С какими банками происходили неприятности-1. (Уточнение методики поиска надежности)

С момента вступления Набиулиной в должность(1 июля) прошло уже без малого 8 месяцеви накопилась некоторая статистики, которую можно проанализировать.Ранее я предлагал ограничиваться в исследовании банками из топ-500(по активам),тут я предлагаю эту группу разбить на 5-ть подгрупп по 100 банков и посмотретьна то нет ли какой либо интересной особенности.Для анализа предлагаю взять те банки что уже успели доставить своим клиентамбеспокойства за прошедшие 8 месяцев. Таких банков на данный момент 19-ть.В первую группу (места с 1-го по 100-ое по активам)попали 2 банка из данного списка:1. Мастер Банк 74-ый по активам2. Инвестбанк 84-ый по активамВо вторую группу (места по активам с 101-го по 200-ое)попади 10 банков1. СберКред: 183-ий по активам2. Фининвест: 190-ый по активам3. Пушкино: 136-ой по активам4. Смоленский: 107-ой по активам5. БПФ: 142-ой по активам6. Солидарность(Самара): 158-ая по активам7. Эллипс Банк: 192-ой по активам8. Мой Банк: 172-ой по активам9. Фиа-Банк: 181-ый по активам10. Евротраст: 198-ой по активамВ третью группу (места по активам с 201-ого по 300-ое)попали 3 банка.1. Монолит 230 место2. Первый Экспресс 275-ое место3. Новокузнецкий Муниципальный банк: 215-ое местоВ четертую группу (места по активам с 301-го по 400-ое)попали 3 банка1. Волгокамский 314 место2. Волжский Социальный банк 315 место3. Банк Развития Региона 382-ое местоВ пятую группу (места по активам с 401-ого по 500-ое)попал всего 1 банк.1. Европейский Индустриальный Банк 470-ое место по активам.Как несложно видеть, есть две аномалии.Одна плохая. Банки из второй сотни один за одним становятсяпроблемными и если у вас средства в данном банке - надо с особым вниманиемвнимательно отнестись к изучению отчетности.И вторая хорошая. Не знаю с чем это связано, но из пятой сотнивсего с одним банком возникли проблемы, считаю что можно объявить5-тую группу относительно надежной(относительно других групп разумеется)и в дальнейшем предлагаю проводить анализ для банков из топ-400.Нет никакого смысла ту статистику что есть по первым 400-ам банкамразмазывать и на пятую сотню.По топ 400 статистика выглядит в данный момент так:Всего 18 инцидентов.В 15 из них банки имели надежность менее 100%,(менее 92% если быть точнее).В 3 случаях выше 100%(даже выше 92%).Инцидентов когда надежность была ниже 76% зафиксировано 13-ть.На 1 февраля в топ-400 было зафиксировано186 банков что имели надежность менее 100%169 банков что имели надежность менее 92%126 банков что имели надежность менее 76%.Соответственно исходя из исторических данных можно говорить, чтоA. С каждым 181/15=12 (12-тым банком из топ-400,что имел надежность менее 100% произошел инцидент).Б. С каждым 164/15=10.9(11-тым банком из топ-400,что имел надежность менее 92% произошел инцидент).В. С каждым 121/13=9.3(9-тым банком из топ-400,что имел надежность менее 76% произошел инцидент).Г. С каждым 236/3=78-ым банком что имел надежность более92% тоже произошел инцидент.Соответственно если пользоваться только лишь надежностьюрассчитанной по предложенному ранее алгоритму, то вероятностьоказаться в подобном банке сокращается в 78/11=7 раз.Это первая часть. Далее последует продолжение.