и все будет у нас сразу хорошо...и выпил ещё рюмку...
Cath rine  (fendi)
#
Можно добавить,что комплектик такой формы от Юдашкина обходился в 50.000 руб. Шинель стоит 12.000 руб, а обычный галстук обходится налогоплательщикам в 600 рублей. smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
можно добавить, да.
но можно и не добавлять.
как в том старом прекрасном анекдоте про преферансистов - и так неплохо вышло.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Цитата от kev (Сергей Савельев):"...по действующей системе призыва, при многочисленных построениях на морозе с бесцельным стоянием по несколько часов на плацу при температуре до минус 20-30 градусов, даже качественная форма может не спасти от обморожения или воспаления лёгких..."
Похоже, автор не просто не служил в армии (не путать с "частями Приарбатского паркетно-шаркунного округа"), но даже и не смотрел фильмов на военную тематику. Кроме голливудских, етессно, в которых все про джунгли и тихоокеанское побережье больше. Там и то показывают, что приходится порой и на морозе часами лежать не двигаясь. Или сутками находиться в условиях, когда невозможно воспользоваться хоть чем-то для обогрева - костром или хотя бы спиртом. Потому и есть военная форма, что она нужна для таких случаев. А по паркету можно шаркать в чем угодно, хоть и от Юдашкина. Но не надо называть это "военной" формой.
Кстати, причем тут система призыва? Почитайте что-нибудь про любую наемную (или, как ее любят называть, профессиональную) армию. Хотя бы художестенное, типа романа "Черви" - об учебном центре американской армии. То, КАК новобранец попадет в армию, не определяет, КАК он потом будет служить, в каких условиях. Это определяет, КАКАЯ армия. Армия же всегда ровно такая, какая нужна правящей верхушке государства.
А вот качественная форма (хотя бы те же старозаветные валенки и овчинные тулупы) спасли многих.
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