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Эллипс - Банк.

21.11.2013 03:45 6 4 247 просмотров
Начну с перечисления некоторых фактов о банке.
1. Капитал банка на 1 ноября составлял 2.488 млрд руб
При этом на основной капитал приходилось 1.699 млрд руб(стр . 116)
http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=1950

2. Достаточность капитала Н1=11.41% На достаточно комфортном уровне?
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=1950

Это то что написано в отчетах данного банка выложенных на сайте ЦБ,
а теперь обратимся к данной статье, выложенной на портале banki.ru :
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5863801
В этой статье говорится о двух банках, небезызвестном Мастер банке
и Эллипс банке. Оба эти банка судились с ЦБ и эллипс даже выиграл.
Предмет спора заключался в том что ЦБ предписал Эллипсу до создать
резервы в размере 1.1 млрд рублей, а Эллипс банк не захотел этого.
Вариантов кто прав: суд или ЦБ как минимум два, я предположу
что прав ЦБ, т.к. в отличии от суда он более компетентен в вопросах
банковского надзора(по статусу).
Соответственно если предположить что очередная судебная
инстанция все таки отнесется с уважением к мнению ЦБ, то банку
придется досоздать резервы.

К чему это приведет?

А к тому что основной капитал сократится с уровня 1.699 млрд руб
до уровня 0.599 млрд рублей. При этом капитал рассчитываемый
согласно методике ЦБ составит 0.599*2=1.198 млрд рублей,
что снизит достаточность капитала до отметки Н1=5.5%,
что не достаточно для отзыва лицензии, но уже является
достаточным условием серьезного ограничения возможных
операций по примеру банка Ураллига.

Теперь предлагаю задуматься, а прав ли ЦБ что требует таких
"огромных" резервов от данного банка?

Для этого предлагаю заглянуть в баланс: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=80035&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01
Как видно из него всего активы банка составляют 19 млрд руб,
я предлагаю обратить в данный момент на два основных актива:
1. Выданные кредиты(практически все юрлицам) на сумму 8.2 млрд рублей
2. Вложения в "акции" общей суммой в 6.2 млрд руб!

Тут хочу обратить внимание на следующее.
Вложения в "акции" составляют практически 4! основных капитала.
Что это за акции такие которые банк набрал с четвертым плечом?
Для этого опять предлагаю открыть отчетность на сайте ЦБ:
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=1950
И посмотреть на строку под кодом 8823:
там указаны цифры 5 748 014
Т.е. банк вложился в паи ЗПИФа на сумму 5.7 млрд рублей.

А что думает ЦБ о вложениях в паи ЗПИФов?
А вот что http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5740142
В статье говорится о том что банки парой в 10 раз завышают стоимость
паев и то что с нового года ЦБ хочет вложение в паи вычетать из капитала.
Т.е. получается что ЦБ с января хочет вычесть у Эллипса 5.7 млрд капитала,
или другими словами после этого у банка окажется дыра в капитале
размером в 4 млрд рублей.

Но может ведь так случится, что Эллипс банк самый белый и пушистый
из всех банков и он действительно честно оценивает свои вложения в
ПАИ данного ЗПИФа. Тогда разумеется ему не составит труда продать
эти ПАИ на рынке и нет никаких рисков.

Для выяснения этого вопроса предлагаю капнуть чуть дальше.
А именно посмотреть эту статью: http://bankir.ru/bank/news/1398176/10040011#ixzz2hleGCAa7
где рейтинговое агенство, которое рейтингует данный банк, говорит о том
что: "Портфель ценных бумаг (~30% активов) представлен, главным образом,
паями рентного ЗПИФ «Агрокапитал»"/

Что это за рентный ЗПИФ?

1. Вот данные о стоимости данного ЗПИФа:
http://www.evrotrast.com/viewpage.php?page_id=12
Как видим он постоянно растет в цене, кроме того любой желающий может
обратить внимание что СЧА этого ЗПИФа не сильно выше вложений банка
в данный ЗПИФ, т.е. банк его контролирующий акционер.

2. А тут можно почитать отчетность этого ЗПИФа:
http://www.evrotrast.com/viewpage.php?page_id=21

Сразу что бросается в глаза в этой отчетности - это
земельный участок в Ногородской области сельхозназначения
общей площадью 40.65 млн кв.м. (т.е. в сотках получается: 400 тысяч соток)
данный участок оценен в 400 млн рублей.

Правильная ли эта цена?
На этот вопрос лучше всего даст ответ рынок.
А у рынка спросит ответ очень легко. Для этого достаточно
открыть газету где продается подобный товар и посмотреть
сколько он стоит. Посмотреть можно например в этой газете:
http://nizhegorodskaya-obl.irr.ru/real-estate/out-of-town/lands/search/land_purpose=1563468418/currency=RUR/land=­%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20200000/
Как видно на рынке подобных по площади и даже более интересных
земельных участков сельхозназначения великое множесто, и
стоят они в 10! раз дешевле(в пересчете на сотку) чем их оценивает данный
ЗПИФ, полностью контролируемый банком.

Дальше можно продолжить развитие темы с точки зрения ликвидности -
ее достаточности или не достаточности. Тут у банка на мой взгляд не
самая плохая ситуация на рынке, есть и намного худшие, но
думаю в данном случае это вопрос излишний.

Комментарии 6

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Мне, человеку весьма далёкому от всяческих банковских расчетов, рисков и проч., написанное очень даже понятно.
Спасибо.
Остаётся ждать и наблюдать. smile:yep:
bb bk  (fbbk)
#
Делайте ваши ставки, господа! smile:D

Цитата
Для выяснения этого вопроса предлагаю капнуть чуть дальше.

кАпнуть или копнУть?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Я предлагаю описывать возможные риски не после отзыва лицензии(ретроспективно),
а заранее, пока у банка есть возможность исправится, а его клиентам сделать соответствующий вывод.

Вот как ещё клиентам исправить собственную голову ... В принципе, с самого начала было ясно, что Мастер - рисковый банк. Нет, раз проценты высокие, находились аргументы "за". Раз кошмарят, а он стоит - значит, выстоит. И too big to fail опять же. Век живи, век учись ...
XIIX  (XIIX)
#
Цитата
Раз кошмарят, а он стоит - значит, выстоит.

Тут даже фамилия Путина не помогла... smile:(
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