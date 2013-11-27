Возмущение Блогера.

Я потратил достаточно продолжительное время на описание 5 банков в своих блогах.

Пытался объяснить читателю почему считаю что данный конкретно банк имеет высокие шансы стать банкротом.

Считал и продолжаю считать что это очень полезно как для самих банков так и для тех кто пользуется их услугами.

Но. Сегодня утром мне пришло личное сообщение от администрации данного портала.

Вот оно:

Добрый день. Большая часть ваших сообщений в блоге было отмодерировано. Были убраны все фразы, очерняющие банки и говорящие об их банкротстве. Просьба более не допускать подобных высказываний во избежании паники.



С уважением, модератор Shihana



Меня подобное оскорбило. Буду писать о том же но в другом блоге. Под своим же ником.