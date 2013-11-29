Как найти хороший банк?

У Пушкино же как видим было все наоборот переменная B была больше A.

Некоторое время назад я был предупрежден что нельзя писать про плохие банки.Об этом в одном из моих сообщений в блоге если интересно можете почитать.Немного поразмышляв, что же делать... Я пришел к выводу, что если нельзя говоритьо том кто вор, то ведь можно сказать кто честный человек. За это надеюсь наказывать не будут.всечто есть в данный моменткак не страннодовольнов моментеПопытаюсь дать некоторыеза деньги в которых не надо переживать.И которые вряд ли будут вводить ограничения по примеру не более 50 тысяч в деньимеете забрать или не больше 20 тысяч в месяц(Оба банка известны читателю).Итак.Для долгосрочного прогнозирования на сколько надежен банк этовсе равно очень важно, но об этом как нибудь в будущем.Единственное что я бы хотел сказать сейчасСейчас я бы хотел обратится ко второму, который на самом делеявляется следствием первого, как температура у больного.Тут все очень просто.переменнуюи скажем чтот.е.0.931 млрд+0+0+0.008-0.240=0.699 млрд руб.И переменную=0.937+23.909*0.1=3.328Далее предлагаю просто сравнить две переменные A и B,Думаю чтоА теперь если у читателя осталось еще немного сил предложу более тонкийв случае же с банком Пушкино надежность составляла 100%*0.699/3.328= 21%(Надежность данного банка была очень низкой).И мы все помним к чему привела такая ультра низкая надежность.Можете проверить все вышеизложенное на любом банке потерявшем лицензию,акромя исключительного случая с Мастербанком, но он не публиковал Н1и не проходил соответственно по этому критерию.А теперь чтобы не быть обвиненным в том что я требую слишком большуюнадежность для ваших да и моих средств, предлагаю поглядеть на банкиимеющие достаточную надежность. (Для тех кому не нужна очень высокаянадежность предложу критерий отбора смягчить чуть ниже 100% например до 90%)Для негоравна 100%*18/14.66=соответственно, по выходу очереднойотчетности процедуру надо повторить и надеюсь продолжить радоваться его устойчивостимое оценочное суждение что руководство данного банка и дальшебудет радовать своей устойчивостью.Для него100%*8.42/6.68=И как мы все недавно видели подобная надежностьданного банка позволила ему успешно справится с наплывом клиентов, т.е. доказалана деле что она была необходима.P.S. Бывают необычные ситуации, которые под мои критерии не подходят -например банковские группы, для них надо делать расчет по всей группе вместе.