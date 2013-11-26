Рубль или Валюта? Что выгодней для вкладчика?

Процент по депозиту можно найти под 12% годовых, а в валюте дадут разве что 5.5%.Перевес как говорится на лицо.Но так ли это? - Как кажется на первый взгляд?Дело в том что валюта не стоит на месте - она живет своей жизнью, иногда снижается,но как правило растет. Рост или падение зависят от множества факторов, которые рядовомувкладчику парой не ведомы.Постараюсь подойти к вопросу наиболее просто.1.(эта сумма месте с процентами заведомо подпадает под страховые 700 тысяч) и- тогда на данный моментИ... Положили их под 5.5% в банк.в данный момент составляла бы 334.3+349.2=Т.е. получается чтос каждых 600 тысяч вложения или в пересчете на проценты потерял 2%.Много это или мало каждый конечно должен решить для себя самомтоятельно - это всего лишьцифры, которых себя лишили те кто поверил в рубль.Возможно кто-то скажет что то о чем я написал это история и в будущем будетсовсем по другому. Полностью соглашусь с этим утверждением.И предложу некоторые факты для обдумывания.1. Надо сказать что цена на(бочку).При том чтои вовсе(нет спроса).Очевидно рубль сильно девальвируется.2.И что будет с рублем когда он перестанет продавать свои долларовые резервы?Тут тоже вопрос скорее риторический. Рубль девальвируется.3.Я разумеется придерживаюсь несколько иного мнения - я считаю что экономикав 2014 году будет сокращаться, по причине уже надутого пузыряна рынке потребкредитования, но об этом как нибудь в следующий раз.