Вход
Профиль Блог Лента Активность

Возмущение Блогера.

27.11.2013 11:50 30 2 277 просмотров
Я потратил достаточно продолжительное время на описание 5 банков в своих блогах.
Пытался объяснить читателю почему считаю что данный конкретно банк имеет высокие шансы стать банкротом.
Считал и продолжаю считать что это очень полезно как для самих банков так и для тех кто пользуется их услугами.
Но. Сегодня утром мне пришло личное сообщение от администрации данного портала.
Вот оно:
Добрый день. Большая часть ваших сообщений в блоге было отмодерировано. Были убраны все фразы, очерняющие банки и говорящие об их банкротстве. Просьба более не допускать подобных высказываний во избежании паники.

С уважением, модератор Shihana

Меня подобное оскорбило. Буду писать о том же но в другом блоге. Под своим же ником.

Комментарии 30

Pozitivist  (Pozitivist)
#
Не расстраивайтесь, вы забыли, где вы живете??
Я полагаю, данное недоразумение мудро было бы повернуть себе на пользу и создать сайт, посвященный проблемам в банковском секторе. Полагаю, данный ресурс будет популярен ближайшие год-два точно....
p.s. адрес другого блога сообщите, почитаем.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Можно 2 дела делать параллельно:
там свой сайт, здесь чужой.

Надо только научиться работать в условиях "подполья".
Вы чтоже, думаете что большевики начинали свою деятельность в открытую призывая свергнуть самодержавие? smile:painful:
Александр  (supеr)
#
Вы правы. Действительно не буду уходить добровольно. Пусть банят если хотят.
Если нельзя называть давать оценочные причем обоснованные мнения относительно отдельных банков. Подойду к теме с другой стороны. Буду выкладывать по возможности ссылки и минимум слов на официальные данные которые старательно замалчивают.
Возможно с иронией буду говорить как это замечательно.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Найдите более мягкую форму общения с администрацией сайта.
Не пишите про конкретные банки. Лучше про общий подход к конкретному вопросу (не банку).
Действительно ориентируйтесь на "обывателя", не на профессионала.

Вот пожалуй и все секреты.
Александр  (supеr)
#
Я на самом деле пишу уже некоторое время про банки на другом ресурсе.
Но там несколько в другом контексте. Там форум для людей намного более подкованных в финансах, чем рядовой вкладчик. Тут хотелось донести свое виденье до несколько другой аудитории, немного другими словами.
Рекламировать тут другой ресурс(мною уважаемый) тут не буду -
думаю в Яндексе через какое-то время можно будет найти просто забив что-то
похожее на кандидат в банкроты. Но еще раз хочу сказать мне очень жаль что до рядового
вкладчика нельзя донести свое мнение на этом ресурсе - это на самом деле делает банковскую систему менее устойчивой. Ведь если люди понимают что у этого банка
проблема по тому-то и тому-то, то они потом могут разобраться почему у другого
таковых проблем нету.
Особенно обидно за тех кто не застрахован в АСВ и держит деньги в неустойчивых банках,
в то время как на рынке есть действительно устойчивые и надежные.
Pavel St  (Pavel_St)
#
При запросе "кандидат в банкрот" яндекс выдает первые 5 ссылок на ваш блог smile:)
Pozitivist  (Pozitivist)
#
Не томите уж, к чему такая конспирация?
И ещё, не могли бы написать о НБ Траст?
Алекс  (El Hero)
#
Вы уж лучше спросите этого добродетеля сразу и конкретно, в какой банк Вам надо отнести свои денежки.
Александр  (supеr)
#
Ответил на Ваш вопрос в данном сообщении:
http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Дал алгоритм поиска хороших банков и назвал несколько, таковых.
Более того каждый сам может оценить по предложенной методике насколько
хорош тот или иной банк и уже решать стоит или нет паниковать.
Надеюсь данное сообщение успокоит клиентов надежных банков и принесет спокойствие.
Алекс  (El Hero)
#
Александр, так это Вы устраиваете информационные атаки на банки по заказу? Это вы СМС-рассылки организовываете, мол, у такого-то банка скоро лицензию отберут, забирайте деньги? А потом у этого банка с листовками стоите и на работающие банкоматы чужих банков наклейки вешаете "Денег нет"? На кого работаете? smile8)
Александр  (supеr)
#
Нет я не писал никому смс-ок, не делал рассылок, но вот в личных сообщениях людям
говорил про 2 банка у которых уже отобрали лицензии, что они не надежны.
Более того я не сторонник обрушения всей банковской системы. Я лично считаю
не правильным, когда плохие банки кидают свою тень на хорошие банки. А клиенты переживают
иногда совершенно напрасно за свои средства в хороших банках.
Arsena  (Arsena)
#
Очень интересная статья. Со стороны автора модератор выглядит "бякой", устраивающим цензуру на сайте. Первая реакция - праведный гнев и обида. ("цитата: "Пытался объяснить читателю почему считаю что данный конкретно банк имеет высокие шансы стать банкротом".) Но проанализируем подробнее сообщение модератора:"... фразы, очерняющие банки и говорящие об их банкротстве. Просьба более не допускать подобных высказываний во избежании паники."

Думаю, модератор всего лишь попытался донести до автора мысль, что если он, как профессионал, оперирует цифрами без эмоций, то читающие его обыватели при виде заголовка "банк - банкрот" и т.п. неизбежно впадут в предынфарктное состояние и, чтобы успокоиться, побегут на форум выплёскивать свои страхи. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать ветки форума, например, про БПФ. Почему? Потому что для подавляющего большинства людей балансовые показатели банков - китайская грамота, а их деньги в банке слишком им дороги, чтобы воспринять возможную потерю философски.
Так что можно посмотреть на это сообщение модератора как на напоминание автору - " для людей пишете! а как они воспримут информацию?"
Arsena  (Arsena)
#
Хочу поблагодарить автора за этот его блог: в нём содержится ценная информация для рядового вкладчика, найти которую в других местах практически невозможно. Я, например, искала года полтора того, кто бы мне объяснил, как анализировать балансовые показатели, опубликованные на этом сайте, но так и не нашла. Только после чтения Ваших статей прояснилось, что к чему в оценке состояния банка. Так что такой блог нужен обязательно.
вера кашникова
#
Уважаемый Александр! Спасибо Вам за учебу. Я уже не верю СМИ. Вопрос: какой Н у банка Хоум Кредит Финанс? Почему все стараются одурманить народ? А богатый Сбер так и не рассчитался с нами за 1991 год. Значит и он может снова нас обмануть!
Александр  (supеr)
#
Тут находите форму 135: http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000650
И после нажатия на кнопку просмотр сможете увидеть его значение на 1 число
любого месяца.
Последние данные на 1 ноября: http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=316
Н1=14.44%,
Надежность 226% http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Соответственно пока можно не переживать за банк.
вера кашникова
#
Всегда есть порядочный человек. В данном случае-это Александр. Мы уже не верим ни СМИ, ни банкам. Нас обманули в 1991,в 1998 годах. Никто из банкиров не сел. Поэтому скажу я вам, что Александр работает на СПРАВЕДЛИВОСТЬ для простых людей
вера кашникова
#
Добрый вечер, Александр. Огромное Вам спасибо за ответ. Теперь все нормально. С точки зрения обывателя вопрос:" А почему у Сбер. банка всего 65,66%, ведь он считается самым надежным банком?" Всего Вам самого замечательного, успехов в любимом деле. smile:)
Александр  (supеr)
#
Так я писал что есть исключения. Сбер одно из них.
Во первых там держат деньги на счетах госкомпании, которым просто не разрешат вывести
деньги, во вторых его деньгами ЦБ подстраховывает, в третьих Минфин и АСВ депозиты
в нужный момент могут открыть. Кроме того закон уже приняла дума о докапитализации госбанков(т.е. собирается напечатать деньги(в виде ОФЗ и дать им в трудную минуту)
Этот банк надо анализировать отдельно тут все совсем по другому.
Кроме того даже если закончатся все резервы его не будут признавать банкротом,
просто заморозят деньги клиентов пока банк не поправит свои дела, возможно на долго.
Закон для этого всегда оперативно примут.
И еще. Если у Вас сложилось впечатление, что с любым банком у которого надежность меньше 100% должны случится неприятности то это не верно. Надежность меньше 100%,
говорит лишь о том что есть 1 шанс из десяти что банк в течение 12 месяцев перестанет выдавать деньги. Но это как раз на мой взгляд очень серьезный риск.
Cергей Наивный  (минералка)
#
Семен Семенович Горбунков; (Семен Семенович)Не пишите про конкретные банки. Лучше про общий подход к конкретному вопросу (не банку).
Действительно ориентируйтесь на "обывателя", не на профессионала.

Так в этом и ценность данного ресурса Banki.ru, что можно узнать что то о своем банке, сколько народа уже бабла потеряла! Причем именно обывателей. Можно вообще оставить на сайте только рекламные проспекты от банков и все! Но тогда эстафету подхватит кто то другой.
Lala +  (lala1978)
#
Также благодарю Вас (как впрочем многие здесь) за ту информацию, которой Вы делитесь с нами. Полагаю она будет полезна для многих обывателей.
Александр С.  (klassnyi)
#
Наталья Ширшикова (Shihana) На сайте запрещено: 6.4. Домогаться, притеснять, оскорблять, назойливо преследовать или иначе злонамеренно доставлять беспокойство любому физическому или юридическому лицу, пользователю сайта;
К сожалению, с этими словами нашего уважаемого эксперта данная дама заблокировала вчера на 7 суток.
За правду всегда страдают. Только не понимают модераторы, что в обсуждениях сайта участвуют не более 2-3% от возможных клиентов банков, поэтому паники быть не может, разве что несколько человек заберут свои депозиты и несколько человек не принесут деньги.
Только мы теперь остались без возможности получить дельный совет, что Наталью Ширшикову совершенно не волнует...
Александр С.  (klassnyi)
#
Здравствуйте, Наталья! Спасибо за ответ! Но пока от этого никуда деваться и не надо. "Законопроект о предотвращении распространения заведомо недостоверной информации о банках будет внесен в Госдуму в марте". А значит пока ещё есть время для свободного обсуждения надёжности банков. Кстати, я только ради этого на этом сайте и нахожусь. И уверен, не я один. К сожалению, сам не владею навыками анализа состояния банков, поэтому и полагаюсь на людей, которые имеют к этому хоть какое-то отношение. Мне именно Александр Super показался неплохим советчиком, хотя бы потому что, точно предсказал резкое падение рубля после новогодних праздников. Лично я не видел в его постах ничего предосудительного, никакой категоричности, поэтому и удивляюсь, что с ним так поступили. Если банк не выдаёт наличности, как на данный момент Монолит, то и без Александра понятно, что там очень серьёзные проблемы. Я лично размещаю вклады только по справке Банки.Ру, и хотя доверяю АСВ, но совсем нет желания получать от него выплаты. Хотелось бы в конце срока, и именно из того банка, в который обратился. Единственного нормального эксперта вы заблокировали, а 18 и 20 февраля срок окончания моих вкладов. В самое ближайшее время появится статистика за январь, и никто мне не сможет подсказать...
Наталья Неборская  (Shihana)
#
В преддверии нового законопроекта это несет для нас риски, так как будет оцениваться все содержание ресурса, а не только новые материалы.
Александр  (supеr)
#
Наталья. А можно поинтересоваться в какой части удаленного поста было написано
то на что Вы сослались, забаня меня на неделю?
Александр  (supеr)
#
Приношу извинения что не мог отвечать на личные сообщения. Я и в данный момент
не могу этого делать. Единственное, что я мог делать - это нажать кнопку подтверждения
прочитанного.
NikoNiko  (NikoNiko)
#
а вы дублируете свои статьи на других ресурсах ?
если нет - то рекомендую жж и блогспот
очень удобные
Александр  (supеr)
#
Не дублирую. Идея интересная. Спасибо.
С Вами я уже знаком на сколько я понимаю по одному
очень известному форуму. Вы там под тем же ником.
NikoNiko  (NikoNiko)
#
нет
этот ник я использую только на сайте банки ру
вероятно вы знакомы с моим "тёзкой"
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения