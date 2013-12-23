Для тех кто пользуется моей методикой определения Надежности про него и так все
ясно(каждый 17-тый банк из топ-500 с надежностью менее 100% за последние 6 месяцев уже доставил своим клиентам неприятности):
Надежность Монолита на 1 декабря составили всего 17.99%.
Тут я расскажу примерно о том же о чем говорит эта цифра.
Для этого предлагаю открыть отчетность на 1 декабря:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189233&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01
Как видно из отчетности банк столкнулся с сильным оттоком средств клиентов.
За ноябрь юрлица вывели 683 млн рублей
Физлица вывели 336 млн рублей
Итого юрлица и физлица вывели за месяц из банка 1.019 млрд руб.
Надо сказать что подобному выводу поспособствовала следующая информация:
Банк «Монолит» временно прекращает прием вкладов физлиц ради развития потребкредитования http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5681883
Для всех кто ее прочитал стало совершенно очевидно что ЦБ вынес предписание
данному банку о запрете принимать вклады. Вот и потянулись клиенты из банка.
Разумеется те кто прочел эту новость.
А что же руководство банка?
Как оно выходит из положения.
В той же самой отчетности можно увидеть что руководство распродало
облигации на 265 млн рублей, но "зачем-то" решило вложится
в прочие активы на 292 млн рублей и раздать юрлицам
в виде "кредитов" дополнительные 471 млн рублей.
Зачем это делается думаю не для кого не секрет, точно так же
как не секрет что будет с банком через несколько недель.
Вопросы возникают только к руководству ЦБ.
Если оно видит в банке проблемы, внимательно смотрит
за этим банком, выдало предписание на запрет депозитов.
То почему оно позволяет делать подобные вложения?
Чего ждет?
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и Эллипс банк. В трех последних случаях то о чем писал изначально - уже случилось.
В нескольких случаях уже не успел донести из за этого информацию до людей.
Например много пострадавших оказалось Инвестбанке, о котором я писал в блоге.
На мой взгляд риск попасть на проблемный банк при Надежности выше 100% и
Н1 более 12% очень низкий и в принципе можно какое-то время еще подержать
деньги в банках, главное раз в месяц отслеживать отчеты банков.
Кроме того крайне желательно чтобы можно было большую часть денег снять
без потери процентов в случае необходимости срочно забрать деньги из за резко ухудшившейся отчетности.
Вообще если держать наличную валюту, то можно будет заработать за 2014 год
существенно больше чем дают самые доходные рублевые вклады просто на росте
курса валюты.
1. Сошлюсь на то что я писал некоторое время назад по этому: http://www.banki.ru/blog/super2/4497.php
2. В России начинается рецессия.
Через несколько дней объявят о том что в этом году сократилось потребление
электроэнергии на 0.6% (с устранением календарного фактора на 0.3%),
можно конечно вспомнить про теплые февраль, ноябрь и декабрь, но можно и
про аномально холодные март, апрель, май, сентябрь, октябрь.
Примерно о том же скажут про перевозки ЖД транспортом.
3. Главный мотор роста нашей экономики в предыдущие годы - потребительское кредитование, тоже вышел из строя. Сейчас рост займов идет за счет перекредитования.
Население тратит на проценты столько сколько и занимает в банках.
Если при этом остановить кредитование потребительское, а это придется сделать,
то ВВП упадет как минимум на 3% только на этом эффекте - без учета вторичных
и третичных волн. Реально еще в разы больше.
4. Бюджет 2014 года бездефицитный при 115 долларах за баррель,
но на рынок выйдет очень много новых проектов в следующем году.
Гораздо больше чем себе воображает рост спроса ОПЕК или Энергетическое Агентство.
Это приведет к затовариванию рынка(тут видно будет не сразу, мир большой очевидные вещи порой долго не доходят до масс, но риск очень существенный).
5. У Американцев начала расти очень сильно процентная ставка - уже более 3% в долларах
по госзаймам на 10-ть лет. Это приведет к тому что нам(России) сложно будет занимать
новые долги за границей, а мы без новых долгов не можем - за последние 12 месяцев
мы заняли 136 млрд долларов: http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_new.htm&pid=svs&sid=itm_34989
Так вот если просто перестать занимать за границей и продавать валюту в России за рубли
то рубль девальвируется.
6. Уже сейчас ЦБ продает по 200 млн долларов в день для того чтобы курс рубля не рушился: http://cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=valint_day
7. Есть признанный во всем мире рецепт оживления экономики - это
девальвация национальной валюты.
Хотя если начать девальвировать рубль - можно обанкротить ВТБ, который
играет против валюты. Он вложил 250 млрд рублей на ставку против валюты
и если курс рубля скакнет сильно, то потребуются срочно средства из бюджета
для избежания его банкротства.
http://kuap.ru/banks/1000/balances/currency/
Активы(валютные) 1.689 трлн руб(в рублевом эквиваленте)
Обязательства(валютные) 1.980 трлн руб(в рублевом эквиваленте)
Итого обязательства превышают активы на 1980-1689=291 млрд руб.
2. ВТБ - большая группа. Анализировать его риски, в т.ч. валютные, без учета других структур группы бессмысленно.
ВТБ действительно большая группа, но ВТБ донор для группы.
Поэтому его не то что можно считать отдельно, но в некоторых ситуациях и нужно.
Например в группу ВТБ входит такой крупный банк как ВТБ-24, у этого банка
валютные активы на 498 млрд, а пассивы 471 млрд, соответственно его чистая валютная
позиция эквивалентна 27 млрд рублей.
И если завтра рубль девальвируется на 10%, то этот банк группы заработает на этом
2.7 млрд руб и при этом даже увеличит свой капитал на 1.3%, но вот активы у него
вырастут(от переоценки валютной компоненты) на 2.5%, что отнимет 0.12% от достаточности капитала. А если учесть что у данного банка достаточность
капитала 10.3%, то подобная "прибыль" повлечет необходимость получить срочную помощь от головного банка группы.
Примерно тоже будет и с Банком Москвы, а все остальное - это мелочь для ВТБ,
которая впрочем тоже тянет ресурсы из головного банка группы(37 млн долларов недавно белорусы забрали, 230 млн долларов дочка занимающаяся недвижкой, какую-то мелочь
грузины).
2. Следует учитывать загранбанки группы.
3. Смотрите открытую валютную позицию по МСФО.
Вот отчет головного банка ВТБ(сильно упрощенный) на данном портале:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=327&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2013
Из него видно что капитал банка на 1 января 2013 года составлял 546 млрд рублей,
с тех пор ВТБ заработал 41 млрд рублей и привлек в капитал
(разместил допэмиссию 2.5 трлн акций) еще 102 млрд руб.
Соответственно у него капитал должен был за прошедшие 11 месяцев увеличится
на 41+102=143 млрд руб, но как видно из того же отчета капитал вырос всего
на 103 млрд руб, т.е. 40 млрд ВТБ куда-то дел.
Потратил их он на дочек.
А вот пара последних примеров этого:
http://www.vtb.ru/ir/disclosure/fact/319014/
http://www.vtb.ru/ir/disclosure/fact/317618/
Что же касается прибыли ВТБ (42,0 млрд рублей за 11 месяцев 2013 года), то она была обеспечена именно дивидендами дочек (83,5 млрд рублей за 9 месяцев).
Цифра 85.5 млрд руб в этом отчете фигурирует только 1 раз на странице под номером 40,
и она никаким образом не касается дивидендов.
Но тогда встречный вопрос, а почему тогда капитал у головного банка группы
вырос только на величину допэмиссии?
И еще. Вы можете сказать какие из Российских кредитных организаций, за исключением реарганизованного ТКБ, заплатили головному банку дивиденды за первые 9 месяцев?
Я кроме ТКБ у ВТБ знаю только 2 серьезные дочки - БМ и ВТБ24 и им не до дивидендов.
С тех пор прошло целых 24 дня, банк работает, но появились дополнительные звоночки.
http://www.banki.ru/services/responses/list/?id=189233&f%5Bresponces%5D=1&f%5Brate%5D%5B%5D=&f%5Bsolved%5
Как видите их еще шесть.
Ниже перечислю их.
Являюсь клиентом банка (юридическое лицо) очень недавно и сразу же
начались проблемы. Невозможно отправить платеж, в фактуре п/п висят
по НЕДЕЛЕ, хотя по гк обязаны проводить следующим днем (максимум),
после визита в банк, девочки-операционистки посоветовали разбить
одну платежку на несколько мелких, дескать, так быстрее проведут
и теперь эти "брызги" висят 4 день и их так и не отправили!
Что происходит? Я просто в ярости! Со счета снять деньги тоже не
представляется возможным, т.к. во-первых, комиссия 10%
(а это около полумиллиона), однако это лучше, чем потерять всю сумму,
а во-вторых, чековые книжки тоже не завезли. объясните, что мне делать,
как получить свои деньги? и как быстро их вернут при закрытии счета?
Новосибирск, отделение на Серебренниковской.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6018782
27 декабря 2013 обратился в дополнительный офис банка
"Отделение "Люберцы" с целью досрочного закрытия вклада,
предварительный заказ денег был сделан на 31 декабря.
31 декабря в выдаче средств вклада отказано -
"Извините, денег в кассе нет, не привезли... приходите после праздников, 9 января".
Сегодня, 9 января, повторный визит в банк также оказался
безрезультатным, конкретные сроки возврата вклада
управляющий офиса (А-ва Т.Ф.) назвать не смогла:
"К сожалению, денег в кассе нет, информация о поступлении пока отсутствует".
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6051700
Банк Монолит. Отделение г. Раменское М.О. ул.Чугунова д. 43.
Имею обычный дебетовый счёт в данном банке.
К нему же привязана пластиковая карта.
Сколько положил-всё моё.
13.01.2014 около 15.30 пришёл в отделение банка снять деньги ( не все, часть ).
Отказали мотивируя тем, что я незапланированный клиент.
На моё законное требование получить свои деньги ответили:
у них в банке не Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
"О банках и банковской деятельности", и даже не ст. 837,
845 ГК РФ главенствуют, а какое-там распоряжение какого-там
РУКОВОДСТВА. На мой вопрос: а может ваш банк банкрот?
ответили: НЕТ, ЧТО ВЫ! У НАС ВСЁ В ПОРЯДКЕ, И ДАЖЕ ДЕНЬГИ ЕСТЬ.
НО НЕ ПРО ВАШУ ЧЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ НЕ ВАМ.
Из отделения сразу же позвонил на горячую линию этого банка
по тел. 8(499)640-42-42. Приятная девушка внимательно выслушала ,
но ничем не помогла. Единственное что я от неё добился, так это,
что бы она записала мой номер телефона.
Сказала что РУКОВОДСТВО вам перезвонит.
ИТОГ: прошло уже ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСОВ а воз и ныне там
( никто не перезвонил ).
Вот мне интересно: а не звоночек ли данный случай для очередного банка
( типа МАСТЕР БАНК и т.д. и т.п )?
Для справки:
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)"
от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013)
Глава 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства
1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки
в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет
другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора,
а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной
ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства
или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд
может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки
банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.
Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом
или договором.
2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием
его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся
ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника
возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.
3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты
суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или
договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6067140
Похоже банк умирает.
Полтора года никаких нареканий отличная работа и с валютой, и с рублями.
Москва. Братиславское. Но все хорошее когда-то кончается smile:(
26 декабря хотел заказать деньги для снятия (вклад на имя жены, доверенность).
Мне было отказано, с мотивировкой праздники и т.д., и т.п.
"Звоните заказывайте 9го января". Ок.
Заняли необходимую сумму у друзей, а 9го января заказали средства на 14!
14 января раздается звонок из Монолита. "Денег нет и не предвидится,
когда сможем выдать неизвестно" АУТ!!!
У нас ремонт, надо с бригадой рассчитываться, надо долги предновогодние
раздать, и что делать?
Видимо, придется подавать в суд, т.к. налицо ПОЛНОЕ НАРУШЕНИЕ
ДОГОВОРА ВКЛАДА! Никому не рекомендую иметь дело с этим банком,
видимо, его жизнь подходит к концу.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6070085