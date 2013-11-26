Рубль или Валюта? Что выгодней для вкладчика?

Среди обывателей бытует миф что выгодней всего держать деньги на рублевом депозите.
Процент по депозиту можно найти под 12% годовых, а в валюте дадут разве что 5.5%.
Перевес как говорится на лицо.
Но так ли это? - Как кажется на первый взгляд?
Дело в том что валюта не стоит на месте - она живет своей жизнью, иногда снижается,
но как правило растет. Рост или падение зависят от множества факторов, которые рядовому
вкладчику парой не ведомы.
Постараюсь подойти к вопросу наиболее просто.
1. Первое что предлагаю сделать - это обратится к истории.
Допустим ровно год назад Вы имели 600 тысяч рублей
(эта сумма месте с процентами заведомо подпадает под страховые 700 тысяч) и
Вы их вложили под 12% годовых - тогда на данный момент
у Вас вместе с процентами имеется 600+0.12*600=672 тысячи рублей.
А теперь представим себе альтернативу.
Предположим эти самые 600 тысяч были разделены на две равные половины
по 300 тысяч, на одну из них Вы купили доллары по курсу 31.02 рублей за доллар.
Т.е. 300 тысяч руб/31.02= 9.671 тысяч долларов
http://cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=26.11.2012&r1=1&date_req2=26.11.2013&C_month=11&C_year=2012&rt=1&x=25&y=10&mode=1
А на вторые 300 тысяч купили евро по курсу 40.19 рублей за евро.
Т.е. 300 тысяч рублей/40.19 = 7.464 тысяч евро.
http://cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01239&r1=0&date_req1=26.11.2012&date_req2=26.11.2013&C_month=11&C_year=2013&rt=1&x=48&y=4&mode=1
И... Положили их под 5.5% в банк.
Тогда к настоящему моменту у Вас не счете должно было скопиться, с учетом процентов:
9.671+0.055*9.671= 10.202 тысяч долларов и
7.464+0.055*7.464=7.874 тысяч евро.
По текущему курсу(32.77рублей за доллар и 44.36 рублей за евро)
стоимость первой половины(долларовой) в пересчете на рубли в данный момент
составляет 10.202*32.77=334.3 тысячи рублей,
а второй - евровой составляет 7.874*44.36=349.2 тысячи
Итого стоимость двух половин в данный момент составляла бы 334.3+349.2=683.5 тысяч рублей.
Т.е. получается что тот кто год назад вложился в рубли добровольно лишил себя 11.5 тысяч рублей,
с каждых 600 тысяч вложения или в пересчете на проценты потерял 2%.
Много это или мало каждый конечно должен решить для себя самомтоятельно - это всего лишь
цифры, которых себя лишили те кто поверил в рубль.
Возможно кто-то скажет что то о чем я написал это история и в будущем будет
совсем по другому. Полностью соглашусь с этим утверждением.
И предложу некоторые факты для обдумывания.
1. Надо сказать что цена на Российскую нефть в данный момент держится
на достаточно комфортном уровне в районе 110 долларов за баррель(бочку).
При том что нефть добываемая в США марки Light торгуется по 93 доллара за баррель,
а Канаде и вовсе приходится продавать ее по 60 долларов за баррель(нет спроса).
http://neftegaz.ru/news/view/108317
А что будет если наша нефть обрушится например до 100 долларов за баррель?
Очевидно рубль сильно девальвируется.
2. Если нефть в данный момент на таком комфортном уровне, то почему ЦБ
приходится ежедневно продавать по 200 млн долларов, для спасения рубля от девальвации?
http://cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=valint_day
И что будет с рублем когда он перестанет продавать свои долларовые резервы?
Тут тоже вопрос скорее риторический. Рубль девальвируется.
3. Все помнят о прогнозах Улюкаева о том что экономика России в ближайшие десятилетия
будет развиваться медленно. А что может поддержать экономику лучше слабого рубля?
Я разумеется придерживаюсь несколько иного мнения - я считаю что экономика
в 2014 году будет сокращаться, по причине уже надутого пузыря
на рынке потребкредитования, но об этом как нибудь в следующий раз.
Соответственно вывод который можно сделать из всего перечисленного -
рубль в следующие 12 месяцев ускорит свою девальвацию и вложения в валюте
будет еще прибыльней чем раньше.
А держать рублевые вклады - это дарить свои деньги непонятно кому.
Комментарии 28
приходится ежедневно продавать по 200 млн долларов, для спасения рубля от девальвации?
Может быть потому, что он- ЦБ продает их страждущим за дорого 33+, а покупает дешево от уровня 31,5. Не так ли?
на нефть марки Brent до среднегодового уровня $81 за баррель и падения
ВВП России на 2% к концу 2014 года за доллар будут давать 43,9 руб.
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6048027
Мое мнение что цена на нефть может и существенно ниже уйти,
а по поводу сокращения ВВП, оно уже сокращается, об этом говорит
падение потребления электроэнергии в прошлом году(статистику конечно
приукрасят до символического плюса районе 0.5-0.7%).
Думаю и тут мы можем увидеть более серьезное снижение.
Лежат у меня долллары на вкладе,а евро дома "под ковром".Я спокойна...Давно поняла что наша "рублевая" волна ненадежна. Я так уже с умела делать деньги в 2008г.,когда доллар поднялся...Мои родственники до сих пор вспоминают это с удовлетворением...
Ещё на днях заканчиваются два вклада в евро в Народном Кредите и АктивКапиталБанке, которые по Вашим подсчётам Надежности ниже плинтуса. И хотя они предлагают самые сладкие проценты, особенно во втором, но теперь боюсь там оставаться, тем более у них нет льготного расторжения.
Все выходные до поздней ночи изучал ваш блог, который меня окончательно сбил с толка. Ещё пару дней назад думал, что открою там новые вклады, только сумму уменьшу, а теперь совсем не знаю, что делать.
Про валюту могу сказать(повторить) то что она должна стоить намного выше
и стоила бы выше, но ЦБ продает по 200 млн долларов в сутки для
поддержания рубля и тем самым сдерживает девальвацию+ Юдаева
недавно говорила что банки выдерживают 30% девальвацию рубля.
Это на самом деле не так.
Например есть такой банк как ВТБ - этот имеет короткую позицию по валюте.
Т.е. он сделал ставку размером в 290 млрд рублей
против валюты. Соответственно при росте валюты он сильно теряет.
Так вот у него паказатель Н1 сократится до 10% уже на отметке доллар/рубль
в районе 38-39 рублей.
ЦБ не может этого допустить, он либо должен продать банку ВТБ срочно
валюту по текущему курсу(порядка 9 млрд долларов) и тем самым сильно
сократить свои резервы либо начать более активные продажи валюты на рынке.
Если он начнет активные продажи валюты, то временно доллар может
даже на 2 рубля упасть. Тут все во власти ЦБ, захочет это сделать - сделает.
Но только если начать активную продажу валюты в данный момент,
то в будущем девальвация рубля будет более глубокой.
Если страшно покупать по текущему курсу валюту, купите на 10%
от планируемой суммы и возьмите некоторый тайм-аут, например
на 2-3 недели. Через это время повторите операцию по покупке
на 10%, если конечно не увидите очень хорошего курса по которому
возникнет желания купить на все валюту.
Как я понял по http://www.analizbankov.ru/metod.php , где последовательно представлены Ваша и его методики оценки надёжности банков, то Вы должны как-то пересекаться. Передайте ему от всех нас "огромный привет".
Кстати, на сайте yfinance советовал смотреть на интервенции http://cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=valint_day и когда появится плюс начать покупать валюту.
Привожу дословно его слова от 14 декабря: "Но долго это продолжаться не будет. Скоро ЦБ продаст всю запланированную к продаже валюту и настанет очередь пополнения запасов. Вот тогда вновь резко укрепят рубль, возможно даже поднимут волну паники вокруг доллара США."
Сегодня уже интервенции снизились почти в 10 раз, но валюта только подскочила до рекордных значений. И если доллар когда-то уже доходил до 36, то евро до 46 не перешагивала никогда. Уверен, что евро будет терять позиции и надо покупать доллары, но только вопрос - когда? А с деньгами я разобрался исходя из Ваших советов. Зафиксировал вклады небольшими суммами в нескольких банках и буду смотреть за их поведением. Очень надеюсь в дальнейшем на Вашу помощь.
Кстати, как Вы относитесь к этому сайту http://www.pierate.ru/half.php#15 , где тоже свои рейтинги у банков? Заметил, что по трём методикам, с которыми я познакомился в последнее время - Вашей, yfinance и pierate, многие оценки банков диаметрально противоположные.
по предложенной мною в блоге методике. Я даже не знал об этом сайте,
пока в блоге не была выложена соответствующая ссылка.
Могу по этому поводу только высказать благодарность сайту.
2. По поводу рейтингов или еще чего-то.
Я предложил методику оценки надежности банка.
Так же я привел исторические данные с момента вступления
в свою должность Набиулиной.
Каждый желающий может посмотреть список проблемных
банков (его я выложил поименно), и сделать свои выводы
о том насколько работает методика.
Например использование одного только критерия Надежности(для топ-500)
позволяет снизить риск оказаться в проблемном банке в 4 раза.
А случаев когда выполнялись все 3 критерия
1. Из топ-500(т.е. не крохотный банк)
2. Надежность выше 100%(можно ослабить до 95%)
3. Н1 более 12%(критерий можно ослабить до 11.5%)
и банк доставил бы проблемы своим клиентам просто не было.
Т.е. я предложил методику эффективность которой можно оценить,
а вот когда рейтинговые агентства предлагают свои буквенные методики
они забывают указать на исторические данные, т.е. не указывают
какой риск проблем исходя из исторических данных у банка с таким рейтингом.
В этом принципиальная разница.
У них теория. Только теория.
У меня же предложена методика и приведены исторические случаи
которые иллюстрируют работоспособность данной теории, а так
же проведены математические расчеты того какой шанс имеет тот
или иной банк за заданный промежуток времени доставить
проблемы своим клиентам. Шанс оценен цифрами -
Надежность менее 100% - шанс такой-то(вероятность того что
банк в течении года станет проблемным 12%).
3. По поводу доллара. Мне сложно за кого-то отвечать.
Свою позицию я высказал на этих и прочих страницах.
Позиция была однозначная. Валюта выгодней.
Аргументы так же были приведены.
Динамика курса рубля как мы все видим подтверждает
мои аргументы, хотя и прошел очень незначительный
временной интервал с тех пор(всего 2 месяца).
Если бы сейчас меня спросили что выгодней рубль или
валюта по текущему курсу, я бы точно так же ответил - валюта.
Но я не уверен что не может быть некоторого временного
проседания валюты. ЦБ может это сделать в данный момент
потратив часть своих резервов, разумеется если захочет.
2. С Вашей методикой очень хорошо знаком, потому что проштудировал Вашу статью http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php?pagen=15#comments , а также все 15 страниц комментариев. Поэтому не стал мучить, в отличие от других, оценкой отдельных банков.
3. По поводу валютного курса, то я сам когда-то был неплохим специалистом, неплохо разбирался во всех перипетиях и совершенно солидарен с Вашими прогнозами. Поэтому был шокирован прогнозом Юрия. Сам держу корзину, где доллар 60% и по 20% в евро и рублях. Рубли пока не меняю, хотя реально вижу, что они резко дешевеют, потому что за резким подъемом всегда идёт небольшой откат. Если отката не будет, то вложу в недвижимость. Но тоже хочется подождать хотя бы небольшого падения. А для этого нужно, чтобы ипотека стала менее доступна. В дальнейшем ожидаю резкое падение цен на недвижимость, но для этого должны создаться условия, при которых возможно и деньги со счетов в банках могут заморозить. Вот и сижу голову ломаю, как бы не потерять уже нажитое...
Если человек это хочет сделать - пусть делает. Я ее для людей придумал.
2. По поводу Валюты, я тоже пишу постоянно о том что в какой-то
момент счета заморозят, а валюту конвертируют в рубли.
Но по моему мнению у нас есть еще некоторый запас прочности.
Для меня красная черта на котором риск такого события очень сильно
вырастит это ЗВРы=стоимость золота в резервах+валюта что не принадлежит
ЦБ, но учитывается в ЗВРах(Резервный фонд+остаток ФНБ)+
сумма необходимая для погашения внешнего долга(вместе с процентами)
в ближайшие 12 месяцев.
На данный момент критические ЗВР=40+130+180=350 млрд.
В то время как по данным на 10 декабря ЗВРы составляют 499 млрд,
т.е. запас прочности: 499-350=149 млрд долларов.
«Банк перестал выдавать деньгииндекс в своих банкоматах в четверг.
Их можно снять в банкоматах других банков, но действует ограничение,
установленное Национальным банком Украины: можно снять
не больше 1,5 тысячи гривен в день», — рассказали собеседники агентства.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6307499#comments
В пересчете на рубли получается на Украине можно забрать всего
около 6 тысяч рублей в сутки из банка.
У нас такое тоже введут через некоторое время.
Соответственно главный совет на этот счет, либо следите очень
внимательно за состоянием нашей экономики, ЗВРами и тем что торится
в банках либо разбейте свои средства на не слишком большие порции
по разным банкам(очень желательно надежным, если разобьете
по ненадежным то они скопятся на счетах Сбера и ВТБ после страховых случаев).
Если так окажется что у кого-то в условном Сбере лежит 10 млн руб,
а дневное ограничение на снятие наличности всего 6 тысяч, то обратно
их получать нужно будет в течении 5 лет ежедневного похода к банкомату.
(надо смотреть именно иностранную валюту, а не международные резервы):
http://cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=mrrf_m
Из этих 435 млрд часть средств не принадлежала ЦБ, а именно
1. Порядка 130 млрд - это валютная компонента ФНБ и Резервного фонда. Ими ЦБ не распоряжается.
2. Порядка 10 млрд долларов это валютные СВОПы(то что ЦБ не принадлежит, но отмечается как резервы)
Итого валюты у ЦБ на конец февраля было порядка 300 млрд долларов(295).
ЦБ не может всю эту валюту использовать на поддержание курса рубля.
У него есть и другие задачи.
Кто-то может сказать что минимальными резервами могут считаться
резервы необходимые для финансирования 3-ех месячного импорта в страну(в том числе услуг),
для чего нужно более 100 млрд долларов, лично я считаю что намного важней смотреть
на платежи по внешнему долгу. Дело в том что если мы не справимся с этими платежами
то очень большая часть экономики рискует перейти под внешний контроль.
В ближайшие 12 месяцев России предстоит заплатить по внешнему долгу
порядка 180 млрд долларов(с учетом процентов и тела долга).
При этом в данный момент остановлено получение новых долгов.
Нам перестали давать в долг, при том что раньше мы занимали по
100 млрд долларов в год(на столько рос наш внешний долг).
Соответственно я считаю что критическая отметка для ЦБ - это 180 млрд
валютных резервов.
На конец февраля у него было 295, с тех пор он продал 17 млрд долларов:
http://cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=valint_day
Т.е. сейчас у него вероятно осталось 278 млрд. До отметки в 180 млрд
есть еще 98 млрд долларов.
Если распродажа продолжится тем же темпом что была в среду
(последние доступные данные), то запаса хватит еще на 2 месяца(до середины мая).
Ситуация действительно напряженная. Она может как растянутся(например если ЦБ
решит продать больше валюты, т.е. рискнуть переходом нашей экономики под внешнее
управление, а может и ускорится если продолжится ситуация с Украиной.
эти 2 ссылки: http://cbr.ru/hd_base/?PrtId=valint_day
http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=mrrf_7d
Одна говорит о том сколько в какой день ЦБ продает валюты, а вторая говорит о
резервах ЦБ на конец недели.
Посмотрите что произошло например в первую неделю марта.
ЦБ продал валюты на 13 млрд долларов(по своему отчету), но при этом отчитался
о росте резервов на 1 млрд долларов. Такое можно объяснить только рисованием.
Других объяснений нет(переоценка валюты и золота, а так же СВОПы не дает такого расхождения)
http://cbr.ru/hd_base/default.aspx?PrtId=swapmonthtotal
Валютные СВОПы это то что не принадлежит ЦБ, но включается им в резервы.
http://slon.ru/world/v_strane_zapreshchennogo_dollara-1020428.xhtml
Россия может взять с нее пример.