Это очередное сообщение в блоге, об очередном банке.В этот раз я предлагаю внимательно поглядеть на банк Огни Москвы. Как и в предыдущие разыя был бы благодарен за уточнение или опровержения каких либо заключенийполученных в данном сообщении. Особенно был бы рад представителям данногобанка если они со своей точки зрения опишут ситуацию.Итак. Начну фактов.1.2.1.(Он практически полностьюсформирован из кредитов выданных юрлицам, просрочка по которым выглядитвполне приемлемо, чуть более 3%, т.е. не выделяется особой гладкостью,говорящей как правило о рисовании).Кроме того надо отметить что, что в совокупности с не большим значениемН1 (достаточности капитала) на мой взгляд говорит о чрезвычайновысоком кредитном риске. Соотношение кредитного портфеля косновному капиталу составляет 14.4, т.е. одномоментная потерявсего 7% кредитного портфеля(выданного юрлицам)приведет к полной потери капитала, а для того2.что составляет всего порядка 8% капитала(того что по методике ЦБопределяется для расчета уровня Н1).Это говорит о том что3.составляют всегоили около 3% от активов банка.На межбанке банк практически не представлен,выдал 0.015 млрд рублей, а привлек 0.095 млрд руб.1. Основная статья пассивов, на них приходитсяНа мой взгляд это достаточно качественные пассивы. Физлица достаточно инертныи тут явно не стоит ожидать того что все они завтра придут за своими деньгами.2.Причем надо особенно отметить чтоэтоТ.е. это не депозиты - это то на что юрлица рассчитывают как на свой карман,этими деньгами они могут захотеть распорядится например завтра.Т.е. еще раз тоже самое другими словами -Но если вспомнить про то какие у банка высоколиквидные активы, то можноувидеть что они составляют сего 0.621 млрд рублей.Возможно есть какие-то важные нюансы, которые я не учел, если кто-тоих знает прошу высказываться.