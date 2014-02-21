С какими банками происходили неприятности-1. (Уточнение методики поиска надежности)

и накопилась некоторая статистики, которую можно проанализировать.
Ранее я предлагал ограничиваться в исследовании банками из топ-500(по активам),
тут я предлагаю эту группу разбить на 5-ть подгрупп по 100 банков и посмотреть
на то нет ли какой либо интересной особенности.
Для анализа предлагаю взять те банки что уже успели доставить своим клиентам
беспокойства за прошедшие 8 месяцев. Таких банков на данный момент 19-ть.
А именно:
1. СберКред: Клиенты не могут в полной мере распоряжаться своими средствами.
Надежность на 1 ноября отрицательная(минус 101%).
2. Фининвест: За последний месяц появилось около 50 сообщений в народном рейтинге
с просьбой банку выполнять свои обязательства. Просьбы в народном рейтинге
в данный момент удовлетворяются, но это тоже проблемы, когда приходится
просить чтобы банк выполнил свои обязанности:
http://www.banki.ru/services/responses/list/?id=189002&f%5Bresponces%5D=1&f%5Brate%5D%5B%5D=&f%5Bsolved%5
3. Монолит: клиенты не могут полной мере распоряжаться своими средствами
Надежность 17.99%
4. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%
5. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
7. Смоленский(банковская группа Смоленский+присоединяемый Аскольд) : Лицензия отозвана.
Надежность группы 57.26%
8. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
9. БПФ : Лицензия отозвана.
Надежность 62.21%
10. Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
11. Эллипс Банк: Санирован
Надежность 70.22%
12. Инвестбанк: Лицензия отозвана
Надежность 72.87%
13. Мой Банк: Один из банков группы потерял лицензию, а другой в данный
момент не исполняет обязательства.
Надежность по группе(вместе с Мой банк. Ипотека) на 1 ноября 75.1%
14. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%
15. Фиа-Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 91.09%
16. Евротраст: лицензия отозвана
надежность более 100%
17. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Н1=10.18%
18. Новокузнецкий Муниципальный Банк
Н1=11.10%
19. Европейский Индустриальный банк: Лицензия отозвана.
Н1=11.31%
В первую группу (места с 1-го по 100-ое по активам)
попали 2 банка из данного списка:
1. Мастер Банк 74-ый по активам
2. Инвестбанк 84-ый по активам
Во вторую группу (места по активам с 101-го по 200-ое)
попади 10 банков
1. СберКред: 183-ий по активам
2. Фининвест: 190-ый по активам
3. Пушкино: 136-ой по активам
4. Смоленский: 107-ой по активам
5. БПФ: 142-ой по активам
6. Солидарность(Самара): 158-ая по активам
7. Эллипс Банк: 192-ой по активам
8. Мой Банк: 172-ой по активам
9. Фиа-Банк: 181-ый по активам
10. Евротраст: 198-ой по активам
В третью группу (места по активам с 201-ого по 300-ое)
попали 3 банка.
1. Монолит 230 место
2. Первый Экспресс 275-ое место
3. Новокузнецкий Муниципальный банк: 215-ое место
В четертую группу (места по активам с 301-го по 400-ое)
попали 3 банка
1. Волгокамский 314 место
2. Волжский Социальный банк 315 место
3. Банк Развития Региона 382-ое место
В пятую группу (места по активам с 401-ого по 500-ое)
попал всего 1 банк.
1. Европейский Индустриальный Банк 470-ое место по активам.
Как несложно видеть, есть две аномалии.
Одна плохая. Банки из второй сотни один за одним становятся
проблемными и если у вас средства в данном банке - надо с особым вниманием
внимательно отнестись к изучению отчетности.
И вторая хорошая. Не знаю с чем это связано, но из пятой сотни
всего с одним банком возникли проблемы, считаю что можно объявить
5-тую группу относительно надежной(относительно других групп разумеется)
и в дальнейшем предлагаю проводить анализ для банков из топ-400.
Нет никакого смысла ту статистику что есть по первым 400-ам банкам
размазывать и на пятую сотню.
По топ 400 статистика выглядит в данный момент так:
Всего 18 инцидентов.
В 15 из них банки имели надежность менее 100%,(менее 92% если быть точнее).
В 3 случаях выше 100%(даже выше 92%).
Инцидентов когда надежность была ниже 76% зафиксировано 13-ть.
На 1 февраля в топ-400 было зафиксировано
186 банков что имели надежность менее 100%
169 банков что имели надежность менее 92%
126 банков что имели надежность менее 76%.
Соответственно исходя из исторических данных можно говорить, что
A. С каждым 181/15=12 (12-тым банком из топ-400,
что имел надежность менее 100% произошел инцидент).
Б. С каждым 164/15=10.9(11-тым банком из топ-400,
что имел надежность менее 92% произошел инцидент).
В. С каждым 121/13=9.3(9-тым банком из топ-400,
что имел надежность менее 76% произошел инцидент).
Г. С каждым 236/3=78-ым банком что имел надежность более
92% тоже произошел инцидент.
Соответственно если пользоваться только лишь надежностью
рассчитанной по предложенному ранее алгоритму, то вероятность
оказаться в подобном банке сокращается в 78/11=7 раз.
Это первая часть. Далее последует продолжение.
Комментарии 20
Приятно читать Ваш блог.
С одной стороны это очень здорово, что вы ведете статистику и анализируете ее, с другой стороны печально, что статистика подбирается как из рога изобилия-быстро и часто "...за прошедшие 8 месяцев. Таких банков на данный момент 19-ть..."
Статистика может быть удачно рисованной и поступает с задержкой. Поэтому анализ стат.данных немного напоминает попытки лечения больного с помощью термометра, показывающего температуру с месячной задержкой.
Предположим, что небольшой банк корпоративного сектора с полутора отделениями вдруг начинает активно собирать вклады физических клиентов, а его сотрудники проявляют необычайную медийную активность, не вылазя из газет, радио, интернета. Конечно, может эти сотрудники горят желанием сеять разумное и вечное, но возможно, они просто готовят запасной аэродром. Как инсайдеры.
Аналогично. Любая смена собственников физлиц - это сигнал, что с финучреждением что-то не так.
А баланс, ну что баланс. Вспоминая анекдот о незабвенном Вовочке, - "Да фиг с ней, с двойкой по арифметике, лишь бы жили хорошо..."
в данном банке в ближайшие 8 месяцев в районе 10%, то это полезная арифметика.
Кроме того это первая часть. Уже написана вторая http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
и последуют следующие - точность будет существенно улучшена.
Поэтому отвечу снова в нескольких постах, если что-то не понравится проверяющему,
чтобы он смог удалить именно адресно, а не все сразу.
A.
1. Что я вижу хорошего.
Надежность находится на хорошем уровне чуть более 100%.
2. Банк входит в пятую сотню по активам, а в этой сотне почему-то
проблемы возникают редко(по крайней мере за первые 8 месяцев руководства
Набиулиной так было).
3. Кредитный портфель состоит на треть из кредитов физлицам(сбалансирован),
что признак честности банка.
4. Вложений в прочие активы+акции почти нет - это тоже хорошо.
Из плохого.
1. Н1 всего 10.55%.
2. Один из его акционеров является исполнительным директором кубаньэнергосбыта,
у кубаньэнергосбыта есть дочернее предприятие(акции этого предприятия) -
НЭСК, а этот НЭСК держит средства в банке который большую часть портфеля
вложил в олимпийские проекты. Тем банком руководил не безысестный Билалов -
которого за коррупцию ругал Путин.
Соответственно я могу предположить что и часть портфеля кредитов
юрлицам интересного вами банка тоже вложена в олимпийские проекты.
Об этом кстати намекает достаточно высокий уровень резервов по этим
самым кредитам.
Это на мой взгляд очень существенный риск.
Более того по описанной методике любезно рассчитана Надежность для всех банков
на этом сайте(за что им спасибо): http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Это только первое уточнение той методике чуть дальше Вы можете увидеть
продолжение: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
Чуть далее я планирую еще как минимум 3 уточнения.
1. Отдельно поясню что для дочек иностранных банков ее не надо применять.
2. Добавлю критерий Могла(Этот человек на страницах бога описал интересную
методику которая в паре с Надежнотью повышает точность предложенной мной методика)
3. Добавлю еще один критерий, который назову - Звонок.
Он очень редко "звенит", с момента прихода Набиулиной за 8 месяцев всего
7 раз прозвенел. В 5 из них банки стали проблемными, один раз его нельзя было
признать проблемным по политическим причинам до конца Олимпиады и последний раз
он прозвенел только что.
Думаю еще над несколькими идеями, возможно добавлю еще что-то.
И какой вывод? Что вкладываться надо либо в топ50 либо далеко за топ 500?
и независимо от меня запрограммирована на сайте: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Тут я статистически оцениваю насколько полезна эта методика.
Оценку я провожу именно по банкам из топ 400.
Тут в продолжении: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
например получился следующий результат
У банков из топ-400(за исключением госбанков) возникают в 7 раз
чаще проблемы если у них Надежность менее 92%, чем у тех у которых
надежность более 92%.
Соответственно уже на этом этапе получается что можно сократить риск
оказаться в проблемном банке в 7 раз если только пользоваться предложенной
мной методикой. На следующем этапе, когда я отброшу дочки
иностранных банков - результат окажется еще лучшим.
Еще раз - я провожу оценку только банков из топ 400, про остальные
ничего не говорю. Точнее могу сказать например что в последней сотне
риск оказаться в проблемном банке самый высокий.
всего с одним банком возникли проблемы, считаю что можно объявить
5-тую группу относительно надежной(относительно других групп разумеется) "
"Это же элементарно, Ватсон!" (с) "Приключения Шерлока Холмса"
Чем меньше банк - тем меньше там "посторонних" денег. В ПЯтой сотне все пассивы - это средства акционера (так или иначе), или, на крайняк, близких друзей акционера, которые тут же, без прокуратуры и АСВ, отгрызут тому акционеру лишние части тела, если он попытается деньги стырить.
Чем больше банк, тем более размыты пассивы и тем больше соблазн в случае чего "кинуть лохов на бабло" ))
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2712&BankMenu=analyze&PokId=4&PokId2=1&PokId3=1
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2712&BankMenu=analyze&PokId=2&PokId2=1&PokId3=1
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2712&BankMenu=analyze&PokId=6&PokId2=1&PokId3=1
Капитал уменьшается, кредитование растет (притом судя по росту норматива Н7 - рост приходится на небольшое число заемщиков). В 2012 году уже нарушал показатель. Н1
Хотя кто эти крупные заемщики, кредитование которых выросло на 3 876 млн.рублей за год - мы из открытой отчетности не узнаем, так же как и их фин.стабильность и возможность обслуживать долги перед банком.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6341392
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6341417&MID=2646888
По активам он занимал 227 место.
Надежность банка составляла 47.35%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6341362
По активам он занимал 173 место
Надежность банка на 76.37%
Так же для банка не вы выполнялся критерий Швецова - у него не выполнялся критерий Швецова,
т.к. более 7% активов было вложено в паи ЗПИФов(фиктивные активы), а именно 41.64%.
Теперь лидер по вложению в паи ЗПИФов - Банк-Т.
пополнилась и теперь выглядит так:
1. СберКред: 183-ий по активам
2. Фининвест: 190-ый по активам
3. Пушкино: 136-ой по активам
4. Смоленский: 107-ой по активам
5. БПФ: 142-ой по активам
6. Солидарность(Самара): 158-ая по активам
7. Эллипс Банк: 192-ой по активам
8. Мой Банк: 172-ой по активам
9. Фиа-Банк: 181-ый по активам
10. Евротраст: 198-ой по активам
11. Стройкредит - 173-ий по активам.