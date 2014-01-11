Московский Индустриальный Банк.

Начну как обычно с предложенной ранее мной методики.
1. Банк занимает 37 место по активам(следовательно методику можно применять,
т.к. банк входит в топ-500)
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=8594&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01
2. Надежность банка на 1 декабря составила 33.49%, согласно методике предложенной тут:
http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Соответственно про банк с Надежностью менее 100% можно утверждать следующее -
каждый 17-ый банк с надежностью менее 100% за последние 6 месяцев доставил
своим клиентам хлопоты. Тут надежность существенно ниже 100%(в 3 раза),
более того сложно найти самостоятельный банк не принадлежащий государству
что имеет более низкую надежность согласно предложенной методике.
На бытовом уровне такая надежность означает что банк в состоянии выполнить
распоряжения по 33% текущих счетов юрлиц и вернуть в случае
волнения вкладчиков 3.3% депозитов(это если и то и другое произойдет синхронно)
Подробней о том какие банки с надежностью менее 100% доставляли проблемы своим
клиентам и можно ли быть уверенным в предложенной мною методике
я написал тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4552.php
Там проведены математические выкладки - дающие право утверждать что методика работает.
3. Н1=10.23% http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131201®n=912
И тут банк тоже в числе антирекордсменов, сложно найти банк у которого
был бы более низкий Н1(особенно среди топ-50)
С банками у которых Н1 менее 12%, а Надежность более 100% тоже возникают
проблемы, они конечно гораздо более редки, всего у каждого 69-ого возникли
за последние 6 месяцев, но по крайней мере имейте это ввиду.
Соответственно согласно предложенной мной методике вопросов относительно
того какие риски несет в себе данный банк не остается
Надежность менее 100%(в данном случае в 3 раза!), а Н1 менее 12%
(в данном случае очень близко к критической отметке в 10%).
Далее я предлагаю более глубоко изучить отчетность данного банка:
Первое на что я хочу обратить внимание - это на то кто хозяин данного банка:
Банк имеет сложную структуру собственности, которую до конца не раскрывает.
На текущий момент семья президента кредитной организации Абубакара Арсамакова
владеет долей в 14,16% акций. В числе прочих акционеров —
ООО «МИБ-Инвест» (бенефициар Николай Харитонов) с прямой долей в 8,45%,
ОАО «ДСК-1» — 8,44%,
ОАО «ПСК «Строитель Астрахани» — 6,70%,
ЗАО «СУ-155» — 4,42%,
ООО «Красное эхо» (бенефициары — Юрий и Надежда Клегг) — 4,16%,
ООО «Стандарт» — 4,14%,
ЗАО «Дворец на Английской» — 3,79%,
ЗАО «Щелково Агрохим» (крупнейший бенефициар — Салис Каракотов) — 3,62%,
ОАО «Московское речное пароходство» — 3,12%,
ООО «МИБФИН» — 2,77%,
ООО «Мортон-РСО» — 2,71%,
Махмуд Курбанов — 2,69%,
ОАО «Ковэкс» (единственный участник — Абумуслим Алимуханов) — 2,02%.
Остальные акционеры владеют пакетами, не превышающими 2%;
еще часть акций банка находится в перекрестном владении.
http://www.banki.ru/banks/bank/minbank/
Т.е. акционеры данного банка - девелоперы.
Их бизнес связан с недвижимостью.
И думаю есть некоторые основания полагать что
a) Они могут кредитовать свой бизнес деньгами банка
б) Здоровье банка(финансовое) и здоровье отрасли недвижимости и в частности
этих компаний тесно связаны.
Возможно так же тесно как здоровье банка Пушкино и финансовая состоятельность
некогда его акционера Полонского.
Второе на что я хочу обратить внимание - это на кредитный портфель,
который составляет 147 млрд рублей.
Основная его часть, а именно 140 млрд руб - это кредиты выданные юрлицам.
Что это за кредиты?
Один из вариантов ответа мне пришел в голову практически сразу - кредиты выданные
акционерам, но это только один из вариантов(возможно субъективный),
а что говорит отчетность?
Для этого предлагаю открыть чуть более подробную версию: http://kuap.ru/banks/912/balances/
Там указано что основная ее часть(134 млрд из 140) приходится на кредиты российским
юрлицам, а на госкомпании приходится всего 0.8 млрд руб(т.е. им банк не выдает кредиты).
Там же указано что просрочка по выданным кредитам составляет всего 1.3 млрд рублей
или около 0.9% от объема выданных кредитов.
Возможна ли такая не высокая просрочка?
Тут вариантов на мой взгляд несколько:
1. В банке работают волшебники, которые находят исключительно качественных
заемщиков. Думаю если Вы спросите тех кто знаком с банками о вероятности такого,
разумеется не называя банк, то они скажут что такого быть не может.
Но про данный банк не буду утверждать.
2. Акционеры банка финансируют свой бизнес и вовремя платят
(перекредитовываются когда захотят и на какой угодно срок), соответственно
просрочка и отсутствует. В данной ситуации акционер банка с заемщиком банка
легко договариваются, т.к. это одна и та же группа лиц.
С самим собой не сложно договорится.
Я не утверждаю что так и есть, но мне этот вариант кажется весьма правдоподобным.
3. Возможно еще какой-нибудь. Не буду его описывать, так как он криминальный,
а собственники этого банка - девелоперы, как нам хорошо известно кристально честные, "...".
Но на самом деле в кредитном портфеле не только чрезвычайно низкая просрочка
бросается в глаза, но и смелость риск-менеджеров, которые практически не
сформировали резервы под обесценение кредитного портфеля.
Резервы составляют всего 1.97 млрд руб.
Т.е. по пока непросроченным кредитам резервы у банка составляют
всего 2-1.3=0.7 млрд рублей или 0.5% от объема выданных кредитов.
Это примерно тоже самое если бы Вы раздали 200 своим знакомым деньги в долг
и были бы уверенны, что 199 из них вам их неприменно отдадут.
Опять же либо в банке работают волшебники своего дела и им надо давать
уроки остальным банкирам, либо что-то тут не так.
Я предлагаю даже количественно оценить какая ошибка риск-менеджеров
была бы смертельна для банка. Достаточность капитала Н1 составила 10.23% -
это значит у банка есть запас прочности в 2.3% по капиталу.
Капитал банка 22 млрд руб, соответственно в рублях он оценивается
как 0.023*22 млрд=0.5 млрд руб.
Т.е. если пропадет не 0.7 млрд руб(как заложили риск менеджеры данного банка),
а 0.7+0.5=1.2 млрд рублей считающихся в данный момент хорошими кредитов,
то банк дойдет до критической черты. Вероятно это высокое мастерство работников
банка, что они считают такое событие невероятным. А может что-то такое
чего по заверениям банкиров из данного банка быть не может.
И напоследок несколько ссылок.
1 группа(ЦБ).
ЦБ не планирует отзывать лицензию Мастер-Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4176237
ЦБ РФ отозвал лицензию у Мастер-Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5874764
ЦБ не рассматривает вопрос об отзыве лицензии у Новокузнецкого Муниципального Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6020206
ЦБ отозвал лицензию у Новокузнецкого Муниципального Банка
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=35&TID=205130&MID=2488320#message2488320
ЦБ: отзыв лицензии у Московского Индустриального Банка не планируется
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6004889
2 группа(состоит из 1 ссылки)
Глава Госбанка ВТБ-24 - Задорнов:
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5979068
цитата из статьи: Среди крупных банков есть те, которые находятся
«в предбанкротном состоянии», банки, у которых может быть отозвана лицензия,
есть и среди 50 крупнейших, заявил вчера Задорнов
Нужно ли прислушиваться к словам ЦБ и госбанкира?
А главное как их интерпретировать?
И имеет ли это какое-то отношение к Московскому Индустриальному Банку?
Думаю каждый для себя способен решить сам.
Я привел свое виденье того что происходит в банке.
Надеюсь то что хотел сказать было понятно читателю.
Комментарии 32
Прокомментируйте пожалуйста тогда включение МИнБ в условно "белый список" банков (Распоряжение № 1999-р от 30.10.13)
http://kudavlozitdengi.adne.info/belyj-spisok-bankov/
где правительство "нам сигнализирует" что должно быть все ОК
На 2 странице указано что расходы за 11 месяце составили 30 млрд руб,
но мы все помним что 20 млрд пришлось потрать на банк Пушкино
и еще около 30 млрд рублей на Мастербанк.
Т.е. получается что Мастербанк АСВ в своей отчетности не учло,
так же как и все последующие события после этого.
А после этого была ситуация 13 декабря(Инвестбанк+Смоленский+БПФ)
на 51 млрд руб и на 10 млрд в первый день нового года+ по мелочи+
докапитализация банка принадлежащего АСВ(все в сумме еще 10 млрд руб).
Итого в АСВ на самом деле меньше на 30 млрд(от Мастер Банка)+51+
10+10=101 млрд руб.
По последнему официальному отчету там было 194 млрд руб,
соответственно реально там вероятно только 194-101=93 млрд руб.
Если из этого вычесть депозиты "Мой Банк-а",
то останется в районе 80 млрд руб.
Думаю нас ждет скорое решение о внесение денег из бюджета
или резервного фонда или ФНБ в капитал АСВ.
Без такого решения АСВ скоро само будет банкротом.
Я не буду рассматривать Ваш довольно интересный математический анализ и вашу концепцию определения надежности банков.
Мелкие выдержки.
Надежность:
СБЕРБАНК РОССИИ 53.54%, ВТБ 2.06%, ЛЕТО БАНК -97578.18%. Это правильно написано?
На счет H1 - это да. Низкий уровень достаточности собственных средств (Н1 на 01.12.13 составил 10,2%) при невысокой ликвидности (Н3 = 54% на 01.12.13). Надо будет посмотреть в конце февраля. Уставной капитал в 2014 должен быть увеличен на 1 млрд.руб, повлияет ли это на ликвидность. За последние 3 года банк принципиально придерживает этот параметр в районе 10,5.
"И думаю есть некоторые основания полагать что
a) Они могут кредитовать свой бизнес деньгами банка
б) Здоровье банка(финансовое) и здоровье отрасли недвижимости и в частности
этих компаний тесно связаны.
Возможно так же тесно как здоровье банка Пушкино и финансовая состоятельность
некогда его акционера Полонского."
Это извините - развод. Как на партийном съезде "Мы с товарищами посовещались и есть основание полагать..."
http://www.raexpert.ru/releases/2013/Dec30/
В качестве позитивных факторов агентство выделяет хорошее качество портфеля ценных бумаг, диверсифицированную по клиентам пассивную базу (на 01.12.13 на 10 крупнейших кредиторов приходится 5% пассивов). Ставропольский край - автомобильный завод, заводы по производству опалубки в Астрахани и Московской области, ТРК, Гусевской хрустальный завод.... Кредиты не в одной отрасли.
1. В банке работают волшебники, которые находят исключительно качественных
заемщиков. Думаю если Вы спросите тех кто знаком с банками о вероятности такого,
разумеется не называя банк, то они скажут что такого быть не может.
Но про данный банк не буду утверждать.
Не дочитали - стабильно низкая доля просроченной задолженности (на 01.12.13 в портфеле ЮЛ и ИП – 1,0%, в портфеле ФЛ – 1,1%). Получить кредит в этом банке зайдя с паспортом вряд ли получится, имея на шее 6 просроченных кредитов. Это говорит о нормальной работе и не более.
А дальше Вас, извините, "понесло".
Рейтинг качества систем риск-менеджмента A.rm у этого банка.
Дальше Вы смешали "разговоры", журналистские домыслы и первый официальный документ полученный от ЦБ.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6004889
Большинство экспертов были в шоке, что ЦБ официально дал оценку банку и в Правительстве страны дали оценку
http://government.ru/media/files/41d49d37decbc50dae83.pdf
Может зависть подстегнула Задорнова, что не его признали "Менеджером года в банковской сфере"
http://iam.org.ru/?pn=1&ps=1&soby=66#soby
А как Вам понижение рейтинга банк ВТБ?
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6059652
"Я привел свое виденье того что происходит в банке.
Надеюсь то что хотел сказать было понятно читателю."
Довольно прозрачный намек.
Очень похоже на http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6026311
В декабре рассылались sms в Воронежском регионе об отзыве лицензии у банка, досточтимое издание 36on.ru мнение "эксперта" приводило (а может как и и некоторые желтые газетенки рейтинг себе поднимало).
"Первый зампред ЦБ Алексей Симановский назвал тех, кому может быть выгодно провоцирование паники среди вкладчиков небольших банков. По его словам, в числе таких лиц могут быть бывшие сотрудники банков, у которых регулятор отозвал лицензии. Они из мести или иных соображений хотят раскачать лодку.
Также, предположил специалист, паника выгодна заемщикам, которые не хотят возвращать кредит и банкирам, пытающихся использовать ситуацию для победы в конкурентной борьбе."
Так же
http://raexpert.ru/video-archive/#0
Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» в передаче «Строева. Дело» на РБК-ТВ
P.S.: Ваш инструмент оценки банков довольно интересен (и за его развитием я с удовольствием буду следить), но писать такие рецензии - очень отдает "заказухой". Главное не пробуйте писать недостойно Вас и тривиально типа "народ должен знать", дайте хороший инструмент, а народ собрав побольше информации сам должен решить. У меня матушка поддавшись слухам и мнению "эксперта" досрочно деньги сняла с вклада. Я чисто по-русски тому бы эксперту в нос .... Не за деньги потерянные, а за валидол и нервы матушки.
На ГХЗ полный развал, 5 лет назад я лично ходил по заводу и смотрел, что купить. Он стоял и распродавался по цехам и участкам.
Сейчас торжественно салютуют, что он возобновляет работу: http://www.regnum.ru/news/tourism/1750794.html
200 человек работников - это один небольшой цех... Остальных заёмщиков не знаю, но не удивлюсь, чт качество кредитов там такое же. Так что Александр может быть прав.
1. По поводу банков Вами перечисленных.
Сбербанк - это госбанк, если бы Вы прочитали первую часть, где вводилась методика,
я тогда оговорил заранее ситуацию госбанков, так же там был оговорен случай
дочерних банков и банковских групп. В этой ситуации надо считать по всей группе.
ВТБ надо считать вместе ВТБ24, Банком Москвы и банком Лето вместе,
а потом еще и учесть что все вместе - это госбанк.
2. По поводу того кредитуют ли банки своих акционеров реальную информацию
мы к большому сожалению узнаем только после отзыва лицензии.
До отзыва они всегда не кредитуют, а после отзыва оказывается что кредитовали.
В случае с данным банком я могу только предполагать.
Мое мнение что такое не исключено.
У читателя может быть другое мнение.
У Вас третье, которое Вы и высказали.
Вы привели ссылку на 5% крупнейших кредитов,
в ссылке этого нету(возможно Вы инсайдер банка и располагаете такой
информацией, тогда так и скажите)
Зато в Вашей ссылке есть это: Также аналитики агентства отмечают
невысокую рентабельность, подверженность банка конъюнктуре
строительной отрасли и недостаточно консервативную политику
резервирования. Давление на рейтинг оказывают высокая доля кредитов
связанным сторонам и умеренно высокая концентрация активных
операций на объектах крупного кредитного риска.
А это подтверждает именно мое предположение(косвенно разумеется).
3. По поводу рейтинга качества систем риск менеджмента
опять скажу за себя. Я не инсайдер. Я наблюдатель со стороны.
И как только я вижу просрочку в 1% я делаю предположение
то которое сделал Выше. Возможно в каких-то случаях оно
и будет ошибочным, но в данной ситуации лучше перезаложится
чем недооценить риск.
4. У рейтинговых агентств свои подходы в оценивании рисков
у меня свои. Возможно я буду не прав, а они правы.
Это только к лучшему.
Мое мнение что надо оценивать по трек листу.
Например написал я про 9 банков в блоге.
С 3 банками случилось то что писал.
Соответственно моя точность в данный момент - 33%.
Все ее видят. Я ее не от кого не скрываю.
И если я завтра начну писать про нормальные банки ерунду,
то во первых все это увидят, а во вторых точность сильно сократится.
И как следствие мои слова потеряют вес.
4. Я избегал любых плохих слов про данный банк.
Нет ничего такого что Вы или кто-то другой мог бы интерпретировать
как то что я хотя бы оценочно написал бы плохого в данном сообщение
о данном банке. Приведена либо фактическая информация, либо ссылки
на Уважаемый портал банки.ру, а слова в этих ссылках цитировались
Уважаемых многими людей.
5. Вы напрасно не углубились в математику.
Она однозначно говорит о том насколько сильно уменьшаются
шансы оказаться в проблемном банке если хотя бы ограничивать
свое общение с банками у которых все в порядке с Надежностью
(у которых она более 100%).
6. Надежность данного банка 33.49%.
Цифра получена по открытой всем методике.
Для ее расчета использовалась официальная отчетность.
А про банки что имеют Надежность менее 100% можно сказать что они
рискованы, каждый 17-ый банк доставил проблемы своим клиентам
за последние 6 месяцев.
Т.е. человек не знающий кухни каждого определенного банка может
однозначно сказать. Риск что данный банк окажется проблемным
в ближайшие 6 месяцев - равен 6% в данном случае.
И это не домыслы. Это строгая статистика.
(Начисленные проценты к получению)/(Активы-нетто)
Как обычно, строим рэнкинг здесь: http://kuap.ru/banks/rankings/construct/.
Так вот. Если Инвестбанк - бессменный лидер, то Московский Индустриальный в этом рэнкинге поднялся с 13 места в начале года до 10 места на начало декабря. Стоит сразу за ФИА-банком (тоже знакомое название, да?). Конечно, сами показатели начисленных но не уплаченных процентов у МИнБа не так впечатляющи как у Инвеста - всего 3,84 на начало периода и 4,64 на конец. Однако МИнБ, как справедливо было отмечено - это не какой-нибудь Лето-банк (тоже недалеко стоит по списку), в смысле что это самостоятельный банк и никакая группа ему не поможет в случае чего.
В любом случае, для меня высокий процент по данному соотношению - повод насторожиться. Скажем так, для банков с большим розничным кредитным портфелем я готов был бы допустить цифру в 2%, если же портфель в основном корпоративный, да еще и рост показателя существенный, а значение больше 2%, я бы задумался.
А насчет рейтинга от Эксперта непосредственно по обсуждаемому банку ничего не скажу, но вот 9 января лишился лицензии Новокузнецкий Муниципальный банк, лишился в 4 утра по московскому времени - а рейтинг А, прогноз стабильный, был у него еще в 8 утра, когда я новости читал. Что-то рейтинговое агентство постепенным снижением рейтингов не предупредило меня заранее об ухудшении ситуации в банке
Надежность 83.85% (Меньше 100%, но он не сильно ниже 100% и возможно банк
исправил ситуацию в декабре, по крайней мере до отчета осталось дней 7-10.
Н1=10.41% С этим показателем у банка беда, но на него надо смотреть
если у банка с Надежностью се хорошо, а у данного банка и она хромает,
по крайней мере в последней отчетности.
Кроме того капитал у банка накручен практически по максимуму:
http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131201®n=3279
Если сравните строку 000 с стороку 116 данной отчетности, то увидите что
реальный капитал банка(называется основной 11 млрд, а накрученный 21 млрд).
По правилу ЦБ накрученный не может более чем в 2 раза отличатся от основного.
Тут практически максимум. Это очень плохо.
Кроме того если посмотрите строку 8823 данной отчетности:
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131201®n=3279
то увидите что там цифру более 8 млрд рублей - под этим кодом
шифруются вложения в ЗПИФы. О том что такое ЗПИФы я подробно
писал в данном блоге: http://www.banki.ru/blog/super2/4469.php
Коротко скажу что они как правило ничего не стоят
(стоят в 10 раз меньше указанной цифры).
В случае с Трастом - это почти все деньги что он имеет
(почти основной капитал 11 млрд, а там нарисовано 8 млрд).
И думаю есть некоторые основания полагать что
a) Они могут кредитовать свой бизнес деньгами банка
б) Здоровье банка(финансовое) и здоровье отрасли недвижимости и в частности
этих компаний тесно связаны. "
Немного работаю с МиНБ и могу сказать, что касается Владимирской области:
г-да Клегг из акционеров банка не девелоперы, а владельцы крупного стекольного холдинга, производящего в основном мелкие стеклянные изделия для Нестле и прочих производителей продуктов питания. Не могу 100% утверждать, но наверняка в банке кредитуются. Реальный производитель с реальным бизнесом. Несколько сотен миллионов рублей выдано в качестве кредита концерну "Русэлпром" - крупному отечественному производителю электрооборудования. Несколько десятков миллионов рублей выдано в качестве кредитов Гусевскому хрустальному заводу - производителю эксклюзивных изделий из хрусталя. Девелоперов тоже, естественно и у нас кредитуют, процент выданных им кредитов преувеличен Вами. Потому на примере Владимирского отделения МиНБ, насколько приходилось связываться, банк кредитует вполне реальный и нормально работающий бизнес и промышленные предприятия.
или дождаться отчетности по состоянию на 1 февраля.
Дело в том что там ЦБ ограничил процентную ставку по депозитам
в конце декабря и вероятно в январе будет сильный отток -
соответственно цифры могут быть еще более убедительными.
Если время есть, можно сделать на 1 января, а потом апдейт, заодно и ужасная динамика будет видна