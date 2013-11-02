Потребительское кредитование - пузырь!

Данный текст я написал еще в середине сентября на другом ресурсе под своим ником
(тем же что и на этом форуме) Думаю тут он будет уместен.
Начну с перечисления некоторых фактов
1. Средниее количество займов на одного заемщика - 2.5!
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=5435749</blockquote>
2. http://www.rosbalt.ru/business/2013/06/11/1139464.html
В статье представлены некоторые полезные цифры
Доля заемщиков с 1 кредитом 42.5%
Доля заемщиков с 2 кредитами 22%
Доля заемщиков с 3 кредитами 12.9%
Доля заемщиков с 4 кредитами 7.9%
Доля заемщиков с более чем 5 кредитами 9.6%.
Если внимательный читатель попробует сложить:
42.5+22+12.9+7.9+9.6 то у него получится всего 94.9%.
Можно конечно подумать что в статье обманули с цифрами,
но на самом деле нет никакого обмана, просто там указано что
заемщиков с более чем 5 кредитами 9.6%,
при этом ничего не сказано про процент заемщиков ровно с 5 кредитами,
но эту цифру совсем не сложно получить самому.
Для этого надо всего лишь от 100% отнять полученный ранее результат
в 94.9% и получить 5.1%.
И так полная версия выглядит так:
Доля заемщиков с 1 кредитом 42.5%
Доля заемщиков с 2 кредитами 22%
Доля заемщиков с 3 кредитами 12.9%
Доля заемщиков с 4 кредитами 7.9%
Доля заемщиков с 5 кредитами 5.1%
Доля заемщиков с 6 и более кредитами 9.6%.
3. http://www.newizv.ru/economics/2013-09-19/189238-zhizn-v-kredit.html
Интересна на мой взгляд тут цифра: почти 34 млн млн Россиян имеют
долги перед банками.
По поводу цифры что задолженность Россиян почти достигла
9 трлн рублей информация немного устарела, на 1 сентября этого
года задолженность Россиян перед банками превышала 9.27 трлн рублей
(не путать с полной задолженностью которая включает еще
микрофинансистов, коллекторов, Агентсво Ипотечного жилищного
кредитования и т.д.)
Еще непонятно как товарищи посчитали средний долг Россиянина
в 46 тысяч. Можете сами перепроверить - совокупный долг россиян
9.27 трлн рублей, число граждан России 143 млн человек, итого
9.27 трлн руб/143 млн человек=64.8 тысячи на человека, но
это как средняя температура по больнице, информация которая ни
о чем не говорит.
А теперь предлагаю воспользоваться приведенными цифрами.
Предлагаю скомпоновать последние 2 ссылки
(точнее цифры взятые от туда):
Т.е. число заемщиков и распределение у кого сколько кредитов
в процентах:
В результате получаем число тех кто имеет:
1 кредит 14.45 млн человек
2 кредита 7.48 млн человек
3 кредита 4.39 млн человек
4 кредита 2.69 млн человек
5 кредитов 1.73 млн человек
6 и более кредитов 3.26 млн человек
Далее составляем простое линейное уравнение
описывающие количество кредитов, а именно:
1*14.45+2*7.48+3*4.39+4*2.69+5*1.73+X*3.29=34*2.5
Где Х - это среднее количество кредитов в группе
тех кто имеет от 6 и более кредитов, а число 2.5
с права взято из статьи на которою давал ниже ссылку
о том что среднее количество кредитов у одного заемщика 2.5
Решая это простое уравнение(6 класс школьной программы)
получаем что X чуть больше 7.
Т.е. в группе заемщиков, кто имеет как минимум 6 кредитов,
среднее количество кредитов 7.
Далее предлагаю ввести следующие предположение:
все кредиты в среднем по банковской системе одинаковые,
т.е. предположить что человек из группы должников с 2 кредитами
в среднем должен в 2 раза больше человека из группы
должников 1 кредитом, а человек из группы должников
в 4 кредита должен еще в 2 раза больше.
Тут имеется ввиду разумеется именно средняя задолженность
всей группы лиц, а не долг отдельного индивидуума.
В этом случае на 1 сенября 2013 года средняя задолженность лиц:
с 1 кредитом 109 тысяч рублей
с 2 кредитами 219 тысяч рублей
с 3 кредитами 318 тысяч рублей
с 4 кредитами 437 тысяч рублей
с 5 кредитами 546 тысяч рублей
с 6 и более кредитами(их у них среднем 7) 765 тысяч рублей.
Общая задолженность перед банками у группы лиц:
с 1 кредитом 1.579 трлн рублей
с 2 кредитами 1.635 трлн рублей
с 3 кредитами 1.438 трлн рублей
с 4 кредитами 1.174 трлн рублей
с 5 кредитами 0.947 трлн рублей
с 6 и более кредитами 2.497 трлн рублей.
Продолжу.
Много это или мало?
С чем сравнить?
И что нас ждет в будущем?
Для этого приведу еще несколько цифр:
1. Средняя процентная ставка в России для физлиц 24.9%(для общности
округлю до 25%, в реальности с учетом пеней, комисий и т.д. больше).
2. Темп прироста кредитного портфеля год к году на 1 сентября составил:
32.46%
3. Среднедушевой денежный доход Россиянина за последние 12 месяцев
составил 25.2 тысячи в месяц или 302.4 тысячи за год
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11kv.htm
Тут разумеется со мной кто-нибудь захочет поспорить, сказав
что среднедушевой это с учетом несовершенно летних детей
которые заемщиками не являются, и надо применить поправочный
коэффициент 1.23 (на одного взрослого в России в данный момент
приходится в среднем 0.23 ребенка).
С этим аргументом соглашусь и увеличу цифру до 373 тысяч рублей
среднего дохода на одного совершенно летнего гражданина России.
Но так же предложу от сюда вычесть доходы самых богатых Россиян,
которые берут кредиты не потребительские, а коммерческие на свои
расходы(через банки), доходы этой "верхушки" предлагаю оценить
максимально скромно, всего в 5% от доходов всех Россиян,
для того чтобы получить как можно более красивый для банков результат.
Итого: средний доход совершеннолетнего Россиянина не являющегося
сверх богатым составляет 355 тысяч рублей в год.
Вероятно человек из провинции скажет что это слишком много
(30 тысяч в месяц), но еще раз повторю расчеты проводились
максимально благоприятно для банков.
Вернусь к банкам.
Итого получается что средняя задолженность тех кто имеет:
1 кредит составляет 31% годового дохода
2 кредита 62% годового дохода
3 кредита 92% годового дохода
4 кредита 123% годового дохода
5 кредитов 154% годового дохода
6 и более кредитов 216% годового дохода
Много ли это?
Пока есть возможность взять 7 и т.д. кредит,
цифра в принципе не особенно важна. Зачем переживать
о предыдущем кредите если можно взять очередной
и погасить процентную задолженность?...
Т.е. в моменте банковская система не имеет серьезных
проблем с задолженностью по причине доступности кредита.
Всегда можно перекредитоваться.
Напомню, в моменте на просрочку выходит порядка 3% потребительских
кредитов в год с учетом той что продается коллекторам. Единственный
неприятный звонок - это ее рост год к году в 2.5 раза.
Что дает в моменте экономике рост задолженности физлиц?
Так как рост происходит со скоростью 32.46% годовых,
а средняя процентная ставка "всего" 25% годовых то получается
что часть денег еще остается потребителям(не все идет на уплату
процентов по старым кредитам), а они ими как-то пользуются,
например покупают товары и услуги, тем самым повышая
конечный спрос, более того те у кого они покупают эти товары
и услуги получают прибыль и уже они в свою очередь тратят
заработанное уже сами + государство получает всевозможные
налоги с проданных товаров и услуг.
Опять залакирую картинку специально для банков(сделаю для
них ее максимально благоприятной), т.е. не учту никакого
мультипликатора, а именно приравняю его к 1, т.е. не буду считать
эффекта от прибыли тех у кого купили товары и услуги эти самые
кредитные деньги.
В этом случае получается что минимальный эффект на ВВП от
подобных трат кредитных денег +0.8% к ВВП и к доходам каждого
Россиянина(это оценка снизу, в реальности существенно больше).
Те же кто имеет кредиты в реальности распоряжаются большими
деньгами чем они могли бы себе позволить без оных,
а именно, те кто имеет
1 кредит распоряжаются на 3% большими суммами чем могли бы
не беря этот кредит
2 кредита - распоряжаются на 6% большими суммами
3 кредита - распоряжаются на 8% большими суммами
4 кредита - распоряжаются на 10% большими суммами
5 кредитов - распоряжаются на 13% большими суммами
6 и более кредитов - распоряжаются на 17% большими суммами.
Т.е. на данном этапе всем хорошо, банкам которые получают прибыль,
тем кто занимает, так как они имеют возможность жить на большие
деньги, чем без кредитов, прочим гражданам РФ, так как их доход
растет из за повышения спроса за счет кредитных денег,
государству так как растет налогооблагаемая база,
политикам так как повышается благосостояние(видимое) граждан,
Но...
Понятно что деревья не растут до небес и нельзя вечно наращивать
кредитный портфель со скоростью 32.46% годовых, рано или поздно
все равно по какой-то причине нужно будет делать остановку.
Возможно кто-то скажет, сославшись на "западный опыт" и
не вникнув в детали что нормально когда потребительский
кредитный портфель составляет 50% ВВП или 33 трлн рублей,
кто-то может назовет цифру и в 50 трлн.
Как вообще оценить сколько нормально, а сколько уже много?
Думаю никто не будет спорить что 9.27 трлн рублей
это меньше 33 трлн рублей(50% ВВП), предположим что
разрастание "пузыря", возьму это слово в кавычке ЦБ решил
остановить еще 1 сентября(3 недели назад)
и просто остановил прирост, заморозив на текущем уровне.
К чему это приведет?
А к тому что те кто получал деньги на жизнь от банков
перестанут получать их и более того им еще и придется
финансировать банки, платя проценты по кредитам(25% годовых),
кроме того их доход упадет из за того что пропадет спрос
на товары и услуги со стороны кредитных денег.
Каковы цифры?
ВВП упадет на 4.3% и это будут потери всех Россиян
(расчет максимально благоприятный для банков с мультипликатором 1,
в реальности цифры будут намного серьезней)
Располагаемый денежных доход тех кто на тот момент имел:
1 кредит на 13%
2 кредита на 23%
3 кредита 32%
4 кредита 40%
5 кредитов 49%(располагаемая денежная сумма сократится в 2 раза)
6 и более кредитов на 64%(располагаемая денежная сумма сократится в 3 раза)
Считаю что сокращение дохода в 2, а тем более в 3 раза для потребителя
станет шоком. А именно таким шоком который сделает из хорошего
должника(такого кто всегда платит вовремя) в плохого(такого кто не будет
платить по своим долгам).
Те у кого доход упадет на 40% или 32% тоже под вопросом,
но не буду о них дискутировать, опять пойду на встречу банкам
и предположу что они продолжат исправно платить по своим долгам.
Какие последствия для банков это будет иметь?
Вспомним что на две последние группы приходится
задолженность перед банками:
тех кто имеет 5 кредитов общий долг 0.947 трлн рублей
тех кто имеет 6 и более кредитов общий долг 2.497 трлн рублей
Итого общая задолженность этих 2 групп заемщиков составляет
3.444 трлн рублей.
Эта цифра составляет существенно больше 60% капитала всей
банковской системы(без учета субордов).
Потеря такой суммы в течение года, а именно за это время придется
списать все просроченные займы приведет к банкротству(по факту)
большинства банков и остановке уже кредитования юрлиц,
что приведет еще большим проблемам как с ростом точнее
падением ВВП, так и еще большими просрочками.
Т.е. как видим проблема с пузырем потребкредитования
будет ни когда-нибудь в будующем, а она уже сегодня,
точнее вчера случилась.
Выход разумеется есть из этой ситуации, но на всякий случай не буду
его описывать, опишу лучше чего делает в моменте ЦБ.
ЦБ хочет заморозить проблему.
А именно он полагает что сбив темпы роста потребительского
пузыря он даст необходимое время для пополнения капитала
банковской системы.
Т.е. если верить товарищу Сухову(зампреду ЦБ):
есть желание снизить темп роста потребительских кредитов
до темпов роста реальных доходов населения
(он в районе 10-12% в моменте и будет резко падать),
дело в том что пока ЦБ это сделает потребительский
кредитный портфель банков вырастит в район 11 трлн рублей
и тогда даже при сокращении только до 10% мы увидим
отрицательный прирост реальных доходов(т.е. потребительский
пузырь продолжит расти) и невозможность платить по своим
долгам последней группы у которых задолженность к тому моменте
зашкалит за 3 трлн рублей.
P.S. 1. Расчеты проводились полтора месяца назад, на сегодняшний день
вероятно потребительские кредиты уже зашкаливают за 9.6 трлн рублей,
кроме того по честному надо к этой цифре добавить долги потребителей перед:
коллекторами, ВЭБом, АИЖК, спрятанные банком ВТБ-24 ипотечные кредиты
(он эту операцию называет секьюритизация), микрофинансистами, ломбардами и т.д.
2. Был бы рад конструктивной критике и уточнению каких либо цифр
приведенных расчетов.
Комментарии 1
1 ставка средняя не означает что средний каждый рубль по ней выдавался. ипотека и авто выданы совсем по другой ставке. тот же ипотечный платеж может вполне быть ниже аренды жилья, те семья еще и экономит.
2 у меня две кредитки, суммы их наверняка засчитаны в цифирь а прценты как раз в районе 25... только по факту я прцентов за 8 лет ни платил не разу хотя кредитками пользуюсь, по факту опять же экономя семейный бюджет.
3. кредитная нагрузка не зависит от количества кредитов потому и считать так нельзя как посчитано
тщательней надо готовит посты