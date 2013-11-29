Как найти хороший банк?

Некоторое время назад я был предупрежден что нельзя писать про плохие банки.
Об этом в одном из моих сообщений в блоге если интересно можете почитать.
Немного поразмышляв, что же делать... Я пришел к выводу, что если нельзя говорить
о том кто вор, то ведь можно сказать кто честный человек. За это надеюсь наказывать не будут.
Не смотря на все проблемы что есть в данный момент в банковской системе,
как не странно есть много довольно устойчивых в моменте банков.
Попытаюсь дать некоторые критерии для отыскания достойных банков,
за деньги в которых не надо переживать.
И которые вряд ли будут вводить ограничения по примеру не более 50 тысяч в день
имеете забрать или не больше 20 тысяч в месяц(Оба банка известны читателю).
Итак. Перечислю.
У банка есть два основных риска.
Первый. Потеря капитала. Но как показала практика ЦБ отзывает лицензию
не тогда когда капитал потерян, а когда ему это захочется.
Причем мне сложно припомнить случай когда для ЦБ это было аргументом,
даже Мастер-Банк потерял лицензию за "криминал", а потеря капитала
была только поводом.
Для долгосрочного прогнозирования на сколько надежен банк это
все равно очень важно, но об этом как нибудь в будущем.
Единственное что я бы хотел сказать сейчас смотрите чтобы Н1 был повыше,
желательно больше 12%.
Сейчас я бы хотел обратится ко второму, который на самом деле
является следствием первого, как температура у больного.
Ликвидность.
Тут все очень просто.
Есть некоторые активы у банка которые он может оперативно
превратить в эту самую ликвидность и обязательства которые
могут возникнуть так же оперативно нарисоваться.
Надо смотреть на их соотношение.
А теперь самая малость математики на примере банка Пушкино.
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189247&date1=2013-09-01&date2=2013-08-01
Введем переменную А и скажем что она равна сумме ликвидных
активов банка т.е.
Высоколиквидные активы+Вложения в облигации+Вложения в векселя+Выданные МБК-Привлеченные МБК=
0.931 млрд+0+0+0.008-0.240=0.699 млрд руб.
И переменную B=текущие счета юрлиц+10% депозитов физлиц=0.937+23.909*0.1=3.328
Далее предлагаю просто сравнить две переменные A и B, если А больше B,
то в этом месяце вероятность проблем у банка минимальна
(желательно конечно чтоб Н1 был больше 12%).
Думаю что если Вы держите деньги в подобном банке то можете спать спокойно,
не паниковать не стоять в очередях за своим депозитом в случает слухов.
У Пушкино же как видим было все наоборот переменная B была больше A.
А теперь если у читателя осталось еще немного сил предложу более тонкий
критерий надежности банка.
Надежность=100%*A/B
В том случае когда вы видите что она превышает 100%, можете быть спокойны за банк,
в случае же с банком Пушкино надежность составляла 100%*0.699/3.328= 21%
(Надежность данного банка была очень низкой).
И мы все помним к чему привела такая ультра низкая надежность.
Можете проверить все вышеизложенное на любом банке потерявшем лицензию,
акромя исключительного случая с Мастербанком, но он не публиковал Н1
и не проходил соответственно по этому критерию.
А теперь чтобы не быть обвиненным в том что я требую слишком большую
надежность для ваших да и моих средств, предлагаю поглядеть на банки
имеющие достаточную надежность. (Для тех кому не нужна очень высокая
надежность предложу критерий отбора смягчить чуть ниже 100% например до 90%)
Начну с Абсолют банка
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=9259&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01
Н1=15.13%, что с запасом превосходит 12%
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=2306
Для него А=4.48+18.25+0.47+2.95-8.15= 18
B=12.02+0.1*26.41=14.66
Надежность Абсолют банка равна 100%*18/14.66=122% что выше 100%
соответственно за деньги в этом банке можно быть спокойным, по выходу очередной
отчетности процедуру надо повторить и надеюсь продолжить радоваться его устойчивости
мое оценочное суждение что руководство данного банка и дальше
будет радовать своей устойчивостью.
Челиндбанк.
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191044&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01
Н1=16.93% существенно выше 12%
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=485
Для него А=3.38+4.95+0.41+0.93-1.25=8.42
B=4.67+0.1*20.15=6.68
Надежность Челиндбанк = 100%*8.42/6.68=126% Существенно выше 100% т.е. банк
можно считать надежным. И как мы все недавно видели подобная надежность
данного банка позволила ему успешно справится с наплывом клиентов, т.е. доказала
на деле что она была необходима.
P.S. Бывают необычные ситуации, которые под мои критерии не подходят -
например банковские группы, для них надо делать расчет по всей группе вместе.
Комментарии 406
А второй?
По вашему тексту выходит, что второй риск - непредсказуемой ЦБ ...
Если так, то лучше сразу писать "о том кто вор" и быть уверенным, что "наказывать не будут" ...
Посчитал надежность банка МДМ(Н1=11,89, Надежность вышла аж 245% !!!). Но ведь этот банк вовсе не супернадежен!!! при том что у банка огромный убыток, просрочка по кредитам аж 11%, непонятно что за прочие активы на 42 млрд, также вложения в капитал других организаций на 22 млрд. Непонятно как все эти нюансы учитывать?
Также посчитал надежность Совкомбанка(Н1=13,65, Надежность вышла аж 250% !!!). Но при этом банк занимается потреб кредитованием, которое как вы утверждаете что пузырь, который лопнет в ближайший год. К тому же банк недавно потратил неизвестно сколько денег на покупку Джи и Мани банка. Так как же правильно здесь оценить надежность Совкомбанка на ваш взгляд?
они как правило предсталенны паями ЗПИФов, как например у МДМа.
Если пересчитаете без него, то надежности будут поменьше.
2. То что некоторые банк показывает большую просрочку по кредитам на бумаге - это
на самом деле намного лучше чем он бы ее прятал и не создавал под нее резервы.
3. По поводу прочих актив, вложений в ЗПИФы, больших потребительских портфелях полностью с Вами соглашусь. Но это первый риск - капитала. ЦБ у нас к сожалению
не выполняет возложенные на него обязанности и разрешает банкам иметь отрицательные капиталы. Если он решит что надо выполнять возложенные на него обязанности,
а не думать о корысти, то разумеется МДМ потеряет лицензию, как банк по факту
утративший капитал.
(Я на самом деле оговарился когда писал про первый риск, что не буду его рассматривать
в этот раз, и выдвинул единстенное пожелание Н1 должен быть больше 12%, у МДМа кстати он ниже 12%)
4. Надежность(которую я ввел) - это скорее симптом того что банк болен, но не диагноз.
Те же вопросы, что Вы подняли - это именно какой диагноз у банка.
С проблемами банк может существовать некоторое время, но рано или поздно
они приведут к потери ликвидности или сокращению Н1.
Например если взять банк раздавший не возвратных кредитов,
он может их либо и далее пролонгировать(перекредитовывать клиентов),
но тогда у него будет расти кредитный портфель(проценты ведь будут капать
по невозвратным кредитам) и ему под этот растущий портфель надо будет
увеличивать пассивы соответствующим темпом, но не факт что он всегда сможет
наращивать пассивы. Или он может постепенно начать создавать резервы
под этот самый портфель невозвратных кредитов(т.е. начать их признавать)
при этом у него начнет падать прибыль (появляться убытки) и как следствие
будет сокращаться Н1.
На самом деле вынесут чуть меньше счетов юрлиц и часть депозитов юрлиц у которых
подойдет срок, что в итоге будет примерно эквивалентно 100% текущих счетов.
По физлицам Вы правильно поняли меня. Именно 10% оттока я заложил, физлиц все боятся,
но на самом деле они очень инертны.
ну, т.е. формально они есть, но находятся под обременением и не могут быть проданы, тем более оперативно.
2. основные недостатки "методики" - непрозрачность и недостоверность данных, публикуемых в балансах и принципиальная непредсказуемость внешних рисков.
в расчете переменной А.
По поводу недостоверности отчетов Вы правы, но случаи когда банк приписывает себе не имеющуюся на балансе наличность редки(разве что на Северном Кавказе припомню такое),
по поводу облиг, текущих счетов юрлиц, размера депозитов физлиц и выданных МБК банки как правило не врут в своих отчетах.
Н1=11.05%
Надежность=55%
Как видите он оправдывает свою низкую надежность "техническим сбоем"
Давайте поподробней еще раз покажу как считать надежность на примере Стратегии.
Для этого открываете отчетность на данном сайте:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187994&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01
И находите следующее
1. Высоколиквидные активы= 1.09 млрд руб
2. Вложения в облигации=0.39 млрд руб
3. Вложения в векселя=0.15 млрд руб
4. Выданные МБК=0.40 млрд руб
5. Привлеченные МБК=0.25 млрд руб
6. Счета Юрлиц=3.33 млрд руб
7. Депозиты физлиц=4.48 млрд
Далее считаете переменную А=1.09+0.39+0.15+0.4-0.25=1.78 млрд руб
и переменную B=3.33+0.1*4.48=3.33+0.44=3.77 млрд руб
Соответственно надежность(Стратегии)= 100%*1.78/3.77=47%
Что существенно меньше 100%.
Н1=10.96%, что тоже существенно ниже 12%.
У банка Пушкино была Надежность 21%.
Мне не рекомендуют поднимать панику, и говорить плохо о банках, поэтому оставлю
на Ваше усмотрение оценку шансов стать банкротом у этого банка.
Решил не считать - не осилю я этого.
Думаю, что все помойки, куда я валюту под 6-8,5% помещал в разное время и на разные сроки закроют, или сами они сдуются. Оставляем в пределах АСВ.
С утра в бегах поснимал везде, где можно было, до не снижаемого остатка (в сберы, вэтэбе и прочие промсвязь и роттенберг банки не ходил - друзей не трогают). Сижу на куче валюты как плюшкин (ну, или как дурак!).
Исходные данные.
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191358&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01
1. Высоколиквидные активы= 1.99 млрд руб
2. Вложения в облигации=6.70 млрд руб
3. Вложения в векселя=0.01 млрд руб
4. Выданные МБК=0.46 млрд руб
5. Привлеченные МБК=2.62 млрд руб
6. Счета Юрлиц=2.46 млрд руб
7. Депозиты физлиц=19.65 млрд
Далее считаете переменную А=1.99+6.70+0.01+0.46-2.62=6.54 млрд руб
и переменную B=2.46+0.1*19.65=3.33+0.44=4.42 млрд руб
Соответственно надежность(Росинтербанка)= 100%*6.54/4.42=148%
Что существенно больше 100%.
Н1=12.69%, что больше 12%.
Думаю относительно этого банка можно быть спокойным до выхода более
свежей отчетности, скорей всего и следующая отчетность будет хорошей,
т.к. банк имеет большой запас прочности.
От себя, думаю что в какой-то момент у банка возникнут проблемы из за его
больших вложений в прочие активы, но эти проблемы возникнут не одномоментно
и будет время среагировать.
Если есть два банка,
1. Н1 = 11,71%, Надежность 336%
2. Н1 = 14,44%, Надежность 82%
какой их них выглядит предпочтительнее?
К слову у Сбербанка, Надежность по вашей формуле 65% (Н1=13%)
У Альфы надежность 7,56%
Разве что ВТБ24 больше 100% по формуле...
Я что-то не так считаю???
У Сбера и ВТБ цб конечно же лицензию не отберет, но эти банки запросто могут ограничить выдачу наличных например 50 тыс в месяц на рыло, а цб и Путин будут мантры петь что это сделано на общее благо и не надо населению напрягаться. Альфабанк тоже весь белый и пушистый в 2004 вводил незаконные комиссии в 8% за снятие наличных со счетов
кроме того надо понимать что часть денег на текущих счетах у них держат госкомпании, которые не будут забирать их не при каких условиях, более того вероятно ЦБ им даже некоторую сумму денег без залога предоставит.
Для них я предлагаю в переменной B не учитывать слагаемое "текущие счета юрлиц",
а красную черту провести не на 100%, а на 50%.
Кроме того надо понимать, что эти банки даже если окажутся в крайне тяжелом положении
их никогда не признают банкротами - просто в очередной раз запретят выводить деньги со своих счетов.
условия должны выполняться. Выполнение одного условия недостаточно.
В случае с Альфабанком - там очень богатые акционеры у которых много наличности после продажи ТНК, поэтому там сложно что-то говорить о надежности или не надежности.
Я воздержусь от его оценки в данный момент.
Заинтересовала переменная В: почему для юриков учитываются только текущие счета, а для физиков еще и депозиты, но только 10%?
предназначены именно для текущих расходов этих самых юрлиц.
Данная статья пассивов крайне волотильна почти у всех банков она пляшет на десятки процентов месяц к месяцу. По честному конечно надо еще добавить треть от депозитов юрлиц
со сроком до 3 месяцев, но я специально не стал усложнять. По поводу депозитов физлиц,
они все могут быть отозваны, но физлица крайне инертны. Панике поддается даже в самых тяжелых ситуациях 30-35%, остальные сидят до последнего.
Я посчитал что 10% депозитов люди в принципе могут взять с депозитов в случае некоторых
волнений в отношении банка или например курса рубля.
Исходные данные.
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=16652&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=20
1. Высоколиквидные активы= 0.81 млрд руб
2. Вложения в облигации=1.64 млрд руб
3. Вложения в векселя=0 млрд руб
4. Выданные МБК=0.22 млрд руб
5. Привлеченные МБК=0 млрд руб
6. Текущие счета Юрлиц=3.49 млрд руб
7. Депозиты физлиц=4.07 млрд
Далее считаете переменную А=0.81+1.64+0+0.22-0=2.67 млрд руб
и переменную B=3.49+0.1*4.07=3.49+0.40=3.89 млрд руб
Соответственно надежность(Дил-Банка)= 100%*2.67/3.89=68%
Что существенно меньше 100%.
Н1=11.82%, что меньше 12%.
Банк не удовлетворяет сразу двум критериям.
Про те банки которые надежные я пишу открыто.
Про этот писать ничего не буду, чтобы не обвинили что я кого-то очерняю,
надеюсь Вы сами сделаете соответствующие выводы о его надежности.
показателями.
Н1 <12%
A = 28 млрд
B = 8 млрд
A/B = 350%
???
сильную роль портящиеся с очень большой скоростью потребкредиты. Но пока об этом говорить рано.
про капитал, чтоб H1 был выще 12% - это полная чушь.
во-первых, минимальные требования цб = 10%. то есть 11% для крупного банка это оптимальный уровень.
во-вторых, сам по себе параметр довольно управляемый. за месйц его можно на 1% поднять легко, управляя активами.
в-третьих, нужно смотерть на состав капитала. я уж не говорю, что некоторые банки рисуют свои нормативы только в путь.
итого, резюме:
1. капитал лучше смотреть не H1, а Базель 3. и следить за динамикой капитала. если он резко снижается, то это да, звонок. а если он постоянно колеблется в диапазоне 11-12%, то это наоборо говорит о том, что банк эффективно использует плечо и умеет управлять капиталом.
2. ликвидность ОЧЕНЬ важный параметр. но имхо 100% это может быть тоже завышенное требование. но естественно, как минимум не меньше 50% должна быть по любому.
ps. у альфы действительность показатель ликвидности ~7% - это очень мало. но я думаю у многих крупных бакнов он низкий за счет того, что они сидят на господдержке. то есть цб их де факто уже давно держит за волосы. крупняку это нравится (деньги цб дешевы и "практически" бесконечны). это как нашкодивший малыш. мамка ругает беспомощного малыша, за то что он руки в розетку сует, но любит и титьку дает все равно.
По поводу Н1 и согласен и не согласен с вами. Действительно его рисуют, например прочими активами, ЗПИФами и т.д. Но я как-то попытался оградить от банков имеющих очень высокий левередж и дать некоторый запас прочности на случай возможного требования ЦБ по досозданию резервов. По хорошему конечно нужно увязать Н1 например с объемом облигаций
на балансе, если их много, то Н1 можно легко выправить, а если на балансе одни кредиты юрлицам и основные средства, то выправить Н1 будет очень сложно.
Я подумаю и напишу вторую часть, доработав критерий Н1.
Буду благодарен за предложение с вашей стороны как можно дополнить.
Желательно как можно более простое для расчета, разумеется насколько это возможно.
И посмотрел на международные рейтинги банка - S&p, fitch, moody.s.
Далее нужно сделать по рейтингам 4 группы. Присвоив им какой-то вес в %. Например, 100, 50, 25 и 0. Столько % от капитала, грубо говоря, они смогут привлечь благодаря своему высокому рейтингу. Группы разбить так - bbb-/baa3 и выше, Ва/ВВ, В, все что ниже B или не имеет рейтинга от перечисленных выше 3 агентств - это 4 группа с нулевым весом, которая должна надеяться только на свои силы.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кредитный_рейтинг
Правда это немного более долгосрочный период. Возможно в этом случае нужно повысить % оттока депозитов ( например до 20% от общего портфеля).
Пороговый коэффициент лучше выяснить следующим образом. Провести анализ как минимум 30 крупнейших банков и ранжировать по результатам на три группы. В средине, рядом с медианой, будет оптимальный уровень имхо. Для разных стан он будет свой, в зависимости от регуляторных особенностей и тд. Мне кажется именно так и делают рейтинговые агентсва. Они все рейтингуемые банки просто ранжируют с поправкой на суверенный рейтинг. Банки, которые сильно ниже общерыночных показателей - под риском.
Главное, скоро проверим эти цифры на практике.
Но этот банк по всей видимости потерял гарантийный депозит
в Мастербанке в ноябре и еще снизил надежность.