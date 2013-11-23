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Волжский Социальный Банк.

23.11.2013 21:40 1 2 575 просмотров
Это продолжение темы начатой в предыдущем посте данного блога.
К просмотру отчетности данного банка меня подтолкнула эта статья:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5886024#comments

В ней говорится о том что председатель правления и владелец 17% акций
данного банка был найден дома мертвым, возбуждено уголовное дело по
статье - убийство.

И так обратимся к отчетности:

1. Капитал банка на 1 ноября составлял 0.619 млрд руб
При этом на основной капитал приходилось 0.400 млрд руб(стр . 116)
http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=2428

2. Достаточность капитала Н1=10.34%
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=2428

Уровень достаточности капитала у данного банка находится очень
близко к критической черте в 10%, при пересечении которой банку
могут запретить собирать новые депозиты.

Но есть ли риск у данного банка опустить норму достаточности
капитала Н1 ниже 10%?
Для оценки данного риска предлагаю посмотреть дальше:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=194019&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01
А именно какова структура активов данного банка.
Как видно из отчетности у банка активов на 7.6 млрд рублей,
из них на кредитный портфель приходится 5 млрд рублей, большая часть
которого приходится на кредиты выданные юрлицам -3.3 млрд рублей.
Как можно видеть из представленной отчетности, кредитный портфель
банка исключительно "качественный" - просрочка составляет всего 7 млн рублей
или чуть больше около 0.2% от выданных кредитов.
Такая красота в отчете лично мне говорит о том что она нарисована.
Т.е. либо кредиты выданы своим компаниям(аффилированным с менеджментом)
и они пока не показывают просрочку либо проблемные клиенты постоянно
перекредитовываются. А если отчетность нарисована, то выявления
какого масштаба проблем может быть проблемой для банка?
Для того чтобы опустить Н1 до уровня 10% надо сократить капитал
всего на 20 млн рублей, а это при всего 0.6% от выданных юрлицам
кредитов. Думаю что даже у самых белых и пушистых на рынке можно
выявить подобные скелеты.

Теперь предлагаю подойти немного с другой стороны.
А что у банка с ликвидностью?
На первый взгляд может показаться что все в порядке.
Высоколиквидных активов 1.25 млрд рублей
Выданных межбанковских кредитов 0.54 млрд рублей
Итого 1.79 млрд рублей ликвидности, при активах
в 7.5 млрд рублей.
Но предлагаю заглянуть чуть дальше - в пассивы,
а там есть счета юрлиц. Они как видно составляют
2.6 млрд рублей, т.е. если юрлица завтра захотят
распорядится своими счетами по усмотрению,
то банк им просто не сможет отдать деньги.
Недостача составляет 0.81 млрд рублей, т.е.
банк имеет ликвидности только на 69% текущих счетов.
Особенно отмечу что речь идет именно о текущих счетах
и именно юрлиц - данные пассивы весьма волатильны и
нельзя утверждать что наступление события при котором
владельцы более чем 69% счетов юрлиц захотят ими
распорядиться маловероятно.
Особенно после такого события как убийство
председателя правления данного банка.

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