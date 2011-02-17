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День спонтанного проявления доброты сегодня.

17.02.2011 14:47 25 2 127 просмотров
Так сообщают СМИ, как принято говорить.
В связи с этим, видимо, Сити-банк мне (как и всем, полагаю?) прислал изумительное по идиотизму письмо о том, как он от имени своих клиентов покупает пихты и ёлочки, чтобы высаживать их где-то за полярным кругом, или хрен его знает где. Я уж молчу про то, что я уже года 2 как принципиально не клиент этого чудо-банка, но ёлочки...
А проявления доброты хочется.
Её зовут Наташа, ей 28 лет, она очень добрая, очень веселая, очень мужественная. Я не видела, чтоб она плакала. У нее двое маленьких детей. И муж, который ее бросил, когда она заболела, но она все равно считает, что он очень хороший и рассказывает, как он ей сочувствует и жалеет ее.
У нее только недавно отросли волосы, а летом еще она ходила лысая. После 8 курсов "химии" волосы, говорит, лезли какие-то дурацкие, некрасивые. И она их брила. Так, Машк, говорит, было стильно - ну ни один мужик не пропускал, все внимание обращали и заигрывали!
Я верю безоговорочно. Она - солнышко, на нее должны обращать внимание.
Вен у нее на руках нет, "химия" сожгла. Поэтому живет пока с "подключичкой", иначе капельницу не поставить.

Первых двух операций оказалось мало. Понадобилась третья. Самая страшная. Отрезали уже то, чего, кажется, и нельзя отрезать. Накануне операции два интерна ставили ей стенты в почки. Через мочеточник. Без наркоза. Сказали - наркоз квотой не оплачивается.
Скажите мне, проявители спонтанной доброты, что у нас за больная страна, в которой лечение и наркоз существуют отдельно? И как они так могут существовать? И сколько он стоит, этот наркоз, каких немыслимых миллионов, которые не может оплатить эта страна, продающая нефть по 100 долл за баррель, девочке, которой в 28 лет вырезали все, что можно, и должны дорезать то, что нельзя?! И сколько таких девочек, мальчиков, детей и их родителей страдают в этой забытой богом стране?!
На следующий день пришел зав урологией, и сердился. Потому что Наташе стенты, оказывается, были не нужны, а они дорогие. Зря использовали.
Ёлочки, блин. Пихты. Амурские тигры...

Наташку прооперировали вчера. Был маленький шанс, что все окажется не максимально тяжело. Он не сработал. Не буду писать подробности, они очень тяжелые.
Сейчас она в реанимации. В позвоночнике катетер, через него ей дают обезболивание. Ей дают телефон, Пишет мне: "Я держусь. Температура очень высокая. Спасибо тебе!" Это она меня благодарит, как будто я чем-то действительно могу помочь..
Все, что ей нужно - это общение и поддержка.
Потому что она одна. Дети в родном городе, любимая подруга до Москвы тоже не доезжает.

Вы ей скажите что-то доброе, пожалуйста. А я передам. Мне кажется, ей это нужно. Я знаю по себе, как это чувствуется - когда тебя поддерживают. Силы появляются.

PS Наташа мне не родственница, и даже знаю я ее не очень давно. Просто с ней в отделении лежала моя мама. Потом мама стала ездить ее навещать, а там и я присоединилась. Мы ее не бросим.
PPS Я прекрасно знаю, что таких, как она - очень и очень много.

Комментарии 25

Наталья Худякова  (НХудякова)
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Мария... трудно писать, когда ком в горле... Любые слова кажутся незначительными по сравнению со страданиями этой девочки. Хочется написать, что у человека можно отнимать его тело по частям, но у него не отнять его мыслей, его духа.
nusya9  (nusya9)
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Маме девочки сил и мужества.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Да, Маш, попытаюсь выразить свою поддержку не своими словами, но они, точно знаю, действуют. Там, правда, упоминается мужчина, но из контекста понятно, что строчки универсальны.

Если ты заблудился в пустыне,
И ужас охватил тебя, как ребенка,
И смерть смотрит тебе прямо в глаза,
И ты весь изранен, то, как это полагается,
Остается взвести курок и... умереть.
Но кодекс мужчины гласит: "Борись до конца!",
И ты не имеешь права уничтожить себя.
Когда ты голоден и измучен,
Нетрудно покончить со всем...
Трудно лезть черту в зубы.
Ты устал от борьбы? Что ты, стыдись!
Ты молод, ты смел, ты умен.
Тебе трудно пришлось, я знаю, но нельзя унывать,
Собери силы, сделай невозможное и борись!
Упорство принесет тебе победу,
Поэтому не падай духом, друг!
Собери все свое мужество, сдаться нетрудно,
Трудно держать голову высоко.
Легче простонать, что ты побит, - и умереть,
Легче отступить и пресмыкаться.
Но сражаться, сражаться тогда,
Когда уже не видно надежды,
Вот это - завидный удел!
И хотя ты вышел из страшной схватки
Разбитый, израненный, покрытый рубцами,
Попытайся еще раз. Умереть легко,
Трудно оставаться в живых.
Andru  (56318)
#
Держись, девочка. Просто постарайся держаться и жить.
iamvs  (iamvs)
#
Нужно терпеть и жить, ради детей, и ради себя. Еще выпадут на ее долю счастливые дни, наверняка. Нельзя их упускать!
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Мария, на самом деле слова и правда трудно подобрать.Держитесь.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Трудно что-либо добавить...
Естественно, что врач никогда не должен поступать так (оперировать без наркоза), но я находясь близко к здравоохранению могу сказать, что медицину поставили "раком".
Из фонда ОМС финансируется только определенный перечень медикаментов, а того чего нет в этом перечне больница должна закупать на свои деньги. Т.е. из чиновников кто-то прошляпил и вот результат. Ваша подопечная скорее всего в больнице не одна, а на наркоз у больницы банально нет денег. И когда медицинскому начальству плевать на ситуацию врачи ломаться начинают. Больных десятки, вопрос не решается и.... "Да провались оно все пропадом"... к великому сожалению.
Я не пытаюсь никого оправдывать сейчас, а Вашей подопечной передайте, что когда-то заканчивается всё и этот период он тоже когда-то закончится. Поэтому волю в кулак и думать только о том, что все пройдет и все наладится.
Читая такие истории постоянно задумываюсь "Как же у меня все хорошо". Но когда от проблем в бизнесе начинает трясти я всегда себе говорю "Это не навсегда, это закончится". И оно действительно заканчивается. А такая установка очень помогает сохранять душевное равновесие и выстоять.
Удачи и скорейшего выздоровления
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Мария кстати..
Вы не обсуждали с глав.врачом эту ситуацию. Иногда бывает, что руководитель больницы просто не знает какой беспредел творится в отделениях. Попробуйте обратиться в росздравнадзор и в страховую компанию где у Наташи полис ОМС. Если поднимите шум, то все это сонное царство начнет шевелиться
Мне несколько раз рассказывали как люди с травмами приезжали в больницу в сопровождении знакомого с видеокамерой. Когда ведется съемка и записываются разговоры разгильдяйство и халатность куда-то исчезают, потому что все понимают что если неприглядное видео попадет в Росздравнадзор, то в больнице всем мало не покажется.
Попробуйте шум поднять. Они могут хорошо работать, после хорошего пинка
Мария Строева  (mstroeva)
#
Вечная сказка про ддоброго царя. Руководство все знает, уверяю вас. У меня сестра - главврач медцентра в Питере. Без ее ведома у нее в хозяйстве муха не пролетит! Всех в кулаке держит.
И никакие больные поднимать шум не будут - у них онкология, понимаете? им если чо, и наблюдаться, и заново ложиться именно в ЭТОТ центр. Ни кто не будет ссориться с врачами.
Мария Строева  (mstroeva)
#
медицину поставили раком, но она успешно от этого оргазмирует. врачи в таких центрах - и это ни для кого не секрет - выставляют свои личные расценки за все. за наркоз, за проведение операции, сестрам за забор анализов, за капельницы, лечащему врачу, и тд и тд. Открытым текстом. И квотникам, и тем, кто за свои деньги лежит.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Грустно все это на самом деле...
Потому эти с позволения сказать "рвачи" расценки и выставляют что "никто не будет ссориться с врачами". А если сделать запись на диктофон и отнести в прокуратуру, то последняя это квалифицирует как "вымогательство взятки". И перспективка пойти по такой статье не самая приятная.
И если Вы или я или другие читатели шум не поднимут то ситуация никак не изменится. Её даже Дмитрий Анатольевич с Владимиром Владимировичем не сдвинут. А так эти "рвачи" хоть чуть-чуть бояться начнут.
А главврач главврачу рознь. И ситуация везде разная. Ваша сестра возможно и действительно держит всех в кулаке (как у нас главврач детской больницы, и при этом больница и оборудована и отремонтирована), а бывает такой рохля сидит...
Сам был свидетелем истории как зам.глав.врача больницы устраивал отца в онкологию и только после дела узнал, что отца 3 часа в холодном "приемнике" продержали. Волосы на голове зашевелились от беспредела.
И от этого еще грустнее...
Если есть у Наташи счет, то напишите здесь его реквизиты. Или в отдельном посте. Поможем всем миром. Действительно как ниже сказано больше толку будет.
Кстати один из пользователей ниже написал, что рак у нас все-таки вылечивают. Выходит не один у нас в стране центр. Может Вам сменить его?
Мария Строева  (mstroeva)
#
Она лежит в одном из лучших российских центров. где исправляют ей и многим другим то, что напортачили на местах. лежит по квоте, которую, как Вы понимаете, надо еще получить. Это время. которого у онкобольных крайне мало. а теперь, согласно решению Минсоцразвития, больных, прооперированных в федцентрах, как Наташка, выпихивают для "долечивания" на места. Собственно, про это в моем следующем посте. Это преступное постановление, которое грозит жизни многих и многих больных.
Говорите, вылечивают? Ну, конечно, вылечивают. Если лечить. Вовремя. И грамотно. Немало условий, правда?
Сергей Попов  (sonnert)
#
Понятно проявление доброты у Марии. Подобная доброта не только "сегодня". В самом деле - тигры-елочки-атэсы-футбол. Когда читаю что-то подобное, а это почти КАЖДЫЙ день, охватывает злость и чувство бессилия. Вчера узнал, что мальчик, которому мы "скидывались" на операцию в Турции тогда вылечился, а вот через 5 лет опять...Саркома. И помочь можно только за границей, в Италии. А 30 летней женщине, сбитой каким-то козлом на автобусной остановке, требуется швейцарский протез. Который тоже ОМСом не предусмотрен.
Бессилие ещё и от осознания того, что слова "держись, полегчает..." тоже бессильны.
Мария, у Вас много подписчиков, за 1000 комментаторов... Если часть сколько может... Хоть, стоимость пачки сигарет...скажите куда отправить деньги? По Яндексу сегодня же вышлю
Мария Строева  (mstroeva)
#
Меня так же сбивали, правда, на стоянке. И мне швейцарский титан покупал тогдашние работодатели - земной поклон им до земли за это. И за операцию и лечение в ЦИТО платили они. Иначе бы тихо загнулась в Склифе, да и все.
Я сбором денег заниматься никак не могу, правда. В этих электронных делах ничо не понимаю, счета у Наташки нет, как я понимаю. Я вот ей предложу сегодня, когда навещать ее буду, его завести, тогда уже ее координаты дам. Спасибо Вам
Максим  (Sebastian)
#
Соль земли
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Мужества и терпенья. Все будет хорошо.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Мужества и терпения,это конечно хорошо.С тем,что все будет хорошо,извините меня,но...Поверьте,что пишу это не ради красного словца.У меня есть очень печальный опыт.Мария,скажите лучше как и чем помочь?
Сергей Попов  (sonnert)
#
поговорли... поговревали... забыли... smile:((((
Мария, для чего Вы это написали? Люди ждут от Вас - чем можно помочь?
Мария Строева  (mstroeva)
#
я посредником быть не могу, поговорю с Наташкой, если согласится - дам ее координаты. Чтоб все по честному и напрямую
Сергей Попов  (sonnert)
#
Вашего слова для честности вполне достаточно.
Мария Строева  (mstroeva)
#
надеюсь, спасибо. Но тем не менее, думаю, что это Наташе решать.
Пока ждем, потому что не готова биопсия, и непонятно, нужна ей будет новая "химия" или нет, в каком объеме, и сколько еще лежать в больнице на этот раз.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Только что говорил с доктором-онкологом по поводу своего родственника, да зашли разговором о лечении рака вообще. Оказывается, лечат у нас онкологию. Вылечивают.
А деньги можно и на счёт отправить
iamvs  (iamvs)
#
Ситуация с проявлением доброты неважная. Даже доброе слово нашлось лишь у дюжины человек(при 520 просмотрах, дневной посещаемости портала порядка 100000), какие уж там деньги!
Сколько-нибудь значимую сумму реально насобирать только, если администрация портала обратится с соответствующим призывом на форуме, и определенной рекламной поддержке.
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