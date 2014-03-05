Российские дочки иностранных банков(Уточнение методики поиска надежности-3)

Под иностранными дочками я подразумеваю банки которые контролируют иностранные
банки и другие финансовые институты, при этом важно чтобы наш(Российский) банк
для них был не основным бизнесом. Т.е. те банки - на финансовое здоровье которых
может принципиально повлиять материнская структура.
1. Креди Агриколь КИБ (лиц 1680)Надежность 66.49%
2. РН Банк(лиц 170) Надежность более 100%
3. ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК(лиц 3315) Надежность более 100%
4. БМВ Банк (лиц 3482)
5. БАНК КРЕДИТ СВИСС (лиц 2494)
6. Москомприватбанк (лиц 2827)
7. ИНГ Банк (лиц 2495)
8. Дойче Банк (лиц 3328)
9. Ю БИ ЭС БАНК (лиц 3463)
10. КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ(лиц 2594)
11. Эйч-Эс-Би-Си Банк(лиц 3290)
12. Коммерцбанк (Евразия) лицензия (лиц 3333)
13. Ситибанк (лиц 2557)
14. Райффайзенбанк (лиц 3292)
15. Банк Китая (Элос) (лиц 2309)
16. Джей энд Ти Банк (лиц 3061) Надежность 102.49%
17. Росбанк (лиц 2272) Надежность 74.98%
18. ТРАНСКАПИТАЛБАНК(лиц 2210) Надежность 37.53%
19. Торгово-Промышленный Банк Китая (лиц 3475)
20. ДАНСКЕ БАНК (лиц 3307)
21. Япы Креди Банк Москва (Лиц 2555)
22. Москоммерцбанк (Лиц 3365)
23. Банк Интеза лицензия (Лиц 2216)
24. Ишбанк (лиц 2867)
25. Сумитомо Мицуи (Лиц 3494)
26. БНП Париба Банк (Лиц 3407)
27. Юниаструм Банк (Лиц 2771)
28. Банк БЦК-Москва (Лиц 3480)
29. Банк «МБА-Москва (Лиц 3395)
30. БТА-Казань(лиц 1581)
31. РУСФИНАНС БАНК (лиц 1792)
32. Кредит Европа Банк (лиц 3311)
33. Гаранти Банк — Москва (лиц 3275)
34. СЭБ Банк (лиц 3235)
35. Азия-Инвест Банк (лиц 3303)
36. Нордеа Банк(лиц 3016)
37. Фольксваген Банк Рус(лиц 3500)
38. Натиксис Банк Надежность(лиц 3390)
39. Мерседес-Бенц Банк Рус(лиц 3473)
40. Тойота Банк Рус(лиц 3470)
41. ПСА Финанс Рус(лиц 3481)
42. Дельтакредит Надежность(лиц лиц 3338)
43. АЙ-Си-Ай-Си-Ай(лиц 3329)
44. Центр-Инвест (лиц 2225)
45. Ури Банк (лиц 3479)
46. АФ Банк (лиц 991)
Всего как видно из представленного выше списка таких банков 44.
Из них 15 банков имели надежность выше 100%,
15(столько же) имели надежность выше 92%
16 Надежность выше 76%.
Первое что хочу сказать - для этих банков Надежность по предложенной ранее
методике надо считать по группе, вместе с материнским банком(а та что получается
при расчете только по Российской дочке в данной ситуации вводит в заблуждение).
Соответственно корректно крайне затруднительно посчитать Надежность этих банков,
поэтому я предлагаю эту группу банков исключить из рассмотрения.
Кроме того надо понимать что до нынешнего момента не было зафиксировано
ни одного случая проблем у таких банков. Из этого конечно не следует,
что проблемы не могут появиться в будущем, например я бы хотел обратить
особое внимание на дочку Украинского Приватбанка - Москомприватбанк
и оценить для себя насколько рискованно или не рискованно держать
средства в Украинском банке.
После исключения этой группы банков из рассмотрения в топ-400
остается 400-24(госбанка)-44(Российские дочки Иностранных банков)=332 банка.
Из этих 332 банков.
Соответственно расчеты проведенные для всех банков из топ-400 тут:
http://www.banki.ru/blog/super2/4849.php
И уточненные для топ-400 за вычетом госбанков тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
Можно уточнить.
Итого всего в топ-400 за исключением Госбанков и Российских дочек Иностранных банков
представлено 400-24(госбанка)-44(Российские дочки Иностранных банков)=332 банка.
Из них по данным отчетности на 1 февраля:
144 банка имели надежность менее 100%
126 банка имели надежность менее 92%
83 банка имели надежность менее 76%
Так же ранее тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4849.php
были перечислены все банки с которыми приключились с момента прихода
Набиулиной в ЦБ инциденты. Всего инцидентов было 18.
В 15 из них надежность составляла менее 92%
В 13 из них надежность составляла менее 76%
Соответственно можно утверждать что
А. С каждым 144/15=9.6(десятым) банком,
что имел надежность менее 92% случились неприятности за последние 8 месяцев.
Б. С каждым 126/15=8.4(восьмым) банком, что имел надежность менее 92%
случились неприятности за последние 8 месяцев.
В. С каждым 83/13=6.4(шестым) банком что имел надежность менее 76%
случились неприятности.
Г. С каждым 206/3=68 банком, что имел надежность выше 92% случились неприятности.
Соответственно применение предложенной методики поиска Надежности
позволяет сократить в 68/8.4=8.1 раза риск оказаться в проблемном банке.
Это только третий шаг. Далее последуют еще минимум 2.
Комментарии 7
но для данной группы Хоум самый крупный их бизнес.
Жалко не успел отдельно описать этот банк. Не хотел этого делать до того
как опишу подкорректированную методику, а там еще как минимум
один шаг хочу сделать.
Интересно по какой причине и как Вы его оцениваете?
какая сейчас обстановка по рейтингу надежности Первого Чешско-Российского банка?
заранее спасибо
с уважением