Первый Республиканский Банк.

Начну как обычно с предложенной ранее мной методики.
1. Банк занимает 111 место по активам(следовательно методику можно применять)
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=13991&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01
2. Надежность банка на 1 декабря составила 97.7%, согласно методике предложенной тут:
http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Соответственно про банк с Надежностью менее 100% можно утверждать следующее -
каждый 17-ый банк с надежностью менее 100% за последние 6 месяцев доставил
своим клиентам хлопоты.
Подробней о том какие это банки и можно ли быть уверенным в предложенной мною методике
я написал тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4552.php
Там проведены математические выкладки - дающие право утверждать что методика работает.
3. Н1=11.09% http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131201®n=1730
С банками у которых Н1 менее 12%, а Надежность более 100% тоже возникают
проблемы, они конечно гораздо более редки, всего у каждого 69-ого возникли
за последние 6 месяцев, но по крайней мере имейте это ввиду.
Соответственно согласно предложенной мной методике вопросов относительно
того какие риски несет в себе данный банк не остается
(Надежность менее 100%, Н1 менее 12%).
Но возможно кто-то скажет что 97.7%, не сильно меньше 100% и можно сделать
в данном случае исключение. Благо процентная ставка банком предлагается достаточно
высокая: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5939190
Я тоже об этом хотел написать, когда меня спросили в ленте про данный банк,
но решил поглядеть внимательней на него открыл 2 отчета, один на данном портале:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=13991&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01
а другой более подробный http://kuap.ru/banks/1730/balances/
и вот что я увидел:
Те межбанковские кредиты что я считал краткосрочными и соответственно полагал
что банк ими может распорядится в случае необходимости - таковыми не являются.
практически все они выданы неким иностранным банкам и большая часть
(на 2.5 млрд рублей выдана как минимум на 180 дней), а оставшееся на срок
от 30 до 180 дней.
Т.е. по факту оказалось что то что предложенная мною методика считает
как ликвидность, таковой не является.
Соответственно очищенная от таких "МБК" Надежность у банка всего 37.46%.
И тут уже отпадает вопрос о том близко это к 100% или не близко.
Не буду ничего утверждать про данный банк чтобы не быть подвергнутым цензуре,
поэтому напишу про абстрактные банки, которые делают подобное(выдают большие
МБК иностранным банкам).Одна из возможных причин такого действия - вывод денег
из банка. Схема тут очень простая. Банк дает иностранному банку МБК, тот на
эти деньги кредитует подконтрольную владельца банка компанию-пустышку под
гарантию самого банка, причем обеспечением тут является полученный МБК.
Не буду говорить про данный банк ничего, но такие риски у подобных банков
очень высокие.
Далее предлагаю поглядеть на кредитный портфель.
Он состоит практически целиком из кредитов выданным юрлицам.
Просрочка там всего 0.9%, т.е. либо банку очень сильно везет с клиентами
либо под видом кредитов из него выводятся деньги.
В данной ситуации я ничего не утверждаю, полагаю читатель сам
решит для себя какой вариант тут имеет место.
Так же в догонку к сказанному хочу обратить внимание на то что
банк не только имеет "самых лучших клиентов", но и очень активно
раздает кредиты юрлицам. За ноябрь раздал более 1 млрд рублей
и тем самым увеличил кредитный портфель на 4%.
И его совершенно не беспокоит тот факт, что надежность всего 37%.
Т.е. что он сможет всего лишь удовлетворить 37% текущих счетов
юрлиц и вернуть только 3.7% депозитов физлиц.
Наверное банк считает не вероятным приход 3.7% процентов физлиц
в банк за своими деньгами, а может готовится к "неожиданным"
дейстиям ЦБ.
И опять у меня риторический вопрос к ЦБ.
Разве Вы не видите что происходит в данном банке?
Если не видите, то может проблема в кадрах, а если видите,
то почему никакой реакции?
Комментарии 72
Развернул бы чтоли статистику за полгода-год, вот бы подивился
ПС Банк очевидно не волнует мнение финансовых суперменов
ЗЫ психологи давно выяснили - смайлы - признак дебилизма.
делай выводы.
ЗЫ2 с прздн не поздравляю - незаслужил.
С новым наступившим 2014 годом!
Огромная просьба!
Проанализируйте, пожалуйста, по Вашим методикам, два банка: Азиатско-Тихоокеанский банк и Примсоцбанк. На , мой взгляд, не профессионала, статистика вроде неплохая. Особенно у Примсоцбанка? Регинальные банки с иностранными акционерами.... Смущает у Азитско-Тихоокеанского банка надежность и Н1 по Вашей методике......Так ли все хорошо у Прим соцбанка? Посоветуйте, пожалуйста, как профессионал, можно ли в данных банках, на Ваш взгляд хранить наши кровные и можно ли суммы больше АСВ. С нетерпением ждем Ваши анализы и комментарии, если можно углубленные, как по Первому Республиканскому банку. Заранее благодарны! Еще раз, с Новым наступившим годом!
Азиатско-Тихоокеанский банк.
Надежность 79.05%(Меньше 100%)
Н1=11.75%(Меньше 12%),
т.е. по этим параметрам можно причислить банк к разряду ненадежных.
Далее предлагаю посмотреть на акционеров: http://www.banki.ru/banks/bank/atb/
Один из акционеров этого банка East Capital, данный иностранный фонд является также
акционером 19.95% акций Фиа-Банка, который испытывает сейчас проблемы
(задерживает платежи) и акционер его не спасает в данной ситуации.
Из достоинств банка можно заметить то что около 5.2 млрд рублей по межбанку
он привлек на срок более 6 месяцев, т.е. эти деньги не пропадут в ответственный момент
и соответственно делают банк более устойчивым. Если пересчитать с учетом этих привлеченных МБК Надежность, то получится 100%, что уже приемлемо.
По поводу кредитов портфель выглядит честным, большая часть кредитов
выдана физлицам, но часть и юрлицам. Просрочки смотрятся вполне правдоподобно,
более того банк еще и резервов создал под них в двойном(в случае кредитов юрлицам)
и в тройном (в случае кредитов физлицим ) размере.
Это так же добавляет устойчивости банку.
Еще одно достоинство банка что он не имеет "акций", а так же почти не имеет прочих активов. Банк на мой взгляд нормальный. Я бы за него не переживал.
По поводу Примсоцбанка. Там можно сказать все идеально.
Например "акций" на балансе нету, прочих активов тоже практически нету,
Надежность 132%(с запасом), кредиты диверсифицированны(розданы пополам физлицам
и юрлицам), резервы по кредитам с хорошим запасом, Н1 чуть меньше 12%, но банк
может более чем на процент ее поднять просто продав облигации.
Облигаци не заложены. МБК выдан самому надежному заемщику на рынке - ЦБ.
Побольше бы таких банков.
На данный момент все идеально.
1. Объясните, пожалуйста, нам дилетантам, никак не можем понять. Страхование АСВ 700000 рублей и ни копейки более. Если у нас вклад 700000 рублей и, ежемесячно, снимаем проценты. Допустим, где-то 42000 рублей ( проценты) мы уже получили. Если произойдет страховой случай, не дай бог, то нам вернут 700000 рублей минус 42000 рублей???? Мы правильно понимаем? Если это так, то надо пойти и уменьшить сумму вклада, чтобы тело вклада и плюс проценты за весь срок депозита не превышали 700000 рублей?
2. Посмотрите, пожалуйста, банк Союз. По Вашей методике посчитал, вроде все неплохо. Нет ли каких-нибудь " подводных камней" ? Данный банк предлагает депозит под 10,5 % с ежемеячной выплатой процентов. Стоит ему довериться???
Заранее спасибо за ответы. Побольше бы таких честных , правдивых и бескорыстных консультантов! Это видно по Вашим грамотным профессиональным ответам всем!
уже полученная часть от страховки в 700 тысяч. Т.е. например человек держал в банке
800 тысяч, начались проблемы - он изъял 100 тысяч, банк потерял лицензию, а АСВ вернуло только 600 тысяч.
Поэтому да, надо чтобы сумма вместе с процентами не превышала 700 тысяч.
2. Банк Союз недавно купил у АСВ(50% акций) Дерипаска(его компания).
На данный момент банк способен пережить снятие всех текущих счетов юрлиц
и 30% депозитов физлиц. Т.е. можно сказать что никакая паника ему не страшна.
Кроме того Н1=16.39%, вместе с теми резервами что банк имеет - он может потерять
половину выданных кредитов юрлицам и при этом юрлица смогут забрать обратно
все что они держат в данном банке(при том что юрлица в 3-ей очереди в отличии от
физлиц). Так же банк практически не имеет "акций" и прочих активов на балансе(это основные статьи рисования).
Не думаю что в данный момент могут быть хоть какие-то сомнения в устойчивости
банка. Руководство конечно может развалить даже самый устойчивый банк, но на это нужно время. Сейчас у банка все идеально.
из банка бегут клиенты(и физлица и юрлица в ноябре сократили свои вложения в данный банк), а банк при этом активно раздает новые кредиты.
Навигатор выглядит приемлемо, но не идеально. Там проблема с резервами по кредитам физлицам. Просрочка 97 млн руб, а резервы всего 76 млн, при том что резервы надо не только по просрочке создавать, но и по пока еще не просроченным кредитам+ там какая-то проблема с облигациями(по ним сформирован 50% резерв,
скорей всего это облигации какого-то предприятия в предбанкротном состоянии
и надо будет их полностью списывать и уж точно их нельзя назвать ликвидным активом). Я бы с настороженностью отнесся к этому банку.
Заранее Вам благодарны за ответ.
Банк Авангард, хочется с ним работать, так как нравится, но показатель возможных проблем..
1) 48 место в РФ
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=5919&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01
2) Надежность на 1 декабря 2013 = 72% (ранее была еще меньше, но каждый месяц растет)
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=avangard-2879&BankMenu=analyze
3) Н1 = 13.3
Александр, подскажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то факторы, которые позволяют спокойно работать с этим банком, или все же надежность 72% в данном случае говорит однозначно о значительно повышенных рисках?
Но вот с ликвидностью там даже хуже чем показывает предложенная мною методика,
т.к. у банка есть ЛОРО счета - это деньги что держат другие банки в данном банке
и они могут уйти в любой момент, так же непонятно что за иностранные облигации на 4.7 млрд на его балансе.
http://kuap.ru/banks/2879/balances/ они запросто могут оказаться например облигациями Украинских предприятий. Я бы с опаской относился к этому банку.
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=09012014_050218bank1-otziv.htm
Этот банк на 1 декабря 2013 года
1. Занимал 216 место по активам. Т.е. предложенною методику для него применять было можно. Банк входит в топ-500.
2. Надежность у него составляла 266%, что больше 100%, т.е. и этому критерию он соответствовал.
3. Н1=11.1%. http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131201®n=2865
Т.е. по этому критерию банк отбраковывался.
Я ранее уже учитывал этот банк в статистике, с момента ввода ограничения на снятие наличности. Т.е. с отзывом у банка лицензии цифры не поменялись.
На данный момент с 1 июля 2013 года и по 9 января каждый 17-ый банк
из топ 500 что имел надежность менее 100%, потерял ликвидность и/или лицензию.
Каждый 69-ый банк из топ 500 что имел надежность более 100%,
но Н1 менее 12%(либо не публиковал отчетность) тоже потерял лицензию,
либо ликвидность(один банк пока еще не лишился лицензии).
Не зафиксировано ни одного случая когда бы банк с Надежностью более 100%
и Н1 более 12% из топ-500, доставил бы какие либо проблемы своим клиентам.
на длительный срок МБК(более 180 дней) в размере 0.377 млрд и на 1.55 млрд
МБК с непонятным сроком от 30 до 180 дней(возможно ближе к 180).
Вероятно это и послужило проблемой с ликвидностью(банк не смог выданные МБК
оперативно получить обратно). Зачем это было сделано - не понятно.
Разница в процентной ставке между однодневными и 6 месячными МБК в районе 0.5% -
и она точна не стоила потери лицензии. Так же возможно банку не повезло с выданными
МБК и они зависли в каком-то из банков, оказавшихся в числе проблемных в декабре.
http://kuap.ru/banks/2865/balances/
Интересна формулировка в обвинении, указывающая что "активы были выведены в другие кредитные учреждения РФ для погашения обязательств банка". Формулировка корявая, но на мой взгляд она подтверждает Ваши предположения о том, что проблемными активами являются либо МБК, либо банковские векселя на балансе НМБ. Хотелось бы узнать дальнейшие подробности дела.
1. По активам 145-ый.(входит в топ-500)
2. Надежность 194%(Более 100%), т.е. и по этому критерию отбор проходит.
3. Н1=11.09%(По этому критерию отбор не пройден),
Соответственно согласно историческим данным риск того что этот банк окажется
проблемным в ближайшие 6 месяцев равен 1.5%, в принципе не очень высок.
Если заглянуть поглубже, то можно отметить что у данного банка практически
отсутствует просрочка по выданным кредитам юрлицам, что скорее говорит
о том там какие-то проблемы(или деньги выведены из банка или выданы
под проекты акционеров). Это нехороший симптом для банка.
Кроме того вложение в акции+прочие активы=4.3+2.2=6.5 млрд рублей
что составляет более 2 капиталов банка.
Это тоже как правило рисованные активы.
Мое мнение что банк через какое-то время подготовят к банкротству,
т.е. выведут из него наличность по максимуму, продадут облигации,
а прочие активы+ акции увеличат на балансе, возможно как-то иначе.
вопрос о ПРБ - с этим банком уже лет десять Скажите все это время банк выводил таким образом средства или только что начал? второе - менять тактику в сложных условиях мне кажется это не просто оправданно но и необходимо? Была там вчера - население активно вносит средства причем не маленькие -с этим банком приятно работать т к оч хорошее обслуживание и честно после десяти лет работы чувствуешь себя неловко убегая как крыса с корабля как говориться и снять без предупреждения средства в евро и долларах не составило никакой проблемы Вопрос - вы уверены в том что пишите в непогрешимость своей логики или вы млжете чего то не предусмотреть или не видеть или не знать? т к по вашим таким раскладам нас всех загонят попросту в сбербанк - в этом цель может быть? вопрос не риторический т к оч конечно важен это всем понятно Кстати прб сейчас понизил ставки причем оч серьезно - насколько это выгодно если банк не собирается долго работать??
Если бы её не было вот тогда другое дело, а сейчас - всё для блага человека!
Через недельку выйдет новая отчетность, можно будет уточнить развитие ситуации.
Александр ведь не сам придумывает эти данные, он просто поясняет их вам.
На своем опыте я могу вам сказать, что с Банком Проектного Финансирования тоже было очень приятно иметь дело, более того, думаю что и с МММ многим по началу приятно было иметь дело.
Приятные в общении операционисты могут даже не подозревать, что реально происходит с финансами банка.
Мне например само введение такого депозита как "Первый снег" кажется очень подозрительным.
А вообще у нас на 100 % быть уверенным нельзя ни в чём!
Остается только подождать и проверить.
(10.8 млрд руб), при этом он продал все имещиеся векселя, сократил
(почти перестал выдавать) нормальные(краткосрочные) МБК на 0.8 млрд,
сократил высоколиквидные активы на 0.5 млрд руб,
увеличил объем краткосрочных займов(МБК) на 0.5 млрд
(из положительного разве что можно отметить увеличение на 0.5 млрд
вложений в облигации).
И это при том что пассивов у банка стало больше, например депозиты
физлиц выросли с 18.7 млрд до 23 млрд, а когда у банка растут пассивы
ему не то что сокращать ликвидность надо на балансе, а наоборот увеличивать ее.
Окажется ли банк в сложном состоянии в ближайшее время.
100% точности конечно быть не может, все ошибаются и я не исключение.
У меня тоже бывают ошибки. Возможно чего-то я не вижу, но на мой взгляд
тут идет подготовка к .... .
Вообще если ретроспективно оценить то что я писал про отдельные банки,
то можно увидеть в блоге что я описал 8 банков на предмет того что там вероятны
проблемы у клиентов.
1. 21 ноября. Эллипс банк http://www.banki.ru/blog/super2/4469.php
Банк санирован. Я оказался прав.
2. 23 ноября. Волжский Социальный Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4476.php
Банк потерял лицензию. Я оказался прав.
3. 23 ноября. Огни Москвы http://www.banki.ru/blog/super2/4479.php
Банк до сих пор работает без проблем. Предсказанные мною проблемы у этого банка
до сих пор не возникли. С тех пор прошло 48 дней.
4. 24 ноября. Инвестбанк. http://www.banki.ru/blog/super2/4481.php
Банк потерял лицензию. Я оказался прав.
5. 26 ноября. Автовазбанк http://www.banki.ru/blog/super2/4490.php
Банк до сих пор работает. Никаких проблем клиентам пока не доставляет.
Прошло с момента написания о нем уже 43 дня.
6. 22 декабря. Фининвест http://www.banki.ru/blog/super2/4623.php
Банк до сих пор работает.
Прошло с момента написания о нем уже 19 дней.
7. 23 декабря Монолит http://www.banki.ru/blog/super2/4634.php
Банк работает.
Прошло 18 дней.
8. Банк ПРБ. Работает.
Как видите я оказался прав на данный момент только в 3 случаях
из 8 описанных. По Огням Москвы например я был абсолютна уверен
что его подготовили к банкротству(как и сейчас), но прошло уже почти 2 месяца,
а он до сих пор работает. Тут тоже может такое оказаться.
Александр, не обращайте внимание!
У вас дельная методика, не слушайте злопыхателей!
Если их открыть, то можно увидеть как он активно защищает один
крупный банк(из топ50), и как он отреагировал на мои ссылки в ленте
(это у него в постах), а за этим пришел в блог и написал то что пожелал.
Мне такая реакция понятна. А по поводу его банка писал тогда не просто так,
а потому что думал на тему того чтобы описать банк в блоге и собирал информацию.