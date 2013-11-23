Волжский Социальный Банк.

нарисована

Это продолжение темы начатой в предыдущем посте данного блога.К просмотру отчетности данного банка меня подтолкнула эта статья:В ней говорится о том что председатель правления и владелец 17% акцийданного банка был найден дома мертвым, возбуждено уголовное дело постатье - убийство.1.2.у данного банка находится очень, при пересечении которой банкумогут запретить собирать новые депозиты.Ноу данного банкаДля оценки данного риска предлагаю посмотреть дальше:А именно какова структура активов данного банка.Как видно из отчетности у банка активов на 7.6 млрд рублей,из них на кредитный портфель приходится 5 млрд рублей, большая частькоторого приходится на кредиты выданные юрлицам -3.3 млрд рублей.Как можно видеть из представленной отчетности, кредитный портфельбанка исключительно "качественный" - просрочка составляет всего 7 млн рублейили чуть больше около 0.2% от выданных кредитов.Такая красота в отчете лично мне говорит о том что онаТ.е. либо кредиты выданы своим компаниям(аффилированным с менеджментом)и они пока не показывают просрочку либо проблемные клиенты постоянноперекредитовываются. А если отчетность нарисована, то выявлениякакого масштаба проблем может быть проблемой для банка?, а это при всего 0.6% от выданных юрлицамкредитов. Думаю что даже у самых белых и пушистых на рынке можновыявить подобные скелеты.Теперь предлагаю подойти немного с другой стороны.На первый взгляд может показаться что все в порядке.Высоколиквидных активов 1.25 млрд рублейВыданных межбанковских кредитов 0.54 млрд рублейИтого 1.79 млрд рублей ликвидности, при активахв 7.5 млрд рублей.Но предлагаю заглянуть чуть дальше - в пассивы,а там есть счета юрлиц. Они как видно составляют2.6 млрд рублей, т.е. если юрлица завтра захотятраспорядится своими счетами по усмотрению,то банк им простоНедостача составляет 0.81 млрд рублей, т.е.банк имеет ликвидности только на 69% текущих счетов.Особенно отмечу что речь идет именно о текущих счетахи именно юрлиц - данные пассивы весьма волатильны инельзя утверждать что наступление события при которомвладельцы более чем 69% счетов юрлиц захотят имираспорядиться маловероятно.Особенно после такого события как убийствопредседателя правления данного банка.