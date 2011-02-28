Про Наташу

Поскольку с проявлениями доброты, как резонно заметил один из пользователей в комментариях к прошлому посту, у нас не очень, то всем, кому не интересно - не читайте.
Остальным:
Гистология у Наташки плохая. Стадия 3С, и хоть ты тресни. Предпоследняя.
Мы надеялись, что закон обратной силы не имеет и что Наташку оставят на "химии" в центре, раз уж она там с осени лежит. Но неустанной заботой минсоцздравразвития Наташку, как и прочих страдальцев, из центра выпихивают "на места". Где, как думают (думают ли?!) в министерстве, их будут лечить, а в случае отсутствия необходимого препарата - обращаться в соответствующие инстанции с письмами с просьбами о выделении..Тут мой мозг отключается от бюрократических бредней, а по сути - вот что. Люди, которым требуется срочный курс "химиотерапии" (каждый из курсов должен обязательно быть подобран индивидуально, начинаться строжайше на 21 первый день с момента начала предыдущего и контролироваться с помощью анализов на онкомаркеры, узи и экг) выпихиваются из центров, где их оперировали, туда, где: нет аппаратов узи, препаратов для "химии" и зачастую элементарных условий для проведения этих самых курсов.
Наташку выпихнут уже на следующей неделе. Со стентами, которые ей так и не вынули из почек, кишкой, которую ей вывели наружу, с еще не заросшими толком швами..
Химий ей нужно минимум 6. Минимум. А дальше - как пойдет. А как пойдет, узнать можно, делая анализы и обследования, которые не могут быть сделаны в ее родном городе. Из-за этого, собственно, она и попала в Москву. Анализы и обследовани ей придется делать за свои деньги.
Я уговорила ее открыть счет на Яндексе.
Если кто-то хочет помочь - счет 41001866359304.
Тарасова Наталья. 28 лет.
Комментарии 6
Держись Наташа