В этот раз я предлагаю внимательно поглядеть на банк Огни Москвы. Как и в предыдущие разы
я был бы благодарен за уточнение или опровержения каких либо заключений
полученных в данном сообщении. Особенно был бы рад представителям данного
банка если они со своей точки зрения опишут ситуацию.
Итак. Начну фактов.
1. Капитал банка на 1 ноября 2013 года составлял 2.308 млрд руб
При этом на основной капитал приходилось 1.291 млрд рублей
Суборды состовляли 0.904 млрд (стр. 204)
http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=2328
2. Достаточность капитала Н1=11.21%
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=2328
Про активы банка можно сказать следующее:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=56483&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=20
Всего активов на 20.4 млрд руб.
1. Из них кредитный портфель: 18.69 млрд руб (Он практически полностью
сформирован из кредитов выданных юрлицам, просрочка по которым выглядит
вполне приемлемо, чуть более 3%, т.е. не выделяется особой гладкостью,
говорящей как правило о рисовании).
Кроме того надо отметить что кредитный портфель составляет 91.6%
от активов всех активов банка, что в совокупности с не большим значением
Н1 (достаточности капитала) на мой взгляд говорит о чрезвычайно
высоком кредитном риске. Соотношение кредитного портфеля к
основному капиталу составляет 14.4, т.е. одномоментная потеря
всего 7% кредитного портфеля(выданного юрлицам)
приведет к полной потери капитала, а для того чтобы
снизить уровень достаточности капитала до 10% хватит потерять
всего 1% кредитного портфеля.
2. Облигаций у данного банка было на сумму всего 0.188 млрд руб
что составляет всего порядка 8% капитала(того что по методике ЦБ
определяется для расчета уровня Н1).
Это говорит о том что банк практически не имеет возможности
оперативно выправить достаточность капитала в случае проблем
с кредитным портфелем.
3. Высоколиквидные активы банка составляют всего 0.621 млрд руб
или около 3% от активов банка.
На межбанке банк практически не представлен,
выдал 0.015 млрд рублей, а привлек 0.095 млрд руб.
Пассивы банка
1. Основная статья пассивов вклады физлиц, на них приходится 12.49 млрд руб
На мой взгляд это достаточно качественные пассивы. Физлица достаточно инертны
и тут явно не стоит ожидать того что все они завтра придут за своими деньгами.
2. Средства Юрлиц: 3.97 млрд руб
Причем надо особенно отметить что 2.07 млрд это текущие счета
Т.е. это не депозиты - это то на что юрлица рассчитывают как на свой карман,
этими деньгами они могут захотеть распорядится например завтра.
Т.е. еще раз тоже самое другими словами - данный вид пассивов сильно волатильный .
Но если вспомнить про то какие у банка высоколиквидные активы, то можно
увидеть что они составляют сего 0.621 млрд рублей.
Т.е. у банка хватит средств чтобы исполнить всего 30% поручений
по текущим счетам юрлиц.
Это на мой взгляд говорит о крайне высоком риске потери ликвидности
у данного банка.
Возможно есть какие-то важные нюансы, которые я не учел, если кто-то
их знает прошу высказываться.
Комментарии 20
Не держите более 700 и вся история.
Надежность 25.71%(Менее 100%, в данном случае очень сильно, в 4 раза!)
Н1=11.41%
Статистика у банков из топ-500 с надежностью менее 100% следующая.
Каждый 17-ый за пол года доставил своим клиентам проблемы.
Надежность банка составила 17.88%
Надежность банка составила 22.16%
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=56483&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=20
На текущий момент уже 10.8%.
1. Надежность 22.16%, что существенно меньше 76%.
2. Н1=10.8%, что существенно меньше 11.4%.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6425061
Александр, он не первый. Там есть еще от 03.04.2014 от пользователя mosmos о задержках в проведении платежей. В Сберкреде юрики жаловались на задержки с декабря и вплоть до отзыва. Но Сберкред на каждую конкретную жалобу отвечал "проблема решена", и так вплоть до отзыва. Sergey7 говорит, что так же было и с Пушкино.
но ЦБ никаких действий не предпринимает.
(Очень редкий случай, обычно до последнего не признают очевидного).
На текущий момент статистика по банкам в отношении которых я проводил обзоры
в хронологическом порядке следующая:
1. Эллипс Банк - http://www.banki.ru/blog/super2/4469.php санирован.
2. Волжский Социальный Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4476.php Потерял лицензию.
3. Огни Москвы http://www.banki.ru/blog/super2/4479.php Банк признался в проблемах с ликвидностью.
4. Инвестбанк http://www.banki.ru/blog/super2/4481.php Потерял лицензию
5. Автовазбанк http://www.banki.ru/blog/super2/4490.php
Ссылка сильно отмодерирована.
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
6. Фининвест http://www.banki.ru/blog/super2/4623.php Задержки в исполнении платежных
поручений достигают двух недель по данным народного рейтинга.
7. Монолит http://www.banki.ru/blog/super2/4634.php Потерял лицензию
8. Первый Республиканский Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4664.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
9. Московский Индустриальный Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4678.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
10. Русский Земельный Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4782.php
Потерял лицензию
11. Транснацональный Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4951.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
12. Софрино http://www.banki.ru/blog/super2/4971.php
Клиенты не могут получить свои средства, если верить отзывам в народном рейтинге.
13. Тусар http://www.banki.ru/blog/super2/5009.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.
Итого 8 из 13 банков по которым я написал отдельный обзор
на текущий момент доставили проблемы своим клиентам.
Все выводы основывались на информации из открытых источников(официальной отчетности банков).
... пока банк с лицензией.
которым не выдают их средства, а так же публикациями в прессе.
Т.е. можно считать что банк уже успел доставить проблемы своим клиентам.
А по поводу наличия лицензии. Действительно - на данный момент она есть.
Какого ваше мнение о Московском областном банке, но не по публикации газеты "Ведомости", а ваше личное, если можно?