Автовазбанк(Банк АВБ).

Это очередное сообщение в блоге, об очередном банке.
Как и в предыдущие разы я был бы благодарен за уточнение или опровержения каких либо заключений
полученных в данном сообщении. Особенно был бы рад представителям данного
банка если они со своей точки зрения опишут ситуацию.
Начну с перечисления некоторых фактов, точнее того что написано в отчетах.
1. Капитал банка на 1 ноября 2013 года составлял 3.427 млрд руб
При этом на основной капитал приходилось 2.601 млрд рублей
Суборды составляли 0.599 млрд (стр. 204)
http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=23
2. Достаточность капитала Н1=11.96%
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=23
Что в принципе достаточно комфортно.
Про активы банка можно сказать следующее:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191066&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01
Всего активов у данного банка на 1 ноября было на сумму 31.6 млрд рублей
Из них
1. Кредитный портфель 26.4 млрд руб представленный в основном
кредитами выданными юрлицам. Стоит отметить что кредитный портфель
это 83.5% от всех активов банка, а так же то что он в 10 раз больше
основного капитала банка.
2. Основные средства и нематериальные активы 0.9 млрд руб или 2.8% активов.
3. Прочие активы 0.8 млрд руб или 2.5% активов.
4. Ликвидность:
Высоколиквидные активы 0.97 млрд руб
Выданные МБК 0.46 млрд руб
Облигации 1.43 млрд руб
Векселя 0.12млрд руб
Итого 2.98 млрд рублей.
Надо отметить что не все перечисленное можно считать высоколиквидными активами,
например банк привлек на межбанке 2.12 млрд рублей, т.е. по всей видимости
заложил свои облации в ЦБ.
Кроме того в данном банке на текущих счетах!(имею ввиду именно текущие счета, а не депозиты, текущие счета как несложно видеть по отчетностям банков крайне волатильны) юрлиц находилось 2.9 млрд рублей.
Соответственно данный банк имеет 2.98 млрд активов и 5 млрд краткосрочных пассивов.
Таких пассивов под которые банку могут понадобиться средства уже завтра.
Т.е. банк имеет серьезный риск потери ликвидности.
Кроме того надо отметить что в Самарской области в данный момент имеется некоторая
напряженность с ликвидностью у банков. Например банк Солидарность практически перестал
выдавать средства вкладчикам.
Комментарии 11
По ТКС посмотрел значения обязательных нормативов, они очень далеки от предельных значений
а вот у Авангарда с Юниаструмом Н1 близок к порогу. Хотелось бы авторитетного мнения.
(хотя везде лежит меньше 700000 руб)
Вообще банк занимается потребкредитованием и там через некоторое время - месяцы все очень сильно ухудшится, но сейчас передышка.
Про Юниаструм сложно что-то определенное сказать,
80% его акций принадлежит киприотам, которые вероятно дают ему деньги
через межбанк, т.е. риск ликвидности для него не понятен. По поводу Н1 он хоть и принимает значение 12.83%, но дело в том что капитал банка накручен по максимуму, если поглядите отчетность по форме 134 http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=2771
то увидите что капитал из строки 000 ровно в 2 раза превосходит основной капитал
из строки 116, соответственно при убытке в 1 рубль банк будет терять 2 рубля капитала
из строки 000, с учетом этого банку достаточно получить 0.9 млрд убытка чтобы его
уровень достаточности капитала упал до уровня 10%(критического). Вероятность таких
убытков весьма высока, для этого достаточно потерять 1.6% кредитного портфеля.
И тут опять вопрос будут ли его спасать киприоты у которых самих проблем больше чем они бы хотели. Я бы сказал что вероятность банкротства большая.
Авангард. Он достаточно сложен для анализа, так как входит в финансово промышленную группу. С ликвидностью вроде все в порядке, особенно если учесть что часть средств на счетах
там держат предприятия группы, с капиталом тоже вроде все в порядке, дело в том что он имеет облигаций на 1.5 капитала, что ему в случае необходимости позволит поднять уровень достаточности на капитала на 1.5% к тому же почти весь капитал, что есть - основной, т.е. есть возможность привлечь суборды для пополнения капитала. Я не вижу причин по которым он в ближайшее время может стать банкротом.
У них достаточно жесткая кредитная политика и долги они взыскивают жестко. Расчетные счета и карты открывают не каждому обратившемуся и это по их словам позволяет держать достаточно низкие тарифы.
Про Юниаструм у меня давно появились сомнения, так как кредиты предлагаются под 19% годовых и без комиссий, а вклады принимаются под 11%. И регулярные убытки. Оставил там минимально возможный вклад.
Хотя убыток за этот год 68 млн, т.е. могут себе позволить еще несколько лет такие убытки показывать.
Если посмотреть 2012 год, то убытки были 961 млн, на 1 июля 2013 95 млн, т.е. они вроде за ум взялись, проценты по вкладам понизили, и на 1 октября убыток из 95 млнн превратился в 68 млн, т.е. вроде как положительная тенденция пошла
НАдо мне кажется посмотреть дальше, может и выправят ситуацию
ТКС. Он уже нарастил карточный портфель, да и кредитные ставки "некислые". Поэтому 11% по вкладам для них вроде и нормально. Да еще и отделения содержать не надо. Вроде даже и прибыль есть в размере 3 млрд. (У авангарда 1 млрд 200 млн). Так, что непонятно пока (мне лично) как там ситуация может ухудшиться. Может и выплывет
Так вот в общий капитал могут входить например субординированные кредиты,
но есть правило по которому общий капитал не может превосходить основной более
чем в 2 раза.
Соответственно представим себе такую ситуацию.
Банк А имел 100 рублей основного капитала и еще взял в долг 100 рублей - которые тоже
назвал своим капиталом(это называется капиталом второго уровня). Соответственно
получилось что капитал у него уже 200 рублей. На эти 200 рублей банк может набрать активов в 10 раз больше, для этого он опять занимает. Т.е. теперь получается что активов
у него уже на 2000 тысячи рублей. Теперь предположим что 1/2000 этих активов
(или всего 0.05% активов) пропадает, например заемщик не смог расплатится.
Тогда у банка возникает убыток в 1 рубль. Соответственно его основной капитал
теперь не 100 рублей, а всего 99 рублей, далее следую правилу считать капиталом второго
уровня теперь можно уже 99 рублей и соответственно общий капитал банка всего
99руб*2=198 рублей, т.е. на 2 рубля меньше.
Написал об этом тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4502.php
По поводу банковской системы Российской - она на мой взгляд в крайне тяжелой ситуации.
Первое на что я бы обратил внимание - это то что в данный момент те банкротства банков что были - это криминальные банкротства. Соответственно можно сделать вывод что если столько
банков обанкротилось, то сколько же их на самом деле подобных. Например думаю можно написать тут что бывшие акционеры банка Пушкино сейчас являются акционерами банка
с названием не Кед.. и банка с назанием на Сберк.... - к сожалению об этих банках уже нельзя подробно написать.
Это все на самом деле происходит не просто так, дело в том что в данный момент идет
отток средств юрлиц с депозитов - опять никакой оценки давать не буду почему это происходит чтоб ненароком не сказать ничего плохого про нашу банковскую систему.
В связи с чем эти преступники(по словам банковского руководства) выводят деньги из банков.
Но это все только симптомы. Смотреть надо на то что меняется макроэкономика в стране.
(Опять без оценок в какую сторону - думаю сами видите). А если меняется макроэкономика,
то и меняются параметры платежеспособности населения и компаний.
В некоторых банках почему-то растет на 2% в месяц просрочка потребителей.
Тут можете поглядеть почему: http://www.banki.ru/blog/super2/4396.php
Я конечно верю во все хорошее и ничего плохого про банковскую систему говорить не буду,
но если по какой-то случайности банки вдруг захотят остановить рост потребительских портфелей(наверно если враги заставят, но это конечно не будет) то ведь может случится
обвал ВВП процентов на 5-7%, что может очень сильно поднять просрочку. Да настолько сильно что банкам нужна будет помощь нашего мудрого руководства(денег на это по оценкам врагов понадобится больше чем есть в резервном фонде и ФНБ вместе взятых - но предлагаю им конечно не верить). А так как по словам патриотов "у врагов и на далеких людей - ничего не выйдет " этого и не случится. Поэтому разумеется не надо и переживать что государство ради спасения банковской системы ограничит изъятие денег с депозитов по примеру банка Солидарность. Но это если не будет сценария остановки роста потребительского кредитовани
или как минимум снижения роста до цифр меньше 25% годовых(процентам по этим самым кредитам). Поэтому когда я пишу про ТКС, я и говорю что пока все хорошо. Пока в смысле
до того момента пока не случится того во что никто из "патриотов" не верит.
Есть и еще один риск у нас - цена на нефть и привязанный к ней курс рубля к доллару,
если представить что завтра случится невероятное и нефть будет стоит столько сколько
в данный момент в Канаде - 60 долларов за баррель, то ведь тогда для балансировки
бюджета надо будет рубль девальвировать тоже в район 60 рублей за доллар.
А ведь например у обсуждаемого выше банка много валютных пассивов против которых
стоят рублевые активы.
P.S. Извиняюсь что не могу ответить без оговорок - прямо а так же написать более полно.
Странно что о банке ничего не слышно до сих пор.
За последние 8 месяцев(с момента прихода Набиулиной в ЦБ)
каждый шестой банк с надежностью менее 76% доставил проблемы своим клиентам.
Так же Игорь Путин работал в Мастербанке, Русском Земельном банке и Промсбербанке,
последний на данный момент имеет лицензию.