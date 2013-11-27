Возмущение Блогера.

Я потратил достаточно продолжительное время на описание 5 банков в своих блогах.
Пытался объяснить читателю почему считаю что данный конкретно банк имеет высокие шансы стать банкротом.
Считал и продолжаю считать что это очень полезно как для самих банков так и для тех кто пользуется их услугами.
Но. Сегодня утром мне пришло личное сообщение от администрации данного портала.
Вот оно:
Добрый день. Большая часть ваших сообщений в блоге было отмодерировано. Были убраны все фразы, очерняющие банки и говорящие об их банкротстве. Просьба более не допускать подобных высказываний во избежании паники.
С уважением, модератор Shihana
Меня подобное оскорбило. Буду писать о том же но в другом блоге. Под своим же ником.
Комментарии 30
Я полагаю, данное недоразумение мудро было бы повернуть себе на пользу и создать сайт, посвященный проблемам в банковском секторе. Полагаю, данный ресурс будет популярен ближайшие год-два точно....
p.s. адрес другого блога сообщите, почитаем.
там свой сайт, здесь чужой.
Надо только научиться работать в условиях "подполья".
Вы чтоже, думаете что большевики начинали свою деятельность в открытую призывая свергнуть самодержавие?
Если нельзя называть давать оценочные причем обоснованные мнения относительно отдельных банков. Подойду к теме с другой стороны. Буду выкладывать по возможности ссылки и минимум слов на официальные данные которые старательно замалчивают.
Возможно с иронией буду говорить как это замечательно.
Не пишите про конкретные банки. Лучше про общий подход к конкретному вопросу (не банку).
Действительно ориентируйтесь на "обывателя", не на профессионала.
Вот пожалуй и все секреты.
Но там несколько в другом контексте. Там форум для людей намного более подкованных в финансах, чем рядовой вкладчик. Тут хотелось донести свое виденье до несколько другой аудитории, немного другими словами.
Рекламировать тут другой ресурс(мною уважаемый) тут не буду -
думаю в Яндексе через какое-то время можно будет найти просто забив что-то
похожее на кандидат в банкроты. Но еще раз хочу сказать мне очень жаль что до рядового
вкладчика нельзя донести свое мнение на этом ресурсе - это на самом деле делает банковскую систему менее устойчивой. Ведь если люди понимают что у этого банка
проблема по тому-то и тому-то, то они потом могут разобраться почему у другого
таковых проблем нету.
Особенно обидно за тех кто не застрахован в АСВ и держит деньги в неустойчивых банках,
в то время как на рынке есть действительно устойчивые и надежные.
И ещё, не могли бы написать о НБ Траст?
http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Дал алгоритм поиска хороших банков и назвал несколько, таковых.
Более того каждый сам может оценить по предложенной методике насколько
хорош тот или иной банк и уже решать стоит или нет паниковать.
Надеюсь данное сообщение успокоит клиентов надежных банков и принесет спокойствие.
говорил про 2 банка у которых уже отобрали лицензии, что они не надежны.
Более того я не сторонник обрушения всей банковской системы. Я лично считаю
не правильным, когда плохие банки кидают свою тень на хорошие банки. А клиенты переживают
иногда совершенно напрасно за свои средства в хороших банках.
Думаю, модератор всего лишь попытался донести до автора мысль, что если он, как профессионал, оперирует цифрами без эмоций, то читающие его обыватели при виде заголовка "банк - банкрот" и т.п. неизбежно впадут в предынфарктное состояние и, чтобы успокоиться, побегут на форум выплёскивать свои страхи. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать ветки форума, например, про БПФ. Почему? Потому что для подавляющего большинства людей балансовые показатели банков - китайская грамота, а их деньги в банке слишком им дороги, чтобы воспринять возможную потерю философски.
Так что можно посмотреть на это сообщение модератора как на напоминание автору - " для людей пишете! а как они воспримут информацию?"
И после нажатия на кнопку просмотр сможете увидеть его значение на 1 число
любого месяца.
Последние данные на 1 ноября: http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=316
Н1=14.44%,
Надежность 226% http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Соответственно пока можно не переживать за банк.
Во первых там держат деньги на счетах госкомпании, которым просто не разрешат вывести
деньги, во вторых его деньгами ЦБ подстраховывает, в третьих Минфин и АСВ депозиты
в нужный момент могут открыть. Кроме того закон уже приняла дума о докапитализации госбанков(т.е. собирается напечатать деньги(в виде ОФЗ и дать им в трудную минуту)
Этот банк надо анализировать отдельно тут все совсем по другому.
Кроме того даже если закончатся все резервы его не будут признавать банкротом,
просто заморозят деньги клиентов пока банк не поправит свои дела, возможно на долго.
Закон для этого всегда оперативно примут.
И еще. Если у Вас сложилось впечатление, что с любым банком у которого надежность меньше 100% должны случится неприятности то это не верно. Надежность меньше 100%,
говорит лишь о том что есть 1 шанс из десяти что банк в течение 12 месяцев перестанет выдавать деньги. Но это как раз на мой взгляд очень серьезный риск.
Действительно ориентируйтесь на "обывателя", не на профессионала.
Так в этом и ценность данного ресурса Banki.ru, что можно узнать что то о своем банке, сколько народа уже бабла потеряла! Причем именно обывателей. Можно вообще оставить на сайте только рекламные проспекты от банков и все! Но тогда эстафету подхватит кто то другой.
К сожалению, с этими словами нашего уважаемого эксперта данная дама заблокировала вчера на 7 суток.
За правду всегда страдают. Только не понимают модераторы, что в обсуждениях сайта участвуют не более 2-3% от возможных клиентов банков, поэтому паники быть не может, разве что несколько человек заберут свои депозиты и несколько человек не принесут деньги.
Только мы теперь остались без возможности получить дельный совет, что Наталью Ширшикову совершенно не волнует...
то на что Вы сослались, забаня меня на неделю?
не могу этого делать. Единственное, что я мог делать - это нажать кнопку подтверждения
прочитанного.
если нет - то рекомендую жж и блогспот
очень удобные
С Вами я уже знаком на сколько я понимаю по одному
очень известному форуму. Вы там под тем же ником.
этот ник я использую только на сайте банки ру
вероятно вы знакомы с моим "тёзкой"