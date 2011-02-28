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Про Наташу

28.02.2011 17:07 6 1 929 просмотров
Поскольку с проявлениями доброты, как резонно заметил один из пользователей в комментариях к прошлому посту, у нас не очень, то всем, кому не интересно - не читайте.
Остальным:
Гистология у Наташки плохая. Стадия 3С, и хоть ты тресни. Предпоследняя.
Мы надеялись, что закон обратной силы не имеет и что Наташку оставят на "химии" в центре, раз уж она там с осени лежит. Но неустанной заботой минсоцздравразвития Наташку, как и прочих страдальцев, из центра выпихивают "на места". Где, как думают (думают ли?!) в министерстве, их будут лечить, а в случае отсутствия необходимого препарата - обращаться в соответствующие инстанции с письмами с просьбами о выделении..Тут мой мозг отключается от бюрократических бредней, а по сути - вот что. Люди, которым требуется срочный курс "химиотерапии" (каждый из курсов должен обязательно быть подобран индивидуально, начинаться строжайше на 21 первый день с момента начала предыдущего и контролироваться с помощью анализов на онкомаркеры, узи и экг) выпихиваются из центров, где их оперировали, туда, где: нет аппаратов узи, препаратов для "химии" и зачастую элементарных условий для проведения этих самых курсов.
Наташку выпихнут уже на следующей неделе. Со стентами, которые ей так и не вынули из почек, кишкой, которую ей вывели наружу, с еще не заросшими толком швами..
Химий ей нужно минимум 6. Минимум. А дальше - как пойдет. А как пойдет, узнать можно, делая анализы и обследования, которые не могут быть сделаны в ее родном городе. Из-за этого, собственно, она и попала в Москву. Анализы и обследовани ей придется делать за свои деньги.
Я уговорила ее открыть счет на Яндексе.
Если кто-то хочет помочь - счет 41001866359304.
Тарасова Наталья. 28 лет.

Комментарии 6

Сергей Попов  (sonnert)
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Мария, мы - люди из "глухой провинции", коей по словам М.Ломоносова, богатство России прирастать будет, к сожалению, к этому привыкли. Уже и у себя учимся лечиться.
Держись Наташа smile:)
iamvs  (iamvs)
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Никогда не пользовался электронными кошельками. Кажется, получилось. Передайте, пожалуйста: код протекции 2846. И вас, и Наташу- с приближающимся праздником!
Мария Строева  (mstroeva)
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спасибо, большое, я тоже ими сроду не пользовалась, понятия не имею, что такое код протекции, но обязательно передам! думаю, как-то разберемся) спасибо Вам
Сергей Попов  (sonnert)
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Я, кстати, тоже не знаю, но надеюсь, что и так дойдут smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
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287 просмотров. Надеюсь, что хоть по 100 рублей за просмотр набежит
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