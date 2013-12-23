Для тех кто пользуется моей методикой определения Надежности про него и так всеясно(каждый 17-тый банк из топ-500 с надежностью менее 100% за последние 6 месяцев уже доставил своим клиентам неприятности):на 1 декабря составили всегоТут я расскажу примерно о том же о чем говорит эта цифра.Для этого предлагаю открыть отчетность на 1 декабря:Как видно из отчетности банк столкнулся с сильным оттоком средств клиентов.За ноябрьИтого юрлица и физлица вывели за месяц из банка 1.019 млрд руб.Надо сказать что подобному выводу поспособствовала следующая информация:Для всех кто ее прочитал стало совершенно очевидно что ЦБ вынес предписаниеданному банку о запрете принимать вклады. Вот и потянулись клиенты из банка.Разумеется те кто прочел эту новость.А что же руководство банка?Как оно выходит из положения.В той же самой отчетности можно увидеть что руководство распродалооблигации на 265 млн рублей, но "зачем-то" решило вложитсяв прочие активы на 292 млн рублей и раздать юрлицамв виде "кредитов" дополнительные 471 млн рублей.Зачем это делается думаю не для кого не секрет, точно так жекак не секрет что будет с банком через несколько недель.Вопросы возникают только к руководству ЦБ.Если оно видит в банке проблемы, внимательно смотритза этим банком, выдало предписание на запрет депозитов.То почему оно позволяет делать подобные вложения?Чего ждет?