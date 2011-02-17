День спонтанного проявления доброты сегодня.

Так сообщают СМИ, как принято говорить.
В связи с этим, видимо, Сити-банк мне (как и всем, полагаю?) прислал изумительное по идиотизму письмо о том, как он от имени своих клиентов покупает пихты и ёлочки, чтобы высаживать их где-то за полярным кругом, или хрен его знает где. Я уж молчу про то, что я уже года 2 как принципиально не клиент этого чудо-банка, но ёлочки...
А проявления доброты хочется.
Её зовут Наташа, ей 28 лет, она очень добрая, очень веселая, очень мужественная. Я не видела, чтоб она плакала. У нее двое маленьких детей. И муж, который ее бросил, когда она заболела, но она все равно считает, что он очень хороший и рассказывает, как он ей сочувствует и жалеет ее.
У нее только недавно отросли волосы, а летом еще она ходила лысая. После 8 курсов "химии" волосы, говорит, лезли какие-то дурацкие, некрасивые. И она их брила. Так, Машк, говорит, было стильно - ну ни один мужик не пропускал, все внимание обращали и заигрывали!
Я верю безоговорочно. Она - солнышко, на нее должны обращать внимание.
Вен у нее на руках нет, "химия" сожгла. Поэтому живет пока с "подключичкой", иначе капельницу не поставить.
Первых двух операций оказалось мало. Понадобилась третья. Самая страшная. Отрезали уже то, чего, кажется, и нельзя отрезать. Накануне операции два интерна ставили ей стенты в почки. Через мочеточник. Без наркоза. Сказали - наркоз квотой не оплачивается.
Скажите мне, проявители спонтанной доброты, что у нас за больная страна, в которой лечение и наркоз существуют отдельно? И как они так могут существовать? И сколько он стоит, этот наркоз, каких немыслимых миллионов, которые не может оплатить эта страна, продающая нефть по 100 долл за баррель, девочке, которой в 28 лет вырезали все, что можно, и должны дорезать то, что нельзя?! И сколько таких девочек, мальчиков, детей и их родителей страдают в этой забытой богом стране?!
На следующий день пришел зав урологией, и сердился. Потому что Наташе стенты, оказывается, были не нужны, а они дорогие. Зря использовали.
Ёлочки, блин. Пихты. Амурские тигры...
Наташку прооперировали вчера. Был маленький шанс, что все окажется не максимально тяжело. Он не сработал. Не буду писать подробности, они очень тяжелые.
Сейчас она в реанимации. В позвоночнике катетер, через него ей дают обезболивание. Ей дают телефон, Пишет мне: "Я держусь. Температура очень высокая. Спасибо тебе!" Это она меня благодарит, как будто я чем-то действительно могу помочь..
Все, что ей нужно - это общение и поддержка.
Потому что она одна. Дети в родном городе, любимая подруга до Москвы тоже не доезжает.
Вы ей скажите что-то доброе, пожалуйста. А я передам. Мне кажется, ей это нужно. Я знаю по себе, как это чувствуется - когда тебя поддерживают. Силы появляются.
PS Наташа мне не родственница, и даже знаю я ее не очень давно. Просто с ней в отделении лежала моя мама. Потом мама стала ездить ее навещать, а там и я присоединилась. Мы ее не бросим.
PPS Я прекрасно знаю, что таких, как она - очень и очень много.
Комментарии 25
Если ты заблудился в пустыне,
И ужас охватил тебя, как ребенка,
И смерть смотрит тебе прямо в глаза,
И ты весь изранен, то, как это полагается,
Остается взвести курок и... умереть.
Но кодекс мужчины гласит: "Борись до конца!",
И ты не имеешь права уничтожить себя.
Когда ты голоден и измучен,
Нетрудно покончить со всем...
Трудно лезть черту в зубы.
Ты устал от борьбы? Что ты, стыдись!
Ты молод, ты смел, ты умен.
Тебе трудно пришлось, я знаю, но нельзя унывать,
Собери силы, сделай невозможное и борись!
Упорство принесет тебе победу,
Поэтому не падай духом, друг!
Собери все свое мужество, сдаться нетрудно,
Трудно держать голову высоко.
Легче простонать, что ты побит, - и умереть,
Легче отступить и пресмыкаться.
Но сражаться, сражаться тогда,
Когда уже не видно надежды,
Вот это - завидный удел!
И хотя ты вышел из страшной схватки
Разбитый, израненный, покрытый рубцами,
Попытайся еще раз. Умереть легко,
Трудно оставаться в живых.
Естественно, что врач никогда не должен поступать так (оперировать без наркоза), но я находясь близко к здравоохранению могу сказать, что медицину поставили "раком".
Из фонда ОМС финансируется только определенный перечень медикаментов, а того чего нет в этом перечне больница должна закупать на свои деньги. Т.е. из чиновников кто-то прошляпил и вот результат. Ваша подопечная скорее всего в больнице не одна, а на наркоз у больницы банально нет денег. И когда медицинскому начальству плевать на ситуацию врачи ломаться начинают. Больных десятки, вопрос не решается и.... "Да провались оно все пропадом"... к великому сожалению.
Я не пытаюсь никого оправдывать сейчас, а Вашей подопечной передайте, что когда-то заканчивается всё и этот период он тоже когда-то закончится. Поэтому волю в кулак и думать только о том, что все пройдет и все наладится.
Читая такие истории постоянно задумываюсь "Как же у меня все хорошо". Но когда от проблем в бизнесе начинает трясти я всегда себе говорю "Это не навсегда, это закончится". И оно действительно заканчивается. А такая установка очень помогает сохранять душевное равновесие и выстоять.
Удачи и скорейшего выздоровления
Вы не обсуждали с глав.врачом эту ситуацию. Иногда бывает, что руководитель больницы просто не знает какой беспредел творится в отделениях. Попробуйте обратиться в росздравнадзор и в страховую компанию где у Наташи полис ОМС. Если поднимите шум, то все это сонное царство начнет шевелиться
Мне несколько раз рассказывали как люди с травмами приезжали в больницу в сопровождении знакомого с видеокамерой. Когда ведется съемка и записываются разговоры разгильдяйство и халатность куда-то исчезают, потому что все понимают что если неприглядное видео попадет в Росздравнадзор, то в больнице всем мало не покажется.
Попробуйте шум поднять. Они могут хорошо работать, после хорошего пинка
И никакие больные поднимать шум не будут - у них онкология, понимаете? им если чо, и наблюдаться, и заново ложиться именно в ЭТОТ центр. Ни кто не будет ссориться с врачами.
Потому эти с позволения сказать "рвачи" расценки и выставляют что "никто не будет ссориться с врачами". А если сделать запись на диктофон и отнести в прокуратуру, то последняя это квалифицирует как "вымогательство взятки". И перспективка пойти по такой статье не самая приятная.
И если Вы или я или другие читатели шум не поднимут то ситуация никак не изменится. Её даже Дмитрий Анатольевич с Владимиром Владимировичем не сдвинут. А так эти "рвачи" хоть чуть-чуть бояться начнут.
А главврач главврачу рознь. И ситуация везде разная. Ваша сестра возможно и действительно держит всех в кулаке (как у нас главврач детской больницы, и при этом больница и оборудована и отремонтирована), а бывает такой рохля сидит...
Сам был свидетелем истории как зам.глав.врача больницы устраивал отца в онкологию и только после дела узнал, что отца 3 часа в холодном "приемнике" продержали. Волосы на голове зашевелились от беспредела.
И от этого еще грустнее...
Если есть у Наташи счет, то напишите здесь его реквизиты. Или в отдельном посте. Поможем всем миром. Действительно как ниже сказано больше толку будет.
Кстати один из пользователей ниже написал, что рак у нас все-таки вылечивают. Выходит не один у нас в стране центр. Может Вам сменить его?
Говорите, вылечивают? Ну, конечно, вылечивают. Если лечить. Вовремя. И грамотно. Немало условий, правда?
Бессилие ещё и от осознания того, что слова "держись, полегчает..." тоже бессильны.
Мария, у Вас много подписчиков, за 1000 комментаторов... Если часть сколько может... Хоть, стоимость пачки сигарет...скажите куда отправить деньги? По Яндексу сегодня же вышлю
Я сбором денег заниматься никак не могу, правда. В этих электронных делах ничо не понимаю, счета у Наташки нет, как я понимаю. Я вот ей предложу сегодня, когда навещать ее буду, его завести, тогда уже ее координаты дам. Спасибо Вам
Мария, для чего Вы это написали? Люди ждут от Вас - чем можно помочь?
Пока ждем, потому что не готова биопсия, и непонятно, нужна ей будет новая "химия" или нет, в каком объеме, и сколько еще лежать в больнице на этот раз.
А деньги можно и на счёт отправить
Сколько-нибудь значимую сумму реально насобирать только, если администрация портала обратится с соответствующим призывом на форуме, и определенной рекламной поддержке.