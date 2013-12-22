Фининвест.

Немного предыстории.
Некоторое время назад я подробно описал в своем блоге о 5-ти банках.
Тогда я не просто привел цифры, но и провел некоторые суждения о том почему
считаю что эти банки кандидаты в банкроты. Меня тогда отмадерировали и текст
оказался существенно искажен. Были например убраны все слова "очерняющие банки".
С тех пор прошел месяц и 2 банка уже потеряли лицензию, а в одном очень сильно
задерживают платежи(более чем на 2 недели). Т.е. время(недолгое показало что
я тогда был прав как минимум относительно 3-ех из 5-ти банков.
Поразмышляв некоторое время я написал в блоге о методе как распознать
хороший это банк или нет.
Для этого была введена методика поиска Надежности банка
Люди откликнулись и я продолжил исследование.
Была собрана статистика по всем известным случаям когда банки доставляли
проблемы своим клиентам начиная с 1 июля
(оно примерно совпадает с моментом смены руководителя ЦБ) и проведен анализ.
Результаты оказались следующие.
Каждый 17-ый банк из топ-500 с надежностью менее 100% доставил
проблемы своим клиентам за последние, без 10-ти дней, пол года.
А вот среди тех банков что имели надежность более 100% такое произошло
только с каждым 137-ым банком.
Соответсенно исходя из исторических данных можно утверждать что
с вероятностью в 6% в ближайшие 6 месяцев банк что имеет сегодня надежность
менее 100% доставит проблемы своим клиентам.
В предыдущих блогах я уже приводил список банков из топ-500 с надежностью менее 100% что доставляли своим клиентам проблемы, тут повторюсь вкратце,
для того чтобы сложилось более целостное впечатление:
1. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%
2. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
3. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
4. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
5. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%
6. Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
7. БПФ : Лицензия отозвана.
Надежность 62.21%
8. Смоленский(банковская группа) : Лицензия отозвана.
Надежность 57.26%
9. Инвестбанк: Лицензия отозвана
Надежность 72.87%
10. Фиа-Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 91.09%
11. Эллипс Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 70.22%
12. Мой Банк: Клиенты не могут в полной мере распоряжаться своими средствами.
Надежность по группе(вместе с Мой банк. Ипотека) на 1 ноября 75.1%
13. СберКред: Клиенты не могут в полной мере распоряжаться своими средствами.
Надежность на 1 ноября отрицательная(минус 101%).
А теперь о Фининвесте.
Надежность этого банка на 1 декабря составила 17.38%
Т.е. она не только менее 100%, но практически меньше чем у любого
другого банка доставлявшего беспокойства своим клиентам за последние пол года.
Далее предлагаю заглянуть в отчетность данного банка выложенную
на данном портале: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189002&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01
В отчетности написано следующие:
Высоколиквидные активы: 0.462 млрд руб
Выданные МБК: 0 млрд руб
Вложения в облигации: 0
Вложения в векселя 0
Основные средства и нематериальные активы: 0.64 млрд руб
Прочие активы: 0.8 млрд руб
Кредиты физическим лицам: 0.12 млрд руб
Кредиты предприятиям и организациям: 16.94 млрд руб
Это что за тяга к рискам такая у руководства банка?
Практически нет никаких ликвидных активов(всего 462 млн руб) и
почти все вложено розданы неким юрлицам в виде кредитов?
Что банк не знает о том что иногда случаются некоторые волнения у вкладчиков
и несколько процентов их может прийти за своими деньгами в банк?
Наверно знает. Но тогда зачем такое сделано? - Это конечно же риторический вопрос.
Все знают на него ответ. И я и портал banki.ru и ЦБ и много кто еще.
В данной ситуации, к сожалению, уже почти никого не спасти, можно только
потенциальных жертв оградить от проблем.
Меня в данной ситуации больше интересует мнение ЦБ - почему никакой реакции?
Что разве он ничего не видит?
Так же хотелось бы обратится к тем кто писал про Инвестбанк после отзыва лицензии
на данном портале. Вы тогда написали что все было всем очевидно заранее.
А почему тогда Вы этого не написали заранее?
Почему не пишете сейчас о тех случаях которые Вам очевидны по поводу еще действующих в данный момент банков?
И еще чуть-чуть. Есть такое понятие как паника. Паника рождается не на пустом месте, для ее зарождения должны быть очень весомые предпосылки.
В случае с нашей банковской системой предпосылки более чем весомые.
1. ЦБ не выполняет возложенные на него обязательства и разрешает банкам
рисовать почти что угодно на балансах, а когда банк вдруг оказыается несостоятелен
выясняется что ни то что 3-тия очередь ничего не получит, но и первая мало на что
может рассчитывать.
2. Разумеется виновата текущая экономическая ситуация, когда начинает сокращаться
российский ВВП, а потенциальные заемщики закредитованы настолько что некоторые
кончают с жизнью от безысходности.
3. Виноваты все те кто вместо того чтобы объяснить почему тот или иной банк может
стать банкротом, показать заранее где происходит криминал, наоборот стараются
скрыть от общества любую информацию что его хоть как-то могла бы уберечь.
Не замалчивайте проблем - не подкидывайте дров в костер неопределенности!
Комментарии 40
у них в ЦБ своя методика подсчёта, несовпадающая с вашей.
ЦБ ждет в засаде, когда меньше 50 будет, наконец, чтобы доблестно выполнить надзорную функцию?
Вообще, уже несколько месяцев пользуясь Вашей методикой, Александр, я стал задумываться, почему надзор не применяет "упреждающих" шагов, предписывающих, например, улучшить ситуацию с ликвидностью в конкретном банке? Шутки шутками, а выглядит все действительно так, как будто ЦБ ждет, пока будут нарушены нормативы, а потом сразу применяет к нарушителю крайнюю меру. Про болезни тела мы согласны с тем, что профилактика лучше лечения (и уж точно лучше эвтаназии), а про болезни банков почему-то так не думаем, и главное не делаем.
Предлагаю обратить внимание на банк "Огни Москвы". Ситуация, на мой взгляд, аналогичная вышеописанной, если я правильно посчитал надежность, получается 27. Очень плохо.
При этом в банке больше 12 млрд вкладов физлиц, из них более 10 - на срок от 1 до 3 лет. Поэтому, полагаю, банк достоин внимания, возможно, Ваше предупреждение спасет часть из этих 12 миллиардов.
отмодерированы, но понять думаю можно изначальный текст(я говорил о том что те банки имеют высокие шансы стать банкротами)
два из них - Инвестбанк и Волжский Социальный банк уже потеряли лицензии
один - Эллипс, потерял ликвидность(задерживает выплаты более чем на 2 недели)
а два еще работают - это Огни Москвы и Автовазбанк.
http://www.banki.ru/blog/super2/4479.php (Про огни Москвы).
Т.е. про тот банк на который Вы обратили внимание я уже написал.
если верить
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=rublevskiy-2192&BankMenu=analyze&PokId=5372&PokId2=1&PokId3=1
то его "надежность" в последнем месяце была более 100%
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=194262&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01
Выше было оговорено, что пременять методику можно на банках из топ-500.
Соответственно произошел случай который за пределами предлагаемой методики.
Среди банков за пределами топ-500 такое подобное наблюдается часто.
Если перечитаете выше то увидите там следующие слова:
В предыдущих блогах я уже приводил список банков из топ-500
с надежностью менее 100% что доставляли своим клиентам проблемы,
тут повторюсь вкратце
Сбер я думаю вообще стоит оставить в стороне...
Но вот возьмем Альфа-банк - у него -> 8.60% можно это число как-нибудь прокомментировать?
в этом году продали свою долю в ТНК компании Роснефть и получили очень много денег за нее(весь ТНК был оценен в 56 млрд долларов, т.е. почти в 2 трлн рублей, четверть пришлась на Альфа-групп). Кроме того в группу Альфа входит компания Вымпелком
(это сотовый оператор Билайн) и Х5 (Это две продуктовые сети, Перекресток и Пятерочка).
Т.е. банк может рассчитывать на поддержку как акционера, у которого очень много свободных
денег, так и на то что там будут держать счета эти компании. Компании достаточно крупные
и денег они дать могут очень много Альфабанку. Отсюда и наблюдаемый "парадокс" - формула
показывает не высокую Надежность банка, а он устойчив. Есть некоторые банки которые являются дочерними банками западных банков и получают деньги от материнских банков,
там зачастую вообще надежность оказывается отрицательная, если не брать в расчет
западные банки. Кроме того если банк входит в банковскую групп, то надо считать по всей группе. Есть случаи когда один из банков группы имеет маленькую надежность, но его подстраховывают другие, у которых надежность очень высокая и там целом все хорошо,
а есть случаи и наоборот, когда один банк группы по формуле получается надежным,
но как только начинаешь считать по всей группе, оказывается что вся группа не надежна.
Например сейчас проблема у "Мой Банка" и "Мой Банка. Ипотека" у последнего надежность
высокая если считать отдельно, но вот если считать по эти 2 банка вместе, то получается
что надежность группы(в данном случае двух) банков на 1 ноября была всего 75%(т.е. менее 100%) и уже тогда методика говорила что от туда надо уходить, на 1 декабря надежность
еще резко снизилась и мы видим к чему это привело.
А по поводу госбанков. Там надо по другому подходить. Понятно что государство имеет неограниченный ресурс рублей и может им дать сколько захочет, но государство понимает
что эти рубли пойдут на покупку валюты и сократят валютные резервы. Соответственно
тут подход следующий. Есть какие-то резервы, которые государство готово отдать людям,
соответственно в пределах этих резервов могут быть выданы рубли(в пересчете на валютные курсы) всем госбанкам. Дальше будет введено ограничение на изъятие денег с вкладов(например 3 тысячи в сутки), а валютные вклады либо конвертированы в рублевые по курсу либо заморожены на неопределенное время.
Запас прочности кстати у госбанков очень маленький.
Только вот почему-то люди там потеряли 10 млрд рублей, юрлица еще больше, а реклама
депозитов шла до 12-ого декабря(13 его лишили лицензии).
Вклад был в долларах и срок закончился. Размер большой, по итогам выше страховки (рубль упал).
Забрал наличными.
Деньги заказывал за неделю.
Отделение находится в Санкт-Петербурге.
Товарища я предупреждал еще в прошлом году о плохом состоянии банка, но он сознательно пошел на риск и дождался окончания срока вклада. Я его поздравил:)
Отсюда заключаем, что в Петербурге вклад с заказом денег максимум за неделю пока забрать можно. Наверное, нужно пользоваться возможностью.
Банк продолжает безобразничать с платежами юрлиц
С декабря платежи уходят с задержкой, для банка стало нормой
отправить платеж с задержкой 3-4 дня.
Сейчас банк изменил тактику:
1. Теперь платежка в интернет-банке почти сразу попадает в исполнение,
а сам платеж до получателей не доходит во время.
2. Банк стал регулярно вводить в заблуждение.
Вчера распечатал платежку из системы интернет-банк, на ней стоит печать
"исполнено" и дата списания со счета 26.02.2014. Сегодня открываю
эту же платежку в интернет-банке и печатаю, на ней стоит печать "исполнено"
и дата списания со счета 27.02.2014.
Подобные фокусы стали происходить регулярно.
Платежка распечатанная из системы интернет-банка является документом,
как в ней могут меняться важные данные?
Сканы платежек готов предоставить.
Задержки платежей по 3-4 дня срывают работу нашей организации.
Все необходимые данные заполнены в форме запроса
Жду официальных разъяснений представителей банка на данном ресурсе.
Банк уже неделю не отдает ИП 500 000 руб.
Я ИП Лелина Елизавета Николаевна, счет в этом банке закрываю
из-за постоянных задержек с проводкой платежей
(да и тарифы не самые выгодные). Уже неделю я не могу получить свой
остаток по счету, который я отправила на новый счет в другом банке!!!
По вине банка я не могу расплатиться с поставщиками.
Платежка на 500 тысяч была подписана еще 21.02.2014.
Она в тот же день получила статус "исполнен", но деньги так и не пришли,
и в реальности она до сих пор не проведена. Деньги сначала исчезли со счета,
как будто они списались, сейчас они вновь отображаются на счету,
как будто платежки и не было, и она не висит в статусе "исполнен".
Вчера мне говорили, что деньги уйдут вчера же, но они не ушли.
Сегодня говорят, что они уйдут сегодня, но опять ничего не ушло.
Если 03.02.2014 деньги не уйдут, в том числе вторая платежка - на 37 тысяч,
которая была оформлена 27.02.2014, - я буду жаловаться в Центробанк.
(27.02.2014 я написала заявление о расторжении договора с банком.)
Ужас какой-то... Платежки даже на мелкие суммы обрабатываются почти неделю!!
Горячая линия 8-800-777-000-3 не работает!
Звонки отправляются в какую-то другую компанию "Компас Плюс".
С понедельника клиенты не могут получить от меня переводы,
хотя платежки уже находятся в завершенной стадии.
На все вопросы у нашего менеджера один ответ "Не знаю"!!
В четверг на мой счет поступил платеж от контрагента.
Он был виден в интернет-банке, а теперь куда-то исчез!
Даже в выписках не найти! ЕГО ПРОСТО НЕТ!