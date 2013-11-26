Автовазбанк(Банк АВБ).

Это очередное сообщение в блоге, об очередном банке.Как и в предыдущие разы я был бы благодарен за уточнение или опровержения каких либо заключенийполученных в данном сообщении. Особенно был бы рад представителям данногобанка если они со своей точки зрения опишут ситуацию.Суборды составляли 0.599 млрд (стр. 204)Что в принципе достаточно комфортно.Из них1.представленный в основномкредитами выданными юрлицам. Стоит отметить что, а так же то что он в 10 раз большеосновного капитала банка.2.Надо отметить чтонапример, т.е. по всей видимостиКроме того в данном банке на текущих счетах!(имею ввиду именно текущие счета, а не депозиты, текущие счета как несложно видеть по отчетностям банков крайне волатильны) юрлиц находилось 2.9 млрд рублей.Соответственно данный банк имеет 2.98 млрд активов и 5 млрд краткосрочных пассивов.Таких пассивов под которые банку могут понадобиться средства уже завтра.Т.е.Кроме того надо отметить что в Самарской области в данный момент имеется некотораянапряженность с ликвидностью у банков. Например банк Солидарность практически пересталвыдавать средства вкладчикам.