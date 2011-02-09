Форма от Юдашкина

Я последние несколько дней удерживала себя от того, чтобы написать про последние ожидаемые правительственные распоряжения относительно "оптимизации" в сфере здравоохранения. Про сокращение списка ВМП - высокотехнологичной медпомощи , про запрет с 1 февраля профильным мединститутам и центрам делать "химию" раковым больным, про отмену квот на эту самую "химию"..Я про это не хотела писать, потому что все это настолько дико и жутко, что кроме как вспомнить Жванецкого и его "если задаться целью уменьшить давление населения на почву.." - ничего и не остается.
Но сегодня я прочитала, что начальник главного медуправления Министерства обороны РФ Александр Белевитин считает причиной болезней призывников их "халатное отношение к своему здоровью на "гражданке", а не новую форму одежды от модельера Валентина Юдашкина. И как-то уже не удержалась.
Господин Белевитин говорит, что сам надевал форму от Юдашкина, и даже носил ее. Говорит, ничего плохого в ней нету. Говорит, призывники не делали прививки, вот и хворые..
Чистая, незамутненная прелесть.
Меня не отпускает убеждение, что и Минобороны, и даже, может быть, Минздравсоцразвития в полном составе должны, нет, просто таки обязаны!, носить форму от Юдашкина. Всегда. Ввести обязательный дресс-код. Чтоб ясно и понятно, кто перед нами.
PS 13 лет назад я была на пресс-конференции тогдашнего министра обороны. Он рассказывал про переход к конкрактной армии и титаническую работу, с этим связанную. И я его спросила - скажите, Вы можете мне обещать, что мой сын уже не будет призываться на срочную службу? Министр спросил - а сколько лет Вашему сыну? Я сказала - 7 лет. Он засмеялся по-отечески, и сказал - дочка, о чем ты говоришь?! К его 18-летию Россия уже и не вспомнит про всеобщую воинскую обязанность!
Комментарии 34
"У волка всегда ягнёнек виноват".
Несколько лет назад скандал был. Призывников отправляли в гарнизон на Дальнем Востоке.Во время пересадки на военном аэродроме их продержали 4 часа на на улице в 30-ти градусный мороз около взлётной полосы.По прибытию в часть половину в госпиталь слегло с воспалением лёгких.Тогда тоже пытались сказать,что призывники из дома пришли на призывной пункт легко одетыми.Но "Комитет солдатских матерей" не дал замять это дело.
Почему наши высшие чины силовых структур,так акцентируют внимание на разработчике униформы.
Ни разу не натыкался на информацию,кто модельер формы в американской армии или бундесвера в Германии.
Это говорит о том,что люди работали,и не зря свой хлеб ели.
Мария, а министр обороны это тот, которого первый президент рф назвал лучшим министром всех времен и народов?
P.S. Вашему наследнику уже 20, если я правильно посчитал - какие перспективы по этому вопросу?
разговоры о здоровье призывников суть бред изначально, поскольку для того, чтобы здоровье у них было другим, нужно, чтобы они - жили, питались, учились, занимались спортом, воспитывались - СОВСЕМ по-другому, в принципиально других условиях. которых - нет.
Добросовестные, грамотные и честные офицеры нужны всегда... Их ненужность - это миф, выдуманный реформаторами и выгодный им. Если бы ваш сын шел служить в армию, кого бы вы предпочли видеть его командиром - сержанта-контрактника или профессионального и культурного офицера?
Если бы тогда на Дальнем Востоке призывников вез настоящий офицер, переохлаждения бы не произошло.
Люди, которые и тогда и сейчас говорили и говорят о будущем,прекрасно понимали и понимают, что за их слова ч\з 5-10-15-20 лет с них никто не спросит. Сказать можно много чего и на заборе тоже много чего пишут...
Теперь я перестал удивляться своим знакомым, которые уезжают из России.
Про Фурсенко, Мария, не хочется написать?
А про вспомнившийся вопрос о летне-зимнем времени?
Да мало ли?
потому что высшее и (особенно!) среднее образование в России, и сами школы, и учителя в них, и программа эта, и родители, которые практически единогласно(!!!) за 6-дневную учебную неделю и форму - это за гранью добра, зла и любых цензурных человеческих оценок. Я не в состоянии.
но можно и не добавлять.
как в том старом прекрасном анекдоте про преферансистов - и так неплохо вышло.
Похоже, автор не просто не служил в армии (не путать с "частями Приарбатского паркетно-шаркунного округа"), но даже и не смотрел фильмов на военную тематику. Кроме голливудских, етессно, в которых все про джунгли и тихоокеанское побережье больше. Там и то показывают, что приходится порой и на морозе часами лежать не двигаясь. Или сутками находиться в условиях, когда невозможно воспользоваться хоть чем-то для обогрева - костром или хотя бы спиртом. Потому и есть военная форма, что она нужна для таких случаев. А по паркету можно шаркать в чем угодно, хоть и от Юдашкина. Но не надо называть это "военной" формой.
Кстати, причем тут система призыва? Почитайте что-нибудь про любую наемную (или, как ее любят называть, профессиональную) армию. Хотя бы художестенное, типа романа "Черви" - об учебном центре американской армии. То, КАК новобранец попадет в армию, не определяет, КАК он потом будет служить, в каких условиях. Это определяет, КАКАЯ армия. Армия же всегда ровно такая, какая нужна правящей верхушке государства.
А вот качественная форма (хотя бы те же старозаветные валенки и овчинные тулупы) спасли многих.